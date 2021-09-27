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Песков: Шойгу и Лавров остаются на своих постах
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Министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров остаются на своих постах и не переходят на работу в Госдуму, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Да», – сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли все из «пятерки» партии «Единая России», кроме детского омбудсмена Анны Кузнецовой, включая Шойгу и Лаврова, остаются на своих местах и не идут в Госдуму, передает РИА «Новости».
Ранее президент Владимир Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах и объявил, что они будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе.
Так, Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Проценко – комиссию по здравоохранению, Анна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно напрямую координировать все это направление прямо в самой Государственной думе. Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири, а глава МИД Сергей Лавров – комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников.
Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.
Прилепин решил отказаться от мандата депутата Госдумы
Сопредседатель «Справедливой России – За правду» Захар Прилепин решил отказаться от мандата депутата Госдумы России и передать его своему соратнику по партии Дмитрию Кузнецову.
«Действительно, в кратчайшие сроки после получения мандата депутата Государственной Думы Захар Прилепин намерен передать его Дмитрию Кузнецову, который возглавлял Нижегородскую региональную группу», – приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря политика.
По его словам, Прилепин готов рассмотреть предложение стать и. о. губернатора в одном из регионов, если такое поступит.
Прилепин ранее заявил, что согласился пройти программу развития кадрового резерва Высшей школы госуправления, которую также называют «школой губернаторов».
Ранее Прилепин сообщил, что готов возглавить фракцию в новом созыве Госдумы, если партия сочтет это необходимым.
Путин ответил на предложение Жириновского возродить ссылки
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Возвращение практики ссылок в отдаленные регионы за различные проступки, предложенное лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, это «не наш метод», заявил президент Владимир Путин.
«Министр обороны недавно сказал, что мы будем строить новые города в Сибири – мы эту идею поддерживаем. Одна проблема: откуда взять людей?.. Мы предлагаем восстановить такое понятие как ссылка. У нас в тюрьме сидят люди – ну, тысячу рублей где-то украл или подрались по пьяни... Вот футболисты, помните, (Павел) Мамаев, (Александр) Кокорин? Их отправили в колонию на два-три года, а лучше бы в ссылку в Сибирь на несколько лет, там и футбол бы можно было поднять», – цитирует Жириновского РИА «Новости».
Путин ответил, что идеи развития Сибири с помощью точек роста – правильная идея, необходимо думать о ее реализации. «Но все-таки обеспечивание трудовыми ресурсами с помощью ссылки – наверное, это не наш метод, вы сами критикуете времена сталинизма, а предлагаете ссылки. Наверное, это все-таки не будет работать, как минимум, это во-первых, жестокость чрезмерная», – сказал глава государства.
На реплику лидера ЛДПР о том, что «бунтовщиков» можно будет отправить на поезде в Магадан, тогда они перестанут бунтовать, Путин ответил, что «они и работать не будут после этого».
Также Жириновский предложил создать министерство демографии и миграции.
«Министерство создать обязательно по демографии и миграции. Завозить население из стран, где происходят стихийные бедствия, там население гибнет, так давайте их перевезем в добровольном порядке в те территории, где у нас есть пустые пространства», – сказал он.
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Кроме того, глава партии попросил президента организовать личную встречу с ним. «И просьба, если можно, личную встречу дайте указание организовать, хотел бы некоторые вопросы один на один изложить в коротком формате, чтобы вас не задерживать очень», – обратился он к Путину.
В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.
Жириновский и Миронов обменялись колкостями в присутствии Путина
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Лидеры парламентских партий перед совещанием с президентом России Владимиром Путиным шутили, думая, что глава государства их не видит и не слышит.
Лидеры партий, ожидая подключения президента к онлайн-встрече, обменивались колкостями и шутками между собой.
«Им нечего сказать!» – заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Хорошо смеется тот, кто смеется последним», – возразил руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов.
«Последним перед арестом, в камеру идет последний», – пошутил Жириновский.
В это время Путин уже сидел на рабочем месте и слышал их разговор. «Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя день сегодня, в принципе, такой хороший», – сказал президент.
В ответ Жириновский попросил: «Если можно – дайте мне время «Новых людей», они все новые, пусть послушают, а я возьму две квоты за «Новых людей» и за ЛДПР».
В субботу глава государства в режиме видеоконференции провел встречу с руководством политических партий. В ней участвовали представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России – За правду» и партии «Новые люди». По словам президента, состав новой Думы определили граждане России, а сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. Также Путин отметил, что «Единой России» удалось сохранить лидерство.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент относится к прошедшим выборам, как к очень конкурентным, прозрачным, честным и справедливым.
Напомним, что выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.
Губернатор Кировской области отдал свой мандат Бутиной
Член Общественной палаты России Мария Бутина прошла в новый созыв Госдумы по спискам, губернатор Кировской области Игорь Васильев передал ей полученный им мандат депутата.
«Да, губернатор шел первым по списку, я вторая. Губернатор отказался от своего мандата в мою пользу», – цитирует РИА «Новости» Бутину. Она участвовала в выборах в Госдуму от «Единой России» по списку Кировской области.
Глава Кировской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Васильев заявил, что решил продолжить работу губернатором.
«Мы с коллегами провели очень большую серьезную избирательную кампанию… Я принял решение продолжить работу губернатором, доверив представлять Кировскую область в Госдуме Марии Бутиной, которая заслужила абсолютное доверие кировчан своей активной жизненной позицией, умением отстаивать интересы людей, претворять в жизнь, в том числе, элементы программы партии», – сказал Васильев.
В 2018 году Марию Бутину в США обвинили в преступном сговоре с целью работы в США в качестве иностранного агента без надлежащей регистрации в американском минюсте. В октябре 2019 года Бутина была освобождена из федеральной тюрьмы города Таллахасси после частичного отбытия 18-месячного срока.
Путин призвал вытащить россиян из бедности
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Необходимо вытащить значительное количество граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с главами партий, прошедших в Госдуму.
«У нас всех при этом много общих вызовов, общих задач – нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей», – цитирует Путина РИА «Новости».
Он подчеркнул, что руководство страны проводит взвешенную политику, что позволило поддержать экономику и людей в период пандемии.
«Мы постарались максимально смягчить удар, оказали масштабную помощь людям, тем, кто потерял работу, и семьям с детьми в первую очередь, включая прямые выплаты, что называется «живыми деньгами», поддержали стратегические отрасли, трудовые коллективы предприятий, малый и средний бизнес, обеспечили быстрое восстановление экономики», – заявил президент.
Он пояснил, что это удалось провести во многом благодаря тесной и слаженной работе правительства и парламента. В самые критичные моменты фракции работали солидарно, отметил Путин. «И результатом стала взвешенная, ответственная социально-экономическая политика», – заявил президент.
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Созданные резервы позволили в очень сложной ситуации поддержать экономику и людей, заключил он.
В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.
В Госдуме предложили заменить губернаторов на глав регионов
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Законопроект, предусматривающий, что высшее должностное лицо региона может называться только «главой субъекта Федерации», внесен в Госдуму, сообщил один из авторов документа, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Законопроект предлагает установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ. Так, устанавливается общее для всех субъектов Российской Федерации наименование должности высшего должностного лица – «Глава субъекта Российской Федерации», и наименование высшего исполнительного органа – «Правительство субъекта Российской Федерации», – сказал он, передает РИА «Новости».
Клишас уточнил, что наименование законодательного органа субъекта Федерации, согласно законопроекту, не может содержать словосочетаний, составляющих основу наименований федеральных органов государственной власти.
Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», внесенный Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.
Зюганов заявил Путину о поддержке со стороны КПРФ
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КПРФ поддерживает действия президента Владимира Путина по развитию страны, заявил лидер партии Геннадий Зюганов на встрече прошедших в Госдуму партий с главой государства.
«Россия была и остается для КПРФ главной партией, и мы все сделаем, чтобы она была сильной, прогрессивной, хорошо образованной и реально победной. И все, что вы намечаете в этом плане, мы активно всегда поддерживали и будем поддерживать», – сказал Зюганов Путину, передает ТАСС.
Между тем лидер «Справедливой России – Патриотов – За правду» Сергей Миронов в ходе встречи оценил выборы как легитимные. «В целом по всей стране, в том числе благодаря четкой работе Центральной избирательной комиссии, которая оперативно и моментально реагировала на все наши обращения, мы считаем, что выборы прошли легитимно», – сказал лидер эсеров.
Он отметил, что справороссы не признали результаты голосования в Башкирии и в 212-м одномандатном округе в Петербурге. «У нас есть доказательная база, и, соответственно, будем спокойно оформлять иски», – подчеркнул Миронов.
В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.
Володин рассказал о новых полномочиях Госдумы
Граждане страны влияют на принятие решений при формировании состава правительства, заявил в эфире телеканала «Россия 1» председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин.
Володин в программе «Москва. Кремль. Путин» отметил, что теперь люди, избирая своих депутатов, влияют на принятие решений при формировании правительства, передает РИА «Новости».
«Новые полномочия используются в зависимости от необходимости. Когда речь шла о созыве уходящем, вы знаете, появились вакансии, и Дума использовала полномочия свои уже при назначении новых министров», – пояснил он, отвечая на вопрос, будет ли Госдума руководствоваться новыми нормами в дальнейшем.
На предложение президента возглавить Думу в новом созыве, парламентарий ответил: «Для меня это доверие».
Напомним, что выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.
В ходе встречи Путин заявил, что председатель Госдумы действующего созыва Вячеслав Володин достоин продолжить руководство нижней палатой.
Путин призвал выполнять обещанное в ходе предвыборной кампании
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Избранным депутатам Госдумы вне зависимости от партии необходимо исполнять обещанное, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в парламент.
«Неважно, кто в какой партии. Все, что обещали, безусловно, нужно выполнять», – цитирует президента ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что речь идет о тех обязательствах, которые партии взяли на себя в ходе выборной кампании.
Он предупредил парламентариев, что впереди их ждет напряженная повседневная работа на благо России и граждан. «Отмечу, что роль Государственной Думы в соответствии с обновленной конституцией значительно возросла. Существенно выше стала и ответственность в этой связи депутатского корпуса», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Он добавил, что выборы в стране прошли открыто и в соответствии с законом. «Ее (Госдумы – прим. ВЗГЛЯД) состав определили граждане России, реализовав свое конституционное суверенное право, а сами выборы прошли открыто, строго в соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие более половины избирателей страны. В этой связи хотел бы еще раз поблагодарить граждан России за то, что пришли на участок, или проголосовали на дому, или, где была такая возможность, дистанционно», – сказал Путин.
Президент пожелал всем депутатам успеха, и отметил, что рассчитывает на то, что парламентарии поделятся оценками выборов.
«Я хочу пожелать всем вам успеха, и, конечно, рассчитываю на то, что вы в ходе нашей сегодняшней встречи поделитесь оценками самой избирательной кампании, расскажете о ближайших планах фракций, о законодательных инициативах, которые, безусловно, у каждого присутствующего сегодня на встрече есть, и прежде всего, конечно, о тех целях, о тех задачах, которые направлены на реализацию предвыборных программ и обещаний, которые давались избирателям», – подчеркнул глава государства.
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Он выразил уверенность, что опытные, традиционные парламентские партии, и новые политические силы в Думе, осознают ответственность перед страной, и сделают все, чтобы оправдать доверие избирателей.
В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.
Путин напомнил, к чему привела ликвидация ГАИ в одной из соседних стран
Идею о ликвидации Рособрнадзора сравнима с безуспешной ликвидацией ГАИ в одной из соседних стран, закрытие структуры не прекратило взяточничество в сфере, заявил президент Владимир Путин.
«Ликвидировать все можно. В одной из соседних стран ликвидировали ГАИ, ну и что толку, взятки начали брать не гаишники, а те, кому перешли эти функции», – цитирует Путина ТАСС.
Предложение о ликвидации Рособрнадзора прозвучало из уст председателя партии «Новые люди» Алексея Нечаева.
Глава государства отметил, что важно «повнимательнее посмотреть», учитывая, что «кто-то должен следить за качеством образования и за тем, чтобы оно было доступным и качественным везде, на всей территории страны».
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Можно и «внести какие-то изменения в деятельность Рособрнадзора, посмотреть, как его можно реформировать», заключил президент.
В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.
Путин: Вся пятерка «Единой России» продолжит работу в партии
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Президент Владимир Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах и объявил, что они будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе.
«Знаю, что вы и сами дальше тоже будете отстаивать интересы своих избирателей, по-разному, на разных местах, но все будете так или иначе работать в активе, в представительных органах самой партии, работать по реализации программы, которую справедливо называют народной, так как она сформирована на основе предложений граждан нашей страны», – обратился глава государства к лидерам предвыборного списка «Единой России», с которыми проводит встречу по видеосвязи в понедельник.
«Мне кажется правильным, что вы возглавите в самой «Единой России» комиссии, специально созданные партией «Единая Россия», – отметил Путин, передает ТАСС.
Так, отметил президент, «Елена Владимировна Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке. Денис Николаевич Проценко – комиссию по здравоохранению. Анна Юрьевна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно напрямую координировать все это направление прямо в самой Государственной думе».
Кроме того, указал Путин, министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири. «Сергей Кужугетович Шойгу, он мне лично много раз уже говорил об этом и публично заявил об этом всей стране, а именно: о развитии Восточной Сибири. Он будет руководить комиссией партийной по развитию как раз Восточной Сибири», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Также глава МИД Сергей Лавров возглавит комиссию «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. «Сергей Викторович Лавров – (будет руководить) комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом», – сказал Путин.
Он отметил, что здесь очень многое предстоит сделать. «Имею в виду совершенствование самой миграционной политики и привлечение в страну людей русского языка, близкой нам культуры. Здесь много очень нюансов, которые мешают нам эффективно двигаться по этому направлению», – добавил президент.
Он также поблагодарил лидеров списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах. «Сейчас хочу вас поздравить с убедительной победой «Единой России» на выборах в Государственную думу VIII созыва и поблагодарить именно как лидеров предвыборного списка партии за достойный результат избирательной кампании», – сказал глава государства.
По словам президента, «Единая Россия» на выборах показала стремление к обновлению. «Важно, что в целом партия показала стремление и к внутреннему развитию, к обновлению, что, безусловно, востребовано обществом. Важно, что партия включает в свои списки как уважаемых, заслуженных людей, в том числе парламентариев с большим стажем, так и совсем молодых людей, молодых, но деятельность которых является перспективной», – констатировал президент.
Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.
В пятерку лидеров ЕР вошли министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
Миронов и Зюганов призвали отменить пенсионную реформу
Необходимо отменить пенсионную реформу и вернуться к прежнему пенсионному возрасту, заявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава «Справедливой России – Патриотов – За правду» Сергей Миронов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Мы считаем необходимым вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, мужчин – 60 лет», – приводит слова Миронова ТАСС.
«Пенсионку, все понимают, ее надо отменять. Она не дает простора ни молодежи, ни старикам нормальной жизни», – поддержал мысль Зюганов.
В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.
Путин оценил итоги выборов в Госдуму
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Впервые за много лет в Госдуме будет пятая партия, это говорит о возможности каждого заявить о себе, сказал президент Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в парламент.
«Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил», – цитирует Путина РИА «Новости».
Президент также поздравил партию «Единая Россия» с позицией на выборах.
«Единую Россию» поздравляю с убедительной победой, она доказала, что по-прежнему является лидером», – заявил он.
Глава государства обратил внимание на то, что выборы прошли открыто и в соответствии с законом.
Президент отметил, что состав Госдумы определили россияне, «реализовав свое конституционное суверенное право». «Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке», – приводит слова Путина ТАСС.
В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.
Выборы проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.
Путин поддержал кандидатуру Володина на должность спикера Госдумы
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Председатель Госдумы действующего созыва Вячеслав Володин достоин того, чтобы руководить нижней палатой парламента следующего, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством прошедших в Думу партий
«Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Государственную Думу следующего, восьмого, созыва», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Также глава государства заявил, что высоко оценивает деятельность депутата Леонида Слуцкого, и поддержит его кандидатуру на пост руководителя думского комитета по международным делам.
«Я знаю и высоко оцениваю деятельность Слуцкого Леонида Эдуардовича на том направлении, которым занимается на протяжении последних нескольких лет. Я с удовольствием поддержу его кандидатуру», – заявил Путин.
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В субботу президент проводит
встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.
Жириновский обвинил другие партии в сотрудничестве с «пятой колонной»
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Некоторые российские партии сотрудничают с «пятой колонной» и антироссийскими иностранными организациями, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе встречи партий с президентом Владимиром Путиным.
«Очень печально, что некоторые партии подыгрывают тем, кто готов с улыбкой вонзить нож в спину нашей родины. Стыдно, когда парламентская партия сотрудничает с пятой колонной, а через нее с антироссийскими зарубежными центрами», – сказал Жириновский, передает Ura.ru со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Он добавил, что ЛДПР была одной из немногих, кто поддержал кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции. Остальные, включая КПРФ, сотрудничали с антипрививочниками для получения голосов на выборах.
Жириновский предложил оценить вклад партий во внутреннюю и внешнюю политику страны. Он также доложил Путину об акции протеста КПРФ в Москве.
«Одни партии трясут страну, другие созидают. Избиратели голосуют за тех, кто трясет, кто зовет на митинги, к свержению, к отмене, к отставке, расстрелам, казням», – сказал Жириновский.
Также в ходе встречи с президентом глава ЛДПР заявил, что необходимо возродить ссылки в дальние регионы, чтобы «поднимать» окраины страны. Президент ответил политику, что это «не наш метод».