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Украинцев предупредили о повышении цен на газ в октябре
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На Украине поставщики газа пересчитали месячные тарифы на октябрь, с 1 октября некоторые компании серьезно повышают цены, сообщают СМИ.
Об этом говорится в мониторинге цен Obozrevatel. По правилам все поставщики до 25 сентября должны опубликовать месячные тарифы на октябрь. Весной украинцы автоматически перешли на годовые цены. Месячные тарифы (которые выросли в октябре) актуальны для тех потребителей, которые сами решили на них перейти.
Дороже всего топливо обойдется клиентам компании «ТАС енергія країни» – для них газ будет стоить 31 гривну (84 рубля) за один кубометр. При этом еще в сентябре газ был в 1,5 раза дешевле – 20,96 гривны (56,8 рубля). Второе место по цене на газ занимает «Київгазенерджі» – 30,5 гривны (82,7 рубля) за кубометр. Компания также подняла цену почти в 1,5 раза – на 10,7 гривны (29 рублей). Клиенты «Асканія енерджі» будут платить за газ 19,95 гривны (54,1 рубля) вместо 12,5 гривны (33,9 рубля), передает РИА «Новости».
Напомним, Киев давно разорвал долговременные контракты на поставки российского голубого топлива, импортный газ Украине приходится закупать по биржевым ценам, определяемым текущей ситуацией на рынке, а не по долгосрочным контрактам. В пятницу газ на фьючерсном рынке Европы стоил около 840 долларов.
Немецкая компания разорвала контракты на поставки газа по всей Германии
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Поставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб, немецкая компания Deutsche Energiepool объявила о разрыве контрактов с рядом клиентов из-за экономический нецелесообразности на фоне высоких цен на газ.
«За последние месяцы закупочные цены на газ и электроэнергию на срочном рынке выросли практические втрое, а цены на краткосрочные закупки увеличились примерно в пять раз. Такого быстрого и беспрецедентного развития [событий] на энергетическом рынке никто не мог ожидать», – приводит текст заявления компании РИА «Новости».
Как отмечает поставщик, цена на газ на спотовом рынке в Европе в августе 2020 года составляла 4,80 евро за 1 МВтч, а по состоянию на 20 сентября 2021 года достигла 75,04 евро за 1 МВтч. При этом компания считает, что цены продолжат расти, так как многие европейские газохранилища почти пусты.
Собственные закупочные цены Deutsche Energiepool выросли втрое. «Так мы больше не можем продолжать [работать] с коммерческой точки зрения из-за экономической нецелесообразности. Поэтому мы были вынуждены расторгнуть многие заключенные нами контракты», – объяснила компания. Deutsche Energiepool не уточнила, сколько клиентов коснулось решение о разрыве контрактов. Компания заявила, что прекращает поставки газа по всей Германии, но для сохранения рабочих мест сосредоточится на предоставлении услуг в энергетическом секторе.
Издание Handelsblatt отмечает, что Deutsche Energiepool – первая компания, которая пошла на такой шаг на фоне роста цен на газ. По данным издания, поставками для бывших клиентов Deutsche Energiepool займется компания Eon.
На открытии торгов в пятницу стоимость газа на фьючерсном рынке Европы упала до 840 долларов за 1 тыс. кубометров. На торгах 15 сентября стоимость газа несколько раз побила исторический рекорд, а в пике достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб. м.
В четверг кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление Газпрома получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2». Газпром назвал обвинения в недопоставках газа в Европу абсурдными, подчеркнув, что поставки российского газа в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах.
Представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград подтвердила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен объяснила множеством факторов. Перед этим Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, однако для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ в предстоящий зимний период Россия могла бы нарастить экспорт газа в Европу. В Кремле на требование об увеличении поставок газа в Европу отметили, что газ невозможно транзитировать, не продав.
Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
В Раде проголосовали за выдвижение Зеленского на «Оскар» за «инсценировку покушения»
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Депутаты Рады проголосовали по депутатскому запросу о выдвижении президента Украины Владимира Зеленского на кинопремию «Оскар» за лучший сценарий в связи с покушением на его первого помощника Сергея Шефира. Автор Запроса депутат Гео Лерос попытался указать на то, что инцидент был инсценировкой.
«Ставится на голосование запрос народного депутата Гео Лероса «О ходатайстве перед Американской киноакадемией о вручении президенту Владимиру Зеленскому «Оскара» за лучший сценарий и спецэффекты в фильме «Покушение, которого не было». Смотреть всем», – зачитала депутатский запрос в ходе заседания Рады заместитель главы парламента Елена Кондратюк, передает ТАСС.
Вопрос был выставлен на голосование, свои голоса за него отдали 35 депутатов, тогда как для рассмотрения депутатского запроса необходимо 150 голосов.
Автор запроса – депутат Гео Лерос – ранее был исключен из фракции партии «Слуга народа» за критику Зеленского. В начале сентября он участвовал в потасовке с депутатом от президентской партии Николаем Тищенко в зале Верховной рады.
Напомним, машину Шефира обстреляли под Киевом, пострадал водитель. На Украине заявили о «российском следе» в покушении. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал «сильный ответ» на покушение. Блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на Шефира между ним и Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак. Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти.
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира следует считать предупреждением Владимиру Зеленскому.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прежде чем заявлять о «руке Кремля» в покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, Киеву следует вспомнить, чем закончилась история с Аркадием Бабченко.
Кандидат в канцлеры ФРГ потребовал «геополитических гарантий» по Украине
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Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов (ХСС) Армин Лашет заявил о необходимости ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию при условии предоставления «геополитических гарантий» Украине.
Отвечая на вопрос о том, нужно ли принимать проект в эксплуатацию, Лашет ответил: «Да». При этом, по его словам, необходимы «геополитические гарантии», что трубопровод не обернется проблемами для Украины, передает ТАСС.
«Если Россия поставит это под вопрос, то проект будет сразу остановлен», – сказал кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС и ХСС во время теледебатов в эфире телеканала ARD.
Ранее в четверг кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление Газпрома получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2».
Вместе с тем представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. В прошлую пятницу глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Напомним, 7 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последнего выступления в Бундестаге поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Ранее Меркель выразила уверенность в способности Лашета руководить Германией в качестве канцлера.
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Кандидат в канцлеры ФРГ обвинила Россию в «газовом шантаже»
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Российские власти стремятся путем «политического давления» получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2», заявила кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок на фоне ситуации с ростом цен на газ.
Бербок заявила в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), что Россия «очень неохотно поставляет природный газ в Европу», и «одна из причин этого очевидна» – она якобы заключается в том, что Россия «хочет усилить политическое давление, чтобы быстрее получить оставшиеся разрешения для «Северного потока – 2» и ввести трубопровод в эксплуатацию», передает РИА «Новости».
По ее мнению, «пострадавшими будут клиенты в Германии, для которых цены на газ вырастут или которым в крайнем случае придется даже сидеть в холоде».
Она указала, что правительство Германии выступало за «Северный поток – 2», несмотря на «все сомнения, предупреждения и опасения», в результате ФРГ «находится в ситуации шантажа, о котором было много предупреждений».
«Сигнал (Москве от Берлина) должен заключаться в том, что Россия должна выполнять свои обязательства и, как и в прошлом, поставлять достаточно газа по существующим трубопроводам», – добавила Бербок.
Отметим, что она не раз высказывалась против реализации проекта «Северный поток – 2» и неоднократно пыталась провести в Бундестаге ФРГ проект об остановке строительства газопровода.
Согласно соцопросу Politbarometer от 10 сентября, Бербок хотели бы видеть канцлером только 16% немцев. Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября.
Вместе с тем представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов.
До этого глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
На Украине назвали «теневого президента» страны
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Киевский политолог Михаил Басараб назвал руководителя офиса Владимира Зеленского «серым кардиналом» Украины, который в дуэте с президентом запугивает действующую власть, устраняя конкурентов.
«В стране возник теневой президент Андрей Ермак. Этот дуэт (президента Владимира Зеленского и руководителя его офиса – прим. ВЗГЛЯД.) демонстративно укрепляет власть», – рассказал Басараб в интервью журналу «Краина», передает РИА «Новости».
По его словам, в последнее время глава государства стал действовать гораздо жестче, а в планах Зеленского и Ермака – установить в Киеве авторитарный режим. Политолог считает, что Зеленский и его помощник отправили в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, чтобы захватить всю власть в стране. Теперь этот дуэт планирует сместить с должности председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова, утверждает Басараб.
В июле Аваков написал заявление об отставке, после чего Верховная рада Украины уволила его с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Новым главой МВД Украины был назначен депутат пропрезидентской партии «Слуга народа», председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Как пояснил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, это было сделано по просьбе Зеленского.
Ранее блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира между ним и Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак. Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти.
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Посла России удивили претензии немецких политиков из-за цены на газ
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Обвинения со стороны «некоторых германских политиков» в адрес Москвы в том, что она якобы пытается завысить спотовые цены на газ и ограничить его поставки в Европу с целью «заморозить» европейцев, «вызывают недоумение», заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
Нечаев заявил агентству RND, что в посольстве «обратили внимание на высказывания некоторых германских политиков, а также публикации в ряде СМИ, обвиняющие российское руководство и ПАО «Газпром» в якобы невыполнении своих обязательств, искусственном ограничении поставок на европейский газовый рынок, беспрецедентном росте спотовых цен, стремлении «заморозить» европейцев предстоящей зимой», передает РИА «Новости».
«Эти заявления вызывают недоумение и не имеют ничего общего с реальным положением дел», – подчеркнул он, указав, что такие обвинения являются «откровенными фейками» и «примитивными антироссийскими вбросами», которыми подменяется объективный анализ ситуации.
Посол добавил, что Россия «всегда безупречно и в полном объеме выполняла свои обязательства и продолжает это делать», и «за более чем 50 лет успешного сотрудничества с европейскими странами в газовой сфере поставки сырья никогда не использовались Москвой как «энергетическое оружие» или «инструмент давления».
«ПАО «Газпром» строго соблюдает все договоренности. Концерн не снижал и искусственно не ограничивал продажи газа в ЕС, большая часть которых осуществляется в рамках долгосрочных контрактов, где цена газа не зависит от текущих конъюнктурных колебаний», – пояснил Нечаев.
Он также добавил, что сотрудничество России и ФРГ в газовой сфере – «исключительно успешный проект, доказывающий свою эффективность на протяжении десятилетий». По его словам, всем «здравомыслящим людям» очевидно, что в условиях энергетического разворота Германии, отказа от атомной энергетики и угледобычи, стране не обойтись без газа как переходного сырья, и Россия готова его поставлять на максимально выгодных условиях, для чего и был реализован проект «Северный поток – 2».
Нечаев отметил, что в данный момент все определяет рынок, а в силу рыночных законов многие зарубежные поставщики предпочли перенаправить сырье с европейского на азиатский рынок, где цены выше.
«Некоторые компании в ожидании более выгодных цен заранее не позаботились о своевременном пополнении запасов собственных газохранилищ. Причем здесь Россия? Или мы виноваты еще и в том, что газодобыча в некоторых европейских странах сокращается?», – сказал посол.
Ранее поставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб, немецкая компания Deutsche Energiepool объявила о разрыве контрактов с рядом клиентов из-за экономический нецелесообразности на фоне высоких цен на газ.
Вместе с тем кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление «Газпрома» получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2».
«Газпром» назвал обвинения абсурдными, подчеркнув, что поставки в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах.
PGNiG не предоставили право вето при сертификации «Северного потока – 2»
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Польская нефтегазовая компания PGNiG, которую в Германии привлекли к процессу сертификации «Северного потока – 2», сможет привести свои аргументы в ходе процедуры, но права вето на решения у нее не будет, заявил представитель немецкого регулятора – Федерального сетевого агентства.
«Привлеченные (к процессу) стороны не имеют права вето», – сказал представитель ведомства Фите Вульф, передает ТАСС.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Эксперт оценил риски участия Польши в сертификации «Северного потока – 2»
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«Польша заходит в этот процесс, чтобы попытаться найти несоответствия в документах Газпрома и сорвать запуск газопровода», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2».
«Полагаю, что у Германии просто не было выбора, и ей пришлось допустить Польшу к сертификации», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Согласно европейскому законодательству, страна, которая хочет участвовать в процессе сертификации газопровода, должна собрать определенный перечень документов. Если они соответствуют требованиям, то страну обязаны допустить к этому процессу. Здесь не действует принцип «хочу – не хочу», – добавил он.
При этом «главный вопрос в том, насколько серьезные проблемы поляки создадут для сертификации «Северного потока – 2». «Все прекрасно понимают, зачем польская компания лезет в этот процесс. Ее цель – сорвать запуск газопровода, – пояснил эксперт. – Сертификация призвана выявить соответствие газопровода и компании-оператора всем требованиям и нормам Евросоюза. А польская компания попытается найти несоответствия и подсветить их, чтобы заблокировать ввод газопровода в эксплуатацию».
Кроме того, поляки постараются затянуть процесс сертификации, «задавая Газпрому вопросы и требуя дополнительных документов и разъяснений по ним». Тем самым, добавляет Юшков, они продемонстрируют США свою лояльность в обмен на какие-то «плюшки» в двусторонних отношениях.
«Хотя с экономической точки зрения для Варшавы это невыгодно, – констатировал эксперт. – Польша даже в контракте с Газпромом имеет привязку к стоимости газа на спотовых рынках. А чем дольше простаивает «Северный поток – 2», тем дольше сохраняется высокая цена на газ – 800-900 долларов за тысячу кубометров. Так что поляки сами от этого страдают».
Кроме того, «они закупают часть российского газа путем виртуального реверса из Германии по биржевым ценам, что довольно дорого». «Выходит, что Варшава ведет абсурдную деятельность. Но политически все логично: Польша выступает как главный союзник США в Европе, а поскольку Вашингтон против этого газопровода, то Варшава действует как американский инструмент давления на него», – указывает собеседник.
«Успешность деятельности польской компании будет зависеть от немецкого регулятора, а также полноты и соответствия требованиям документов, которые подал Газпром, – считает эксперт. – Если с документами все в порядке, то поляки вряд ли смогут как-то повлиять на процесс сертификации».
Юшков также не исключает, что «украинская компания «Нафтогаз» захочет приобщиться к процессу сертификации «Северного потока – 2». «Возможно, скоро мы увидим, что подрывной деятельностью в рамках сертификации газопровода будет заниматься не только Польша, но и Украина. Однако у украинской компании меньше опыта взаимодействия с евробюрократией, так что они могут напортачить с документами, из-за чего их не допустят к этому процессу», – заключил он.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2».
«Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставило Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA и ее немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH возможность участия в процедурах сертификации «Северного потока – 2», – приводит сообщение компании ТАСС.
Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий связал строительство «Северного потока – 2» с ростом мировых цен на газ. Он отметил, что Польша выступает против этого проекта, так как его реализация не соответствует интересам страны.
Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Напомним, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится возможных санкций, которые связаны с запуском газопровода «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».
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В США решили «заставить» Россию уважать Украину
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Американские сенаторы во главе с представительницей демократов Джинн Шахин обвинили Россию в «злонамеренной деятельности» против Киева и призвали оказывать давление на Москву с помощью санкций, следует из резолюции, представленной на рассмотрение Конгресса США.
В документе описываются важные события, произошедшие на Украине в период с 1990 года. Речь идет о приобретении независимости страны (1991), «Оранжевой революции» (2004) и Евромайдане (2013). В одном из пунктов также говорится о «злонамеренной деятельности» России. Политики обвиняют Москву во «вторжении» на территорию Украины и «аннексии» Крыма, передает RT.
Они утверждают, что на протяжении 30 лет Киев делает успешные шаги на пути к демократическим преобразованиям, в частности, в области обороны, борьбы с коррупцией и укреплении принципа верховенства права. Кроме того, отмечается деятельность властей, направленная на предоставление автокефалии местной церкви. Это имеет особое значение для «самостоятельного определения будущего Украины без влияния Кремля», подчеркнули сенаторы.
Они заключили, что США и союзники должны продолжать санкционное давление на Россию до тех пор, пока она не начнет «уважать территориальную целостность Украины».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом высказал мнение, что противодействие «агрессии России» и защита прав человека в Донбассе и Крыму должны стать приоритетом сессии ООН.
На Украине заявили о способности ВСУ заставить российскую армию утратить боеспособность
Украина имеет военный паритет с Россией, заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.
«У России нет решающего преимущества над нами, такого нет и не будет. Российские генералы – профессионалы, думаю, они доносят это до сведения своего политического руководства», – заявил Арестович в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».
Он добавил, что при вооруженном конфликте с ВСУ армия России «утратит боеспособность на несколько лет». Советник президентского офиса не разъяснил, почему так думает.
В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий в течение суток призвать резервистов в случае обострения на востоке страны.
В сентябре депутат Рады Алексей Гончаренко пообещал «новые победы» над Россией, уточнив, что Россию лучше побеждать вместе с друзьями из Литвы, Польши, Балтии.
Украина обвинила Россию во вторжении в зону военных учений ВСУ
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Командование воздушных сил ВС Украины выступило с утверждением, что российские самолеты-разведчики якобы «грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений».
«В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО сухопутных войск Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря самолеты-разведчики Российской Федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений. Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты», – утверждается в сообщении командования в соцсети Facebook.
В среду на Украине начались учения «Объединенные усилия – 2021» с участием НАТО. В этот же день украинские военные провели учения со стрельбами вблизи границы с Крымом.
В понедельник в Черном море стартовали учения ВМФ России, в которых задействованы около 20 боевых кораблей и подводных лодок.
В Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского
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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся, когда оба будут к этому готовы и будут понимать, о чем разговаривать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, два президента встретятся, когда оба будут готовы, когда будет повестка дня для их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента России. Зеленский заявил, что встретится с Путиным, когда тот будет готов.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи Путина и Зеленского. До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений.
Киев обвинил Россию в росте цен на газ
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Глава украинского правительства Денис Шмыгаль выразил мнение, что к росту цен на газ привела «энергетическая война», якобы развязанная Газпромом для введения в эксплуатацию трубопровода «Северный поток – 2».
«То, что мы видим с ценами на газ на европейских биржах, – это энергетическая война, которую Газпром развязал для шантажа и введения в эксплуатацию «Северного потока – 2». Это очевидный факт, который подтверждается и уменьшением экспорта со стороны российского монополиста в сравнении с предыдущими годами, и отказом от бронирования дополнительных мощностей украинской газотранспортной системы», – заявил Шмыгаль.
В то же время премьер заверил, что цена на газ для населения Украины до конца отопительного сезона меняться не будет. Он также добавил, что в целом страна готова к отопительному сезону, передает ТАСС.
Напомним, цена на газ в Европе на прошлой неделе вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне. В пике она достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб. м. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
В Газпроме в ответ заявили, что поставки российского газа в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах, а обвинения в том, что компания недопоставляет топливо, абсурдны.
Представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. Перед этим МЭА заявило, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, однако для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ в предстоящий зимний период Россия могла бы нарастить экспорт газа в Европу.
Украина попросила Россию вернуть нарушившего границу агента-узбекистанца
Несогласованность украинских силовиков привела к провалу их операции на границе с Россией, и теперь Киев просит вернуть нарушившего границу агента-узбекистанца, сообщили в ЦОС ФСБ.
«Низкая эффективность украинских пограничников и несогласованность действий на приграничной территории Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы Украины, привели к провалу оперативного мероприятия и агента. В результате украинская сторона нарушение границы признала и просит вернуть участвовавшего в неудачном эксперименте иностранца», – рассказали в российской спецслужбе, передает РИА «Новости».
Ранее в ФСБ сообщили о задержании узбекистанца, сотрудничающего с украинскими правоохранителями и ради нераскрытия «легенды» пересекшего границу с Россией.
Отмечается, что, по словам задержанного, он сотрудничает с Государственной миграционной службой Украины с 2019 года. В рамках проводимых службой мероприятий участвовал в выявлении причастных к преступлениям, проводимых через границу. Подчеркивается, что для сбора доказательств в его одежду и личные вещи украинские правоохранители вмонтировали спецтехнику для скрытой фото, видео и аудио фиксации (вшитые в куртку GPS-трекер, видеокамера, а также замаскированный под систему нагревания табака диктофон).
Кроме того, в ФСБ заявили, что «перед мероприятием для храбрости агент ГМСУ употребил приобретенное заранее наркотическое средство «Мефедрон», часть которого имел при себе в момент задержания российскими пограничниками».
Газпром назвал абсурдными обвинения в недопоставках газа в Европу
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Поставки российского газа в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах, обвинения в том, что Газпром недопоставляет топливо, абсурдны, заявил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев.
По данным Комлева, Европа увеличила импорт трубопроводного газа в первом полугодии 2021 года на 31,5 млрд кубометров, или на 33%. При этом отборы российского газа увеличились на 17,2 млрд кубометров, или на 22%. «Поставки трубопроводного газа Газпромом происходили на уровне исторических максимумов, а основной их прирост пришелся на долю важнейших покупателей», – указал Комлев, передает ТАСС со ссылкой на корпоративный журнал Газпрома.
В качестве основных потребителей он назвал Германию, Турцию и Италию.
В то же время Комлев указал, что поставки СПГ из США в Европу не являются стабильными уже два года подряд. «Надежды европейцев на стабильные поставки СПГ из США не оправдывают себя уже второй год подряд. В прошлом году низкая европейская цена сделала эти поставки невыгодными, в этом году она уже покрывала издержки, но была менее привлекательной, чем азиатская», – сказал он.
Комлев при этом отметил, что в первом полугодии 2021 года поставки СПГ из США достигли рекордного уровня и выросли на 38,3%, но не за счет Европы, а за счет Китая, Японии и Бразилии. При этом существенное снижение поставок наблюдалось в странах Европы, таких как Бельгия, Италия, Испания и Турция.
Ранее представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов.
Перед этим МЭА заявило, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, однако для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ в предстоящий зимний период Россия могла бы нарастить экспорт газа в Европу.
В Газпроме заявляли, что холдинг поставляет газ в полном соответствии с заявками потребителей и контрактными обязательствами, при этом холдинг стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей.
Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.