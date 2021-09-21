В России выявили 19,2 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 19 179 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 179 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1926, Московской области – 1101, Санкт-Петербурге – 1060.

Всего в стране выявили 7 313 851 вирус-положительного пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 526 111 человек, из них 15 437 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 812 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 199 808 человек.

Накануне, 20 сентября, в России выявили 19 744 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 565.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.