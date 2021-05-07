Минздрав утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID-19

Минздрав России утвердил новую версию Временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавиурса.

«Минздрав России утвердил новую – 11 версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подготовленную ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных и клинической практики», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает РИА «Новости».

Так ведомство включило вакцины «КовиВак» и «Спутник Лайт» в новую версию рекомендаций по лечению и профилактике COVID-19. «Раздел по специфической профилактике инфекции у взрослых дополнен информацией о вакцине коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной «КовиВак» и вакцине для профилактики COVID-19 «Спутник Лайт», – говорится в сообщении.

В то же время Минздрав исключил из списка возможных к назначению препаратов для лечения коронавируса гидроксихлорохин.

Отмечается, что для пациентов, находящихся на стационарном лечении, рекомендовано применение иммуноглобулина человека против COVID-19 в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии. Для упреждающей противовоспалительной терапии заболевания у взрослых возможно применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций.

Также Минздрав включил пять препаратов в список возможных для лечения коронавируса у взрослых. Согласно представленной в рекомендациях таблице у взрослых с новой коронавирусной инфекцией могут применяться Фавипиравир, Ремдесивир, Иммуноглобулин человека против СOVID-19, интерферон-альфа, Умифеновер.

В четверг в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что в России зарегистрирована однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт».

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России.