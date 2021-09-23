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Анонсирована встреча Путина с лидерами списка «Единой России»
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Президент Владимир Путин проведет встречу с лидерами списка партии «Единая Россия» (ЕР) в понедельник, 27 сентября, в режиме видеосвязи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что встреча с лидерами списка ЕР «планируется в понедельник», общение состоится в режиме видеоконференции, передает ТАСС.
Представитель Кремля также выразил мнение, что практику дистанционного электронного голосования необходимо распространять максимально широко, «это очень удачная и удобная практика».
«Насколько широко и к какому сроку – это решение, наверное, все-таки должен Центризбирком и специалисты принимать», – добавил он, комментируя слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая не исключила, что по мере готовности регионов система дистанционного электронного голосования будет использоваться на выборах всех уровней, в том числе на президентских выборах в 2024 году.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой поблагодарил граждан за доверие и за активную гражданскую позицию на прошедших выборах.
ЕР по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Далее идут КПРФ – 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,46% и «Новые люди» – 5,32%.
Зеленский на Генассамблее ООН перепутал цитаты Путина
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Президент Украины Владимир Зеленский на сессии ГА ООН в Нью-Йорке процитировал слова Владимира Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», ошибочно приписав их мюнхенской речи президента России.
Соответствующий вопрос Зеленскому задали, когда он покидал штаб-квартиру ООН после выступления на сессии Генассамблеи. Украинский лидер проигнорировал заданные ему перед этим вопросы по поводу того, кто стоит за покушением на его помощника. На вопрос о том, когда состоится встреча с Путиным, Зеленский ответил: «Когда он будет готов», – передает РИА «Новости».
На сессии ГА ООН Зеленский заявил, что «в мире больше никто не ощущает себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом». Он процитировал слова Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», когда «действительно не останется никаких правил, кроме права сильного». Зеленский сказал, что цитирует выступления Путина «в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году». Однако приведенная цитата к мюнхенской речи отношения не имеет. Зеленский считает, что ситуация в Крыму стала прямым ответом России.
Зеленский привел слова Путина, сказавшего, что государственный суверенитет – «это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства». Зеленский указал на арест замглавы «Меджлиса крымско-татарского народа*» Наримана Джелялова, которого Россия обвиняет в диверсии на газопроводе под Симферополем. «Вот вам цена свободы слова и цена борьбы человека за свои права», – сказал украинский лидер.
Президент Украины заявил, что жертвами конфликта в Донбассе стали почти 15 тыс. человек. Он также раскритиковал ООН за то, что организация «проигнорировала» саммит «Крымской платформы»: «Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать. ООН – это все мы, это 193 страны. И я приглашаю все эти страны присоединиться к совместной декларации участников «Крымской платформы», осудив оккупацию и показав, что вы – против силовой смены границ в мире. Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда будет открыт для России».
Зеленский призвал «говорить друг с другом просто, говорить четко, конкретно». Он считает, что сейчас нельзя «называть Генассамблею ООН «дебатами», так как «дебаты – это живой диалог», дающий «возможность поставить прямые, откровенные вопросы». «Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву?» – сказал он, добавив, что Россия якобы «заставляет» украинцев «принимать участие в выборах в российский парламент». По словам президента Украины, «если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно».
Напомним, Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию. Президент Украины сказал, что «ООН долго слышит только критику, обвинения, что ООН ничего не может». По его мнению, «самое страшное – что ООН стала Лигой Наций». Как заявил Зеленский, организация, «как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать», и «считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром»
Киев объяснил нежелание разрывать отношения с Россией
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Украина не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По его мнению, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль».
Кулеба считает, что «дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году», а «теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу». Он пояснил, что такой шаг – «это высшая мера наказания». По мнению министра, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Кулеба указал, что у Москвы и Киева «и так отношений практически нет, а идти просто так их разрывать – это неразумный шаг», передает ТАСС со ссылкой на «Дом».
Напомним, с 17 по 19 сентября в Крыму проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме выборов в Госдуму по федеральным партийным спискам, в регионе прошли выборы депутатов по трем одномандатным избирательным округам. Также голосование на выборах в Госдуму прошло среди жителей Донбасса с российскими паспортами. На Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.
Опубликованы данные онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве
Подробные данные транзакций онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве опубликованы на сайте мэра и правительства столицы observer.mos.ru.
«Необходимый для отслеживания хода голосования программный код был выложен на портале github, в самом обзервере также была реализована функция отслеживания транзакций и их скачивания», – уточняется на сайте Общественной палаты столицы.
Ранее председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября.
Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также были вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ.
Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также объяснил задержку публикации результатов онлайн-голосования. По его словам, голоса 16% избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения при онлайн-голосовании, должны были быть дополнительно пересчитаны, чтобы удостовериться в корректности результатов. Венедиктов отметил, что дополнительная проверка такого большого объема данных потребует времени, однако она необходима, чтобы еще раз удостовериться в прозрачности подсчета результатов голосования.
Артемий Лебедев заступился за бюджетников перед либералами
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Дизайнер Артемий Лебедев выпустил на своем YouTube-канале видео, в котором рассказал о тонкостях смешанной избирательной системы выборов в нашей стране и объяснил победу «Единой России».
По мнению дизайнера Артемия Лебедева, «многие сейчас будут бегать и рассказывать про фальсификации на выборах», но «наши выборы – одни из самых простых, честных и прозрачных». Кроме того, разница в результатах опросов и выборов объясняется тем, что не все люди, отвечающие на вопросы социологов, затем идут на выборы, добавил Лебедев.
«У «Единой России» самый дисциплинированный электорат. Либералы пренебрежительно называют их бюджетниками, имея в виду биомассу без мозгов. На самом же деле это врачи, учителя, полицейские, Росгвардия и огромное количество госаппарата, которые чувствуют некую должность того, что они должны прийти и проголосовать фактически сами за себя и за некую систему, в которой они имеют стабильную работу», – пояснил дизайнер.
«Либералы всегда считают, что если единороссы голосуют сами за себя, то это очень плохо, и надо обязательно голосовать за либералов. Непонятно, почему они так считают и почему они отказывают людям в том, что у них есть другая точка зрения», – добавляет Лебедев.
Кроме того, дизайнер пояснил тонкости смешанной избирательной системы, когда 225 депутатов избирается по партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам. «Если человек занял второе место в списке партии-победителя – он проходит в Госдуму, а если он занял второе место в одномандатном округе – он идет *** (нецензурный аналог слова «мимо» – прим. газеты ВЗГЛЯД). Поэтому большое число людей, примкнувших к единороссам, собрали много мандатов просто потому что ЕР – партия власти. Это партия людей, которые находятся на руководящих должностях, и чья эффективность и популярность определяется вполне конкретным голосованием ногами. Также в этом году ЕР проделала большую работу над своим имиджем, начиная с того, что они наснимали прикольные ролики», – отмечает Лебедев.
Напомним, голосование на выборах в Госдуму проходило
17-19 сентября. «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получила
324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13.
В некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Глава московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы.
Названы кандидаты на пост главы фракции «Единой России» в Госдуме
В партии «Единая Россия» идут активные консультации по вопросу назначения главы фракции в Госдуме, среди кандидатов рассматриваются руководитель фракции в VII созыве нижней палаты парламента Сергей Неверов и член президиума партии Владимир Васильев, сообщил источник во фракции.
«Сейчас идут очень активные консультации. Если прямо однозначно скажут, что все известно - не верьте никому, действительно идут сейчас консультации вплоть до оглашения», – подчеркнул источник РИА «Новости».
Он добавил, что среди кандидатов на пост однозначно числится Неверов, но не исключено, что он может пойти «дальше и выше». «Сергей Иванович, конечно, как кандидат стоит. Человек очень авторитетный... он вел фракцию долгое время, он и генсеком был партии, поэтому, конечно, да», – добавил он.
Среди других кандидатов рассматривается фигура Васильева. «Что касается других кандидатов – Владимир Абдуалиевич, конечно, является кандидатом. Человек с очень чистой репутацией», – сказал источник.
Днем ранее сообщалось, что фракцию партии «Единая Россия» в Госдуме восьмого созыва может возглавить врио замсекретаря генсовета партии Владимир Васильев, действующий лидер единороссов в Госдуме Сергей Неверов может занять другую высокую должность.
Напомним, в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии Роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина».
Германия отказалась признавать результаты выборов в Крыму
Правительство Германии не признает результаты выборов в Госдуму, проведенных в Крыму, заявила представитель немецкого кабмина Ульрике Деммер.
Воссоединение Крыма с Россией, по ее словам, «представляет собой нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины и нами не признана». «Из этого следует то, что мы, конечно, не признаем проведение выборов в Крыму», – сказала она, передает ТАСС.
Деммер также назвала «нарушением международного права» предоставление возможности проголосовать на выборах в Госдуму жителями ДНР и ЛНР с российскими паспортами.
Ранее МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Эксперты заявили о полном провале кампании по дискредитации выборов в России
Все попытки зарубежных структур по дискредитации выборов в Госдуму полностью провалились: организаторы кампании, понимая, что российские избиратели не верят в агрессивную пропаганду Запада, «слили» ее, а также своих сторонников, действуя затем «истерично» и без стратегического плана, заявил президент Ассоциации специалистов по информационным операциям Андрей Манойло.
«Избирательная кампания по выборам в Госдуму прошла в условиях беспрецедентной информационной войны. Но эти атаки были странными: при всех задействованных Западом средствах, их результаты оказались нулевыми. Все они были проведены настолько бездарно, что никак не повлияли на результаты голосования и общественное мнение в России. Создавалось впечатление, что кампанию взяли и «слили» те, кто ее разворачивал, понимая, что российскому избирателю все равно на пропаганду Запада», – приводятся его слова на сайте Независимого общественного мониторинга.
При этом, отметил эксперт, в ходе прошедшей избирательной кампании Западом были задействованы «колоссальные мощности» для работы в медиа поле – финансирование задействованных структур проводилось как внутри страны, так и за рубежом.
Авторы доклада о механизмах воздействия на ход трехдневного голосования пришли к выводу: когда развернутая Западом агрессивная кампания «сдулась» в первый же день голосования, выяснилось, что никакого конкретного плана у организаторов атаки на выборы не было изначально: все они все это время работали не на результат (сорвать или хотя бы скомпрометировать) выборы, а на процесс, и в момент голосования благополучно «слили» свою кампанию и добровольных помощников – иноагентов и оппозицию.
«Они поняли, что независимо от «лейблов», которые лепит Запад, выборы все равно состоятся согласно закону, избиратели выполнят свой гражданский долг, будет высокая явка, сформируется значительно обновленный созыв парламента», – подчеркнул Манойло.
Эксперт сообщил: важной точкой кампании Запада в новой стратегии стал предварительный доклад БДИПЧ ОБСЕ о том, что выборы в России не могут быть легитимны.
При этом, как и прогнозировали эксперты, подчеркнул заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов, разыгралась комбинация о якобы недопуске наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ, что в свою очередь стало основанием для заранее продуманного шага о непризнании сентябрьских выборов.
«Выборы прошли при беспрецедентной открытости и готовности всех участников избирательного процесса. Мы получили новый парламент, которые отражает все идеологические позиции (от правых до левых, от коммунистов до либералов), и выбор российского народа нужно уважать», – заявил в ходе пресс-конференции Шаповалов.
Эксперт подчеркнул, что ряд стран продолжает действовать по принципу «двойных стандартов»: так, например, на выборах в Норвегии наблюдатели от миссии БДИПЧ ОБСЕ не были представлены вовсе, в Канаде – на участках запрещена фото и видео съемка.
Основными линиями атаки в ходе трехдневного голосования со стороны Запада стали: заявления о якобы массовых вбросах на участках, некорректная и недостоверная информация об отсутствии общественного контроля на досрочном голосовании и нарушениях при проведении электронного голосования и муссирование темы административного ресурса. Об этом рассказал руководитель отдела журналистских расследований федерального антифейкового проекта «Вбросам нет!» Анатолий Петренко.
«Мы проанализировали информацию в сети, было очень много «склеенных» видеофрагментов. При этом все нарушители были оперативно наказаны ЦИК России», – подчеркнул эксперт, добавив, что фейки опровергались и благодаря тотальному общественному контролю на участках.
Путин пообещал приехать на 100-летие Адыгеи
Президент Владимир Путин заявил, что постарается приехать на 100-летие Адыгеи в следующем году.
Главу государства пригласил в республику глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время встречи по видеосвязи, передает РИА «Новости».
«Постараюсь. Это действительно большое событие. Уверен, что мы отметим это достойно», – сказал в ответ Путин.
В августе президент посетил Нижний Новгород, где принял участие в юбилейных мероприятиях по случаю 800-летия города.
Путин поручил главе Адыгеи обратить внимание на чистоту водных ресурсов
Президент Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым поручил уделить больше внимания чистоте водных ресурсов.
«Так же, как и то, о чем вы сейчас сказали, – очистные сооружения. Безусловно, это связано с еще одной проблемой республики – с необходимостью уделить больше внимания чистоте водных ресурсов. Вы тоже знаете об этом, мы с вами тоже как-то об этом говорили», – передает слова главы государства РИА «Новости».
Путин также обратил внимание Кумпилова на нехватку дошкольных учреждений в республике и призвал обязательно вписаться в федеральную программу.
«Вы уже сейчас упомянули о том, что вы реализуете такие программы. Но все-таки нехватка дошкольных детских учреждений в республике ощущается, и люди наверняка это замечают», – сказал президент, отметив, что в правительстве сейчас разработана целая большая программа по этому направлению.
Кумпилов в свою очередь попросил Путина помочь со строительством противотуберкулезного диспансера в Майкопе.
«Хотел бы озвучить два проблемных вопроса, которые долгие годы мы не могли разрешить. Это противотуберкулезный диспансер в городе Майкопе, он находится внутри квартала рядом с населением и рядом со школой. 1916 года строение, невозможно отремонтировать. Мы проектировали уже и экспертизу прошли, у нас есть проект стоимостью 2,4 млрд рублей», – сказал глава Адыгеи.
Он добавил, что адыгейские власти увеличивают объем очистных сооружений в Майкопе и попросил поддержки.
«Конечно, реализовав эти проекты, мы улучшим качество жизни в Республике Адыгея», – сказал Кумпилов.
«Хорошо», – ответил президент.
Песков ответил на вопрос о выступлении процитировавшего Путина Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением украинского лидера Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, где он процитировал Владимира Путина.
«Пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением господина Зеленского», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».
Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента России.
В Совфеде заявили о планах Запада заменить Навального на нового лидера оппозиции
Запад планирует выбрать нового так называемого лидера российской оппозиции взамен блогера Алексея Навального, который не смог повлиять на кампанию в Госдуму, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние России Андрей Климов.
«Ребрендинг» Навального провалился. Теперь у них какой выбор? Либо еще раз сделать «ребрендинг»… Хотя, может, им самим надоело… Либо найти другого, в кавычках, героя. Кстати, в этом отношении есть уже конкретные решения, в частности, Европейский парламент принял решение поручить своему комитету парламентского сотрудничества, который называется «сотрудничество России и ЕС», найти образ лидера в перспективе для того, чтобы перестроить политическую жизнь России в том виде, в котором бы это хотелось Европарламенту», – сказал Климов, передает РАПСИ.
По его информации, Европарламент желал бы в России видеть подобие современной Украины. «Вот есть даже резолюция», – отметил он.
Говоря о прошедших выборах, Климов подчеркнул, что ставка на реанимацию политического аватара «Навальный» проиграла. «Поскольку сам Навальный известно где, эти политические мародеры используют его фамилию, которая стала таким брендом, и пытаются, кто деньги перепилить в свою пользу, кто какие-то карьерные перспективы открыть с той стороны государственной границы России. Я не собираюсь анализировать», – сказал он, при этом подчеркнув, что проект под названием «Навальный» потерпел сокрушительное фиаско.
Как считает Климов, те, кто пытались на выборах идти под брендом «Навальный», не набрали и 5% как в России, так и за рубежом. «И сколько бы они не примазывались к политическим партиям, хотя, думаю, партиям это на пользу не пошло, сколько бы они не пытались через разного рода других людей призывать сделать что-то во славу Навального, все это было обречено», – резюмировал глава комиссии.
Ранее в Совфеде рассказали о попытках пресечь блокировку приложения «Навальный» из-за рубежа.
Перед этим министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.
Участие Путина в саммите G20 оставили под вопросом
В Кремле считают саммит G20 очень важным, однако решение об участии президента Владимира Путина пока не принималось, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что решения пока нет, хотя это «очень важное мероприятие», передает РИА «Новости».
Он отметил, что в пандемических условиях подобные решения принимаются ближе к дате мероприятия, так как необходимо учитывать, какова будет динамика заболеваемости коронавирусом в России и Италии.
Напомним, итоговый саммит G20 состоится в итальянской столице 30-31 октября. Путин и глава итальянского правительства Марио Драги ранее обсудили подготовку к саммиту «Большой двадцатки» в Риме.
Российский лидер ушел на самоизоляцию в сентябре из-за случаев коронавируса в его окружении.
В Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского
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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся, когда оба будут к этому готовы и будут понимать, о чем разговаривать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, два президента встретятся, когда оба будут готовы, когда будет повестка дня для их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента России. Зеленский заявил, что встретится с Путиным, когда тот будет готов.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи Путина и Зеленского. До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений.
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома при ДЭГ
Московский общественный штаб по наблюдению за выборами не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании, сообщил глава штаба Алексей Венедиктов.
«Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании», – написал Венедиктов в Telegram.
Он добавил, что техническая рабочая группа штаба по наблюдению за выборами в Москве продолжит анализ первичных данных дистанционного электронного голосования и развитие системы в части гласности и открытости.
В среду председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября.
Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также были вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ.
Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также объяснил задержку публикации результатов онлайн-голосования. По его словам, голоса 16% избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения при онлайн-голосовании, должны были быть дополнительно пересчитаны, чтобы удостовериться в корректности результатов. Венедиктов отметил, что дополнительная проверка такого большого объема данных потребует времени, однако она необходима, чтобы еще раз удостовериться в прозрачности подсчета результатов голосования.
Песков ответил на вопрос о переходе Лаврова и Шойгу в Госдуму
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, перейдут ли на работу в Госдуму министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Миноброны Сергей Шойгу, возглавлявшие на выборах партийный список «Единой России».
Представитель Кремля посоветовал журналистам обратиться с этим вопросом к самим политикам. «Я не знаю, это надо у них спрашивать», – сказал Песков, передает ТАСС.
Песков также заявил, что президент Владимир Путин пообщается с «пятеркой» федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму в понедельник по видеосвязи, передает РИА «Новости».
Ранее источник, близкий к «Единой России», заявил, что из федеральной пятерки партии в новый созыв Госдумы, вероятно, пойдет детский омбудсмен Анна Кузнецова, главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу вряд ли решат оставить свои посты.
В начале сентября президент Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать главу МИД Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов, если они примут решение перейти в Госдуму.
Сам Шойгу назвал высочайшим доверием предложение президента Владимира Путина возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Государственную думу. А Сергей Лавров заявил, что для него стало честью приглашение президента Владимира Путина принять участие в предвыборном списке «Единой России».
В восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина».