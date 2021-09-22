Минздрав утвердил новую версию методических рекомендаций по лечению COVID

В России выпустили новую, 12-ю версию временных методических рекомендаций по лечению пациентов с коронавирусом, сообщили в Минздраве.

В ведомстве рассказали, что рекомендации подготовлены «ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных», передает ТАСС.

В новой редакции «обновлены разделы, касающиеся лабораторной диагностики COVID-19, лучевой диагностики, разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных».

В частности, раздел «Патогенетическое лечение» был полностью переработан с учетом накопленного опыта – уточнены критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, добавлена информации о возможных комбинациях препаратов. Также уточнены особенности назначения антикоагулянтов, передает РИА «Новости».

«Включены новые схемы амбулаторного лечения, включающие препарат будесонид для пациентов с легким течением заболевания. Для пациентов со среднетяжелым течением заболевания внесена схема с ингибиторами янус-киназ (барицитиниб и тофацитиниб). Препарат умифеновир («Арбидол») исключен из схемы лечения пациентов, имеющих факторы риска, с легким течением заболевания в условиях стационара», – указывается в сообщении.

Также в новой версии переработаны схемы для пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания: оптимизирована этиотропная терапия в сторону применения более эффективных подходов – применение ремдесивира и иммуноглобулина человека против COVID-19. Добавлен новый раздел – «Антимикотическая терапия», который отражает особенности лечения инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

В раздел, касающийся терапии неотложных состояний, добавлена информация о рациональном использовании кислорода при респираторной поддержке пациентов. Обновлен раздел по специфической профилактике коронавируса – в него внесена информация о показаниях к вакцинопрофилактике у беременных.

«В ходе работы над каждой из версий методических рекомендаций, рабочей группой, включающей более 100 российских экспертов различных специальностей, проводится тщательный анализ комплекса данных о результатах исследований и опыте применения лекарственных препаратов. По результатам анализа перспективные и в достаточной степени изученные препараты одобряются для использования, а препараты показавшие сравнительно невысокую эффективность, исключаются из перечня рекомендованных», – добавили в Минздраве, уточнив, что новая версия уже направлена в регионы.

Напомним, прежняя версия рекомендаций была выпущена в мае.

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