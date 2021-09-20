Зима накажет Украину за газовый разрыв с Россией

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20 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 23:00  |  vz.ru
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Европа нашла виноватого в газовом кризисе

В Европе требуют наказать Газпром Егор Алеев/ТАСС
Европа нашла виновного в энергетическом кризисе – это Газпром. По крайней мере, так считают 43 депутата Европарламента. Даже аварию на заводе в Новом Уренгое они не считают случайной и требуют от ЕК начать антимонопольное расследование, наказав Россию. У Газпрома имеются сильные аргументы в противовес обвинениям. Однако во время прошлого антимонопольного расследования Газпрому пришлось пойти на компромисс. Подробности...
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Apple и Google заставят исполнять законы России

Откликнуться на зов российских депутатов Apple и Google вынудила угроза подвергнуться оборотным штрафам REUTERS/Dado Ruvic
У американских IT-гигантов остался последний шанс избежать крупных штрафов в наказание за вмешательство во внутренние дела России. С такой угрозой выступили на заседании в Совфеде, причем впервые угроза прозвучала в присутствии представителей обеих компаний. Ранее представители Google и Apple игнорировали приглашения в парламент нашей страны. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Байден научит Францию смирению перед американской ложью

Бегство из Афганистана и скандал с подлодками разрушили иллюзии европейцев о союзе с США Adam Schultz/White House/Global Look Press
Париж отозвал послов из Вашингтона и Канберры, обвинив Австралию в предательстве, а Вашингтон – в двуличии и лживости. Более того, Франция усомнилась в прочности союза с США, а Британию сочла «пятым колесом» в недавно созданном альянсе AUKUS. По мнению экспертов, Франции все-таки есть чем ответить союзникам на нанесенное оскорбление. Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Трагедия в Перми обнажила проблему школьных психологов

Марина Ахмедова
Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Сейчас многие читают последнее послание убийцы, как истину в последней инстанции. Он сказал, что он все равно убил бы, что его ничто бы не остановило – значит, это так. Нет, это не так. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария

Партия бардака хочет нового порядка

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Семиотика протеста – любовь к означающему, а не означаемому: слово «демократия» мы любим, но его содержание нам не подходит; на наших кумачах сияет слово «свобода», но свобода нас устраивает только с нами в качестве бенефициаров. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

Американская «аристократия» побежит в Евросибирь

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если совсем кратко, то Евросибирь – это имперский союз народов Европы и России, объединенных для защиты от атлантизма с одной стороны, а от исламизма – с другой. Это в широком смысле проект «этнополитический». Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
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США предали Францию

Трамп и ядерная война с Китаем

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Стрельба в Пермском госуниверситете унесла жизни шести человек

На территории Пермского госуниверситета один из учащихся открыл стрельбу по окружающим. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 получили ранения и травмы – в панике студенты прыгали из окон. Известно, что преступник владел оружием на законных основаниях
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Вместо «ямы на Павелецкой» появился футуристический ландшафтный парк

Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Зима накажет Украину за газовый разрыв с Россией

    Украинским городам зимой грозят холодные батареи    20 сентября 2021, 23:00
    Фото: Мария Девахина/РИА Новости
    Текст: Михаил Кувырко

    Главным проигравшим от резкого роста цен на газ, похоже, становится Украина. Киев давно разорвал долговременные контракты на поставки российского голубого топлива и бравировал тем, что закупает его в Европе. В итоге сегодня, как заявляют сами украинские чиновники, «больницы, школы, детские сады... могут остаться без тепла». Как такое произошло?

    «Мы как правительство и «Нафтогаз» как государственная компания выступаем гарантами того, что для бытовых потребителей Украины цена на газ не изменится и будет оставаться, согласно годовому контракту, 7,96 гривен [21,6 рубля] за кубометр», - заявил на минувшей неделе глава правительства Украины Денис Шмыгаль, комментируя ситуацию с беспрецедентным ростом цен на газ в Европе.

    В тот момент, когда прозвучали эти слова, стоимость некоторых европейских биржевых контрактов на газ составляла 700 долларов за тысячу кубометров, а 20 сентября она установила очередной рекорд – порядка 900 долларов. Произошло это после того, как стало известно, что «Газпром» не стал бронировать на октябрь дополнительные мощности для транзита газа через Украину, а транзитную мощность польского участка газопровода «Ямал-Европа» выкупил лишь на треть.

    Ранние холода против «ковидных» тарифов

    Для Украины это исключительно неприятное развитие событий. Ведь импортный газ ей приходится закупать именно по биржевым ценам, определяемым текущей ситуацией на рынке, а не по долгосрочным контрактам. Отказавшись несколько лет назад от прямых закупок у «Газпрома», Украина, как известно, закупает тот же самый российский газ по реверсным схемам, например, у соседней Словакии, что ставит ее в зависимость от европейских партнеров.

    В этом году Европа сама испытывает дефицит газа, и запастись им на предстоящую зиму Украина смогла гораздо хуже, чем год назад. Если в начале прошлого сентября в украинских подземных газовых хранилищах находилось 26,5 млрд кубометров газа, то теперь «Нафтогаз Украины» собирается войти в отопительный сезон с 19 млрд кубометров. В компании напоминают, что в предыдущие годы запасы газа бывали куда меньше, но расходовать его придется, возможно, уже в ближайшие дни.

    Прогноз погоды аномален: в середине этой недели в Киеве ожидается днем лишь 8-9 градусов тепла, а привычное для украинской столицы в начале октября бабье лето вообще может не состояться.

    Все это означает, что срочных закупок газа по европейским ценам, которые могут быть еще выше нынешних, Украине, скорее всего, не избежать. Да это уже, собственно, и происходит. Однако у «Нафтогаза» уже есть дежурное обоснование, почему за газ приходится платить втридорога. «Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом», - пояснил новый гендиректор компании Юрий Витренко.

    В то же время украинские власти после неоднократного повышения коммунальных тарифов решили включить задний ход и проводить популярную политику, на которую заставил пойти коронавирусный кризис. В мае на газовом рынке Украины была впервые установлена фиксированная годовая цена в диапазоне 7,8 до 13,5 гривны за кубометр в зависимости от поставщика. Ставку в 7,96 гривны, которую упоминал премьер Денис Шмыгаль, имеет государственный «Нафтогаз», а для предприятий теплокоммунэнерго в предстоящий отопительный сезон он будет продавать газ еще дешевле – по 7,42 гривны за кубометр.

    Легко подсчитать, что эти фиксированные тарифы даже близко не покрывают текущую стоимость газа на европейских биржах, с которыми плотно коррелируют котировки Украинской энергетической биржи, также обновляющие рекорды. Но тариф, установленный для «Нафтогаза», фактически втрое ниже последних европейских котировок. К чему приводит постоянное субсидирование энергоносителей из кармана государства, сейчас можно наблюдать на примере Ливана, погрузившегося в безнадежный энергетический кризис.

    Правда, Украину спасает то, что значительную часть потребляемого газа она добывает самостоятельно - именно это обстоятельство и определило размер тарифа «Нафтогаза». Исходя из того, что население Украины за год сжигает примерно столько газа, сколько производится в стране «Нафтогазом» и частными компаниями (13-14 млрд кубометров), украинские власти решили отдавать этот газ гражданам по себестоимости. «И это мы гарантируем», - заверил Денис Шмыгаль.

    Низовое слабое звено

    Но, как следует из приведенного выше высказывания главы «Нафтогаза», Украина уже сейчас покупает газ по биржевым европейским ценам, пусть и не весь. А кроме того, в очередной газовой схеме быстро обнаружился козел отпущения – те самые теплокоммунэнерго, которые из-за политики украинских властей оказались на грани банкротства.

    На прошлой неделе межотраслевая ассоциация «Укртеплокоммунэнерго», Ассоциация городов Украины и профсоюз работников ЖКХ фактически предъявили властям ультиматум. Они заявили о готовности к проведению всеукраинской акции протеста, если к началу отопительного сезона не будут выполнены их требования. По утверждению авторов обращения, сейчас украинские теплоснабжающие предприятия переживают самый глубокий кризис за последние десять лет, и причиной тому – необоснованные тарифы на газ и монополия «Нафтогаза» на его поставки.

    Первое предупреждение со стороны украинских коммунальщиков прозвучало в начале сентября, когда обслуживающее столицу страны предприятие «Киевтеплоэнерго» выступило с заявлением о возможном повышении тарифов на тепло и горячую воду на 40% из-за подорожания газа. Единственным выходом для сдерживания тарифов в компании назвали обеспечить поставки украинского газа по «справедливой цене» – напрямую от компании «Укргаздобыча», минуя посредников.

    Майская реформа газового рынка, утверждается в релизе «Киевтеплоэнерго», привела лишь к росту стоимости газа для теплоснабжающих предприятий, которые вынуждены покупать его по более высоким ценам, чем те, что заложены в тарифах. При этом, говорится в документе, положение теплоснабжающих предприятий усложняют нерыночные условия закупки газа по сделкам с компанией «Нафтогаз Трейдинг» - ежемесячные авансовые платежи за газ, квотирование объемов газа, автоматическое списание средств со счетов теплокоммунэнерго и т. д. Эти обременения коммунальщики и потребовали отменить в своем ультиматуме правительству.

    Если стать на представленную точку зрения, то действия украинского правительства очень напоминают тщетную попытку обмануть рынок в надежде, что зафиксированные в мае тарифы на газ могут как ни в чем ни бывало пережить бурю на европейском газовом рынке. Для максимальной зависимости от которого Украина, как известно, в последние несколько лет предприняла максимальные усилия.

    Как обычно происходит в ситуациях, когда экономическая логика перестает работать, на первый план выходят политические заявления. Вскоре после предупреждения «Киевтеплоэнерго» о невозможности работать по директивным тарифам в украинском новостном поле стала активно муссироваться тема «мы готовимся к зиме».

    «Мы пройдем отопительный сезон, об этом говорят все прогнозы», - заявил на одном из них директор по энергоэффективности и управлению имуществом «Нафтогаза» Виталий Щербенко. По данным органов местного самоуправления, уровень подготовки к отопительному сезону превышает 90%, добавил 20 сентября министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. А о том, что этой зимой роста коммунальных тарифов для населения не произойдет, для пущей верности сообщил не только глава кабинета министров Украины, но и председатель комитета Верховной рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус, представитель президентской фракции «Слуга народа».

    Тем временем с мест раздаются совершенно иные сигналы. Помимо коммунальщиков, о критической ситуации в преддверии отопительного сезона на днях заявили главы городов на западе Украины. В частности, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил изданию «Комментарии. Киев», что базовая цена газа для бюджетных учреждений в отопительном сезоне вырастет с 7 до 20 гривен за кубометр. «Больницы, школы, детские сады и другие объекты социальной сферы могут остаться без тепла», - заявил тому же источнику мэр города Славута Хмельницкой области Василий Сидор.

    Эти высказывания людей с «земли» заставляют предположить, что на сей раз привычная для Украины перепалка по поводу коммунальных тарифов в преддверии отопительного сезона не просто отражает закулисную борьбу лоббистов.

    Разрыв между зафиксированными весной тарифами и осенней реальностью рынка становится все более угрожающим, и это еще не все риски для Украины. Поскольку Украина открыла свои газовые хранилища для иностранных компаний, сейчас они в связи с дефицитом газа в Европе могут просто выбрать свои резервы. О таком сценарии заявила недавно бывший заместитель министра иностранных дел Украины и бывший помощник главы «Нафтогаза» Елена Зеркаль.

    Тем временем украинские власти продолжают валить все свои газовые проблемы, созданные их же руками, на Россию. 20 сентября вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк заявила, что Россия использует «искусственный рост» цен на газ «как политическое оружие для давления как на Украину, так и на Европу».


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