Сбитый над Курском БПЛА повредил храм и жилые дома

Обломки украинского дрона повредили храм, больницу и автомобили в Курске

Tекст: Евгения Караваева

В результате попадания поражающих элементов выбито окно и повреждена кровля храма, полиция оперативно зафиксировала нанесенный ущерб. По данным прихода, люди не пострадали, сообщает РИА «Новости».

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в ходе атаки беспилотников пострадали также городская больница, несколько многоквартирных домов и автомобили. Один мужчина, передвигавшийся на автомобиле, получил осколочные ранения, ему оказывают медицинскую помощь.

Сбитый беспилотник был начинен поражающими элементами. По факту атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, российские системы ПВО за ночь уничтожили 27 украинских беспилотников в двух областях России. Следственный комитет возбудил уголовное дело после массированной атаки украинской армии на Курск 30 мая.