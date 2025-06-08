7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее, публициста, чем философа, скорее, иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.0 комментариев
СК начал устанавливать детали украинской атаки на Сухиновку Курской области
СК начал расследование атаки дронов ВСУ на Сухиновку Курской области
В результате атаки fpv-дрона с взрывным устройством в селе Сухиновка Курской области был ранен 66-летний местный житель. Следственный комитет устанавливает детали происшествия.
Следственный комитет России начал устанавливать обстоятельства ранения мирного жителя в селе Сухиновка Курской области после атаки украинского fpv-дрона, передает Telegram-канал СК.
По данным ведомства, 20 мая 2025 года военнослужащие Украины целенаправленно атаковали придомовую территорию жилого дома, сбросив взрывное устройство с дрона.
В результате происшествия 66-летний мужчина получил осколочные ранения ноги и спины. Он рассказал военным следователям о деталях совершенного преступления, а для определения тяжести причиненного вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза.
Уголовное дело расследуется по статье о теракте, ведется работа по установлению и документированию преступлений военнослужащих Украины. Следователи устанавливают личности причастных к атаке представителей украинских вооруженных формирований.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после ракетного удара по жилым домам в Рыльске Курской области, в результате которого погибли две женщины и пострадали шесть человек.
Следственный комитет также завел уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Рыльском и Льговском районах Курской области.