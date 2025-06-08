ВС России уничтожили системы РЭБ ВСУ под Ореховым в Запорожье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Операторы 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й дивизии группировки «Днепр» приступили к уничтожению систем радиоэлектронной борьбы ВСУ под Ореховым, передает РИА «Новости». Командир взвода БПЛА с позывным «Грибник» сообщил, что главный акцент российских военных в последнее время сделан на поражение пунктов и станций РЭБ противника.

Большинство украинских РЭБ на участке дивизии были уничтожены дронами с аналоговым управлением. По словам «Грибника», эти станции должны были препятствовать работе дронов на аналоговой частоте, но были успешно поражены. Он отметил: «Наш акцент в последнее время смещен на поражение пунктов РЭБа. Большая часть выносов (антенны – ред.) и станций РЭБ на участке нашей дивизии поражено именно дронами на аналоговом управлении. В первую очередь – это оперативность технических решений, во вторую очередь – это мастерство пилотов».

Офицер добавил, что применение оптоволоконных дронов нецелесообразно для этой задачи, поскольку такие средства эффективнее использовать против других целей. Противник пытался создать «серую зону» на линии соприкосновения, делая ставку на активное использование ударных БПЛА, чтобы затруднить продвижение техники и личного состава. Благодаря российским ударам по радиоэлектронным средствам ВСУ эти планы были сорваны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Запорожское направление вышло из статического состояния. Российские силы совершили прорыв на Запорожском фронте. ВС России не дают противнику принимать решения в ходе атак на Запорожском направлении.