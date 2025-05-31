ВСУ ударили беспилотниками по многоквартирным домам в Рыльске

В результате атаки украинских БПЛА в Рыльске пострадали семь человек

Tекст: Антон Антонов

Хинштейн сообщил в Telegram, что ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по Рыльскому и Льговскому районам Курской области. В Рыльске беспилотники «влетели» в два пятиэтажных многоквартирных дома. На первом этаже в одном из домов начался пожар, который распространился на соседние балконы. Во втором доме удар пришелся на третий этаж, где также вспыхнул пожар. Огонь потушили.

«Выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей МКД эвакуировали, им предложено временное размещение, но все предпочли побыть у родных», – говорится в сообщении.

В результате атак пострадали семь человек, в том числе семья с детьми 13 и 16 лет. Еще двое женщин и мужчина получили осколочные ранения и находятся в шоковом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В поселке Артаково Льговского района из-за атаки беспилотников загорелись два строения и гараж. Семья из трех человек самостоятельно обратилась за медицинской помощью в Льговскую ЦРБ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, здание храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Курске пострадало из-за падения обломков сбитого украинского БПЛА.