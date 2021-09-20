На Украине начали действовать новые правила карантина В России выявили 19,7 тыс. случаев коронавируса за сутки 20 сентября 2021, 12:00

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 19 744 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 744 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2469, Санкт-Петербурге – 1137, Московской области – 1098. Всего в стране выявили 7 294 672 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 510 674 человек, из них 11 992 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 778 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 198 996 человек. Накануне, 19 сентября, в России выявили 20 174 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 430. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Трамп заявил об «упрямых и умных русских» 17 сентября 2021, 19:51

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Экс-президент США Дональд Трамп на шоу у ведущего Грега Гатфелда заявил, что русские очень упрямые, но в то же время очень умные, и их сложно переубедить. Гатфелд спросил вакцинированного от коронавируса бывшего главу Белого дома, что бы тот смог сказать супруге ведущего, чтобы убедить ее привиться. Шоу проходило на Fox News. Watch the latest video at foxnews.com «Ну, во-первых, я бы спросил ее, почему она этого не делает? Какие-то религиозные мировоззрения?» – сказал Трамп. «Скептицизм. Нет, она очень скептична», – ответил ведущий. Гость передачи предположил, что жена Гатфелда русская, и тот подтвердил его догадку. «Невозможно спорить с русскими!» – воскликнул ведущий. «Очень умная, очень упрямая, я думаю, что знаю вашу супругу немного. Она замечательная, позвольте ей делать то, что она делает», – посоветовал Трамп. Ведущий согласился с характеристикой, которой политик наделил его супругу. Трамп же признался, что после вакцинации чувствует себя превосходно. Напомним, Трамп в конце 2020 года переболел COVID-19. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В «Единой России» сообщили о болезни Медведева 19 сентября 2021, 23:25

Фото: Dmitry Medvedev/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев приболел, поэтому не смог приехать в штаб партии после выборов, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. «Он приболел, у него сильный кашель. Он не смог сегодня быть вместе с нами. Но он просил всем вам передать огромные слова благодарности», – приводит слова Турчака РИА «Новости». Напомним, 14 сентября, когда зампредседателя Совбеза России Дмитрию Медведеву исполнилось 56 лет, президент России Владимир Путин объявил об уходе на самоизоляцию в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в своем окружении. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 20,3% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 42,96% голосов избирателей, КПРФ – 23,01%, ЛДПР – 8,75%, «Справедливая Россия» – 7,18%, «Новые люди» – 6,86%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ученые выделили новый диагноз после острых форм COVID-19 17 сентября 2021, 15:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники МГУ с коллегами определили новый фенотип постковидного синдрома – синдром постковидной тахикардии, и начали разрабатывать подход, который позволит сохранить здоровье и качество жизни пациентам с этим диагнозом, сообщила пресс–служба вуза со ссылкой на статью в The American Journal of Medicine. «Помимо предложения международной группы ученых выделить синдром постковидной тахикардии как новое самостоятельное состояние после острого COVID–19 (новой коронавирусной инфекции), исследователи подробно описали вопросы эпидемиологии, предполагаемые механизмы, возможные варианты лечения и будущие направления клинических и фундаментальных исследований этого нового клинического синдрома», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. До недавнего времени исследования в области COVID–19, в основном, были сосредоточены на эпидемиологии, факторах риска тяжелого течения заболевания и определении оптимальных стратегий ведения пациентов. Однако появляется все больше свидетельств того, что COVID–19 может вызывать серьезные расстройства сердечно–сосудистой системы, которые продолжаются на протяжении более трех месяцев после заболевания. Это новое состояние классифицируется как постковидный синдром, но его клинические характеристики и стратегия лечения остаются неизвестными. Пациенты с постковидным синдромом имеют широкий спектр симптомов, включая усталость, боль в груди, снижение физической выносливости, когнитивные нарушения, одышку, длительную лихорадку, головную боль, потерю обоняния и вкуса, нарушения сна. В числе наиболее частых жалоб пациентов, перенесших COVID–19, учащенное сердцебиение и перебои в работе сердца. «По данным крупных международных исследований, постковидным синдромом страдают около 60% переболевших COVID–19, у многих из них усталость, мышечная слабость и тахикардия продолжается в течение 6 месяцев или даже года после выздоровления. Принимая во внимание сотни миллионов зарегистрированных случаев заболевания, помощь пациентам с постковидным синдромом и, в частности, постковидной тахикардией, станет важнейшей задачей здравоохранения во всем мире», – сказал замдиректора по научной работе Медицинского научно–образовательного центра (МНОЦ) МГУ Симон Мацкеплишвили. По словам Мацкеплишвили, в настоящее время завершается разработка протокола наблюдательного исследования, направленного на определение частоты постковидной тахикардии, а также нового подхода к его лечению. В отличие от существующих протоколов реабилитации, после перенесенного заболевания, как пояснил ученый, разрабатываемая схема лечения будет включать препараты нескольких фармакологических групп, направленные на восстановление нарушений деятельности сердечно–сосудистой и нервной систем. «Контроль состояния пациентов будет осуществляться, в том числе телемедицинской системой удаленного мониторинга жизненно важных параметров, также разработанной сотрудниками МНОЦ МГУ. Подобный подход сохранит здоровье и обеспечит нормальное качество жизни многим пациентам с постковидным синдромом», – добавил Мацкеплишвили. В МГУ напомнили, что с апреля по июнь 2020 года Медицинский научно–образовательный центр МГУ был перепрофилирован в COVID–госпиталь. Учеными и медиками МНОЦ был разработан уникальный протокол лечения COVID–19, позволивший добиться выживаемости более 99% из 424 пациентов с тяжелой формой заболевания. Ранее психиатр назвал негативные последствия COVID-19. В России выявили 20,3 тыс. случаев коронавируса за сутки 18 сентября 2021, 11:55

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

За минувшие сутки в России выявили 20329 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 20329 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2746, Санкт-Петербурге – 1791, Московской области – 915. Всего в стране выявили 7 254 754 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 485 264 человек, из них 16 247 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксирован 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 197 425 человек. Накануне, 17 сентября, в России выявили 19 905 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 311. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названо условие неуязвимости перед COVID-19 19 сентября 2021, 15:35 Текст: Дарья Григоренко

Люди, которые болеют простудой, не могут заразиться коронавирусом, сообщил член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков. «Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ», – сказал ученый, передает «Ura.ru». Он объяснил, что болеющий человек не может одновременно заразиться другим вирусом, так как в организме вырабатывается интерферон. «Интерферон – противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения», – уточнил Чумаков. В то же время он подчеркнул, что после выздоровления есть риск заболеть COVID-19. Так как организм будет ослаблен первой инфекцией, коронавирус может протекать тяжелее. В свою очередь заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что респираторные и желудочно-кишечные микст-инфекции довольно распространены, но обычно один вирус оказывается сильнее другого. «Какая из них (инфекций. – прим. ВЗГЛЯД) будет сильнее, это зависит от того, какие это будут инфекции, и в какой последовательности они попадут в организм», – пояснил он. По его словам, детально этот вопрос не изучали, так как без намеренного инфицирования добровольцев это очень дорого и трудно. Ранее сообщалось, что для взрослого человека нормальным считается болеть ОРЗ и ОРВИ два-три раза в год, у детей другая норма: они могут болеть и до пяти раз, особенно при посещении детсадов и школ. Массовое заражение детей малоизвестным вирусом выявлено в четырех странах 19 сентября 2021, 07:56 Текст: Антон Антонов

В США, Швейцарии, Великобритании и Японии зафиксировано массовое заражение малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом, сообщают СМИ. Швейцарские медики заявили, что новая эпидемия стала полной неожиданностью. В США рассказали, что случаи заражения выявили еще весной. Многие пациенты попали в отделения интенсивной терапии. Вирус вызывает заболевание дыхательных путей. Ученые считают, что из-за карантинных мер, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, дети не выработали иммунитет против нового вируса, передает РЕН ТВ со ссылкой на Би-би-си. Напомним, ученые заявили о еженедельной мутации коронавируса. В конце августа россиян предупредили о комарах-переносчиках лихорадки Западного Нила. В сентябре ученые нашли причину новой вспышки лихорадки Эбола. Джонсона сочли неспособным справиться с COVID и афганским кризисом одновременно 19 сентября 2021, 02:55

Фото: Andrew Parsons/No 10 Downing Street/

Handout/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Правительство Великобритании «не в состоянии решать два кризиса одновременно», говорится в докладе Объединенного комитета по стратегии нацбезопасности, куда входят представители Палаты общин и Палаты лордов. Глава комитета Маргарет Бекетт заявила, что COVID-19 и Афганистан «вскрыли слабость структур Совета национальной безопасности». Усилия медиков и военных, по ее словам, «не могут скрыть острейшую необходимость правительства усилить планирование в области национальной безопасности», передает ТАСС. В докладе указывается, что из-за коронавируса Совет национальной безопасности стал собираться нерегулярно. Парламентарии считают «серьезной ошибкой» такой переход к «ситуативным встречам и импровизациям». Подчеркивается, что правительство «не в состоянии подготовиться и решать два кризиса с нацбезопасностью одновременно», доказательством чего стала эвакуация из Афганистана. В докладе говорится о «системном сбое». Парламентарии заявили, что «в новых условиях» глава правительства Великобритании Борис Джонсон «будет проводить, по грубым подсчетам, на 65% меньше времени на заседаниях Совета нацбезопасности и его межправительственных структур». Депутаты полагают, что «это шаг назад», ведущий к более «небрежному подходу к национальной безопасности». В ответе официального представителя премьера сказано, что «основная цель правительства», по мнению Джонсона – «обеспечивать безопасность для людей в Великобритании, и он абсолютно привержен этому». В качестве последнего достижения кабмина в этой области представитель Джонсона упомянул создание правительствами США, Великобритании и Австралии нового партнерства в сфере безопасности AUKUS. Напомним, главу МИД Британии Доминика Рааба перевели на должность министра юстиции. Рааб, занимающий свой пост с 2019 года, стал объектом жесткой критики со стороны оппозиции после того, как британские СМИ сообщили, что глава Форин-офиса был в отпуске в Греции, когда с ним 13 августа пытался выйти на связь его афганский коллега Мохаммад Ханиф Атмар, чтобы обсудить эвакуацию из Афганистана граждан Великобритании. Мэр украинского города назвал шуткой свое обещание выдать 100 тыс. гривен забеременевшим после прививки 17 сентября 2021, 18:37 Текст: Алексей Дегтярев

Глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что пошутил насчет выдачи 100 тыс. гривен (3,7 тыс. долларов) первой забеременевшей после вакцинации от коронавируса. «Я так в шутку сказал, что будем выплачивать 100 тыс. гривен (3,7 тыс. долларов). У меня более 100 сегодня заявок от женщин, которые после вакцинации просто в Viber и Facebook присылают, когда они первый раз вакцинировались, второй и когда забеременели», – цитирует главу города РИА «Новости». Напомним, в начале сентября Марцинкив заявлял, что первая забеременевшая в Ивано-Франковске женщина после вакцинации получит 100 тыс. гривен. Ученые назвали опасность мутировавшего коронавируса 18 сентября 2021, 20:18 Текст: Вера Басилая

Исследователи из Университета Мэриленда (США) выяснили, что «дельта» штамм коронавируса в несколько раз быстрее обычного передается воздушно-капельным путем. Авторы работы провели эксперимент, во время которого добровольцев с COVID-19 попросили трижды повторять алфавит либо петь песню «С днем рождения тебя». Люди, заболевшие альфа-штаммом, выдыхали до ста раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был «оригинальный» вариант. «Мы знаем, что «дельта» даже более заразна, чем «альфа». Наше исследование представляет дополнительные доказательства передачи новых штаммов инфекции воздушно-капельным путем», – заявили исследователи, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование, опубликованное в Clinical Infectious Diseases. Специалисты также подтвердили, что медицинские маски снижают риск передачи вируса на 50%, призвав не только вакцинироваться, но и использовать средства индивидуальной защиты, а также проветривать помещения. Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список «вызывающих озабоченность»: штаммы «альфа» (британский), «бета» (южноафриканский), «гамма» (бразильский) и «дельта». Впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм стал в последние месяцы стал доминантным в большинстве стран, в том числе в России. Среди его основных особенностей – более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни и повышенная нагрузка на организм человека. Ранее сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против штамма коронавируса «дельта» по сравнению с AstraZeneca и Sinopharm. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лондон объявил о смягчении правил въезда в страну из России 17 сентября 2021, 19:30 Текст: Алексей Дегтярев

Британия решила смягчить правила въезда из других стран, в том числе из России, заявил британский министр транспорта Грант Шэппс. Глава ведомства сообщил, что с 4 октября полностью привитым путешественникам надо будет сдавать лишь один тест на COVID-19 по прибытию в Британию из большинства стран мира, передает ТАСС. «Мы хотели, чтобы новая система была проще для понимания и сделали поездки за рубеж дешевле», – сообщил он в эфире Sky News. Снять часть ограничений позволяет успех программы массовой вакцинации, ей уже охвачены почти 90% жителей старше 16, указал он. Между тем британский минтранс уточнил, что смягчение правил въезда в Британию распространяется на людей, которые привиты одобренными в стране вакцинами. В конце августа сообщалось, что российская и британская стороны ведут переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации. Собянин объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве 19 сентября 2021, 10:36

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Рост новых случаев коронавируса в Москве связан с наступлением осеннего сезона, необходимо соблюдать эпидемиологические требования, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Осень, осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы (причины нестабильной заболеваемости). Надо просто в этот период, как всегда, быть более осторожными, соблюдать санитарные требования», – сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-1». Напомним, за минувшие сутки в России выявили 20329 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,2 млн случаев заболевая. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России начались доклинические исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса, по результатам примут решение о дальнейших шагах. Путин призвал вовремя ревакцинироваться от коронавируса 17 сентября 2021, 14:33 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым обратил внимание на важность своевременной ревакцинации от коронавируса. «Вы говорили о мерах, предпринимаемых городскими властями по борьбе с ковид-инфекцией. Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться», – подчеркнул Путин, напомнив о том, что в его ближайшем окружении из-за поздней ревакцинации ряда сотрудников произошла вспышка коронавируса. Президент уточнил, что в его окружении заразились коронавирусом некоторые сотрудники протокола, службы безопасности и пресс-службы, передает ТАСС. «Вот у меня коллеги из протокола, из службы безопасности, из пресс-службы некоторые вовремя не сделали, не следили за этими титрами, которые должны их защищать, и вот результат: приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции», – сказал глава государства. Тем не менее, по его словам, главное, что даже те, кому пришлось столкнуться с инфекцией, переносят ее достаточно легко, без серьезных осложнений. «Просто нужно иметь это в виду, конечно, не только в Петербурге, а по всей стране», – призвал президент. Во вторник президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни». В центре Киева начался протест против вакцинации от COVID-19 18 сентября 2021, 14:42 Текст: Алексей Дегтярев

Противники вакцинации против коронавирусной инфекции провели протест в центре украинской столицы, возле Михайловского собора, сообщают украинские СМИ. Протестующие собрались на Софиевской площади с лозунгами «Стоп фейк пандемия» и «Против обязательной вакцинации», сообщает «Страна.ua». Митингующим не помешали собраться плохая погода и дождь, указало издание. Ране в субботу сообщалось, что минимум 10 сотрудников полиции пострадали во время столкновений с протестующими против локдаунов из-за коронавируса в австралийском Мельбурне. Во время акций протеста были задержаны 235 человек. В России выявили 20,1 тыс. случаев коронавируса за сутки 19 сентября 2021, 11:56

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

За минувшие сутки в России выявили 20 174 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 20 174 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2376, Санкт-Петербурге – 1834, Московской области – 1004. Всего в стране выявили 7 274 928 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 498 682 человек, из них 13 418 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 793 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 198 218 человек. Накануне, 18 сентября, в России выявили 20 329 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 155. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В России оценили возможность проникновения нового штамма коронавируса «мю» 19 сентября 2021, 10:15 Текст: Евгения Шестак

Пациенты с новым штаммом коронавируса «мю» уже есть в России, но уточнить их число невозможно, заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что в ряде азиатских стран и в Европе впервые выявили носителей штамма «мю», передает ТАСС. «Это значит, что экспансия идет по планете, и значит, уже в России есть пациенты, у которых коронавирус «мю». Но из-за того, что данные по сиквенсам закрыты, мы не можем оценить, какая доля их в популяции, как будет развиваться заболеваемость именно коронавирусом «мю», – отметил специалист. По словам Исаева, штамм «мю» появился относительно недавно и пока входит в перечень штаммов, за которыми ВОЗ еще только наблюдает. Он отметил, что в странах, где «дельта»-вариант не получил широкого распространения, «мю» вытесняет остальные штаммы. «В рамках планеты мы сейчас видим конкуренцию между штаммами «дельта» и «мю», – заключил Исаев. Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что при определенных мутациях новый мю-штамм коронавируса может обойти защиту некоторых антител. Напомним, биологи из Австралии пришли к выводу, что появление в последнее время нескольких более опасных вариантов коронавируса SARS-CoV-2 связано с увеличением скорости его эволюции. Исследователи предположили, что появление более опасных, вызывающих больше смертельных исходов вариантов связано с ускоренным накоплением мутаций под давлением положительного отбора.