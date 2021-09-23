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Захарова напомнила Киеву об истории Бабченко в связи с покушением на помощника Зеленского
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Прежде чем заявлять о «руке Кремля» в покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, Киеву следует вспомнить, чем закончилась история с Аркадием Бабченко, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вот как-то все сошлось сегодня, сейчас в одной точке: вот эти его кадры, которые вы показали, присутствие российской делегации в штаб-квартире ООН и очередная «рука Кремля», которая опять была где-то украинской стороной обнаружена. Вы помните, чем закончилась эта история с Бабченко и с (прежним главой МИД Украины Павлом – прим.ВЗГЛЯД.) Климкиным. По большому счету, украинская делегация устами Климкина дезинформировала международное сообщество и Совет Безопасности, выдав постановку, грязную провокацию, за преступление, к которому имеет причастность Москва», – заявила Захарова в эфире на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».
«Может быть, все-таки украинской стороне почаще вспоминать, в каких провокациях она сама участвовала, прежде чем обвинять кого-либо в своих собственных бедах? Мне кажется, этот урок им надо вынести», – подчеркнула Захарова.
Имевший российское гражданство Аркадий Бабченко с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко «застрелили» на лестничной клетке его дома, но на следующий день журналист пришел в СБУ. По данным СБУ, информация об «убийстве» Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. В Киеве был задержан предприниматель – предполагаемый организатор покушения. Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину.
Напомним, машину Шефира обстреляли под Киевом, пострадал водитель. На Украине заявили о «российском следе» в покушении. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал «сильный ответ» на покушение. Блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на Шефира между ним и Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак. Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти.
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира следует считать предупреждением Владимиру Зеленскому.
Зеленский на Генассамблее ООН перепутал цитаты Путина
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Президент Украины Владимир Зеленский на сессии ГА ООН в Нью-Йорке процитировал слова Владимира Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», ошибочно приписав их мюнхенской речи президента России.
Соответствующий вопрос Зеленскому задали, когда он покидал штаб-квартиру ООН после выступления на сессии Генассамблеи. Украинский лидер проигнорировал заданные ему перед этим вопросы по поводу того, кто стоит за покушением на его помощника. На вопрос о том, когда состоится встреча с Путиным, Зеленский ответил: «Когда он будет готов», – передает РИА «Новости».
На сессии ГА ООН Зеленский заявил, что «в мире больше никто не ощущает себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом». Он процитировал слова Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», когда «действительно не останется никаких правил, кроме права сильного». Зеленский сказал, что цитирует выступления Путина «в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году». Однако приведенная цитата к мюнхенской речи отношения не имеет. Зеленский считает, что ситуация в Крыму стала прямым ответом России.
Зеленский привел слова Путина, сказавшего, что государственный суверенитет – «это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства». Зеленский указал на арест замглавы «Меджлиса крымско-татарского народа*» Наримана Джелялова, которого Россия обвиняет в диверсии на газопроводе под Симферополем. «Вот вам цена свободы слова и цена борьбы человека за свои права», – сказал украинский лидер.
Президент Украины заявил, что жертвами конфликта в Донбассе стали почти 15 тыс. человек. Он также раскритиковал ООН за то, что организация «проигнорировала» саммит «Крымской платформы»: «Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать. ООН – это все мы, это 193 страны. И я приглашаю все эти страны присоединиться к совместной декларации участников «Крымской платформы», осудив оккупацию и показав, что вы – против силовой смены границ в мире. Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда будет открыт для России».
Зеленский призвал «говорить друг с другом просто, говорить четко, конкретно». Он считает, что сейчас нельзя «называть Генассамблею ООН «дебатами», так как «дебаты – это живой диалог», дающий «возможность поставить прямые, откровенные вопросы». «Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву?» – сказал он, добавив, что Россия якобы «заставляет» украинцев «принимать участие в выборах в российский парламент». По словам президента Украины, «если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно».
Напомним, Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию. Президент Украины сказал, что «ООН долго слышит только критику, обвинения, что ООН ничего не может». По его мнению, «самое страшное – что ООН стала Лигой Наций». Как заявил Зеленский, организация, «как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать», и «считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром»
В США решили «заставить» Россию уважать Украину
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Американские сенаторы во главе с представительницей демократов Джинн Шахин обвинили Россию в «злонамеренной деятельности» против Киева и призвали оказывать давление на Москву с помощью санкций, следует из резолюции, представленной на рассмотрение Конгресса США.
В документе описываются важные события, произошедшие на Украине в период с 1990 года. Речь идет о приобретении независимости страны (1991), «Оранжевой революции» (2004) и Евромайдане (2013). В одном из пунктов также говорится о «злонамеренной деятельности» России. Политики обвиняют Москву во «вторжении» на территорию Украины и «аннексии» Крыма, передает RT.
Они утверждают, что на протяжении 30 лет Киев делает успешные шаги на пути к демократическим преобразованиям, в частности, в области обороны, борьбы с коррупцией и укреплении принципа верховенства права. Кроме того, отмечается деятельность властей, направленная на предоставление автокефалии местной церкви. Это имеет особое значение для «самостоятельного определения будущего Украины без влияния Кремля», подчеркнули сенаторы.
Они заключили, что США и союзники должны продолжать санкционное давление на Россию до тех пор, пока она не начнет «уважать территориальную целостность Украины».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом высказал мнение, что противодействие «агрессии России» и защита прав человека в Донбассе и Крыму должны стать приоритетом сессии ООН.
Киев объяснил нежелание разрывать отношения с Россией
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Украина не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По его мнению, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль».
Кулеба считает, что «дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году», а «теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу». Он пояснил, что такой шаг – «это высшая мера наказания». По мнению министра, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Кулеба указал, что у Москвы и Киева «и так отношений практически нет, а идти просто так их разрывать – это неразумный шаг», передает ТАСС со ссылкой на «Дом».
Напомним, с 17 по 19 сентября в Крыму проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме выборов в Госдуму по федеральным партийным спискам, в регионе прошли выборы депутатов по трем одномандатным избирательным округам. Также голосование на выборах в Госдуму прошло среди жителей Донбасса с российскими паспортами. На Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.
В Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского
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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся, когда оба будут к этому готовы и будут понимать, о чем разговаривать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, два президента встретятся, когда оба будут готовы, когда будет повестка дня для их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента России. Зеленский заявил, что встретится с Путиным, когда тот будет готов.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи Путина и Зеленского. До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений.
На Украине появились билборды с призывом «идти на Москву»
Депутат Верховной рады Украины от фракции оппозиционной партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко разместил в Полтаве в день рождения города провокационные плакаты на рекламных щитах с призывом идти «на Москву».
«Сегодня день рождения празднует город Полтава. Чтобы поздравить всех горожан, развесил на улицах билборды с важным напоминанием – Полтавская битва не завершена», – написал Гончаренко в Telegram.
Он отметил, что именно под Полтавой начался путь к независимости Украины, а Российская империя «начала свой долгий путь во лжи, создании мифов и переписывании настоящей истории».
Гончаренко считает, что эту борьбу украинцы продолжают до сих пор. «И победа обязательно будет за Украиной», – провозгласил украинский депутат.
На плакате, помимо поздравления города с днем рождения, помещено изображение гетмана Ивана Мазепы, бывшего соратника Петра I, перешедшего на сторону Швеции в Северной войне, который провозглашает: «На Москву!».
Многие украинские политики и историки называют Мазепу борцом за независимость Украины. В России гетмана воспринимают как предателя. Несмотря на переход Мазепы на сторону шведов, многие украинские казаки остались верными Петру I и принимали участие в Полтавской битве на стороне России под предводительством нового гетмана Скоропадского и полковника Палия. В начале XVIII века имя Мазепы было предано анафеме.
Ранее директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что Украина не сможет победить в войне с Россией, а постоянные провокации в адрес Москвы только подрывают авторитет властей республики.
До этого в Киеве заявили, что Украина якобы фактически находится в состоянии третьей мировой войны. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
В Нафтогазе оценили шансы на скорый запуск «Северного потока – 2»
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После получения польской нефтегазовой компанией PGNiG права участвовать в процедуре сертификации оператора «Северного потока – 2» шансы на скорый запуск газопровода невысокие, заявил глава украинского Нафтогаза Юрий Витренко.
«После вчерашнего решения немецкого регулятора допустить наших польских коллег … в процесс рассмотрения заявки оператора «Северного потока – 2» на сертификацию, вообще с тем, как мы совместно боремся против него, шансы на то, что этот газопровод заработает в коммерческом режиме в ближайшее время не такие уж и высокие», – написал Витренко в Facebook.
По его словам, также шансы на сертификацию газопровода снижает решение конгресса США о санкциях к «Северному потоку – 2».
В то же время Витренко считает, что после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток –2» газовый кризис в ЕС может не разрешиться. «Для тех, кто верит..., что с запуском «Северного потока – 2» в Европе будет больше газа, и соответственно, низкие цены. Газпром после запуска «Северного потока – 2» может объемы, которые сейчас идут через Украину, перевести на этот новый газопровод. И поэтому газа больше не станет, просто изменится маршрут», – написал Витренко.
По его словам, по текущему контракту на транзит с Украиной Газпром должен платить за прокачку 40 миллиардов кубометров газа. При этом он может просто платить деньги за транзит, но фактической прокачки газа может не быть.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Напомним, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».
МВД Украины раскрыло подробности покушения на помощника Зеленского
Стрельбу по машине помощника президента Украины Сергея Шефира вели патронами, которые ранее на Украине почти не использовались, стрельба была не снайперской, но и не инсценировкой, заявил глава департамента коммуникаций министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
«Еще вчера было найдено два десятка отстрелянных гильз, оставленных стрелком на месте преступления во время покушения на первого помощника президента. Это боеприпасы калибра 7,62 на 39 мм. Такие нечасто встретишь в нашей стране. Ведь гильзы в нем – производства Венгрии, но сам патрон, возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю», – написал Шевченко в Facebook.
По его словам, боеприпасы избраны преступником простые и довольно дешевые, то есть это был «хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка».
Также Шевченко добавил, что правоохранители уже допросили свидетелей: грибников, которые были неподалеку, и пассажиров машины, следовавшей за автомобилем Шефира. По его словам, их показания о звуке стрельбы довольно похожи.
«Местоположение стрелка установлено точно, оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу... Изъяты на исследования и ветви, сломанные, вероятно, самим стрелком при подготовке сектора обстрела. Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат тщательные поиски в довольно большом лесном массиве. Будут искать все. Возможно, там оставлено преступником и орудие преступления. А может, и нет», – добавил он.
По его мнению, преступление похоже на покушение на волонтера Амину Окуеву в октябре 2017 года – тогда оружие стрелка нашли в лесу на третий день после убийства.
Напомним, машину Шефира обстреляли под Киевом, пострадал водитель. На Украине заявили о «российском следе» в покушении. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал «сильный ответ» на покушение. Блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на Шефира между ним и Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак. Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти.
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира следует считать предупреждением Владимиру Зеленскому.
Шарий оценил версии покушения на помощника Зеленского
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«Шефир оставался последней преградой на пути зачистки поля вокруг Зеленского под Ермака, чтобы только глава офиса президента имел «доступ к телу», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и блогер Анатолий Шарий, комментируя покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.
Лидер украинской «Партии Шария» Анатолий Шарий убежден, что «заказ о публикации разного рода версий поступил из офиса президента Украины Владимира Зеленского». «После того, как я высказал свое мнение, Telegram-каналы, связанные с офисом президента, начали в отношении меня истерику. Значит, я попал в точку», – отметил он.
Собеседник полагает, что произошедшее не могло быть инсценировкой, «и у многих появился ряд вопросов. «Например, почему нападавшие не попали в стекло, но при этом кучно попали по месту водителя?» – говорит Шарий. По его словам, вызывает подозрение, что «раненный тремя пулями в ногу водитель не только отъехал с места нападения, но затем еще сел в машину с полицией и вернулся на место, где по нему стреляли».
Шарий сомневается и в том, что уничтожить Шефира хотели олигархи. «Именно Шефир был главным связующим звеном между Зеленским и олигархами. Он проводил все встречи с ними и помогал отдельным людям в присвоении крупных предприятий», – рассказал собеседник. Он также добавил, что «в 50 метрах от места покушения есть жилой кооператив». «Туда даже полиция не приехала. Это значит, что никто и не ищет убийц», – констатировал политик.
Шарий напомнил, что «во время пресс-конференции Шефир повторял, что офис президента – это дружная семья». Все это, по словам собеседника, «еще больше подчеркивало, насколько он перепуган – а значит, он знает, что происходит».
«Офис президента Украины – никакая не дружная семья. Помощники главы офиса Андрея Ермака хотят изжить друг друга и плетут интриги. А Шефир оставался последней преградой на пути зачистки поля вокруг Зеленского под Ермака, чтобы только он имел «доступ к телу». Он и сейчас везде сопровождает Зеленского», – пояснил Шарий.
Собеседник также отметил: «Президент Украины по-клоунски начал свою речь на Генассамблее ООН с упоминания о том, что стреляли в его помощника». «Думаю, его должны были убить, тогда в словах Зеленского было бы больше экспрессии», – резюмировал собеседник.
Ранее глава департамента коммуникаций министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил о том, что стрельбу по машине помощника президента Украины Сергея Шефира вели патронами, которые ранее на Украине почти не использовались, стрельба была не снайперской, но и не инсценировкой.
«Еще вчера было найдено два десятка отстрелянных гильз, оставленных стрелком на месте преступления во время покушения на первого помощника президента. Это боеприпасы калибра 7,62 на 39 мм. Такие нечасто встретишь в нашей стране. Ведь гильзы в нем – производства Венгрии, но сам патрон, возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю», – написал Шевченко в Facebook.
По его словам, боеприпасы избраны преступником простые и довольно дешевые, то есть это был «хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка». Также Шевченко добавил, что правоохранители уже допросили свидетелей: грибников, которые были неподалеку, и пассажиров машины, следовавшей за автомобилем Шефира. По его словам, их показания о звуке стрельбы довольно похожи.
Напомним, машину Шефира обстреляли под Киевом, пострадал водитель. На Украине заявили о «российском следе» в покушении. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал «сильный ответ» на покушение.
Блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на Шефира между ним и Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак. Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти.
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира следует считать предупреждением Владимиру Зеленскому.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что дело Шефира, как и дело об убийстве Кирова во времена Сталина, дает Зеленскому возможность уничтожить своих врагов оптом.
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Киев потребовал от ООН объяснить отказ участвовать в «Крымской платформе»
ООН должна объяснить, почему ее представители не приняли участие в саммите «Крымской платформы», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Министр посетовал, что в ООН так и не ответили, почему организация «не была представлена» на саммите. Хотя в Киеве, по словам главы МИДа, «услышали поддержку территориальной целостности Украины» со стороны ООН, «вопрос, связанный с Крымом, остается открытым», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дом».
Кулеба «как министр, как представитель государства-основателя ООН» захотел «услышать четкий ответ» на вопрос о том, почему организация «не приняла участие в какой-либо форме в саммите». Министр указал, что «НАТО, Совет Европы, страны ГУАМ, другие уважаемые международные организации нашли формат своего участия». «Я хочу услышать ответ. Пока что я такого ответа не услышал», – заявил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на сессии Генассамблеи раскритиковал ООН за то, что организация «проигнорировала» саммит «Крымской платформы». Накануне пресс-служба ООН сообщила, что генсек организации Антониу Гутерреш встретился с Зеленским и «подчеркнул приверженность ООН суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины». При этом в Киеве сообщали, что Зеленский собирался обсудить с Гутерришем увеличение поддержки формата «Крымская платформа».
США предложили помощь в расследовании стрельбы по машине помощника Зеленского
США подтвердили, что готовы помочь Украине в расследовании стрельбы по автомобилю помощника украинского президента Сергея Шефира, сообщил замглавы МВД Украины Евгений Енин.
Енин сообщил, что «буквально этим вечером» украинская сторона «получила подтверждение от американских коллег о готовности предоставить помощь в обеспечении максимально оперативного раскрытия данного преступления», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
По словам Енина, у властей Украины «есть достаточно политической воли, чтобы расследовать это покушение на убийство, как и все другие трагические события, которые имели место как сегодня, так и в последнее время». Он сказал, что дело расследуют лучшие специалисты, передает ТАСС.
Напомним, машину Шефира обстреляли под Киевом, пострадал водитель. На Украине заявили о «российском следе» в покушении. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал «сильный ответ» на покушение. Блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на Шефира между ним и Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак. Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти.
Зеленский объявил о желании «оживить ООН»
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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию.
«Мы хотим оживить ООН», – сказал он, призвав «обновить устав», поскольку «это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию». Зеленский указал: «Вы не найдете там слов: каждый сам за себя. Тогда миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на COVID-19, экзамен на единство». Зеленский призвал «реанимировать» ООН, «чтобы не было дискриминации», а также предложил проводить встречи неподалеку от горячих точек, которых «в мире тысячи», передает ТАСС.
Президент Украины сказал, что «ООН долго слышит только критику, обвинения, что ООН ничего не может». По его мнению, «самое страшное – что ООН стала Лигой Наций». Как заявил Зеленский, организация, «как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать», и «считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошло даром», передает РИА «Новости».
Лидер украинского государства раскритиковал политику ООН в распределении вакцин от коронавируса: «В 1945 году Украина стала одной из стран-основательниц ООН. И сегодня они были бы, уверен, шокированы, увидев в повестке Генассамблеи слова «обеспечить права всех народов». Я уверен, они бы сказали: а что же вы делали все эти 76 лет?». Ответ дал COVID-19».
«Мы играли в равенство, мы играли в единство», – сказал Зеленский, отметив, что «одно дело – разделять общие цели, а другое дело – совместно делить вакцины, которые дают жизнь». По его словам, «выяснилось, что в статьях о равенстве, как в рекламе, есть звездочка и надпись мелким шрифтом: все мы люди, все мы в одной лодке, но спасательные шлюпки первыми получат пассажиры первого класса».
Президент Украины также рассказал о покушении на своего помощника Сергея Шефира и заявил, что такова «цена изменений в стране», «цена реформ»
Напомним, на 75-й сессии Генассамблеи ООН Зеленский потребовал от мира «чувствовать боль», пока «рана в центре Европы кровоточит». «И единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса», – сказал он.
Глава Нафтогаза призвал США «дожать» «Северный поток – 2»
Руководитель украинского Нафтогаза Юрий Витренко призвал американскую сторону «дожать» проект «Северный поток – 2» совместно с Украиной, сообщили в пресс-службе компании.
Нафтогаз поблагодарил Конгресс США за принятие нормы об обязательных санкциях против организаций и физлиц, ответственных за строительство, планирование и эксплуатацию «Северного потока – 2», сообщается на сайте компании.
«Позицию Украины поддержала Палата представителей Конгресса США. Теперь очередь за Сенатом, второй палатой Конгресса США. Спасибо всем, кто борется против «Северного потока – 2», против использования газа режимом Путина как оружия против Украины и против Европы. Давайте теперь дожмем совместными усилиями», – приводятся в релизе слова Витренко.
Ранее в четверг Витренко заявил, что после получения польской нефтегазовой компанией PGNiG права участвовать в процедуре сертификации оператора «Северного потока – 2» шансы на скорый запуск газопровода невысоки.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Напомним, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».
Гражданину Молдавии запретили въезд на Украину из-за георгиевской ленты
Гражданину Молдавии запретили въезд на Украину сроком на три года из-за георгиевской ленты на передней панели автомобиля, сообщила пресс-служба украинской государственной погранслужбы.
«Вчера в Винницкой области пограничники обнаружили у гражданина Молдавии, который следовал на автомобиле из Украины через пункт пропуска «Могилев Подольский», запрещенную символику – георгиевскую (гвардейскую) ленту. Иностранец лентой украсил переднюю панель автомобиля», – сообщается на сайте ведомства.
За нарушение законодательства в отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении. Ему также на три года запретили въезд на Украину.
В мае МВД Украины в канун празднования Дня Победы предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа».
Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. С этого времени символом победы у украинцев на европейский манер стал красный мак.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о случае, когда полиция в городе Кривой Рог Днепропетровской области возбудила уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины за распространение изготовленных им открыток ко Дню Победы.
Песков ответил на вопрос о выступлении процитировавшего Путина Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением украинского лидера Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, где он процитировал Владимира Путина.
«Пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением господина Зеленского», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».
Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента России.
Депутат Рады разъяснил отношение Эрдогана к Украине
Президент Турции Реджеп Эрдоган по-настоящему не уважает Украину, а только пользуется страной в собственных интересах, заявил депутат Верховной рады Олег Волошин.
Парламентарий привел в пример разговор с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, который сообщил ему, что турецкий лидер посетит саммит «Крымская платформа». Однако Эрдоган так и не появился на встрече и объяснений по этому поводу не дал, передает телеканал «112 Украина».
Депутат Рады отметил, что тем не менее президент Турции в скором времени встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
«Вот вам и все отношение к Украине: покупайте наши «Байрактары», пустите наши компании строить дороги, потому что хорошие откаты даем, но уважать вас особо мы не будем», – заключил парламентарий.
Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.