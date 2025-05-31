Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
СК России возбудил дело о теракте после атаки дронов ВСУ в Курской области
Уголовное дело по статье о террористическом акте было возбуждено после атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Рыльском и Льговском районах Курской области, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
В результате атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Рыльском и Льговском районах Курской области были ранены люди, возбуждено уголовное дело о теракте, передает ТАСС.
В сообщении СК отмечается, что дело заведено по части второй статьи 205 УК РФ (террористический акт). Представители ведомства подчеркнули, что атака была направлена на гражданскую инфраструктуру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ ударили беспилотниками по многоквартирным домам в Рыльске. В Рыльске беспилотники «влетели» в два пятиэтажных многоквартирных дома. В поселке Артаково Льговского района из-за атаки беспилотников загорелись два строения и гараж.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что общее число пострадавших после атаки украинских беспилотников на Льговский и Рыльский районы достигло 14 человек.