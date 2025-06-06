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СК возбудил дело о теракте после ракетного обстрела ВСУ Рыльска
СК возбудил дело о теракте после ракетного обстрела ВСУ Рыльска Курской области
После ракетного удара по жилым домам в Рыльске Курской области, в результате которого погибли две женщины и пострадали шесть человек, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после обстрела ВСУ жилых домов города Рыльска Курской области 5 июня, следует из сообщения в Telegram-канале СК.
По данным ведомства, военные следователи зафиксировали последствия преступления, обнаружив на месте фрагменты ракет чешской системы залпового огня «Вампир», начиненных поражающими элементами для максимального урона.
Вечером 5 июня украинские вооруженные формирования нанесли прицельный ракетный удар по жилым домам Рыльска. В результате погибли две женщины, 32 и 83 лет, еще шесть местных жителей получили ранения. Повреждены дома и объекты инфраструктуры.
Военные следователи работают с очевидцами и пострадавшими, назначены судебные экспертизы для оценки ущерба гражданскому населению. Ведется установление лиц из украинских вооруженных формирований, причастных к атаке.
Ранее сообщалось, что украинская армия нанесла удар по городу Рыльску в Курской области, в результате чего погибла женщина.
Еще пять женщин и мужчина получили ранения в результате этого удара.
Житель деревни Сухая Рыльского района оказался в автомобиле во время атаки дрона ВСУ и получил ранение.