Секретарь СНБО Украины возмутился из-за вопроса на русском языке На Украине согласовали поставку американского угля На Украине заявили о гибели химпрома из-за цен на газ 18 сентября 2021, 11:12 Текст: Наталья Ануфриева

Украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ, заявил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский. Землянский заявил в эфире «CapitalTV», что украинский химпром теряет конкурентоспособность даже в сравнении с соседними Белоруссией и Молдавией, передает РИА «Новости». «Закупочная цена газа в этом году у Молдавии составляла 148 долларов за тысячу кубометров, а цена газа для непосредственно потребителей – 4 тыс. 298 леев, это 247 долларов. Цена на газ для молдаван, значит, приблизительно, сопоставима с нашей (украинской)», – рассказал он. Землянский также задался вопросом, как украинская химическая промышленность сможет конкурировать с белорусской, которая в будущем году будет получать российский газ по цене 128 долларов. Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко пригрозила президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбой бывшего лидера страны Виктора Януковича из-за цен на газ. До этого украинский журналист Владимир Синельников в эфире YouTube-канала PolitWera заявил, что стремительный рост цен на газ на топливных рынках нанесет тяжелый удар по карманам украинцев.

В ЕС призвали к расследованию против Газпрома из-за цен на газ 17 сентября 2021, 15:10 Текст: Алина Назарова

Группа депутатов Европейского парламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия Газпрома, которые якобы привели к росту цен на газ в Европе, сообщил источник в Европарламенте. «Группа из 40 евродепутатов из Польши и государств Балтии обратилась в Еврокомиссию с официальным запросом о проведении антимонопольного расследования против Газпрома за действия, которые могли привести к росту цен на газ в Европе», – сообщил источник, передает ТАСС. На этой неделе цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров и достигла рекордных 963,9 доллара за 1 тыс. кубометров. Это произошло из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий. При этом в Кремле заявили, что рост цен по фьючерсам на газ в Европе не имеет никакого отношения к России и не влияет на стоимость поставляемого трубопроводного газа. Там также отметили, что запуск «Северного потока – 2» сбалансирует ценовые параметры рынка газа в Европе. Арестович предложил переименовать Украину в СЗУ 17 сентября 2021, 21:42

Фото: alexey.arestovich/Facebook

Текст: Алексей Дегтярев

Украину можно было бы назвать Соединенные Земли Украины, заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович. «Соединенные Земли Украины можно было бы назвать. Там широкий на самом деле простор. <...> Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями. У нас тоже надо землями мерить», – заявил он в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости». Он добавил, что в стране есть много обособленных районов со своей культурой, маленькими субэтносами, обычаями и историей, поэтому название «было бы в самый раз». Ранее Арестович заявлял, что борется за то, «чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. «Сейчас же идет русско-российская война, так, чтобы потроллить по-настоящему. Русь – это мы... русы, русины... Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы», – говорил политик. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, предложила назвать страну Укрусь. В Кремле согласились с мнением Меркель о ситуации в Донбассе 17 сентября 2021, 12:39 Текст: Алина Назарова

Москва согласна с высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель, назвавшей ничтожным прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Абсолютно», – ответил он на вопрос, согласны ли в Кремле с такой оценкой, передает ТАСС. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной. Песков также заявил, что США в целом влияют на принимаемые в Киеве решения, однако влияние по поводу выполнения минских соглашений до сих пор не было оказано, передает РИА «Новости». «Насколько мы понимаем, США обладают изрядным влиянием на принимаемые решения украинского руководства... С этой точки зрения мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем констатируем, что до сих пор такого влияния оказано не было», - сказал Песков. Так он ответил на вопрос в связи с возможным приездом в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, могут ли США способствовать реализации минских соглашений и какому-либо прогрессу на украинском направлении. Миллер: Европа войдет в зиму с дефицитом газа 17 сентября 2021, 14:17

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Отставание закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) в Европе очень большое, его не наверстать, поэтому Европа войдет в осенне-зимний сезон с дефицитом газа в хранилищах, заявил председатель правления Газпрома Алексей Миллер на годовом общем собрании Международного делового конгресса, которое состоялось 14-17 сентября в смешанном формате. Миллер заявил, что отставание закачки газа в европейские ПХГ сейчас составляет 22,9 млрд кубометров, и «это очень большая величина», передает ТАСС. «Все эксперты в Европе и Азии говорят о том, что это отставание в закачке газа в подземные хранилища газа в Европе не наверстать. Европа войдет в осенне-зимний период с дефицитом в подземных хранилищах. Вопрос только с каким объемом?» – сказал он. По его словам, сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены в Европе побили рекорды и могут превысить их значения в ближайшее время. При этом даже при ценовых рекордах в Европе поставки СПГ идут на более премиальный азиатский рынок, который остается более привлекательным. «Мы, с одной стороны, фиксируем значительный рост спроса. Я уже отметил, что мы ожидаем в азиатском регионе в течение ближайших 20 лет, назвал просто ошеломляющие цифры потребления и объема импорта в Китае в ближайшее время. Мы видим сезонную неравномерность и рост спроса на импортный газ в Европе, поэтому, без сомнения, в том, что касается «зеленой» повестки, в том, что касается климатических целей, газ – это именно тот ресурс, который будет являться локомотивом решения всех этих вызовов», – также указал Миллер. Именно природный газ является «правильным ответом» на все вызовы устойчивого развития, отметил глава Газпрома. Спотовая цена газа в Европе на этой неделе достигала 946 долларов за 1 тыс. кубометров. Последняя котировка ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures составляет 786 долларов, передает «Интерфакс». Напомним, цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий. Газета ВЗГЛЯД писала, что в Европе уже появилась первая жертва газового кризиса: в Великобритании остановлено два завода по производству удобрений. На Украине допустили потерю нескольких областей из-за отказа от Минских соглашений 17 сентября 2021, 15:10 Текст: Елизавета Булкина

Отказ Украины от Минских договоренностей может стать «спусковым крючком» для отделения еще шести территорий, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. Он уточнил, что помимо Луганской и Донецкой народных республик, Украина может потерять еще шесть областей. Такая ситуация вполне вероятна при неподготовленном отказе Киева от Минских соглашений, что можно будет считать государственным преступлением, считает экс-замминистра. «Я имею в виду создание «народных республик» в каждой из этих областей по типу «ДНР» и «ЛНР» — Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской. Считаю, об этом следует говорить. К сожалению, высшее руководство нашего государства далеко от понимания подобных угроз», – сказал Тука в интервью «Обозревателю», передает РИА «Новости». Он полагает, что Украине надо готовиться к выходу из соглашений, в том числе повышая обороноспособность армии. Однако Киев вряд ли решится на такой шаг, несмотря на все более частые заявления о нецелесообразности переговоров. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва согласна с высказыванием Меркель, назвавшей ничтожным прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе. Киев обещал помешать работе российской торговой сети на Украине 17 сентября 2021, 22:19 Текст: Антон Антонов

Российская сеть дисконтных магазинов MERE (Svetofor) «на Украине работать не будет», заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Данилов выразил в этом уверенность, комментируя сообщения СМИ о том, что MERE открыла супермаркеты в нескольких украинских городах. Данилов предложил «подождать», а также подчеркнул, что препятствовать MERE должны местные власти, передает РИА «Новости». Оценивая открытие супермаркета в Николаеве, секретарь СНБО призвал мэров, которые «позволяют, чтобы у них работала» MERE, «вообще думать, чем они там занимаются». Он раскритиковал глав городов, заявляющих, что «не имеют к этому никакого отношения». «Если имеешь желание иметь отношение, то найдешь, как это сделать. Если имеешь желание закрывать глаза на то, что делают на нашей территории россияне, то будешь делать это», – сказал Данилов. MERE – сеть магазинов в России, работающих под брендом Svetofor. Магазины открыты в России, Казахстане, Белоруссии и Китае. Сеть начинает работу в странах ЕС под названием MERE, ожидается открытие магазинов в Румынии, Германии, Азербайджане и Польше. В августе Верховный суд Украины запретил АО «Сбербанк» (Киев) – дочерней структуре одноименного российского банка – использовать торговую марку Сбербанк на территории страны. Секретарь СНБО Украины обвинил европейцев в потере Крыма и Донбасса 18 сентября 2021, 07:43

Фото: Yevhenii Liubimov/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал направление Венецианской комиссии проходящего через Верховную раду закона об олигархах. Данилов сказал, что не будет «выяснять, что такое Венецианская комиссия», ему «все равно». По его словам, Украине «надо жить собственным умом» и «в своем доме наводить самостоятельно порядок». Он подверг критике «специалистов со всей Европы», которые уже «насоветовали, что делать и как жить» Украине. Как заявил Данилов, эти советы «привели к тому», что Украина «потеряла Крым», а также к конфликту в Донбассе, передает РИА «Новости». Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что рассмотрение закона об олигархах затягивают, чтобы его не успел принять действующий состав Верховной рады. По его словам, «олигархи пытаются сделать все возможное, чтобы закон об олигархах, который прошел первое чтение, не приняли». Он считает, что именно поэтому законопроект отправили на рассмотрение в Венецианскую комиссию, так как комиссия – «медленный институт». Министр предложил принять проект закона во втором чтении, а потом дожидаться выводов Венецианской комиссии, передает ТАСС. Напомним, СНБО Украины запустил систему мониторинга олигархов для подготовки к рассмотрению соответствующего закона. Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» противоречит Конституции Украины и нарушает права человека. Венецианская комиссия 15 сентября приняла к рассмотрению украинский законопроект. Миллер рассказал, на сколько лет России хватит запасов газа 17 сентября 2021, 13:33

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Запасы газа в России самые большие в мире, проблем с сырьем не будет в течение 100 лет, считает глава Газпрома Алексей Миллер. «Запасы газа в России, запасы газа Газпрома, являются самыми крупными в мире, и мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших 100 лет», – сказал Миллер, передает РИА «Новости». Он добавил, что некоторые месторождения, которые в настоящее время Газпром обустраивает на Ямале, будут работать до 2132 года. Миллер также заявил, что «проработка такого проекта, как «Сила Сибири – 2», на самом деле позволяет поставлять газ из Западной Сибири не только на восток России, не только в крупные промышленные центры Восточной Сибири, но также позволяет поставлять газ на экспорт как на Запад, так и на Восток», передает ТАСС. Напомним, в мае в Минприроды заявляли, что обеспеченность всех запасов нефти в России при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа – 103 года. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как России предстоит повторить сланцевую революцию США. Стала известна причина награждения Меркель орденом Свободы Украины 17 сентября 2021, 15:51 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера ФРГ Ангелу Меркель орденом Свободы за действия во время событий 2015 года и поддержку в ЕС антироссийских санкций, следует из пояснения к наградному листу, копию которого приводят украинские СМИ. В документе указывается, что благодаря «посредническим усилиям» Меркель в 2015 году «удалось фактически остановить широкомасштабное военное вторжение России на территорию Украины, а также инициировать и обеспечить последовательную поддержку на уровне ЕС санкционной политики по отношению к Москве», передает ТАСС. Указывается, что Меркель – один из наиболее благосклонно настроенных к Украине немецких политиков, и она лично способствует широкой поддержке Киева в рамках проведения комплексных реформ. Общий объем финансово-технической и гуманитарной помощи правительства действующего канцлера ФРГ Украине с 2014 года составил около 1,4 млрд евро. О награждении Меркель орденом Свободы стало известно в августе, однако на тот момент полная формулировка обоснования не приводилась. Орден Свободы – это государственная награда Украины, которая присуждается за особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости страны, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина. По состоянию на конец августа кавалерами ордена Свободы являются 74 человека, в том числе 22 иностранных гражданина. 29 сентября 2008 года первым орден получил король Швеции Карл XVI Густав. Перед учениями с НАТО Киев не исключил обострения ситуации в Донбассе 18 сентября 2021, 04:19

Фото: Serhii Hudak/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В преддверии военных учений на Украине с участием сил НАТО секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил о возможном обострении ситуации в Донбассе. Учения «Объединенные усилия – 2021» пройдут 22–30 сентября, «Быстрый трезубец – 2021» – 20 сентября – 1 октября. При этом Данилов заявил, что для Украины российско-белорусские учения «Запад» стали «вызовом». «Но я могу сказать, что у нас начинаются свои учения, и у нас учения постоянно проходят с нашими партнерами, странами-членами НАТО, прежде всего», – приводит его слова РИА «Новости». Данилов заверил, что Украина «не чувствует себя незащищенной на сегодняшний день». Отвечая на вопрос о том, возможно ли «обострение», Данилов сказал: «В любое время, если Путин примет такое решение». «Но мы понимаем, что это уже непростая ситуация, его тут точно никто не ждет, и никакой свободной прогулки, как он себе может нарисовать, для него не будет», – сказал секретарь СНБО. Напомним, Данилов заявил, что армия Украины может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к возможной гибели «сотен тысяч людей». Данилов исключил возможность переговоров по урегулированию с представителями ДНР и ЛНР. Украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект «О государственной политике переходного периода». Документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса. Украина собралась установить на Луне свой флаг 17 сентября 2021, 21:30

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Украина доставит свой государственный флаг, напечатанный на 3D-принтере из украинского титана, на Луну в 2022 году в рамках своей первой совместной с британской компанией Spacebit миссии на спутник Земли, сообщается на сайте госконцерна «Укроборонпром». «Для нас большая честь быть той командой, благодаря которой флаг Украины впервые в истории окажется на поверхности Луны и которая осуществит первую украинскую миссию на спутник Земли. В то же время в этой сфере важна синергия с государственным сектором. Мы высоко ценим наше сотрудничество с «Укроборонпромом», в частности с ОАО «Меридиан», а также с КБ «Южное» и открыты для нового партнерства, чтобы вместе восстановить имидж Украины как ведущей державы на мировой космической арене», – цитирует пресс-служба основателя и исполнительного директора Spacebit Павла Танасюка, передает РИА «Новости». На Луну отправят оборудование для исследования почвы, испытания технологии отбора образцов, а также сбора информации о тепловых свойствах и магнитном поле. Сообщается, что сначала груз попадет к большому кратеру Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а затем в темное пятно Oceanus Procellarum на поверхности небесного тела. Как отметили в концерне, информацию о радиации на Луне будут собирать датчики украинского производства, а происходящее на спутнике Земли будет транслировать камера. «Все полученные данные будут доступны отечественным ученым для развития космических программ. Миссия является частью программы NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) – коммерческой программы обслуживания грузов на Луну», – отметили в пресс-службе концерна. Ранее основатель и генеральный директор Spacebit Павел Танасюк сообщил, что Украина впервые примет участие миссии на Луну в 2022 году, которую организовывает британская компания. По его словам, во время миссии на Луну на поверхность спутника Земли будет доставлена техника для осуществления научных исследований, среди которых замеры уровня радиации прибором, разработанным на Украине. Кроме того, в британском луноходе, который высадится на Луну, будут использованы детали украинского производства. «По поводу сметы, британская миссия – это более 5 млн долларов. Если говорим об украинской (миссии) – это, конечно, меньше, но это более миллиона долларов, может быть, полтора. Сложно сейчас сказать», – отметил Танасюк. Ранее на Украине признали потери в космической отрасли от разрыва с Россией. Напомним, в декабре украинский вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что значительная часть общегосударственной космической программы Украины предполагает привлечение иностранных инвестиций. США посоветовали Киеву не зацикливаться на «Северном потоке – 2» 18 сентября 2021, 09:44 Текст: Наталья Ануфриева

Украине следует сосредоточиться не на «Северном потоке – 2», а на модернизации своей энергетики, заявил старший советник по энергетической безопасности госдепа США Амос Хохштейн. Хохштейн, который находится с визитом в Киеве, заявил в интервью изданию «Новое время», что советует украинской стороне «смотреть не узко» на «Северный поток – 2». Вместо этого стране следует сосредоточиться на «будущем» и осознать факт «изоляции» Украины от «современных энергетических систем мира и энергетической экономики», передает РИА «Новости». «Сейчас именно тот момент, когда должен начаться большой энергетический переход, и Украина должна быть его частью», – сказал советник. Он также отметил, что в ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон поднимался вопрос о развитии ядерной энергетики. «Нам точно нельзя сосредотачиваться только на проблеме «Северного потока – 2», – подчеркнул Хохштейн. Он призвал обсуждать не «новости прошедшего дня о том, где какая труба проходит», а интеграцию Украины в европейскую энергетическую систему. По его словам, киевским властям нужно проявить дальновидность, чтобы «встретить принципиально новое будущее». Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава «Нафтогаза Украины» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2». Глава Uniper назвал идеальным время для завершения «Северного потока – 2» 17 сентября 2021, 14:28 Текст: Алина Назарова

Газопровод «Северный поток – 2» является важнейшим источником поставок газа в Европу, а время завершения его строительства выбрано «просто идеально», заявил глава концерна Uniper (один из европейских партнеров Газпрома по проекту) Клаус-Дитер Маубах. «Хотел бы поздравить компанию Газпром и Nord Stream 2 AG с завершением «Северного потока – 2». Это, безусловно, замечательные новости, и я искренне поздравляю всех участников. Технически проект завершен, и, если позволите, хотел бы добавить, что время завершения выбрано просто идеально», – сказал он, добавив, что газопровод выступает важнейшим источником поставок газа в Европу. В свою очередь представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела сообщила, что сертификация «Северного потока – 2» может занять два месяца и более. «Процедура работает следующим образом. «Северный поток – 2» сначала должен подать запрос на сертификацию немецкому регулятору, который затем должен будет принять и передать в Еврокомиссию свой проект решения о сертификации, запросив мнение Еврокомиссии, как предписывает наша доработанная Газовая директива. Когда Еврокомиссия получит этот запрос, у нее будет два месяца на предоставление ответа. И этот срок может быть дополнительно продлен, но это уже совсем другая процедура», – сказала Лунела, передает ТАСС. Она также сообщила, что газохранилища Евросоюза заполнены на данный момент на 71%. «На данный момент стратегические запасы газа в странах Евросоюза составляют 71% от всех мощностей. Для сравнения: год назад этот показатель составлял 82%», – отметила она. Тем временем председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в зиму с дефицитом газа. По его словам, отставание закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) в Европе очень большое, его не наверстать, поэтому Европа войдет в осенне-зимний сезон с дефицитом газа в хранилищах. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом». Украина выдала Грузии обвиняемого в пытках при режиме Саакашвили 17 сентября 2021, 17:01 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Бывший начальник военной полиции Грузии периода правления экс-президента Михаила Саакашвили Мегис Кардава в пятницу выдан Украиной Грузии и доставлен в тюрьму в Рустави. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. На родине, которую Кардава покинул в 2012 году после падения саакашвилевского режима, его обвиняют по 11 делам, среди которых пытки и организация насильственных действий сексуального характера. В частности, Кардава причастен к громким делам о насилии над заключенными в тюрьмах страны, издевательствах над оппонентами режима Саакашвили. Украина задержала его в 2018 году, когда бывший грузинский чиновник пытался попасть на ее территорию из Румынии по фальшивым документам. После этого велась подготовка к экстрадиции. Напомним, что ранее на разные сроки лишения свободы в Грузии были осуждены бывшие премьер, министр обороны, мэр Тбилиси и другие высокопоставленные представители окружения Саакашвили. Сам бывший президент сбежал на Украину, получил ее гражданство. На родине он заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы. Секретарь СНБО Украины объяснил предложение перейти на латиницу 18 сентября 2021, 05:25 Текст: Антон Антонов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу в качестве «приглашения к дискуссии». Данилов напомнил, что латинский алфавит используется в документации при транслитерации, в частности, в загранпаспорте и в водительском удостоверении. Как он пояснил, его слова о переходе на латиницу были ответом на вопрос, а не заявлением. Данилов отметил, что «это не позиция какая-то спонтанная». Секретарь СНБО считает, что украинское «общество должно быть готово, дискуссия должна быть в обществе». «Это приглашение к дискуссии, ничего плохого здесь нет», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заверил, что вопрос применения кириллицы в украинском литературном языке не поддается никаким сомнениям ни с филологической, ни с научной, ни с политической точек зрения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД