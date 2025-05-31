Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.14 комментариев
ВСУ ударили беспилотниками по многоквартирным домам в Рыльске
В результате атаки украинских БПЛА в Рыльске пострадали семь человек
Семь человек, включая двух подростков, пострадали при ударах украинских беспилотников по многоквартирным домам в Рыльске, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Хинштейн сообщил в Telegram, что ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по Рыльскому и Льговскому районам Курской области. В Рыльске беспилотники «влетели» в два пятиэтажных многоквартирных дома. На первом этаже в одном из домов начался пожар, который распространился на соседние балконы. Во втором доме удар пришелся на третий этаж, где также вспыхнул пожар. Огонь потушили.
«Выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей МКД эвакуировали, им предложено временное размещение, но все предпочли побыть у родных», – говорится в сообщении.
В результате атак пострадали семь человек, в том числе семья с детьми 13 и 16 лет. Еще двое женщин и мужчина получили осколочные ранения и находятся в шоковом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
В поселке Артаково Льговского района из-за атаки беспилотников загорелись два строения и гараж. Семья из трех человек самостоятельно обратилась за медицинской помощью в Льговскую ЦРБ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, здание храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Курске пострадало из-за падения обломков сбитого украинского БПЛА.