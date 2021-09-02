На Украине заявили об «откровенном» разговоре Байдена и Зеленского

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели в среду «откровенный» разговор по актуальным вопросам, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Соединенные Штаты и президент Байден лично поддерживают Украину, а президент Зеленский ценит эту поддержку. Но при этом это был очень откровенный разговор без реверансов, и там, где у нас есть вопросы к Соединенным Штатам, мы эти вопросы очень четко задавали, и там, где есть вопросы у США, они их также очень четко задавали», – написал он в Facebook.

По его словам, президенты поговорили откровенно без дипломатии, «как два лидера двух сильных стран». Кулеба заявил, что стороны также провели очень предметный разговор по «Северному потоку – 2» и о рисках, которые «несет отсутствие решительности и жесткости относительно России со стороны партнеров Украины».

Также глава украинского МИД подчеркнул, что США – не просто стратегический партнер Украины, а партнер по безопасности «номер один» для страны, «потому тема безопасности была ключевой на встрече двух президентов». Он добавил, что впервые за 30 лет тональность разговора президентов США и Украины была дружественной.

Ранее министерство экономики Украины и Экспортно-импортный банк США подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество по проектам в инфраструктурной отрасли, сельскохозяйственной сфере, энергетике и цифровой экономике.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США. В среду президенты США и Украины завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ. Однако на сайте украинского президента был опубликован текст совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Украина и Соединенные Штаты дружат не для себя, а скорее, против России, и это вызывает сожаление.