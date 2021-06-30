Путин сказал, какой вакциной делал прививку от COVID-19

Президент Владимир Путин рассказал, что привился от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V».

«Принял для себя решение привиться <...> «Спутником V», тем более что Вооруженные силы у нас прививаются «Спутником V», а я все-таки верховный главнокомандующий», – сказал глава государства.

Он также рассказал о реакции организма на прививку. После первого укола Путин рассказал, что ничего не чувствовал, через четыре часа появилась чувствительность в месте укола, а после второго укола в 12 часов ночи температура у него поднялась до 37,2, но утром снова была 36,6.

Также президент добавил, что «Спутником V» привилась его дочь, у нее также была температура 37,5 один день.

«Дней 20 прошло, взяли кровь, посмотрели результаты – высокий уровень защиты. И вам рекомендую», – отметил Путин.

Также президент сказал, как выбрал прививку от COVID-19 и почему не показал видео процедуры.

Напомним, первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса.

В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД