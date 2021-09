Глава ЕК потребовала создать Европейский оборонительный союз Генсек ООН призвал исключить некоторые санкции в отношении талибов 17 сентября 2021, 09:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости введения исключений из некоторых санкций в отношении талибов* (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Отвечая на вопрос о том, считает ли он целесообразным в какой-то момент исключить «Талибан*» из списка террористических организаций ООН, Гутерреш отметил: «Конечно,... странам-членам решать, когда наступит подходящий момент для этого. Но, в любом случае, я призывал к ряду исключений из санкций, что позволило бы сделать возможными функциональные аспекты», передает РИА «Новости». Он указал, что исключения из санкций в отношении талибов* уже применялись ранее. «Как вы знаете, американцы просили о некоторых исключениях для своих собственных переговоров с «Талибаном». Так что, я считаю, что мы должны создать условия... Из практических соображений будет необходимо сделать некоторые исключения из некоторых санкций, чтобы создать необходимые условия и обеспечить эффективное распределение гуманитарной помощи», – подчеркнул он. Гутерреш заявил также, что планирует провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет с 21 по 27 сентября. «Я проведу встречу с министром иностранных дел Лавровым в один из дней на неделе - не могу сказать сейчас точно (в какой день – прим. ВЗГЛЯД), но она уже внесена в мою программу», – сказал Гутерреш. Лавров будет возглавлять российскую делегацию – ожидается, что он выступит на общих прениях недели высокого уровня 25 сентября. В данный момент планируется, что он примет участие в работе сессии в очном формате, а также проведет на полях ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя потребовал провести в четверг срочное заседание Генеральной Ассамблеи для обсуждения решения властей Нью-Йорка о необходимости предоставления делегатами при входе в штаб-квартиру международной организации доказательства вакцинации от коронавируса.

Министерство иностранных дел Таджикистана вручило американскому послу ноту протеста в связи с заявлениями президента США Джо Байдена, сообщили в таджикском дипведомстве. «14 сентября 2021 года чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Республике Таджикистан господин Джон Марк Поммершайм был приглашен в Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. Послу США была передана нота протеста в связи с высказываниями президента Соединенных Штатов Америки господина Джо Байдена во время его посещения пожарного участка в Пенсильвании», – говорится в сообщении, передает ТАСС. По данным МИД, в ноте отмечается, что подобные высказывания не соответствуют духу дружественных отношений и партнерства. «Республика Таджикистан заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с Соединенными Штатами Америки в духе взаимной поддержки и взаимного уважения», – отметили во внешнеполитическом ведомстве. В субботу в ходе посещения мемориала жертвам терактов 11 сентября 2001 года, расположенного в городе Шанксвилл (штат Пенсильвания), Байден заявил, что большинство американцев все равно поддерживают вывод американских войск из Афганистана, несмотря на то, как это было сделано. «70% американцев считают, что пора было уходить из Афганистана после того, как мы потратили столько денег», – сказал президент США. «Но обратной стороной этого было то, что им не понравилось, как мы вывели войска. Однако трудно объяснить кому-либо, как еще это можно было сделать. Например, если бы мы были в Таджикистане, взяли бы C-130 (военно-транспортный самолет) и сказали бы, что мы позволим всем, кто каким-либо образом нам симпатизировал, сесть на этот самолет, то и в этом случае были бы люди, которые хватались бы за шасси», – заявил он. Страны ОДКБ отказались размещать афганских беженцев 16 сентября 2021, 11:49

Страны ОДКБ заявили о неприемлемости размещения афганских беженцев и иностранных военных баз на своих территориях, сообщила пресс-служба президента Казахстана. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе. «Глава государства поддержал общую позицию ОДКБ о неприемлемости размещения афганских беженцев и иностранных военных баз на территории наших стран. Он сообщил, что, исходя из гуманитарных соображений и важности оказания международной помощи афганскому народу, в Алма-Ате на временной основе размещен персонал полевых миссий системы ООН в Афганистане», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы президента Казахстана. Ранее президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите ОДКБ, назвал поспешным вывод войск западной коалиции из Афганистана, указав на возникшие из-за этого угрозы в регионе. Блинкен пояснил провал миссии США в Афганистане 14 сентября 2021, 18:32

Нынешняя администрация США унаследовала от предшественников договоренности с террористическим движением «Талибан*» (запрещено в России), которые оставляли ей мало пространства и времени для маневра, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Когда президент [Джо] Байден вступил в должность в январе, он унаследовал соглашение, которое его предшественник заключил с талибами* о выводе всех остающихся американских сил к 1 мая этого года. В рамках этой сделки предыдущая администрация добилась от афганского правительства освобождения пяти тысяч пленных талибов, включая ряд военных командиров высшего ранга. При этом наше собственное военное присутствие было сокращено до 2,5 тыс. человек», – передает его слова РИА «Новости». «К январю 2021 года «Талибан*» достиг пика своей военной силы с (терактов) 9/11, а мы имели наименьшую численность войск на местности с 2001 года. В результате, вступив в должность, президент Байден сразу же оказался перед выбором между окончанием войны и ее эскалацией. Если бы он отказался от выполнения обязательств предшественника, то атаки на наши войска и наших союзников бы возобновились, и «Талибан» развернул бы общенациональное наступление на крупнейшие города Афганистана», – добавил Блинкен. Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов. В Сенате США потребовали отставки Блинкена, Остина и Салливана 15 сентября 2021, 06:55 Текст: Антон Антонов

Сенатор-республиканец Джош Хоули потребовал отставки глав Госдепа и Пентагона Энтони Блинкена и Ллойда Остина, а также советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Хоули заявил, что намерен препятствовать утверждению кандидатов на посты в Госдепе и Пентагоне, выдвинутых президентом США Джо Байденом, пока «министр Остин, госсекретарь Блинкен и помощник Джейк Салливан не уйдут в отставку». Сенатор раскритиковал процесс вывода американских войск из Афганистана, назвав поведение Байдена «постыдным». Хоули заявил, что Байден «опозорил страну» и ему тоже «пора уйти в отставку», передает ТАСС со ссылкой на Hill. Как указывает издание, Хоули не может помешать утверждению кандидатов, если те получать поддержку большинства сенаторов. При этом у Хоули есть возможность оттягивать вынесение вопроса об их назначении на голосование. Напомним, в августе влиятельные республиканцы, в том числе законодатели, призвали к отставке или импичменту Байдена, возложив на него ответственность за допущение теракта в афганской столице. Захарова назвала уход Запада из Афганистана абсолютно позорнейшим явлением 16 сентября 2021, 15:30

Американские военные не смогли достойно покинуть Афганистан, уход Запада из этой страны стал абсолютно позорнейшим явлением, заявила представитель МИД Мария Захарова. «Случился коллапс по их вине – по вине коллективного Запада. В Афганистане. Мы видим абсолютно позорнейшее явление – и того, что сделали со страной, и как не смогли даже оттуда достойно уйти. И как подставили десятки тысяч, да что там говорить – сотни тысяч, миллионы граждан под удар. И тех, которые с ними работали, и тех, которые ни на кого не работали, а просто жили в своей стране», – заявила Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал. При этом, по ее словам, Запад понимает, что без России с катастрофой в Афганистане ему не справиться. «Они понимают, что без нашей страны эту крупнейшую катастрофу, это не проблема, это катастрофа на всех направлениях, с ней ничего они не сделают», – сказала Захарова. Ранее президент России Владимир Путин назвал «мягко говоря, поспешным» вывод войск западной коалиции из Афганистана, указав на возникшие из-за этого угрозы в регионе. Напомним, в начале сентября талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Россия отказалась нести ответственность за вызванный Западом миграционный кризис 15 сентября 2021, 10:15 Текст: Наталья Ануфриева

Москва осуждает действия западных стран в Ливии и не собирается делить с ними бремя ответственности за спровоцированные миграционные кризисы, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Лавров указал, что тема нелегальной миграции возникла после того, как НАТО разбомбила Ливию и разрушила ливийскую государственность, передает ТАСС. «На север через разбомбленную Ливию потекли нелегальные мигранты, и когда Евросоюз понял, что для него это бремя слишком тяжелое, он стал призывать всех остальных разделить бремя ответственности за судьбу этих мигрантов. Мы не собираемся делить бремя ответственности за то, что было не только не поддержано нами, а было нами осуждено», – сказал он. Лавров также затронул тему Афганистана, указав, что «талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) пока не признаны ни одной страной», и «все говорят о том, что с ними надо иметь контакты по текущим вопросам, прежде всего, по вопросам безопасности, соблюдения прав граждан, обеспечения нормального функционирования дипломатических миссий», однако «с официальным признанием пока еще никто не торопится», передает РИА «Новости». Вместе с тем Россия не навязывает талибам никакие условия: «Они сами провозгласили свои цели, в том числе, они провозгласили приверженность дальнейшей борьбе с терроризмом, борьбе с наркотрафиком, заверили всех остальных, что они сделают все, чтобы с территории Афганистана не исходили никакие угрозы для соседних стран и что у них нет никаких намерений дестабилизировать соседние страны и что они будут формировать инклюзивное правительство, которое отражает всю полноту спектра афганского общества, политического, этнического, конфессионального баланса». При этом Москва поддерживает с движением контакты по вопросам, которые касаются снятия рисков с соседей по центральной Азии. По словам министра, пока прошло слишком мало времени, чтобы сделать какие-либо выводы по новому правительству Афганистана. «Мы, как и подавляющее большинство стран мира, приветствовали такой подход и сейчас наблюдаем как он будет воплощаться в жизнь. Конечно, еще слишком мало времени прошло, чтобы делать окончательные выводы», – сказал Лавров. Ранее талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке 14 сентября 2021, 23:26

В Нью-Йорке начала работу 76-я сессия Генассамблеи ООН, председательствует представитель Мальдив Абдулла Шахид, сообщают информационные агентства. На первых заседаниях, которые пройдут на этой неделе, должны будут утвердить повестку дня и новый состав рабочих органов. С 21 сентября стартует неделя высокого уровня ГА ООН, передает ТАСС. Шахид в своей речи по случаю открытия сессии заявил, что его основное внимание будет приковано к ликвидации неравенства в вопросе распределении вакцин от коронавируса. Он также сообщил, что в октябре состоится мероприятие высокого уровня по вопросам борьбы с изменением климата. Генсек ООН Антониу Гутерриш, открывая 76-ю сессию, заявил, что она проводится «во время большого вызова и разделения, конфликта и изменения климата, усугубления бедности и неравенства», COVID-19 «продолжает угрожать жизням, условиям жизни и будущему». Все эти вызовы, по его словам, «усугубляются расколом, угрожающим нашему миру, разделением между богатыми и бедными». Он также указал на неравенство в обеспечении доступа к вакцинам от коронавируса. «Эти вызовы порождены не природой, а человеком. Экономическими системами, которые нацелены против бедных и самых уязвимых», – заявил генсек, добавив, что «войнам против друг друга необходимо положить конец» и «сосредоточиться на борьбе с общим врагом человечества – пандемией». Напомним, сообщалось, что глава американского государства Джо Байден выступит 21 сентября. Выступление Байдена стоит вторым по счету после президента Бразилии Жаира Болсонару. 22 сентября выступит президент Украины Владимир Зеленский. 25 сентября должен выступить глава МИД России Сергей Лавров. Захарова заявила о финансовой ответственности США по восстановлению Афганистана 16 сентября 2021, 17:11

США и их союзники ответственны за ситуацию в Афганистане и должны взять на себя основную долю расходов по восстановлению этой страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Мы исходим из того, что в первую очередь ответственность за сложившуюся в Афганистане ситуацию несут США и страны международной коалиции, на протяжении последних 20 лет присутствовавшие в этой стране. Именно поэтому они должны взять на себя основную долю расходов по постконфликтному восстановлению и обустройству Афганистана», – цитирует ТАСС Захарову. Ранее Мария Захарова назвала результат действий США в Афганистане проблемой всех стран, а уход оттуда Запада – абсолютно позорнейшим явлением. Президент России Владимир Путин назвал «мягко говоря, поспешным» вывод войск Запада из Афганистана. Напомним, в начале сентября талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава ЕК потребовала создать Европейский оборонительный союз 16 сентября 2021, 22:02 Текст: Елена Мирошниченко

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз намерен построить собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны, сообщает Daily Mail. Глава ЕК выразила обеспокоенность падением правительства Афганистана под натиском «Талибана*» (запрещено в России). Она считает, что это событие ставит серьезные вопросы не только перед блоком НАТО, но и перед странами, входящими в состав ЕС, передает РИА «Новости». Фон дер Ляйен потребовала ускорить развитие Европейского оборонительного союза. Она уверена, что для этого не нужно формировать новые подразделения, так как они существуют уже давно. Глава ЕК также подчеркнула, что объединению нужно обладать достаточной политической волей, чтобы использовать военные инструменты в международных делах без помощи США и НАТО. Она добавила, что ЕС должен обеспечивать большую стабильность в своем регионе и за его пределами, а также принимать участие в миссиях, не инициированных Североатлантическим альянсом или ООН. Ранее президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите ОДКБ, назвал поспешным вывод войск западной коалиции из Афганистана, указав на возникшие из-за этого угрозы в регионе. Британский премьер решил сменить министра иностранных дел 15 сентября 2021, 15:54 Текст: Наталья Ануфриева

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может в ближайшее время провести перестановки в своем кабинете, заменив глав МИД Доминика Рааба и Минобразования Гэвина Уильямсона, сообщают местные СМИ. Газета The Times пишет, что Раабу предложат остаться в правительстве, например, на должности министра юстиции или возглавить секретариат кабинета министров, передает ТАСС. Среди наиболее вероятных кандидатов на то, чтобы возглавить внешнеполитическое ведомство, называются имена министра внешней торговли Элизабет Трасс и канцлера герцогства Ланкастерского (министра по особым поручениям) Майкла Гоува. Ранее Рааб, занимающий свой пост с 2019 года, стал объектом жесткой критики со стороны оппозиции после того, как британские СМИ сообщили, что глава Форин оффиса был в отпуске в Греции, когда с ним 13 августа пытался выйти на связь его афганский коллега Мохаммад Ханиф Атмар, чтобы обсудить эвакуацию из Афганистана граждан Великобритании на фоне наступления членов радикального движения «Талибан*» (признано террористическим запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД). По информации прессы, Рааб поручил одному из своих заместителей провести переговоры по этой теме с руководителем внешнеполитического ведомства Афганистана, однако этот разговор в итоге так и не состоялся. При этом Рааб заявлял, что его страна намерена «использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства», включая санкции, если радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) помешает жителям Афганистана покинуть страну после 31 августа. 29 августа стало известно, что Британия эвакуировала всех своих военных. ОДКБ приняла заявление о ситуации в Афганистане 15 сентября 2021, 09:40 Текст: Алина Назарова

Организация Договора о коллективной безопасности приняла заявление о положении дел в Афганистане, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности организации. «Главы делегаций согласовали в целом проект Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и приняли ряд заявлений, в частности, совместное заявление государств-членов ОДКБ «О положении в Афганистане», заявление министров иностранных дел о координации совместных усилий в сфере информационной безопасности и борьбы с кибертерроризмом, заявление министров иностранных дел о коллективных усилиях по урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке и Совместное заявление министров иностранных дел «О подтверждении приверженности принципам Устава ООН и укреплении сотрудничества по обеспечению их неукоснительного соблюдения», – сказал Зась, передает РИА «Новости». Напомним, талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Путин обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Узбекистана 14 сентября 2021, 14:08 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля. В сообщении на сайте Кремля указывается, что состоялся телефонный разговор Путина с Мирзиеевым, «в ходе которого была обсуждена ситуация в Афганистане и условлено о дальнейших личных контактах». Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что движение «Талибан*» (запрещенное в России) стремится завязать контакты с северными соседями – республиками Средней Азии. Первым выбран Узбекистан. Талибы* отправляют в Ташкент поздравления, предлагают реанимировать проект железной дороги и обещают поддерживать «партнеров». Также сообщалось, что Узбекистан поприветствовал создание временного правительства в Афганистане. Женская сборная Афганистана по футболу переехала в Пакистан 15 сентября 2021, 14:21 Текст: Наталья Ануфриева

Женская сборная Афганистана по футболу выехала в Пакистан после того, как талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России) запретили женщинам заниматься спортом. Министр информации Пакистана Фавада Чаудри сообщил, что приветствует женскую команду по футболу из Афганистана, «они прибыли на КПП «Торхам», передает «Интерфакс» со ссылкой на газету Sabah. До этого женский оркестр не смогли эвакуировать из-за спящего талиба. Ранее талибы* запретили женщинам афганским женщинам заниматься спортом. Также они обязали женщин носить никаб в вузах и решили разделить обучение студентов и студенток в Афганистане. Вместе с тем они призвали женщин вернуться к работе в здравоохранении. Талибы решили создать регулярную армию в Афганистане 15 сентября 2021, 11:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Движение «Талибан*» (признано террористическим и запрещено в РФ) рассматривает возможность создания регулярной армии в Афганистане в ближайшем будущем, сообщил назначенный ранее начальником штаба вооруженных сил Афганистана Кари Фасихуддин. «(Назначенный) начальником штаба ВС... заявил на пресс-конференции в Кабуле в среду, что в настоящее время продолжаются консультации о формировании (в Афганистане) регулярной армии в ближайшем будущем», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Tolo News слова Фасихуддина. Напомним, в начале сентября талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Путин и Токаев договорились координировать усилия по обеспечению безопасности в регионе 15 сентября 2021, 14:02 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане и договорились координировать совместные усилия по обеспечению безопасности и стабильности в регионе. «В связи с предстоящими в Душанбе мероприятиями по линии Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества обстоятельно обсуждена афганская проблематика. Затронуты также некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, включая совместное противодействие коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В свою очередь пресс-служба президента Казахстана сообщила, что лидеры «обсудили ключевые вопросы повестки дня предстоящих саммитов ОДКБ и ШОС в Душанбе, в том числе ситуацию в Афганистане, а также условились координировать совместные усилия по обеспечению безопасности и стабильности в регионе», передает ТАСС. Днем ранее президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым ситуацию в Афганистане.