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В России выявили 19,2 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 19 179 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 179 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1926, Московской области – 1101, Санкт-Петербурге – 1060.
Всего в стране выявили 7 313 851 вирус-положительного пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 526 111 человек, из них 15 437 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 812 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 199 808 человек.
Накануне, 20 сентября, в России выявили 19 744 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 565.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В «Единой России» сообщили о болезни Медведева
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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев приболел, поэтому не смог приехать в штаб партии после выборов, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
«Он приболел, у него сильный кашель. Он не смог сегодня быть вместе с нами. Но он просил всем вам передать огромные слова благодарности», – приводит слова Турчака РИА «Новости».
Напомним, 14 сентября, когда зампредседателя Совбеза России Дмитрию Медведеву исполнилось 56 лет, президент России Владимир Путин объявил об уходе на самоизоляцию в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в своем окружении.
Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 20,3% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 42,96% голосов избирателей, КПРФ – 23,01%, ЛДПР – 8,75%, «Справедливая Россия» – 7,18%, «Новые люди» – 6,86%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
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Названо условие неуязвимости перед COVID-19
Люди, которые болеют простудой, не могут заразиться коронавирусом, сообщил член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.
«Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ», – сказал ученый, передает «Ura.ru».
Он объяснил, что болеющий человек не может одновременно заразиться другим вирусом, так как в организме вырабатывается интерферон.
«Интерферон – противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения», – уточнил Чумаков.
В то же время он подчеркнул, что после выздоровления есть риск заболеть COVID-19. Так как организм будет ослаблен первой инфекцией, коронавирус может протекать тяжелее.
В свою очередь заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что респираторные и желудочно-кишечные микст-инфекции довольно распространены, но обычно один вирус оказывается сильнее другого.
«Какая из них (инфекций. – прим. ВЗГЛЯД) будет сильнее, это зависит от того, какие это будут инфекции, и в какой последовательности они попадут в организм», – пояснил он.
По его словам, детально этот вопрос не изучали, так как без намеренного инфицирования добровольцев это очень дорого и трудно.
Ранее сообщалось, что для взрослого человека нормальным считается болеть ОРЗ и ОРВИ два-три раза в год, у детей другая норма: они могут болеть и до пяти раз, особенно при посещении детсадов и школ.
Назван самый распространенный штамм COVID-19 в России
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Штамм коронавируса «дельта» вытеснил все остальные варианты в России, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«Штамм «дельта» появился в Российской Федерации примерно в конце апреля этого года и уже к середине лета стал доминирующим в нашей стране... Буквально за пару месяцев штамм «дельта» вытеснил все остальные геноварианты, и уже с августа в наших исследованиях мы наблюдали, что до ста процентов образцов относились именно к этому варианту вируса», – приводит его слова РИА «Новости».
По словам Хафизова, остальные известные штаммы, по всей вероятности, не имеют преимуществ перед «дельтой».
Он отметил, что в Южной Америке отмечается небольшой рост нового штамма «мю», однако он составляет пока всего нескольких процентов, еще рано говорить о том, что этот новый вариант вируса более опасен, чем «дельта».
Ранее сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против штамма коронавируса «дельта» по сравнению с AstraZeneca и Sinopharm.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» против дельта-штамма варьируется от 83% до 94%, а вакцин Pfizer и Moderna – от 40% до 52%.
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Массовое заражение детей малоизвестным вирусом выявлено в четырех странах
В США, Швейцарии, Великобритании и Японии зафиксировано массовое заражение малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом, сообщают СМИ.
Швейцарские медики заявили, что новая эпидемия стала полной неожиданностью. В США рассказали, что случаи заражения выявили еще весной. Многие пациенты попали в отделения интенсивной терапии. Вирус вызывает заболевание дыхательных путей. Ученые считают, что из-за карантинных мер, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, дети не выработали иммунитет против нового вируса, передает РЕН ТВ со ссылкой на Би-би-си.
Напомним, ученые заявили о еженедельной мутации коронавируса. В конце августа россиян предупредили о комарах-переносчиках лихорадки Западного Нила. В сентябре ученые нашли причину новой вспышки лихорадки Эбола.
Джонсона сочли неспособным справиться с COVID и афганским кризисом одновременно
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Правительство Великобритании «не в состоянии решать два кризиса одновременно», говорится в докладе Объединенного комитета по стратегии нацбезопасности, куда входят представители Палаты общин и Палаты лордов.
Глава комитета Маргарет Бекетт заявила, что COVID-19 и Афганистан «вскрыли слабость структур Совета национальной безопасности». Усилия медиков и военных, по ее словам, «не могут скрыть острейшую необходимость правительства усилить планирование в области национальной безопасности», передает ТАСС.
В докладе указывается, что из-за коронавируса Совет национальной безопасности стал собираться нерегулярно. Парламентарии считают «серьезной ошибкой» такой переход к «ситуативным встречам и импровизациям». Подчеркивается, что правительство «не в состоянии подготовиться и решать два кризиса с нацбезопасностью одновременно», доказательством чего стала эвакуация из Афганистана. В докладе говорится о «системном сбое».
Парламентарии заявили, что «в новых условиях» глава правительства Великобритании Борис Джонсон «будет проводить, по грубым подсчетам, на 65% меньше времени на заседаниях Совета нацбезопасности и его межправительственных структур». Депутаты полагают, что «это шаг назад», ведущий к более «небрежному подходу к национальной безопасности».
В ответе официального представителя премьера сказано, что «основная цель правительства», по мнению Джонсона – «обеспечивать безопасность для людей в Великобритании, и он абсолютно привержен этому». В качестве последнего достижения кабмина в этой области представитель Джонсона упомянул создание правительствами США, Великобритании и Австралии нового партнерства в сфере безопасности AUKUS.
Напомним, главу МИД Британии Доминика Рааба перевели на должность министра юстиции. Рааб, занимающий свой пост с 2019 года, стал объектом жесткой критики со стороны оппозиции после того, как британские СМИ сообщили, что глава Форин-офиса был в отпуске в Греции, когда с ним 13 августа пытался выйти на связь его афганский коллега Мохаммад Ханиф Атмар, чтобы обсудить эвакуацию из Афганистана граждан Великобритании.
Ученые назвали опасность мутировавшего коронавируса
Исследователи из Университета Мэриленда (США) выяснили, что «дельта» штамм коронавируса в несколько раз быстрее обычного передается воздушно-капельным путем.
Авторы работы провели эксперимент, во время которого добровольцев с COVID-19 попросили трижды повторять алфавит либо петь песню «С днем рождения тебя». Люди, заболевшие альфа-штаммом, выдыхали до ста раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был «оригинальный» вариант.
«Мы знаем, что «дельта» даже более заразна, чем «альфа». Наше исследование представляет дополнительные доказательства передачи новых штаммов инфекции воздушно-капельным путем», – заявили исследователи, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование, опубликованное в Clinical Infectious Diseases.
Специалисты также подтвердили, что медицинские маски снижают риск передачи вируса на 50%, призвав не только вакцинироваться, но и использовать средства индивидуальной защиты, а также проветривать помещения.
Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список «вызывающих озабоченность»: штаммы «альфа» (британский), «бета» (южноафриканский), «гамма» (бразильский) и «дельта».
Впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм стал в последние месяцы стал доминантным в большинстве стран, в том числе в России. Среди его основных особенностей – более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни и повышенная нагрузка на организм человека.
Ранее сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против штамма коронавируса «дельта» по сравнению с AstraZeneca и Sinopharm.
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Собянин объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Рост новых случаев коронавируса в Москве связан с наступлением осеннего сезона, необходимо соблюдать эпидемиологические требования, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Осень, осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы (причины нестабильной заболеваемости). Надо просто в этот период, как всегда, быть более осторожными, соблюдать санитарные требования», – сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 20329 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,2 млн случаев заболевая.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России начались доклинические исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса, по результатам примут решение о дальнейших шагах.
В центре Киева начался протест против вакцинации от COVID-19
Противники вакцинации против коронавирусной инфекции провели протест в центре украинской столицы, возле Михайловского собора, сообщают украинские СМИ.
Протестующие собрались на Софиевской площади с лозунгами «Стоп фейк пандемия» и «Против обязательной вакцинации», сообщает «Страна.ua».
Митингующим не помешали собраться плохая погода и дождь, указало издание.
Ране в субботу сообщалось, что минимум 10 сотрудников полиции пострадали во время столкновений с протестующими против локдаунов из-за коронавируса в австралийском Мельбурне. Во время акций протеста были задержаны 235 человек.
Названы запрещенные при постковидном синдроме продукты
При постковидном синдроме из питания нужно исключить продукты, провоцирующие воспаления, заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
По его словам, при постковидном синдроме повышается воспалительная активность в организме. Аналогичный процесс лежит в основе возрастных болезней, таких как гипертония, атеросклерозы, онкозаболевания и воспалительные заболевания соединительных тканей, передает «Ura.ru».
«Нужно, по возможности, убрать сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, то есть изделия из просеянной муки, картофель, рис. Также пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки», – пояснил Гинзбург.
Вместо вышеперечисленного нужно употреблять продукты, богатые жирными кислотами – жирной морской рыбой, льняным и оливковым маслом. Также рацион следует обогатить овощами, ягодами, зеленью, не слишком сладкими фруктами, кисломолочными напитками без сахара и сложными углеводами, заключил Гинзбург.
Ранее сообщалось, что у россиян, которые перенесли коронавирус, проявляются слабость, снижение работоспособности и концентрации внимания, а также забывчивость.
В России выявили 20,1 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 20 174 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 20 174 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2376, Санкт-Петербурге – 1834, Московской области – 1004.
Всего в стране выявили 7 274 928 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 498 682 человек, из них 13 418 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 793 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 198 218 человек.
Накануне, 18 сентября, в России выявили 20 329 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 155.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В России оценили возможность проникновения нового штамма коронавируса «мю»
Пациенты с новым штаммом коронавируса «мю» уже есть в России, но уточнить их число невозможно, заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что в ряде азиатских стран и в Европе впервые выявили носителей штамма «мю», передает ТАСС.
«Это значит, что экспансия идет по планете, и значит, уже в России есть пациенты, у которых коронавирус «мю». Но из-за того, что данные по сиквенсам закрыты, мы не можем оценить, какая доля их в популяции, как будет развиваться заболеваемость именно коронавирусом «мю», – отметил специалист.
По словам Исаева, штамм «мю» появился относительно недавно и пока входит в перечень штаммов, за которыми ВОЗ еще только наблюдает. Он отметил, что в странах, где «дельта»-вариант не получил широкого распространения, «мю» вытесняет остальные штаммы.
«В рамках планеты мы сейчас видим конкуренцию между штаммами «дельта» и «мю», – заключил Исаев.
Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что при определенных мутациях новый мю-штамм коронавируса может обойти защиту некоторых антител.
Напомним, биологи из Австралии пришли к выводу, что появление в последнее время нескольких более опасных вариантов коронавируса SARS-CoV-2 связано с увеличением скорости его эволюции. Исследователи предположили, что появление более опасных, вызывающих больше смертельных исходов вариантов связано с ускоренным накоплением мутаций под давлением положительного отбора.
На Украине начали действовать новые правила карантина
Новые карантинные нормы вступили в силу на Украине, в частности, после выхода из зеленой зоны вакцинированные украинцы смогут избежать ограничений.
По новым правилам, с 20 сентября адаптивный карантин на Украине работает по новым правилам. Ограничения начинают вводить после перехода страны в «желтую» зону. Такое решение ожидается в ближайшее время. Начинают действовать два вида COVID-сертификатов: «желтый» – для тех, кто получил только один компонент препарата, выдается на 120 дней, и «зеленый», который получают те, кто полностью завершил курс вакцинации, он действует 365 дней, передает ТАСС.
Также сертификат может содержать информацию об отрицательном результате теста на COVID (действует 72 часа) или о перенесенном заболевании.
По новым правилам, ограничения начинают действовать после перехода страны в желтую зону: вводятся ограничения на число посетителей в фитнес-центрах, число участников массовых мероприятий, а в кино и театрах заполненность залов не должна превышать 50%. При этом в желтой зоне предприниматели смогут сами выбирать, обслуживать ли только тех, про прошел вакцинацию, или всех желающих, но с соблюдением карантинных мер.
В красной зоне ограничения более существенные, запрещается работа кафе, ресторанов, кино, театров, ТРЦ, школ рынков. В красной зоне работать могут только АЗС, продуктовые магазины, аптеки, банки, почта и ветклиники.
Новыми правилами предусмотрены привилегии для вакцинированных. Так, в желтой зоне ограничений можно избежать имея хотя бы одну дозу вакцины, в красной – две дозы.
В случае введения желтой зоны школы смогут работать лишь при условии наличия «желтого» сертификата у 80% педагогов. В красной зоне для работы школ условия ужесточаются – у 100% педагогов должны быть «зеленые» паспорта. При этом от школьников вакцинация не требуется. Новые правила не предусматривают ограничения для транспорта. Проверять наличие сертификатов у пассажиров не будут, но водители должны быть вакцинированы.
Отмечается, что иностранцы, которые въезжают на Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от необходимости уходить на самоизоляцию. Им не нужно делать тесты на COVID-19 на Украине и устанавливать приложение «Вдома».
Ранее главный санитарный врач страны Игорь Кузин сообщил, что Украине не удастся избежать локдауна на фоне роста заболеваемости коронавирусом, при этом конкретной даты пока нет.
Напомним, правительство Украины продлило до 1 октября карантин, введенный в стране из-за пандемии коронавируса. Руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября.
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Назван способ получить «сверхчеловеческий» иммунитет от коронавируса
Совокупность перенесенного коронавируса и вакцинации препаратами Pfizer или Moderna дают организму «гибкие» антитела, которые могут «отразить атаку» мутировавших штаммов коронавируса, сообщили британские СМИ.
Как пишет The Telegraph со ссылкой на данные группы британских исследователей, такие иммунные клетки способны противостоять даже будущим потенциальным штаммам коронавируса. Подобный иммунитет, как утверждает издание, исследователи называют «сверхчеловеческим» или «гибридным», передает РИА «Новости».
При этом ранее британские исследователи пришли к выводу, что эффективность вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech со временем падает, тем, кто привился этим препаратом, может потребоваться бустерная прививка.
Ранее ученые выявили у привившихся «Спутником V» рост силы антител со временем.
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Полицейские пострадали во время столкновений на митингах против локдаунов в Австралии
Минимум 10 сотрудников полиции пострадали во время столкновений с протестующими против локдаунов из-за коронавируса в австралийском Мельбурне, сообщает местное телевидение.
Во время акций протеста задержаны 235 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 9News.
Для прекращения беспорядков задействовали более 2 тыс. полицейских. 193 человека задержали в связи с нарушением ограничений по коронавирусу, других – за прочие правонарушения, в том числе за нападение на сотрудников полиции.
На окраине Мельбурна, в Ричмонде полиция применила перцовый аэрозоль в тот момент, когда протестующие прорвались через цепь полицейских, сообщила газета Age. По данным газеты Canberra Times, в Ричмонде собрались порядка 500-700 протестующих.
В Гватемалу доставлено 700 тыс. доз второго компонента «Спутника V»
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Партия из 700 тыс. доз второго компонента российской вакцины «Спутник V» доставлена в воскресенье в столицу Гватемалы, сообщило издание La Prensa Libre.
Эта партия «позволит полностью завершить процесс вакцинации гражданам, которые уже получили первую прививку [«Спутником V»], сообщило правительство республики. В первую очередь вторую прививку получат работники здравоохранения, которые ранее привились этой вакциной, передает ТАСС.
По данным Минздрава Гватемалы с 18-миллионным населением, более 4 млн человек получили первую прививку против коронавируса от разных производителей, из них 2 млнграждан завершили курс иммунизации.
Между тем санитарно-эпидемическая обстановка в республике остается неблагоприятной: Гватемала переживает третью волну распространения коронавируса. Ситуация осложняется высокой нагрузкой на сектор здравоохранения и нехваткой медицинского персонала. Недавно в республике выявлены первые случаи заражения дельта-штаммом нового коронавируса.
Напомним, 30 июня министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что из-за задержек в поставках препаратов добивается от России возврата аванса за поставки вакцины «Спутник V». В РФПИ заверили, что в рамках исполнения контрактных обязательств два самолета с российской вакциной «Спутник V» прибудут в Гватемалу в течение двух недель. Позже Гватемала опровергла требование возврата средств за поставки «Спутника V».
Коронавирус проник в Гватемалу 13 марта 2020 года. С тех пор в стране выявлено 529422 инфицированных ковидом, свыше 13 тыс. человек умерли от последствий заражения.
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