|
|
Минздрав утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID-19
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Минздрав России утвердил новую версию Временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавиурса.
«Минздрав России утвердил новую – 11 версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подготовленную ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных и клинической практики», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает РИА «Новости».
Так ведомство включило вакцины «КовиВак» и «Спутник Лайт» в новую версию рекомендаций по лечению и профилактике COVID-19. «Раздел по специфической профилактике инфекции у взрослых дополнен информацией о вакцине коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной «КовиВак» и вакцине для профилактики COVID-19 «Спутник Лайт», – говорится в сообщении.
В то же время Минздрав исключил из списка возможных к назначению препаратов для лечения коронавируса гидроксихлорохин.
Отмечается, что для пациентов, находящихся на стационарном лечении, рекомендовано применение иммуноглобулина человека против COVID-19 в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии. Для упреждающей противовоспалительной терапии заболевания у взрослых возможно применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций.
Также Минздрав включил пять препаратов в список возможных для лечения коронавируса у взрослых. Согласно представленной в рекомендациях таблице у взрослых с новой коронавирусной инфекцией могут применяться Фавипиравир, Ремдесивир, Иммуноглобулин человека против СOVID-19, интерферон-альфа, Умифеновер.
В четверг в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что в России зарегистрирована однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт».
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России.
Путин: Российские вакцины от COVID просты и надежны как автомат Калашникова
Препараты от коронавируса, созданные российскими учеными, просты и надежны, как автомат Калашникова, заявил президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.
«На сегодняшний день наши препараты - они все известны, вот сейчас «Спутник Лайт» появился, появится уже сегодня - наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современны, и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надежными и наиболее безопасными», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, российские препараты «надежны как автомат Калашникова». «Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он безусловно прав. Просты и надежны как автомат Калашникова», – отметил президент.
Также он добавил, что Россия – единственная страна в мире на сегодняшний день, которая передает технологию производства вакцин в другие страны.
В четверг в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что в России зарегистрирована однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт».
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России.
Египет решил ввести локдаун на две недели
|
|
Власти Египта приняли решение на две недели закрыть торговые центры, рестораны и магазины из-за ситуации с коронавирусом, сообщил премьер-министр страны Мустафа Мадбули.
Ограничения вступят в силу с 6 мая и продлятся до 21 мая. На этот же период в Египте будут запрещены массовые собрания и концерты. Также в стране с 12 по 16 мая будут закрыты пляжи и парки, передает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
С начала пандемии в Египте более 231 тыс. человек заболели коронавирусом, умерли свыше 13,5 тыс. из них.
Ранее в АТОР сообщили, что правительство Египта в полтора раза увеличило цены на проживание в гостиницах. Посол России в Египте Георгий Борисенко выразил надежду на возобновление авиасообщения между российскими городами и курортами Египта в ближайшие месяцы.
23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.
В Кремле в конце апреля сообщили, что президент Владимир Путин провел телефонный разговор с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, в рамках беседы обсуждалось восстановление в полноформатном режиме авиасообщения между Россией и Египтом.
Путин объяснил порядок открытия границ
Решения об открытии границ будут приниматься на основе наблюдений за ситуацией с коронавирусом в разных странах, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что при наступлении сезона отпусков в странах, где туристическая отрасль является основой экономики, санитарно-эпидемиологическая ситуация является чрезвычайно опасной, сообщает РИА «Новости».
«Но мы, надеюсь, с помощью специалистов будем внимательно отслеживать с нашими коллегами в этих странах ситуацию, которая там реально складывается, и принимать соответствующие решения для наших туристов», – добавил Путин.
Также глава государства уточнил, что власти заинтересованы в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и полноценно отдыхать.
Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что россиянам пока не следует спешить выезжать за границу, так как в некоторых странах сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка.
Центр Чумакова сообщил об эффективности вакцины от полиомиелита против COVID-19
Живая отечественная вакцина от полиомиелита может предупреждать заболевание COVID-19, сообщил гендиректор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.
Ученые уже предполагали, что россияне защищены от COVID-19 неспецифическим иммунитетом – однотипными реакциями иммунной системы организма на инфекции. В 1960-х годах советский вирусолог, академик Михаил Чумаков предположил, что живая вакцина от полиомиелита может смягчать течение гриппа. Это предположение проверили и по отношению к коронавирусу.
Ишмухаметов сообщил, что около 60 добровольцев получили «живую вакцину от полиомиелита». В результате наблюдалось «резкое снижение заболеваемости в данной группе». «Этот вопрос мы доказали», – сказал он, добавив, что вакцинирование от полиомиелита ученые центра Чумакова «оставили пока в стороне как, скажем так, «скоропомощностной» вариант, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».
Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР (сейчас – центр Чумакова) разработал первую в мире технологию промышленного крупносерийного производства живой вакцины против полиомиелита в 1950-х годах. В 1960-х годах в СССР стартовала широкомасштабная иммунизация.
20 февраля была зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса. Она была разработана Центром Чумакова и получила название «КовиВак». Платформа, на которой создан «КовиВак», по словам доктора медицинских наук, врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, уже проверена.
«Это цельновирионная вакцина, «убитая», такое слово принято в биотехнологии. Вирус выращен в культуре ткани, инактивирован и очищен. (Вакцина) содержит все абсолютно компоненты вируса, поэтому ответ сильный, приближающийся к живой вакцине, но без возможных вредных побочных эффектов, характерных для аттенуированных вакцин, содержащих живые ослабленные бактерии или вирусы», – добавил Жемчугов.
Польша собралась выкупить отвергнутую Данией вакцину Johnson&Johnson
Правительство Польши предложило руководству Дании выкупить препарат от коронавируса компании Johnson&Johnson, от которого там было решено отказаться из-за побочных эффектов.
Соответствующее предложение содержится в распространенном в среду письме польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, направленном датскому правительству, передает ТАСС.
«Поляки относятся к вакцинации положительно, и все больше и больше моих соотечественников получают пользу от защиты, которую дают вакцины. В последние дни я узнал, что Дания решила отказаться от вывода вакцины Johnson&Johnson на внутренний рынок. Если Дания примет решение перепродать часть своих запасов, Польша готова закупить эти вакцины. Для Польши и поляков это было бы чем-то большим, чем взаимовыгодная сделка. Это означало бы жест солидарности, укрепляющий наше партнерство», – написал он.
Ранее управление здравоохранения Дании решило отказаться от вакцинации против коронавируса препаратом фирмы Johnson & Johnson, что было продиктовано, по данным местных СМИ, случаями образования «необычных тромбов» после прививок. Вакцина будет исключена из программы вакцинации в стране против COVID-19.
Также Канада побоялась использовать партию вакцины Johnson&Johnson из-за опасений относительно ее качества.
Вакцинация от коронавируса началась в Польше 27 декабря 2020 года. В страну поступило более 15,3 млн доз вакцин американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson&Johnson.
Более 12,2 млн доз уже использовано: первую дозу двухкомпонентных вакцин получили 9,1 млн жителей Польши, полный курс вакцинации прошли 3,1 млн.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Вакцина «Спутник лайт» зарегистрирована в России
|
|
В России зарегистрирована однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ)
«Министерство здравоохранения РФ, НИИ им Н. Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» против новой коронавирусной инфекции. Препарат «Спутник лайт» является первым компонентом вакцины против коронавируса «Спутник V», – передает сообщение фонда ТАСС.
Президент России Владимир Путин в ходе в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой попросил предоставить ему доклад о регистрации препарата.
«Знаю, что сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина «Спутник лайт», – сказал глава государства.
По словам Голиковой, вакциной «Спутник лайт» можно будет прививать людей в возрасте от 18 до 60 лет.
Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что вакцинация «Спутником лайт» повышает уровень антител к коронавирусу у тех, у кого уже был сформирован иммунитет.
«По результатам проведенных доклинических и клинических исследований, вакцина «Спутник лайт» имеет благоприятный профиль безопасности, а у всех добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ к возбудителю SARS-CoV-2. Спутник лайт» может быть использован для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса», – сказал министр.
Мурашко добавил, что регистрация четвертой российской вакцины расширяет «доступный арсенал лекарственных препаратов для профилактики COVID-19 и позволит ускорить формирование устойчивого коллективного иммунитета».
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России.
В начале апреля в Москве завершился набор добровольцев для клинических испытаний вакцины «Спутник лайт», они получили инъекцию препарата.
Роспотребнадзор объяснил, как правильно мыть руки
В Роспотребнадзоре рассказали, как нужно мыть руки, чтобы снизить риск заражения инфекционными заболеваниями.
В 2021 году день гигиены рук, который отмечается 5 мая, проходит под девизом «Секунды спасают жизни – вымойте руки!». В Роспотребнадзоре пояснили, что «рекомендуется мыть руки водой с мылом в течение 40–60 секунд». При отсутствии «доступа к воде и мылу» следует использовать «кожные антисептики или специальные очищающие салфетки».
Указывается, что следование этим рекомендациям, особенно после посещения туалета и перед едой, позволяет снизить уровень кишечных заболеваний более чем на 40%, респираторных инфекций – почти на 25%, спасти до 50% погибающих от пневмонии, паразитарных, кишечных и других инфекций. Так, в 2020 году наблюдалось сильное снижение показателей заболеваемости по большинству таких инфекций, передает РИА «Новости».
Напомним, в Роспотребнадзоре раскрыли причины исчезновения гриппа. Вирусолог-эпидемиолог, эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев указал, что соблюдение мер безопасности: ношение масок, социальная дистанция, ограничение контактов и мытье рук – препятствуют не только распространению коронавируса, но и гриппа.
Путин оценил признание Moderna лучшей вакциной от коронавируса
Возможная надежность американской вакцины от коронавируса Moderna станет понятна лишь через десять лет, а российские препараты надежны сейчас, заявил президент России Владимир Путин, комментируя признание Moderna лучшей вакциной от COVID-19.
«Так я понимаю, что на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna, с которой борется американо-европейская другая компания Pfizer, причем борется у себя на рынке достаточно агрессивно. Насколько я представляю себе, в том числе и из докладов наших специалистов, коллеги за рубежом, в США говорят о том, что это будет совершенно инновационный препарат, очень современный», – цитирует ТАСС президента.
По его словам, будет ли это так на самом деле, будет понятно только лет через десять после многолетнего применения и анализа результатов. Он отметил, что российские препараты основаны на технологиях, «которые применялись десятилетиями».
В свою очередь один из ведущих вирусологов Бельгии Марк ван Ранст отметил, что признание Moderna лучшей вакциной против коронавируса – геополитически мотивированный шаг, российский препарат «Спутник V» ничуть не хуже победившего на конгрессе вакцин конкурента, передает РИА «Новости».
Специалист подчеркнул, что Moderna, «Спутник V» и Pfizer демонстрируют беспрецедентную эффективность против COVID-19: данный показатель у указанных препаратов превышает 90%.
«На данном этапе они находятся на одном уровне эффективности; нет особого смысла выносить Moderna или две другие в победители», – добавил он, отметив, что данный факт не умаляет качества менее эффективных препаратов, таких как AstraZeneca, Johnson&Johnson и Novavax.
«Спутник V» был разработан первым, и с самого начала мы наблюдали в основном политические реакции, высказываемые с целью преуменьшить заслуги российских ученых... Вручение этой награды Moderna, вероятно, в основном – экономическое решение», – сказал он.
По словам директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, признание вакцины от коронавируса разработки американской компании Moderna лучшей среди подобных препаратов – экономическо-политическое решение Всемирного конгресса.
«Количество смертей от РНК-содержащих вакцин, к каким относится Moderna, намного превышает число смертей от вакцины AstraZeneca», – отметил глава центра.
«Цена вопроса порядка 100 млрд долларов. Признать «Спутник V» – это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне», – добавил Гинцбург.
Ранее препарат от Moderna победил в номинации «Лучшая вакцина от COVID» Всемирного конгресса вакцин-2021. «Спутник V» и препарат AstraZeneca попали в шорт-лист номинации, кроме того, высокую оценку получила вакцина от компаний Pfizer и BioNTech. Критерии отбора и выбора победителя неизвестны.
Суд в Индии обвинил власти в «геноциде» из-за отсутствия кислорода в больницах
Высокий суд Аллахабада в Индии полагает, что в гибели многих пациентов с коронавирусом виновны местные власти, поскольку они не смогли обеспечить кислородом медучреждения, что сравнимо с геноцидом, сообщил телеканал NDTV.
Коллегия высокого суда приняла постановление о начале судебного разбирательства по поводу роста числа смертельных случаев, связанных с нехваткой кислорода в больницах, передает ТАСС.
«Смерть пациентов c коронавирусом только из-за недопоставки кислорода в больницы является преступным деянием, не меньшим чем геноцид, со стороны тех, кому поручено обеспечить непрерывную заготовку и цепочку поставок жидкого медицинского кислорода», – заявили судьи Аллахабада (в 2018 году город был переименован в Праяградж, но высокий суд сохранил название).
«Как мы можем позволить нашим людям умереть таким образом, когда наука продвинулась настолько, что в наши дни производят трансплантации сердца и операции на мозге?» – отметили в суде.
Высокий суд Дели ранее призвал власти страны «умолять, одалживать, красть, импортировать» кислород, но «найти способ помочь гражданам дышать».
Напомним, в Индии обострилась ситуация с распространением коронавируса, ежедневно регистрируется до 400 тыс. заболевших.
Лидер крупнейшей оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди во вторник призвал власти Индии ввести общенациональный карантин для борьбы с распространением коронавируса.
Президент России Владимир Путин пообещал премьер-министру Индии Нарендре Моди поставить экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением ситуации в Индии с коронавирусом. В Кремле также сообщили, что по линии РФПИ достигнута договоренность с индийскими компаниями о производстве до 850 млн доз «Спутника V».
В тот же день Россия отправила в Индию два самолета с экстренной гуманитарной помощью: более 22 тонн грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.
Украинец через суд потребовал обеспечить доступ к вакцине «Спутник V»
Житель Харькова подал судебный иск с требованием обеспечить украинцам возможность вакцинироваться российским препаратом от COVID-19 «Спутник V», сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева (ОАСК).
«Зарегистрирован иск от жителя Харькова к минздраву Украины и министру Максиму Степанову. Истец просит суд обязать Минздрав <...> принять меры для обеспечения гражданам, желающим вакцинироваться против коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V», доступа к этой вакцине», – сообщается на сайте суда.
Кроме того, еще одним требованием истец указал обязать Максима Степанова написать заявление о сложении полномочий главы минздрава Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину. При этом в октябре 2020 года Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса, назвав ее «уникальной». Однако с тех пор об этом ничего не сообщалось.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В апреле на Украине началась кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer.
В Индии предложили ввести общенациональный карантин
|
|
Лидер крупнейшей оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди во вторник призвал власти Индии ввести общенациональный карантин для борьбы с распространением коронавируса.
«Единственный способ остановить распространение коронавируса сейчас – это полная изоляция с защитой минимального дохода для уязвимых слоев населения. Бездействие убивает много невинных людей», – передает ТАСС заявление политика.
Ряд штатов страны, в частности Махараштра и Гоа, а также Национальный столичный округ Дели уже ввели ограничения на передвижение граждан, однако возможность введения нового общенационального карантина власти Индии отрицают.
Первый общенациональный карантин в Индии был введен в конце марта прошлого года, когда в стране было всего 500 заразившихся коронавирусом. Спустя три месяца, когда число инфицированных в Индии превысило 300 тыс., власти отменили карантин и разрешили возобновить экономическую деятельность в полном объеме.
12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил о решении поставить в страну экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением в Индии ситуации с коронавирусом.
ВТО призвала Россию и Китай увеличить поставки вакцин в другие страны
Государствам, которые разрабатывают вакцины от коронавируса, следует изучить возможность увеличить поставки в другие страны, заявила гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.
Она считает, что «такие страны, как Россия, Китай, Бразилия, Куба, которые разрабатывают вакцины или уже делятся своими вакцинами с другими, должны изучить способы увеличения поставок», передает РИА «Новости».
Оконджо-Ивеала заявила о необходимости «увеличить объем вакцин в мире». Она также отметила, что «те, кому необходимо получить разрешение ВОЗ на экстренное использование, чтобы обеспечить доступ к своим вакцинам, должны это сделать». Гендиректор ВТО призвала мобилизовать для производства вакцин уже существующие мощности, которые есть, например, в Индии, Пакистане, Индонезии и Бангладеш.
Напомним, министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И заявил, что развитые страны закупили около 60% произведенных в мире вакцин и создали нехватку этих препаратов для развивающихся государств.
Украина заявила о создании прототипа вакцин от COVID-19
Украинские учены разработаны прототипы вакцин от коронавируса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Украина имеет необходимый научный потенциал для разработки собственной вакцины от COVID-19 и три группы отечественных ученых уже разработали прототипы вакцин. Для завершения доклинических испытаний необходима лаборатория соответствующего класса защиты BSL-3», – написал Данилов в колонке для «Украинской правды».
По его словам, «должна быть достигнута автономизация производства внутри страны, когда государство способно самостоятельно обеспечить безусловный базовый безопасный набор гражданина (питание, лечение, технологии и правопорядок) в условиях кризиса». «Тогда мы сможем создать механизм нового качества социального доверия между гражданином и государством, что позволит максимизировать усилия в преодолении любых национальных вызовов», – написал он, передает РИА «Новости».
Сейчас на Украине используются три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (произведенные в Индии и в Южной Корее), CoronaVac от Sinovac Biotech, а 18 апреля начали использовать вакцину Pfizer.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину. В то же время правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса.
Разработчики «Спутника V» попросили ЕК прекратить предвзятые заявления о нем
Производители российской вакцины от коронавируса «Спутник V» направили в адрес еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона письмо с просьбой прекратить предвзятые заявления против препарата, сообщили в аппарате Бретона.
«Мы подтверждаем получение письма», – передает заявление представителя аппарата ТАСС.
20 апреля производители «Спутника V» обратились к Бретону с просьбой прекратить «вводить общественность в заблуждение предвзятыми заявлениями против российской вакцины».
Разработчики подчеркнули, что вакцина может быть доставлена в ЕС «в день утверждения Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а не к концу 2021 года», как утверждали в ЕК. «Мы отправили вам письмо, чтобы вы прекратили вводящие в заблуждение комментарии», – заявляли создатели препарата.
Бретон заявлял, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также еврокомиссар усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутник V». Однако страны ЕС уже либо приобрели и начали использовать его, либо собираются это сделать после одобрения европейским регулятором.
В Российском фонде прямых инвестиций спрогнозировали, что процесс сертификации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе завершится в июне.
В конце апреля в Россию прибыли инспекторы EMA, чтобы проверить производство и результаты клинических испытаний «Спутника V».
В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
Центр «Вектор» рассказал об испытаниях трехкратной вакцинации «Эпиваккороной»
В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора ведутся первая и вторая фазы клинических испытаний трехкратной вакцинации от COVID-19 препаратом «Эпиваккорона», сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Александр Рыжиков.
«Клинические испытания I–II фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакцины сейчас ведутся», – передает его слова ТАСС.
По словам Рыжикова, антитела после вакцинации препаратом «Эпиваккорона» вырабатывается у более чем 90% людей.
«Независимые исследования показывают, что реально на вакцинацию реагирует высокая доля населения. Среди добровольцев мы рассказывали эти цифры. Сейчас проводим случайные исследования среди иммунизированных коллективов, мы видим, что эти цифры существенно больше 90%», – отметил ученый.
В России на данный момент зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов.