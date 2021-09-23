Минздрав получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков В Кремле опровергли обсуждение возможности введения нового локдауна 23 сентября 2021, 13:53 Текст: Дмитрий Зубарев

Возможность нового локдауна из-за коронавируса не обсуждается в администрации президента России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «На федеральном уровне, по крайней мере в администрации президента, каких-то обсуждений на этот счет не ведется», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос. «Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации, а главным образом – внимательно отслеживают главы регионов», – отметил Песков. Он обратил внимание на особые полномочия губернаторов. «Все-таки их особые полномочия эпидемиологические продолжают работать, каждому региону виднее, – подчеркнул представитель Кремля. – Но, насколько мне известно, несмотря на увеличение цифр [заразившихся коронавирусом в России], пока где-то каких-то решений [о локдауне] не принималось». Ранее в четверг сообщалось, что в России выявили 21,4 тыс. случаев коронавируса за сутки.

В Москве зафиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусом 22 сентября 2021, 15:22

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

По отношению к прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом в Москве составил 24%, рост госпитализаций – 15%, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. Ракова заявила, что «на протяжении последних нескольких дней мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусом в Москве», и «по отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%», передает РИА «Новости». По ее словам, причины этого – осенний сезон, характеризующийся подъемом заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач и возобновлением школьных занятий. Она отметила, что для лечения пациентов развернуто и зарезервировано достаточное число коек. «Мы проводим постоянное исследование генома SARS-Cov-2, чтобы понимать с какой разновидностью вируса мы имеем дело. Для проведения исследований по секвенированию генома выделен специальный грант. На протяжении лета еженедельно на базе центра Гамалеи проходило исследование структуры штаммов коронавируса на территории столицы. В рамках него было определено, что в Москве в настоящее время 100% доминирует «дельта»-штамм коронавируса», – указала Ракова. Она добавила, что власти планируют и дальше продолжать исследование во взаимодействии с центром Гамалеи и Центром лабораторных исследований Депздрава Москвы. Ранее сообщалось, что в России выявили 19,7 тыс. случаев коронавируса за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве решили не вводить локдаун по коронавирусу 22 сентября 2021, 18:16 Текст: Алексей Дегтярев

В столице не планируется вводить строгие ограничения по образцу весны прошлого года, сообщил источник в правительстве города. «Подъем заболеваемости и рост госпитализаций, который фиксируется в Москве, объясним осенним сезоном и массовым возвращением москвичей из отпусков. В правительстве на данный момент не ведется обсуждений локдауна или строгих мер, подобных весне 2020 года», – сказал собеседник ТАСС. Он пояснил, что школы, детские сады и городские организации продолжат работать в прежнем режиме, а удаленный режим работы для работодателей остается рекомендацией. «Введение нерабочих дней в столице не рассматривается», – заключил источник. В среду вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила, что по отношению к прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом в Москве составил 24%, рост госпитализаций – 15%. Ранее сообщалось, что в России выявили 19,7 тыс. случаев коронавируса за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В ФРГ не привитым от коронавируса решили не возмещать потерю заработка при карантине 22 сентября 2021, 16:18 Текст: Наталья Ануфриева

Не привитые от коронавируса в Германии с 1 ноября не смогут претендовать на возмещение потери заработка при уходе на карантин, сообщают СМИ. Агентство DPA сообщило со ссылкой на решение, которое приняли в среду министры здравоохранения ФРГ и федеральных земель, что новое правило будет касаться жителей страны, которым не противопоказана вакцинация от коронавируса и которые тем не менее по собственным убеждениям не хотят делать прививки, передает ТАСС. В данный момент работники в Германии, которые вынуждены остаться дома из-за карантина, имеют право требовать возмещения потери заработка в полном объеме в первые шесть недель, а в размере 67% от суммы зарплаты – с седьмой недели карантина. Отмечается, что в стране полностью привиты 63,4% (52,7 млн) жителей. Ранее были названы условия для нового локдауна в Германии. В КНР предположили начало вспышки COVID в США в 2019 году 22 сентября 2021, 18:01 Текст: Елена Мирошниченко

Вспышка коронавируса нового типа могла начаться в США еще в сентябре 2019 года, свидетельствуют исследования китайских ученых, опубликованные на платформе ChinaXiv, принадлежащей Академии наук КНР. «Исходя из выбранных для анализа 12 репрезентативных регионов в США, случай первого инфицирования с вероятностью 50% в основном мог иметь место между августом и октябрем 2019 года, что раньше по сравнению с официально объявленной датой первого подтвержденного случая в США – 20 января 2020 года», – приводит сообщение ТАСС. Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке COVID в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в Минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. Американская разведка начала поиск информаторов среди китайских ученых. Глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заявил, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории. При этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии. Российской делегации ограничили перемещение на сессии ПАСЕ 23 сентября 2021, 11:37 Текст: Алина Назарова

Делегации из России на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V», заявил член делегации Совфеда, заслуженный врач России Владимир Круглый. «В понедельник открывается сессия ПАСЕ в Страсбурге, нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты, и вы из «красной зоны», то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской ассамблеи», – сказал сенатор, передает РИА «Новости». При этом турецкой делегации, которая также приезжает из «красной зоны» и привита Pfizer, никаких ограничений, то же самое и в отношении украинской делегации, подчеркнул законодатель. «Как-то это все выглядит не очень», – добавил он. Тем временем Университет австрийского города Грац (федеральная земля Штирия) признал вакцинацию российским препаратом «Спутник V» наравне с другими одобренными в Евросоюзе (ЕС) вакцинами достаточным условием для допуска к очным занятиям. Эксперт предсказал выход на плато по заболеваемости COVID-19 в России в декабре 22 сентября 2021, 21:34 Текст: Елизавета Булкина

Россия выйдет на плато по заболеваемости COVID-19 в середине – конце декабря, сейчас продолжается третья волна, заявил главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва-24». «Снижение заболеваемости до спокойного, скажем так, уровня, до стабилизации процесса, до явного плато, оно не произошло, <…> а когда будет снижение, а оно будет, вероятнее всего, в декабре, середина – конец декабря, вот тогда мы зиму более-менее, надеюсь, спокойно с вами переживем», – передает его слова РИА «Новости». Тимаков добавил, что прогнозируемый осенний всплеск заболеваемости коронавирусом будет не сильнее летнего. «По факту сейчас идет не четвертая волна, <…> а третья волна, растянутая по времени, просто отпускной период и туристические миграции, они немножко снизили вот этот всплеск», – объяснил врач. «Если новых мутаций коронавирусной инфекции <…> не будет, именно серьезных, выраженных мутаций, которые будут обходить наш иммунитет, то весной будет сезонный всплеск заболеваемости, который, в принципе, нагрузки для [системы] здравоохранения не должен будет дать», – добавил Тимаков. Ранее сообщалось, что власти Москвы не планируют вводить строгие ограничения по образцу весны прошлого года. Россия возобновила авиарейсы в Гоа и Тенерифе 22 сентября 2021, 21:21 Текст: Елена Мирошниченко

Россия возобновляет авиарейсы между Москвой и Гоа, Санкт-Петербургом и Гоа, Санкт-Петербургом и Дели, а также между Москвой и Тенерифе, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. «По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 5 октября 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Индия по маршрутам Москва – Гоа, Санкт-Петербург – Дели и Санкт-Петербург – Гоа с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте; Испания по маршруту Москва – Тенерифе с частотой 2 рейса в неделю», – приводит сообщение ТАСС. Кроме того, Россия возобновляет авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу с 5 октября. В оперштабе сообщили, что авиасообщение будет возобновлено с Джибути по маршруту Москва – Джибути с частотой два рейса в неделю, с Новой Зеландией по маршруту Москва – Веллингтон с частотой два рейса в неделю, с Перу по маршруту Москва – Лима с частотой два рейса в неделю, с ЮАР по маршруту Москва – Кейптаун и Москва – Йоханнесбург с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте, с Данией по маршруту Санкт-Петербург – Копенгаген с частотой два рейса в неделю. Также Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября. Число рейсов из России в Японию, Киргизию, Узбекистан, Данию, Бахрейн, ОАЖ и Таджикистан будет увеличено. Ранее сообщалось, что со вторника Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, а также увеличивает количество рейсов в уже открытые страны – Венгрию, Казахстан и Катар. Байден объявил о запуске совместной с ЕС программы по передаче вакцин бедным странам 22 сентября 2021, 19:07 Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты совместно с Евросоюзом запускают партнерство по передаче вакцин от коронавируса странам с низкими доходами, заявил американский лидер Джо Байден. «Мы запускаем партнерство США и ЕС по вакцинам [от коронавируса] с целью работать более тесно вместе с нашими партнерами и расширять глобальную вакцинацию. И по мере того как мы это делаем, мы должны объединиться по всему миру в рамках нескольких принципов», – цитирует Байдена ТАСС. Эти принципы предполагают безвозмездную передачу, а не продажу доз вакцин странам с низким уровнем дохода. Также в ходе этого партнерства будет проводиться борьба с дезинформацией вокруг вакцинации. В конце августа глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус называл дополнительные прививки от коронавируса «морально неправильными» в условиях дефицита вакцины в государствах с низкими доходами на душу населения. Бразильская делегация на ГА ООН самоизолировалась после случая COVID 22 сентября 2021, 21:03 Текст: Елизавета Булкина

Делегация Бразилии на сессии Генассамблеи ООН ушла на самоизоляцию после выявления случая заболевания COVID-19 у одного из ее членов, сообщил источник в ООН. «Да, соответствующая делегация самоизолировалась после одного положительного случая, подтвержденного миссией при ООН», – сообщил источник РИА «Новости» Он не уточнил, изолировался ли президент страны Жаир Болсонару, который накануне выступал в зале Генассамблеи. При этом делегат Бразилии, который мог заболеть коронавирусом, не контактировал с генсеком ООН. Накануне Болсонару выступил в ООН против введения ковид-паспортов. До этого Ранее президента Бразилии не пустили в нью-йоркский ресторан из-за отсутствия прививки. Центр Чумакова разъяснил приостановку выпуска сырья для вакцины «КовиВак» 23 сентября 2021, 09:18 Текст: Алина Назарова

Центр Чумакова модернизировал производство, чтобы нарастить мощности в 2-2,5 раза, вакцина «КовиВак» станет доступнее, заявил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов. Он отметил, что всего в гражданский оборот было выпущено 1,5 млн доз и планируется до конца года ввести дополнительно 2,5 млн доз, передает РИА «Новости». «Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит Центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время «КовиВак» станет гораздо более доступным для всех российских граждан», – заявил Ишмухаметов. Ранее СМИ сообщили, что выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак», которая пользуется ажиотажным спросом среди россиян, приостановлен на несколько месяцев, поскольку центр Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата. Центр Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины «КовиВак» 23 сентября 2021, 08:56 Текст: Алина Назарова

Выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак», которая пользуется ажиотажным спросом среди россиян, приостановлен на несколько месяцев, поскольку центр Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата. Разработчик «КовиВака» ФНЦИРИП имени Чумакова с 28 августа по 22 сентября не вводил в обращение новые серии вакцины, хотя раньше выпускал 30-90 тыс. доз в месяц, следует из реестра Росздравнадзора. На основе этого же реестра «Коммерсант» подсчитал, что с момента регистрации препарата в феврале и до середины августа было выпущено не более 1 млн доз. Как говорят два источника на фармрынке, Центр не вводит в обращение новые серии из-за остановки площадки по производству сырья для препарата. Разработчик устанавливает новое оборудование для масштабирования выпуска субстанции, поясняет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, имеющиеся опытно-промышленные мощности не позволяют центру производить большой объем сырья. «При оптимистичном раскладе процесс модернизации займет два месяца», – уточняет другой источник, отмечая, что центр не хочет передавать технологию производства сторонним компаниям. В «Нанолеке», выступающем партнером по производству «КовиВака», подтвердили, что промплощадка центра Чумакова находится на реконструкции. Там добавили, что разделение производства субстанции и готовой формы стороны «посчитали наиболее эффективным». Остановка повлияла на планы «Нанолека», намеревающегося на основе субстанции разработчика массово выпускать вакцину на своих мощностях. Летом в компании оценивали инвестиции в проект в 40 млн рублей, обещая запустить в августе производство 5 млн доз до конца года. Теперь в «Нанолеке» признают, что приступят к производству не раньше конца осени. Перерыв на площадке контрагента не единственная причина переноса компанией старта выпуска препарата. В конце августа владелец «Нанолека» Владимир Христенко говорил, что возникли сложности «в процессе трансфера технологий», а Vademecum добавлял 17 сентября, что задержка также связана с поставками оборудования. В Москве, Петербурге и других крупных городах запись на прививку «КовиВаком» регулярно приостанавливается. «Спрос на эту вакцину оказался парадоксально высоким», – поясняет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Он объясняет предпочтения граждан тем, что препарат разработан на классической платформе (используется инактивированный вирус), и его дефицитом. Еще одной причиной отсутствия на рынке новых серий «КовиВака» может быть подготовка к экспорту препарата, предполагает другой источник: «Для этого разработчику необходимо выделить на регистрацию вакцины в третьей стране несколько ее серий». Эксперт по разработке и исследованиям лекарственных препаратов Николай Крючков подтверждает возможность такого сценария, но сомневается, что объем экспорта «КовиВака» в этом году превысит 1-1,5 млн доз. К тому же, отмечает он, в мире уже много предложений из Индии и КНР на поставку инактивированных вакцин, эффективность которых в отношении дельта-варианта COVID-19 не превышает 65%. Ранее сообщалось, что Центр Чумакова модернизирует свою вакцину от коронавируса «Ковивак», в том числе для действия против штамма «дельта». В России выявили 21,4 тыс. случаев коронавируса за сутки 23 сентября 2021, 11:45

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 21 438 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 438 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3445, Санкт-Петербурге – 1698, Московской области – 936. Всего в стране выявили 7 354 995 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 558 780 человек, из них 16 567 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 820 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 201 445 человек. Накануне, 22 сентября, в России выявили 19 706 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 1732. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Роднянский рассказал о состоянии Звягинцева 23 сентября 2021, 13:14 Текст: Наталья Ануфриева

Продюсер Александр Роднянский, говоря о ситуации со здоровьем российского режиссера Андрея Звягинцева, заявил, что момент «сложный», но «оптимистичный». Роднянский в Instagram попросил журналистов и зрителей «дать передохнуть сейчас семье Андрея Петровича», позволив ей «сосредоточиться на его здоровье». Посмотреть эту публикацию в Instagram (@alexander.rodnyansky) «Это сложный момент. Но оптимистичный», – добавил он. Ранее стало известно, что Звягинцев вышел из комы после перенесенного коронавируса. Режиссер проходит лечение в Германии, его легкие были поражены на 92%. Песков рассказал о единичных случаях заражения коронавирусом в Кремле 23 сентября 2021, 13:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Случаи заражения коронавирусной инфекцией продолжают выявлять в Кремле в единичном порядке, в том числе в пресс-службе и в других подразделениях, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Вы видите, во-первых, цифры у нас постепенно пошли вверх. [В Кремле] продолжаются какие-то единичные случаи заболевания [ковидом], и в пресс-службе продолжаются, и в других подразделениях», – передает ТАСС слова Пескова. По его словам, самоизоляция президента Владимира Путина никак не влияет на его рабочую активность. «Еще раз повторяю, это относительная самоизоляция, это минимизация личных контактов, – сказал Песков. – Дополнительные меры предосторожности не помешают, тем более это никоим образом не ведет к снижению активности работы президента и к содержанию его работы». По словам Пескова, Путин в четверг пообщается с главой Марий-Эл Александром Евстифеевым и проведет еще несколько непубличных встреч. «У президента обычная рутинная работа, у него сегодня несколько встреч в режиме видеоконференции, одну из них мы покажем. Он продолжит региональные дела, сегодня будет Республика Марий-Эл, он встретится с главой республики Евстифеевым», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Ранее Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минздрав получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков 23 сентября 2021, 13:43 Текст: Алина Назарова

Пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М» поступил в Минздрав, документы будут направлены на экспертизу, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. «В Минздрав России от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М». В соответствии с установленной процедурой, документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата», – сказал Кузнецов. В то же время он уточнил, что вакцинация подростков от COVID-19 при регистрации вакцины будет добровольной. «В случае принятия положительного решения о регистрации вакцины препарат будет производиться и применяться для защиты подростков от новой коронавирусной инфекции исключительно на добровольной основе и только при наличии согласия родителей или иных законных представителей», – сказал Кузнецов. Он уточнил, что в настоящее время в России зарегистрированы уже два препарата от центра Гамалеи – двухкомпонентный «Гам-КОВИД-Вак2 («Спутник V») и однокомпонентный «Спутник Лайт», передает РИА «Новости». В России проходит активная прививочная кампания. Жителям страны доступны препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Для ревакцинации рекомендован «Спутник Лайт».