В России выявили 19,7 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 19 706 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 706 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,4% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1991, Санкт-Петербурге – 1521, Московской области – 986.

Всего в стране выявили 7 333 557 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 542 213 человек, из них 16 102 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 817 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 200 625 человек.

Накануне, 21 сентября, в России выявили 19 179 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 527.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.