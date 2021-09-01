США пообещали Украине 3 млрд долларов помощи

Вашингтон с помощью Экспортно-импортного банка США (Эксимбанк) выдаст Киеву 3 млрд долларов после подписания меморандума о взаимопонимании, заявил представитель американской администрации.

«Используем этот визит [президента Украины Владимира Зеленского в США] для углубления нашего и без того прочного экономического партнерства. Наши страны завершат работу над меморандумом о коммерческом сотрудничестве, а Экспортно-импортный банк и министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подпишут меморандум о взаимопонимании с первоначальным объемом поддержки Эксимбанка в размере 3 млрд долларов», – цитирует представителя администрации ТАСС.

Представитель американского руководства отметила, что пакет военной помощи в размере 60 млн долларов будет включать в себя оборонительное вооружение поражающего действия. В него войдут дополнительные противотанковые системы Javelin и другие системы.

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский обсудят то, как американская сторона сможет помогать украинской в сфере безопасности.

На текущий момент Вашингтон с 2014 года выделил Киеву 2,5 млрд долларов, из них более 400 млн долларов были выделены в 2021 году.

Также главы государств объявят о возобновлении работы двусторонней Комиссии по стратегическому партнерству.

«После встречи [Байдена и Зеленского] мы опубликуем всеобъемлющее совместное заявление, в котором будут сформулированы наши общие ценности и стратегические приоритеты, а также список конкретных результатов, затрагивающих все аспекты наших двусторонних отношений», – сказала представитель администрации.

Комиссия не собиралась три года, а хартия была подписана в 2008 году.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи на Комиссии осенью согласуют новую хартию о совместной работе двух стран по решению вызовов XXI века.

Ранее сообщалось, что Байден примет украинского коллегу Зеленского в Овальном офисе, но совместной пресс-конференции по итогам встречи в расписании американского лидера нет.