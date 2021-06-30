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Путин сказал, какой вакциной делал прививку от COVID-19
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Президент Владимир Путин рассказал, что привился от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V».
«Принял для себя решение привиться <...> «Спутником V», тем более что Вооруженные силы у нас прививаются «Спутником V», а я все-таки верховный главнокомандующий», – сказал глава государства.
Он также рассказал о реакции организма на прививку. После первого укола Путин рассказал, что ничего не чувствовал, через четыре часа появилась чувствительность в месте укола, а после второго укола в 12 часов ночи температура у него поднялась до 37,2, но утром снова была 36,6.
Также президент добавил, что «Спутником V» привилась его дочь, у нее также была температура 37,5 один день.
«Дней 20 прошло, взяли кровь, посмотрели результаты – высокий уровень защиты. И вам рекомендую», – отметил Путин.
Также президент сказал, как выбрал прививку от COVID-19 и почему не показал видео процедуры.
Напомним, первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса.
В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян.
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Создатели «Спутник V» объяснили разницу между эффективностью вакцины и активностью антител
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Показатели эффективности противокоронавирусных вакцин и показатели активности антител – не одно и то же, пояснили разработчики «Спутник V».
Ранее заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что есть незначительное снижение активности сывороток привитых «Спутником V» – примерно 2,6 раза, при этом эффективность препарата против индийского штамма составляет около 90%.
«Активность сыворотки или нейтрализующих антител к спайк-белку коронавируса и эффективность вакцины являются отдельными показателями. В случае вакцины «Спутник V» при снижении активности нейтрализующих антител в 2,6 раза эффективность вакцины снижается незначительно и остается на уровне 90%, что в свою очередь выше, чем у других существующих вакцин против коронавируса», – пояснили разработчики РИА «Новости».
Они добавили, что подобный уровень обеспечивает защиту от индийского штамма «дельта», это характерно и для других вакцин, в том числе для Pfizer. У этого препарата при снижении активности нейтрализующих антител в 5,8 раза эффективность сохраняется на уровне около 90%.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что порядка 90% новых случаев инфицирования коронавирусом в России приходятся на индийский штамм.
РФПИ ответил на претензии Гватемалы по «Спутнику V»
Два самолета с российской вакциной «Спутник V» на этой и следующей неделе прибудут в Гватемалу в рамках исполнения контрактных обязательств, заявил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Один самолет с вакциной «Спутник V» должен прибыть в Гватемалу на этой неделе. Еще один борт с грузом вакцины прибудет уже в начале следующей недели в рамках исполнения контрактных обязательств», – цитирует РИА «Новости» представитель РФПИ.
Ранее министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что из-за задержек в поставках добивается от России возврата средств, выплаченных для приобретения вакцины «Спутник V».
Применение вакцины «Спутник V» в Гватемале было одобрено в конце февраля, а первые партии препарата были поставлены в мае 2021 года. В настоящий момент власти также используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca, поставленные безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX.
Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс»
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Главный государственный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что в России выявили случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс».
«По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась, это в самом деле вариант «дельта плюс». Женщина <…> перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно», – передает ее слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что в России выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса «дельта плюс». Образец штамма коронавируса «дельта плюс» выявили в России в апреле, данных о том, что это было заражение, нет, также ученые не выявили дальнейшего распространения штамма.
Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпуре. Как отметила Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».
Стало известно о возможной отмене половины рейсов на курорты Краснодарского края
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Авиакомпании России могут отменить минимум половину рейсов в Краснодарский край из-за невозможности соблюдения требований об обязательном ПЦР-тестировании или наличии сертификата о вакцинации от коронавируса для экипажей, сообщил источник, близкий к группе «Аэрофлот».
«В ближайшее время минимум половина рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик могут быть отменены у всех российских авиакомпаний. Мы получили письмо от отелей Краснодарского края, что бортпроводники и пилоты в командировках больше не будут размещаться без наличия сертификата о вакцинации (или свежих результатов ПЦР-теста). Поскольку сейчас самый сезон для курортов Краснодарского края, у многих авиакомпаний экипажи остаются в этих городах в «эстафетах» и выполняют курортную программу полетов. Но авиакомпании просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами», – приводит его слова ТАСС.
Источник, приближенный к авиакомпании «Победа», сообщил, что компания может сократить полетную программу в регион на 40–50%.
«У нас ежедневно 50 человек размещается на предполетный отдых в Сочи. Сейчас мы думаем о сокращении на 40–50% программы регионального разлета», – отметил он.
Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.
Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края – в Сочи и Анапе – готовы вакцинироваться всего 3% россиян.
Правнук Сталина назвал вакцинированных «не людьми»
Яков Джугашвили – внук старшего сына Иосифа Сталина – рассказал, почему не считает людьми «организмы с надписью «вакцинирован» в соцсетях.
«Запросы от организмов с надписью «вакцинирован» или какой-то другой ковидфашистской символикой удаляю не глядя», – заявил он в Facebook.
Объясняя, почему называет их «организмами», а не «людьми», Джугашвили заявил: «Люди уже поняли, что в марте 2020 года начался геноцид населения планеты под видом борьбы с сезонным ОРВИ возбудитель которого до сих пор не обнаружен».
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ВОЗ отреагировала на введение в Москве QR-кодов для ресторанов
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Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, комментируя введение в Москве обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, заявила, что одна мера не решает ситуацию, необходимо действовать комплексно.
«Позвольте повторить то, что генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос и региональный директор Европейского бюро ВОЗ доктор Клюге говорили много раз: одна мера не решает ситуацию, необходим комплекс мер, которые необходимо предпринять в совокупности, чтобы сгладить кривую или остановить пандемию», – передает РИА «Новости» слова Вуйнович.
По ее словам, текущая ситуация в мире и в России делает еще более настоятельной необходимость использования всех имеющихся в распоряжении инструментов для предотвращения передачи инфекции: индивидуализированное и последовательное использование мер общественного здравоохранения и социальных мер в сочетании с доступной вакцинацией.
Ранее власти Москвы допустили введение QR-кодов в других отраслях.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
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Чехия запретила поездки в Россию
В связи с ситуацией с коронавирусом минздрав Чехии запретил поездки в ряд стран, включая Россию, сообщило министерство.
Ведомство с 1 по 31 июля запретило «гражданам Чехии и постоянно проживающим в республике иностранцам посещение стран с экстремальным риском заболевания COVID-19». При этом запрет не касается «граждан данных стран» и не распространяется на «поездки, которые не могут быть отложены и должны быть предварительно объявлены в МИД Чехии». Запрещены поездки в Россию, Индию, Бразилию, Непал, Парагвай, Тунис, Перу и ряд других государств, передает РИА «Новости».
Напомним, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьера России Михаила Мишустина поддержать проект о запрете массовых мероприятий в регионах, где их не позволяет проводить эпидемическая ситуация. Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс».
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Гватемала попросила вернуть деньги за «Спутник V»
Министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что из-за задержек в поставках добивается от России возврата средств, выплаченных для приобретения вакцины «Спутник V».
«Мы просим ... возврата средств. Если в какой-то момент у них будет возможность продать ее, мы оплатим по факту поставки», – заявила Флорес, запись беседы опубликовала в Twitter журналист Андреа Домингес.
Как пишет РБК, Гватемала заплатила аванс в 614,5 млн гватемальских кетцалей (около 6 млрд рублей) за 16 млн доз вакцины, однако в страну поступило всего 150 тыс. доз препарата.
Министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло, который также принимал участие во встрече с конгрессменами, отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по «Спутнику V» с тем, чтобы включить в него однокомпонентный «Спутник Лайт», передает РИА «Новости».
Применение вакцины «Спутник V» в Гватемале было одобрено в конце февраля, а первые партии препарата были поставлены в мае 2021 года. В настоящий момент власти также используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca, поставленные безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX.
Минздрав подготовил рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19
Министерство здравоохранения России подготовило методические рекомендации по вакцинации переболевших коронавирусом или ранее привитых от коронавируса россиян, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Мы подготовили методические рекомендации по вакцинации населения – тех [граждан], которые перенесли коронавирусную инфекцию или ранее вакцинированы», – цитирует ТАСС Мурашко.
В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что устойчивый иммунный ответ у переболевших COVID-19 сохраняется полгода с постепенным угасанием до 9-12 месяцев, передает РИА «Новости».
«Согласно международным и российским исследованиям, устойчивый, гуморальный и клеточный иммунные ответы у лиц, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, сохраняется в среднем в течение шести месяцев после перенесенной инфекции с постепенным угасанием до 9-12 месяцев», – сказала она.
По ее словам, вакцинацию от коронавируса надо проводить через шесть месяцев после болезни, в том числе у ранее вакцинированных, или после шести месяцев после предыдущей первичной вакцинации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в течение месяца-полутора будут привиты около 1,5-2 млн человек.
Напомним, тем временем в России вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 23 млн человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации россиян от коронавируса нет, есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей.
Попова попросила Мишустина поддержать проект о запрете на массовые мероприятия
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьера Михаила Мишустина поддержать проект о запрете массовых мероприятий в регионах, где их не позволяет проводить эпидемическая ситуация.
«Михаил Владимирович, я хотела бы попросить вас поддержать наше предложение. <...> Буквально последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четко определенные критерии методических рекомендаций», – сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.
Глава ведомства пояснила, что Роспотребнадзор уже подготовил проект постановления, в котором указаны требования по соблюдению таких правил. «Прошу вашего поручения для того, чтобы этот документ стал реально действенным <...>», – сказала она Мишустину.
«Анна Юрьевна, да, и я хотел бы попросить вас также соответствующее поручение дать главным санитарным врачам по субъектам РФ, чтобы они занимали активную позицию», – ответил премьер.
В ходе заседания Попова напомнила, что в 68 субъектах сохраняется запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. «За последние две недели этот запрет вернули еще 12 субъектов Российской Федерации», – пояснила она.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле пока не знают о планах введения новых ограничений по коронавирусу на федеральном уровне.
До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что действующие в России ограничительные меры по коронавирусу очень мягкие.
Доля индийского штамма коронавируса в России составила 90% новых случаев
Порядка 90% новых случаев заражения коронавирусом в России приходятся на индийский штамм, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он отметил, что делать прививки от коронавируса нужно и тем, кто переболел, чтобы высокая концентрация антител при встрече с вирусом нейтрализовала его. «В этом особенность индийского штамма, который, как сейчас известно, в России составляет порядка 90% от всех циркулирующих штаммов», – цитирует ТАСС Гинцбурга.
По его словам, вакцинироваться от коронавируса необходимо каждые полгода. Глава Центра им. Гамалеи предупредил, что COVID-19 даже в легкой форме опасен последствиями для организма.
«Это заболевание очень коварное, и просто переболеть в легкой форме – это не значит защититься от этого заболевания. Так как оно дает очень тяжелое осложнение, с одной стороны, с другой стороны, в большом проценте случаев заканчивается очень тяжелыми формами заболевания», – сказал он.
Также Гинцбург заявил, что переболеть коронавирусом в легкой форме – не значит защититься. «Сейчас мы знаем, что наша страна обладает эффективной вакциной против COVID-19, это вакцина «Спутник V», которую надо максимально быстро и широко использовать, чтобы прекратить пандемию, во всяком случае, на территории РФ», – приводит его слова РИА «Новости».
Вместе с тем Гинцбург уточнил, что летальность от коронавируса выросла с 1-2% до 5-10%. По его словам, россиянам необходимо вакцинироваться, чтобы погасить эпидемический процесс и выработать коллективный иммунитет.
Ранее ВОЗ внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список «вызывающих озабоченность»: штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний продолжает мутировать, и глава ВОЗ призвал мир готовиться к новым эпидемиям.
В Москве людей с противопоказаниями к прививке от COVID попросили ограничить контакты
Москвичам, имеющим противопоказания к прививке от коронавируса, рекомендуется максимально избегать скоплений людей, заявил в эфире «Первого канала» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
«Имеющим медотвод лучше себя поберечь, максимально избегать большого скопления людей и постоянно носить маску, дезинфицировать руки и постараться оградить себя от большого количества контактов», – приводит его слова ТАСС.
Он уточнил, что если москвичи с противопоказаниями к прививке хотят посетить какое-либо мероприятие, им необходимо сдать ПЦР-тест.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
Большинство привитых россиян согласились пройти ревакцинацию
Большинство россиян, сделавших прививку от коронавируса, готовы последовать рекомендациям медиков и пройти ревакцинацию спустя полгода, следует из данных опроса, проведенного порталом Superjob.
Как следует из результатов социологического исследования, сделать повторную прививку готовы 78% опрошенных, а однозначно пойдут на ревакцинацию 43%. Отрицательно отнеслись к идее повторной прививки 22% респондентов, причем лишь 6% заявили, что однозначно против этого, передает РБК.
Всего в исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов, которые сделали прививку от коронавируса в 371 населенном пункте во всех федеральных округах.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что повторную прививку от коронавируса в период подъема заболеваемости необходимо делать раз в полгода, при более спокойной ситуации – раз в год.
Путин: Зеленский отдал Украину под управление из Вашингтона
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О чем разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление, все вопросы решаются в Вашингтоне и частично – в Берлине и Париже, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Он (Зеленский) отдал Украину под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти – в Берлине и в Париже. Ну, о чем разговаривать?» – отметил российский лидер, передает ТАСС.
«Тем не менее, я не отказываюсь от встреч подобного рода. Надо только понять, о чем говорить», – резюмировал Путин.
По его словам, результаты работы украинского руководства разрушительны, включая преследование оппозиции. «Просто внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну, в том числе на путях строительства нормальных отношений с Россией, у них нет никаких шансов, подавляют на корню: кого-то сажают в тюрьму, кого-то – под домашний арест, кого-то убивают на улицах», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
Также Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран. Кроме того, Путин сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.
Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет.
В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
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Роспотребнадзор назвал действия после вакцинации от COVID-19
Роспотребнадзор дал рекомендации, что делать после вакцинации от коронавируса.
«У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром – повысится температура и другое. Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть – это нормально. Допускается симптоматическая терапия – можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства», – передает РИА «Новости» текст рекомендаций.
В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и посещение сауны, при этом принимать душ можно. Также следует ограничить употребление алкоголя.
«Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно соблюдать правила личной гигиены», – рекомендовали в Роспотребнадзоре.
Как подчеркнули в надзорном ведомстве, вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не угрожает здоровью нерожавших женщин и их будущего потомства. Поэтому если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками женщина забеременела, переживать не стоит.
Ранее Минздрав подготовил рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19.