В России выявили 21,4 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 21 438 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 438 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3445, Санкт-Петербурге – 1698, Московской области – 936.

Всего в стране выявили 7 354 995 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 558 780 человек, из них 16 567 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 820 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 201 445 человек.

Накануне, 22 сентября, в России выявили 19 706 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 1732.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.