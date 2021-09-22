Коронер решила запросить у британского МВД публичное расследование по делу Дон Стерджес

Коронер Хезер Хеллетт решила запросить у главы МВД Великобритании Прити Пател проведение публичного расследования по делу о смерти британки Дон Стерджес, которая умерла в результате инцидента в Эймсбери в 2018 году.

Хеллетт заявила в ходе предварительного слушания в Королевском суде Лондона, что не может провести «всестороннее, справедливое и эффективное расследование обстоятельств смерти Дон Стерджес, если оно будет проходить в формате коронерского дознания», передает ТАСС.

«У меня нет выбора, кроме как обратиться к главе МВД (Великобритании) с запросом о переквалификации этого коронерского дознания в публичное расследование, и прошу ее принять решение по моему запросу в срочном порядке», – добавила она, уточнив, что соответствующий запрос будет направлен Пател в письменной форме в ближайшее время.

Формат публичного слушания позволит Хеллетт и ее коллегам ознакомиться с целым рядом секретных документов, чтобы ответить на дополнительные вопросы об обстоятельствах смерти Дон Стерджесс, в частности о приписываемой России причастности к происшествию.

Отметим, что в 2015 году именно в формате публичного расследования в Лондоне проходили слушания по делу о смерти Александра Литвиненко.

Дело Стерджес предположительно связано с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта 2018 года.

30 июня британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице.

Позже в Скотланд-Ярде заявили, что мужчина и женщина якобы были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. 20 июля Роули выписали, но в августе он снова попал в больницу из-за проблем со зрением.

При этом посольство России в Великобритании заявляло, что спустя два года после инцидента в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, по-прежнему остаются без ответа более 80 дипломатических нот.

Британские власти не представили своим обвинениям никаких доказательств и по-прежнему закрывают глаза на довод Москвы о том, что и у других стран была возможность производства «Новичка».

МИД России подчеркивал, что главными бенефициарами провокации с отравлениями в Солсбери и Эймсбери являются Великобритания и США.