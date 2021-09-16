Бывшая депутат Верховной рады Надежда Савченко выразила уверенность, что стратегия военной безопасности Украины утверждалась Вашингтоном.

По словам Савченко, «военная стратегия [Украины] утверждалась посольством США [в Киеве]», передает РИА «Новости».

«Иначе у нас президент [Украины Владимир] Зеленский ничего не подписывает, пока не согласуют с Западом», – заявила бывший депутат Рады в эфире телеканала «Украина 24».

При этом она выразила опасение, что такая стратегия может втянуть Украину в войну с ядерными державами.

В марте президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности, в которой Россия названа военным противником Украины.

Напомним также, в минувшую субботу в Киеве заявили, что Украина якобы фактически находится в состоянии третьей мировой войны. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что заявление Зеленского нелогично и оторвано от реальности. Американцы посоветовали Зеленскому не полагаться на помощь Вашингтона после слов о возможной войне с Россией. Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.

В начале сентября президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков обратил внимание, что Россия в лице президента Владимира Путина в очередной раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной.

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