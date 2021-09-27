Песков: Шойгу и Лавров остаются на своих постах

Министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров остаются на своих постах и не переходят на работу в Госдуму, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да», – сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли все из «пятерки» партии «Единая России», кроме детского омбудсмена Анны Кузнецовой, включая Шойгу и Лаврова, остаются на своих местах и не идут в Госдуму, передает РИА «Новости».

Ранее президент Владимир Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах и объявил, что они будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе.

Так, Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Проценко – комиссию по здравоохранению, Анна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно напрямую координировать все это направление прямо в самой Государственной думе. Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири, а глава МИД Сергей Лавров – комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников.

Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.