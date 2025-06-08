Более 200 паломников в Румынии экстренно обратились к медикам

Более 200 паломников в Румынии обратились за медпомощью из-за жары

Tекст: Елизавета Шишкова

Более 200 паломников, участвовавших в традиционном шествии по случаю католического Дня Святой Троицы в Шумулеу-Чук, обратились за медицинской помощью из-за жары, передает ТАСС. Медики отметили, что число пострадавших почти вдвое превысило показатели прошлых лет: причиной стал зной до 34 градусов.

Традиционное паломничество в Шумулеу-Чук, крупнейшее в Центральной и Восточной Европе, в этом году собрало около 335 тыс. участников. Шествие началось от францисканского храма со статуей Богородицы, которой поклоняются как чудотворной, и завершилось у алтаря под открытым небом на холме Шумулеу.

В паломничестве приняли участие римско-католики из разных стран, в основном из Венгрии, включая президента этой страны Тамаша Шуйока, прибывшего с частным визитом.

Паломничество в Шумулеу-Чук проводится более 450 лет. По легенде, в 1567 году местные католики отстояли свою веру благодаря чудотворной статуе, после чего ежегодно тысячи верующих приезжают сюда в День Святой Троицы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году четверо россиян из Дагестана и один из Московской области умерли во время хаджа в Саудовской Аравии. Общее число паломников, которые умерли во время хаджа в Саудовской Аравии, превысило 550 человек.