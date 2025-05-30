Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.10 комментариев
Сбитый над Курском БПЛА повредил храм и жилые дома
Обломки украинского дрона повредили храм, больницу и автомобили в Курске
Здание храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Курске пострадало из-за обломков украинского БПЛА, сбитого ночью 30 мая.
В результате попадания поражающих элементов выбито окно и повреждена кровля храма, полиция оперативно зафиксировала нанесенный ущерб. По данным прихода, люди не пострадали, сообщает РИА «Новости».
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в ходе атаки беспилотников пострадали также городская больница, несколько многоквартирных домов и автомобили. Один мужчина, передвигавшийся на автомобиле, получил осколочные ранения, ему оказывают медицинскую помощь.
Сбитый беспилотник был начинен поражающими элементами. По факту атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.
Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, российские системы ПВО за ночь уничтожили 27 украинских беспилотников в двух областях России. Следственный комитет возбудил уголовное дело после массированной атаки украинской армии на Курск 30 мая.