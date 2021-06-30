Путин сказал, как выбрал прививку от COVID-19

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, привился ли он на самом деле и почему не показали видео процедуры.

«Меня просили не говорить о том, какой вакциной я прививаюсь, чтобы не создавать конкурентного преимущества. Я не думаю, что так уж важно было показать видео. А если бы прививку делали не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать? Сейчас и жуликов много, которые делают вид, что делают прививки и медики, к сожалению, им иногда подыгрывают. Я надеюсь, что граждане нашей страны понимают, что если я сказал, что вакцинировался, значит так и есть. На таком уровне люди не занимаются мелким жульничеством. Тогда, когда я делал, у нас в гражданском оборе были две вакцины «ЭпиВакКорона» и «Спутник V». Они обе хорошие и я мог сделать любую из них, но как мне показалось по моим знакомым, что она («ЭпиВакКорона»­) действует меньше по времени. Поэтому я принял решение привится «Спутником V», – сказал Путин.

Путин рассказал, что после второй прививки у него была небольшая температура, а утром у него уже было 36,6. По словам президента, после прививки анализы показали высокий уровень защиты у него.

«Я особенно с врачами не советовался», – сказал Путин.

Он напомнил, что в обычных условиях рекомендуют ревакцинироваться через 12 месяцев, а во время пандемии – через шесть. Это, как отметил Путин, рекомендации ВОЗ.

«Люди после прививок сталкиваются с инфекцией, но болезнь проходит легко и без последствий. Без нее могут быть тяжелые отдаленные последствия», – сказал Путин.

Вакцинация имеет смысл, подчеркнул президент. Он также призвал прислушиваться не к людям, которые пользуются слухами, а к специалистам.