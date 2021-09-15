Россия созвала заседание ГА из-за условий пропуска в штаб-квартиру ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя потребовал провести в четверг срочное заседание Генеральной Ассамблеи для обсуждения решения властей Нью-Йорка о необходимости предоставления делегатами при входе в штаб-квартиру международной организации доказательства вакцинации от коронавируса.

«Ввиду чувствительности этого вопроса для каждой страны-члена мы требуем проведения срочного заседания Генассамблеи 16 сентября, чтобы обсудить ситуацию», – приводит РИА «Новости» текст письменного заявления дипломата, которое было разослано странам-членам ООН, а также генсеку организации и председателю сессии ГА ООН.

«Мы были очень удивлены и разочарованы, получив ваше письмо от 14 сентября, в котором вы «твердо поддерживаете» требование предоставлять доказательство вакцинации для получения доступа в зал Генассамблеи, как того запросили власти Нью-Йорка», – говорится в письме.

«Россия придает большое значение необходимости соблюдения мер безопасности во время пандемии COVID-19. Тем не менее, мы выступаем решительно против того, чтобы в зал Генассамблеи пускали только людей с доказательством вакцинации. Это явно дискриминационная мера и она будет противоречить соглашению между ООН и США касательно штаб-квартиры от 1947 года», – говорится в письме.

Ранее власти Нью-Йорка потребовали, чтобы все делегаты и сотрудники, которые будут входить в зал Генассамблеи ООН, предоставляли свидетельство о том, что они привиты от коронавируса. Соответствующее письмо офис мэра города направил председателю 76-й сессии ГА ООН Абдулле Шахиду. В ответе Шахид поддержал меры, предложенные мэрией, «в качестве важного шага к возврату к полномасштабной Генассамблее».

Ранее в МИД России допустили возможность переноса комитетов ГА ООН из Нью-Йорка. Напомним, в октябре 2019 года Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам. После этого Россия обвинила США в умышленном затруднении работы ООН, предложив перенести заседания Первого комитета ООН из США в Европу. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Иосиф Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. Лавров также пообещал приготовить США «сюрприз». Газета ВЗГЛЯД разбирала визовую войну США с Россией в ООН.

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