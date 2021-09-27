Песков назвал Путина сторонником сменяемости власти Путин объявил о назначении Шойгу главой комиссии ЕР по развитию Восточной Сибири Путин: Вся пятерка «Единой России» продолжит работу в партии 27 сентября 2021, 13:55

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах и объявил, что они будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. «Знаю, что вы и сами дальше тоже будете отстаивать интересы своих избирателей, по-разному, на разных местах, но все будете так или иначе работать в активе, в представительных органах самой партии, работать по реализации программы, которую справедливо называют народной, так как она сформирована на основе предложений граждан нашей страны», – обратился глава государства к лидерам предвыборного списка «Единой России», с которыми проводит встречу по видеосвязи в понедельник. «Мне кажется правильным, что вы возглавите в самой «Единой России» комиссии, специально созданные партией «Единая Россия», – отметил Путин, передает ТАСС. Так, отметил президент, «Елена Владимировна Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке. Денис Николаевич Проценко – комиссию по здравоохранению. Анна Юрьевна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно напрямую координировать все это направление прямо в самой Государственной думе». Кроме того, указал Путин, министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири. «Сергей Кужугетович Шойгу, он мне лично много раз уже говорил об этом и публично заявил об этом всей стране, а именно: о развитии Восточной Сибири. Он будет руководить комиссией партийной по развитию как раз Восточной Сибири», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Также глава МИД Сергей Лавров возглавит комиссию «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. «Сергей Викторович Лавров – (будет руководить) комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом», – сказал Путин. Он отметил, что здесь очень многое предстоит сделать. «Имею в виду совершенствование самой миграционной политики и привлечение в страну людей русского языка, близкой нам культуры. Здесь много очень нюансов, которые мешают нам эффективно двигаться по этому направлению», – добавил президент. Он также поблагодарил лидеров списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах. «Сейчас хочу вас поздравить с убедительной победой «Единой России» на выборах в Государственную думу VIII созыва и поблагодарить именно как лидеров предвыборного списка партии за достойный результат избирательной кампании», – сказал глава государства. По словам президента, «Единая Россия» на выборах показала стремление к обновлению. «Важно, что в целом партия показала стремление и к внутреннему развитию, к обновлению, что, безусловно, востребовано обществом. Важно, что партия включает в свои списки как уважаемых, заслуженных людей, в том числе парламентариев с большим стажем, так и совсем молодых людей, молодых, но деятельность которых является перспективной», – констатировал президент. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. В пятерку лидеров ЕР вошли министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.

Россию предупредили о возможном предательстве Эрдогана после саммита в Сочи 26 сентября 2021, 19:41

Фото: Boris Pejovic/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Если Турция посчитает партнерство с Западом более выгодным для себя, то легко отвернется от России, заявил политолог Пол Антонопулос. «Возникает вопрос, должна ли Москва доверять Анкаре, особенно учитывая то, что дружественную риторику турецкого лидера часто сменяет враждебная», – рассказал эксперт в статье для портала InfoBrics, передает РИА «Новости». В качестве примера, с одной стороны, эксперт напоминает об интересах России и Турции в Сирии, где Анкара собирается вернуть себе контроль над территориями бывшей Османской империи. С другой, Антонопулос указывает, что у России и Турции существуют возможности для углубления сотрудничества, в том числе на общей платформе для урегулирования региональных проблем. «Хотя предложения Эрдогана о создании региональной платформы для решения проблем являются позитивным шагом в правильном направлении, учитывая его последовательное ненадежное поведение и предательства в прошлом, Москва, с одной стороны, с энтузиазмом восприняла бы такой блок, но также будет опасаться, зная о том, что Турция очень часто легко поворачивается к Западу», – заключил политолог. Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов. Песков рассказал об обеспечении безопасности Путина на отдыхе 26 сентября 2021, 17:47

Фото: kremlin.ru

Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин провел несколько дней на отдыхе в Сибири на территории, примыкающей к Саяно-Шушенскому заповеднику, вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Безусловно. Безопасностью президента <…> занимаются постоянно те, кому это положено», – сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1». Песков рассказал, что обеспечением безопасности президента во время его отдыха занимаются специальные люди. Тем не менее, по его словам, «дикую природу никто не может обуздать». «Ну и потом, медведь же видит, что это Путин…» – добавил Песков. Ранее Песков рассказал об отношении Путина к выборам в ГД. Жириновский и Миронов обменялись колкостями в присутствии Путина 26 сентября 2021, 17:14

Фото: Евгений Паулин/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Лидеры парламентских партий перед совещанием с президентом России Владимиром Путиным шутили, думая, что глава государства их не видит и не слышит. Лидеры партий, ожидая подключения президента к онлайн-встрече, обменивались колкостями и шутками между собой. «Им нечего сказать!» – заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним», – возразил руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов. «Последним перед арестом, в камеру идет последний», – пошутил Жириновский. В это время Путин уже сидел на рабочем месте и слышал их разговор. «Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя день сегодня, в принципе, такой хороший», – сказал президент. В ответ Жириновский попросил: «Если можно – дайте мне время «Новых людей», они все новые, пусть послушают, а я возьму две квоты за «Новых людей» и за ЛДПР». В субботу глава государства в режиме видеоконференции провел встречу с руководством политических партий. В ней участвовали представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России – За правду» и партии «Новые люди». По словам президента, состав новой Думы определили граждане России, а сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. Также Путин отметил, что «Единой России» удалось сохранить лидерство. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент относится к прошедшим выборам, как к очень конкурентным, прозрачным, честным и справедливым. Напомним, что выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Володин рассказал о новых полномочиях Госдумы 26 сентября 2021, 17:58 Текст: Дарья Григоренко

Граждане страны влияют на принятие решений при формировании состава правительства, заявил в эфире телеканала «Россия 1» председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин. Володин в программе «Москва. Кремль. Путин» отметил, что теперь люди, избирая своих депутатов, влияют на принятие решений при формировании правительства, передает РИА «Новости». «Новые полномочия используются в зависимости от необходимости. Когда речь шла о созыве уходящем, вы знаете, появились вакансии, и Дума использовала полномочия свои уже при назначении новых министров», – пояснил он, отвечая на вопрос, будет ли Госдума руководствоваться новыми нормами в дальнейшем. На предложение президента возглавить Думу в новом созыве, парламентарий ответил: «Для меня это доверие». Напомним, что выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. В ходе встречи Путин заявил, что председатель Госдумы действующего созыва Вячеслав Володин достоин продолжить руководство нижней палатой. Анонсировано заседание Совбеза России во главе с Путиным 26 сентября 2021, 14:57 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совета безопасности России, а также проведет совещание по экономическим вопросам, сообщили в эфире телеканала «Россия 1». Кроме того, Путин проведет отдельную встречу с председателем правительства и вице-премьерами. Также глава государства примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, передает РИА «Новости». Ранее Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил им обсудить вопросы безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Песков рассказал об отношении Путина к выборам в ГД 26 сентября 2021, 14:45 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин относится к прошедшим выборам, как к очень конкурентным, прозрачным, честным и справедливым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Знаете, насколько мне известно, он относится к выборам, как к действительно очень конкурентным, к прозрачным, к честным и к справедливым», – сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия», передает РИА «Новости» Песков отметил, что есть и какие-то неожиданные элементы результатов этих выборов, в частности, появление новых партий, неожиданные успехи некоторых партий. Он также обратил внимание на безусловное подтверждение своего лидерства «Единой Россией», сказав, что «это уже относится к прогнозируемым элементам». «Поэтому действительно выборы разносторонние, но главное, они конкурентные, честные», – добавил он. Песков также уточнил, что президент России Владимир Путин перед использованием электронного голосования затребовал полную информацию, чтобы гарантировать открытость проведения выборов. «Безусловно, конечно же, он затребовал полную информацию о том, что это гарантирует честность, что гарантирует открытость и т. д. Конечно», – сказал он, отвечая на вопрос, проводил ли Путин перед голосованием консультации со специалистами. Пресс-секретарь подчеркнул, что блокчейн при электронном голосовании гарантирует его надежность, честность и прозрачность, и выразил надежду, что все дискуссии по этому вопросу улягутся. «В данном случае, когда использованы все современные технологии, когда обеспечивается абсолютная транспарентность, а главное, когда задействован распределенный реестр – ведь задействование блокчейна, это является гарантией того, что туда ничего нельзя дописать, оттуда ничего нельзя убрать: к трем нельзя прибавить пять и оставить это без следов – блокчейн как раз гарантирует вот эту вот надежность, честность и прозрачность», – пояснил он. Песков заявил, что, с его точки зрения, электронное голосование – это прекрасная практика. Уже вторые выборы он сам голосует электронно и уже никогда не хотел бы ходить на участки, даже когда не будет пандемии. «И я надеюсь, что все вот эти вот дискуссии, они улягутся, я надеюсь, что все, кто по-прежнему какие-то сомнения испытывают, они зададут свои вопросы», – отметил он. Кроме того, Песков добавил, что в московском штабе по наблюдению за выборами прекрасно отвечают на все поставленные вопросы и объясняют все ситуации. «И понимаете, сам тот факт, что Путин выбрал электронное голосование для себя… А вы знаете, что Путин, он не является таким страстным поклонником всего электронного, все-таки все равно подвергается сомнению надежность электронного», – подчеркнул он. Песков, как избиратель, надеется, что программа по расширению электронного голосования будет продолжена и расширена на другие города, а в итоге оно станет общероссийским. «Я, например, лично, как избиратель, надеюсь, что программа по расширению электронного голосования будет продолжена и расширена на следующую порцию городов с тем, чтобы потом уже стать всероссийской», – уточнил он. Напомним, что выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Песков подтвердил беседу Путина и Лукашенко о войсках НАТО на Украине 27 сентября 2021, 13:18 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о беседе с российским лидером Владимиром Путиным о войсках НАТО на Украине, отметил, что эта тема упоминалась и Путин неоднократно говорил, что это за гранью «красных линий». «Это те действия, которые обеспечат стратегические интересы, безопасность наших двух союзных государств. Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным, и президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых «красных линий», о которых он неоднократно говорил ранее», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее Лукашенко в ходе совещания с руководством силового блока страны заявил, что он с российским лидером Владимиром Путиным договорился совместно принимать ответные действия на размещение войск НАТО на Украине. «Особое внимание украинскому участку (границы) – что мы там будем делать. Вы видите, они туда, на Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», – заявил Лукашенко. Путин поздравил президента Туркменистана с Днем независимости 27 сентября 2021, 10:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову выразил уверенность, что будет обеспечено наращивание всего комплекса двусторонних связей стран, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что Путин направил поздравительную телеграмму Бердымухамедову по случаю 30-летия провозглашения независимости Туркменистана. «Ваша страна добилась больших успехов в экономической и социальной сферах. Проводимая Туркменистаном политика позитивного нейтралитета способствует упрочению стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе», – передает РИА «Новости» слова президента России. Российский лидер подчеркнул, что отношения между двумя государствами развиваются в духе стратегического партнерства, осуществляется политический диалог, плодотворное сотрудничество в различных областях, а также взаимодействие в рамках СНГ и других международных структур. «Путин выразил уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, что в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Туркменистана», – добавляется в сообщении. Песков рассказал о позиции Путина по названиям должностей глав регионов 27 сентября 2021, 13:25 Текст: Алина Назарова

Должность президента в России должна быть одна, но существует специфика некоторых регионов, как например, Татарстан, и Владимир Путин относится к этому с пониманием, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Позиция скорее всего в пользу того, чтобы все упорядочено было. Конечно, должность президента в стране должна быть одна, но вместе с тем существует специфика некоторых регионов, в том числе упомянутого вами (Татарстан). Президент с пониманием относится к этой специфике, но с другой стороны будущее покажет, насколько возможны перспективы того, чтобы это все было приведено к единому знаменателю», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос, какая позиция у Путина на, что в России существует не один президент, а, например, есть президент Татарстана. Песков также уточнил, что в Кремле знают о внесенном в Госдуму законопроекте по полномочиям органов власти регионов. «Безусловно, в Кремле знают об этом законопроекте, но пока преждевременно что-либо комментировать. Парламент заработает, будет идти соответствующая проработка. Тогда уже наступит время, сейчас преждевременно это делать», – ответил Песков. В понедельник в Госдуму внесен законопроект, обязывающий всех губернаторов наименоваться главами регионов. Кроме того, документ позволяет губернаторам избираться более двух сроков подряд. Также в документе предусмотрены такие меры ответственности высшего должностного лица субъекта России, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом. Путин объявил о назначении Шойгу главой комиссии ЕР по развитию Восточной Сибири 27 сентября 2021, 13:58 Текст: Алина Назарова

Министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с «пятеркой» ЕР. «Сергей Кужугетович Шойгу, он мне лично много раз уже говорил об этом и публично заявил об этом всей стране, а именно: о развитии Восточной Сибири. Он будет руководить комиссией партийной по развитию как раз Восточной Сибири», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Президент также поздравил «пятерку» списка «Единой России» с убедительной победой партии на прошедших выборах и поблагодарил их. По словам президента, результат ЕР отражает высокий уровень доверия граждан к самой партии, к ее конкретным делам. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. В пятерку лидеров ЕР вошли министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. Гладков вступил в должность губернатора Белгородской области 27 сентября 2021, 12:23 Текст: Алина Назарова

Вячеслав Гладков официально вступил в должность губернатора Белгородской области. В ходе торжественной церемонии, которая прошла в областном центре, он поблагодарил белгородцев за доверие и поддержку. В зале присутствовали полномочный представитель президента России в центральном федеральном округе Игорь Щеголев, главы регионов, депутаты, представители общественности, духовенства, бизнеса, СМИ, говорится в сообщении на сайте администрации региона. Церемония началась с торжественного внесения флага России, флага Белгородской области, Конституции России, устава Белгородской области, должностного знака губернатора Белгородской области. Председатель Белгородской областной Думы Ольга Павлова объявила торжественное заседание регионального парламента открытым. Затем к собравшимся обратился председатель избирательной комиссии Белгородской области Игорь Лазарев. «17, 18, 19 сентября 2021 года проходило историческое и уникальное для Белгородской области событие – досрочные выборы губернатора. Выборы признаны состоявшимися и действительными. В голосовании приняли участие 718 843 избирателя, более полумиллиона из них (78,79%) сделали свой выбор в пользу Вячеслава Гладкова. Разрешите поздравить вас с победой и вручить удостоверение губернатора Белгородской области», – сказал Лазарев. При вступлении в должность губернатор принес присягу, текст которой установлен Уставом Белгородской области. «Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Белгородской области верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Белгородской области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, устав Белгородской области и законы Белгородской области», – заявил Гладков. Он также поблагодарил белгородцев за доверие и поддержку. «Сегодня волнуюсь больше, чем в любой день за последние десяит месяцев работы в Белгородской области. Вспоминаю присягу, которую давал при прохождении срочной службы в советских войсках. Благодарю белгородцев за высокое доверие. Оно было оказано не только мне, но и всей нашей большой команде. Один в поле не воин. Наш регион находится на высочайшем уровне развития, он готов к покорению новых высот. Спасибо за ваш труд и вашу помощь! Впереди нас ждет еще больше достижений», – сказал губернатор. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Вячеслав Гладков набрал 78,79% голосов на выборах главы Белгородской области. Песков объяснил, почему кадры отдыха Путина в тайге опубликовали не сразу 27 сентября 2021, 14:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, почему кадры отдыха Владимира Путина в тайге были опубликованы не сразу, а спустя несколько недель. «Да, правильно, эти кадры были сделаны буквально сразу после Владивостока, после форума, после поездки президента на космодром в Благовещенск, собственно по пути обратно в Москву была совершена такая остановка на несколько дней. Действительно, шла избирательная кампания, потом трагедия такая случилась, поэтому это произошло сейчас», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, действительно ли кадры отдыха Путина и Шойгу опубликованы спустя две недели, так как в это время погиб глава МЧС Евгений Зиничев и был разгар предвыборной кампании. На замечание о том, что подобный отдых в горах – большая нагрузка на организм, пресс-секретарь президента добавил, что «многие россияне предпочитают такой отдых и не менее сложные маршруты». Песков также отметил, что меню и кухня в таких поездках президента «очень простые каждый раз, никаких там изысков нет». Как рассказал экс-глава республики Шолбан Кара-оол, побывавший в начале сентября вместе с главой государства в таежном походе, таежный экстремальный отдых Путина в Туве – испытание силы духа и выносливости, а не легкая прогулка. «По-моему, никого уже не удивляет, что президент, как только выдается свободное время, вырывается отдохнуть именно в тайгу. Правда, я бы не назвал это отдыхом. Ведь таежные походы – это всегда испытание, даже для тех, кто родился и вырос в ней. Тайга требует от человека не просто силы, выносливости и терпения, знаний и навыков выживания... Так что тувинские прогулки Владимира Владимировича – это совсем не променад по Сокольникам. Но, видимо, в душе президент настоящий таежник и романтик», – сказал Кара-оол. По его словам, во время визита президент заметил, что в Туве отдыхает уже больше десяти лет и за это время стал не гостем, а настоящим таежником. Напомним, в воскресенье СМИ опубликовали кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Песков назвал Путина сторонником сменяемости власти 27 сентября 2021, 13:50 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть мешающей работе навязчивой идеей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Что касается сменяемости власти, то, конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе. Все хорошо в меру. Вы знаете, что в большинстве вопросов президент является сторонником сбалансированного подхода», – сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько для президента сменяемость является ценностью или он не считает, что сменяемость полезна для власти, передает РИА «Новости». Законопроект, который позволяет губернаторам избираться более двух сроков подряд, был внесен в Госдуму 27 сентября. Также в документе предусмотрены такие меры ответственности высшего должностного лица субъекта РФ, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом РФ. Лавров возглавит комиссию «Единой России» по международному сотрудничеству 27 сентября 2021, 14:14 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит комиссию «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с «пятеркой» партии. «Сергей Викторович Лавров – (будет руководить) комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он отметил, что здесь очень многое предстоит сделать. «Имею в виду совершенствование самой миграционной политики и привлечение в страну людей русского языка, близкой нам культуры. Здесь много очень нюансов, которые мешают нам эффективно двигаться по этому направлению», – добавил президент. Ранее президент Владимир Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах и объявил, что они будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. Так. Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Проценко – комиссию по здравоохранению, Анна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно напрямую координировать все это направление прямо в самой Государственной думе. Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири, а глава МИД Сергей Лавров – комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Путин назвал лидерство «Единой России» залогом стабильности в стране 27 сентября 2021, 14:19 Текст: Елизавета Булкина

Партия «Единая Россия» стабильно сохраняет лидирующие позиции, что является залогом стабильности в стране, заявил президент Владимир Путин на встрече с «пятеркой» списка ЕР на выборах. «Безусловно, потери по сравнению с 2016 годом у партии есть, и я уже сказал об этом, это неизбежно вообще. А в условиях, когда мы прошли через очень тяжелые испытания пандемии, снижение доходов граждан, сокращение производства, увеличение числа людей, которые временно потеряли свои рабочие места – это просто по определению неизбежно», – передает слова главы государства РИА «Новости». «Однако свои передовые позиции партия все-таки держит уверенно, и это чрезвычайно важно. Более того, с учетом победы в одномандатных округах, вновь сформирует и конституционное большинство в Государственной думе. Это важный, значимый успех, залог преемственности и стабильного развития всей страны. И для страны это важно», – добавил Путин. Президент подчеркнул, что результаты прошедших выборов отражают «высокий уровень доверия граждан страны к самой партии, к ее конкретным делам на благо России и нашего общества». При этом он отметил, что безусловно, есть претензии, «это само собой разумеется, для правящей партии это просто неизбежно». «Так и должно быть. Но самое главное, люди доверяют тем, за кого они голосуют», – сказал Путин. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.