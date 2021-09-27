Стало известно о требовании СБУ домашнего ареста для тещи Шария

В Киеве полагают, что Запад «откровенно кинул» Украину

Евросоюз и, в частности, Германия в ситуации с «Северным потоком – 2» «откровенно кинули» Украину; интересы Киева они игнорируют, преследуя только свои цели, заявил украинский политический эксперт Тарас Загородний.

Он предположил, что после выборов в бундестаг в Германии ничего не изменится.

«Поэтому все надежды, что выиграют «Зеленые», которые остановят «Северный поток – 2», или что-то другое, они на самом деле не оправдались, они уже определились», – подчеркнул эксперт в эфире телеканала «Наш».

По его мнению, для Берлина улучшение отношений с Москвой «уже начато», поэтому надо сделать выводы, учитывая, что рассказы «про европейские ценности и так далее – это туфта».

Загородний считает, что Киеву следует перейти к прагматичным взаимоотношениям с Германией и Евросоюзом, давить на них, в первую очередь, в экономической плоскости.

«Себе они берут дешевый российский газ, для снижения цен у своей промышленности, а нам говорят: а вы себе забирайте водород, для которого нет инфраструктуры, никакой техники», – сказал эксперт.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов (ХСС) Армин Лашет заявил о необходимости ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию при условии предоставления «геополитических гарантий» Украине.

В четверг кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление Газпрома получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2».

Вместе с тем представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. В прошлую пятницу глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.