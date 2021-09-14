Суд в ноябре рассмотрит иск к Собчак из-за фразы про «охотниц за ВИПами» на ПМЭФ В Банке России на примере сказок рассказали о финансовой грамотности 14 сентября 2021, 15:43 Текст: Елизавета Булкина

Первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов в ходе открытого онлайн-урока для школьников рассказал детям о финансовой грамотности на примерах известных сказок, в том числе «Буратино» и «Кот в сапогах». «Не вчера и не сегодня мы стали такими, какие мы есть. Это история многих столетий, человек не меняется, но меняется знание, поэтому наше отношение с финансовым рынком может быть позитивным, если у нас есть соответствующие знания», – передает его слова РИА «Новости». Швецов напомнил школьникам о Буратино, который не имел финансовых знаний и был доверчивым. Из-за этого герой сказки дал мошенникам себя одурачить и зарыл деньги, которые позднее исчезли. Фактически Буратино рисковал всем своим состоянием, которое могло бы вывести его из бедности, отметил зампред ЦБ. Швецов пояснил, что мораль сказки заключается в следующем: если вдруг вам повезло, а везение случается в жизни, всегда найдутся люди, которые захотят у вас отобрать ваши деньги. «Никогда не рискуйте необходимым, чтобы получить избыточное. И если у вас есть жизненные потребности, текущие жизненные планы, лучше их реализовать с помощью этих денег, чем вложить их в суперрискованные финансовые инструменты, которые неизвестно к чему приведут», – отметил эксперт. Также зампред Банка России привел в качестве примера «Золотую антилопу». Из этого произведения следует, что инфляция, запуск печатного станка обесценивают деньги, то есть если их становится слишком много, они становятся бесполезными. «Более того, ценнее удовлетворение той потребности, которая удовлетворяется реже и труднее. Если все дается слишком легко, ценность и удовольствие исчезают», – добавил он. Швецов пояснил детям, что одна функций ЦБ заключается в ограничении инфляции, поэтому регулятор аккуратно относится к объему денег, который находится в обращении. Также Банк России стремится к тому, чтобы рубль не потерял свои покупательные способности. В качестве еще одного примера Швецов привел сказку «Кот в сапогах». «Важная мысль из этой сказки, что со временем, и это скоро наступит, появятся роботы-советники и человеку действительно не нужно будет «париться» по поводу финансовых знаний, работы на финансовом рынке, покупки всяких инструментов – за него это будет делать искусственный интеллект», – сказал зампред ЦБ. По словам специалиста, это может произойти через пять-десять лет, а до этого момента нужно получить необходимые финансовые навыки. На примере «Сказки о рыбаке и рыбке» эксперт смоделировал ситуацию: старик пошел к банку за кредитом, после чего он купил новое корыто. Дальше бабка захотела новый дом, и герою пришлось брать ипотеку. «Дальше она решила стать владычицей морскою, он взял еще денег, не смог их обслуживать, в результате объявил себя банкротом, и у него приставы все забрали, и остался он у разбитого корыта. Поэтому всегда надо соотносить свои желания и возможности», – сказал он. Швецов пояснил, что эмоциональные покупки, особенно в кредит, не доведут до хорошего. Ранее Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку пятый раз подряд – в этот раз лишь на 0,25 процентных пункта, до 6,75% годовых. При этом регулятор изменил сигнал в заявлении по ключевой ставке: допускает возможность дальнейших повышений на ближайших заседаниях.

Власти Молдавии не стали предпринимать попыток договориться с Газпромом 13 сентября 2021, 22:18 Текст: Антон Антонов

Молдавское правительство не будет участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов, сообщила президент страны Майя Санду. Санду подчеркнула, что переговоры проходят в рамках «коммерческих отношений» между двумя компаниями, президент и кабмин Молдавии «не обсуждают вопросы поставок газа». «Мы увидим только результат их переговоров», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на TV8. Президент усомнилась в том, что «участие правительства позволило бы снизить цену на газ», поскольку «стоимость зависит от цен на мировом рынке». Санду отказалась следовать примеру своего предшественника Игоря Додона и самостоятельно заниматься урегулированием поставок газа, заявив, что «это не входит в ее полномочия». Глава Молдовагаза Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию дет рост тарифов на газ, потому что действующий контракт о закупке по льготной стоимости завершается в конце сентября. Напомним, Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт. Президент России Владимир Путин заявлял, что страны, которые заключили с Газпромом долгосрочные контракты, могут ликовать, учитывая нынешние рекордные цены на газ. Цена газа в Европе превысила 760 долларов за 1 тыс. кубометров. В Праге ответили на просьбу Киева выдать задержанного в Чехии Франчетти 13 сентября 2021, 21:06

Фото: кадр из видео

Текст: Дарья Григоренко

Киев уже запросил выдачу задержанного в Чехии гражданина России Александра Франчетти, решение будет принимать горсуд Праги, но сначала следствие установит, нет ли препятствий для передачи россиянина Украине. «Вопрос о возможности выдачи (Франчетти на Украину) будет решать по предложению прокурора горсуд в Праге. Но сейчас должно состояться так называемое предварительное расследование, цель которого – выяснить, не препятствуют ли возможной выдаче некоторые факты», – пояснил представитель пражской прокуратуры Алеш Цимбала, передает РИА «Новости». В свою очередь пресс-секретарь минюста республики Владимир Ржепка сообщил, что Украина уже обратилась с просьбой о выдаче гражданина Франчетти. Он также подтвердил, что дело Франчетти находится на рассмотрении горпрокуратуры Праги. «Сейчас дело рассматривает горпрокуратура Праги, изучается предложение о помещении данного человека в предварительное заключение. Проводятся некоторые предварительные следственные действия, которые предусмотрены законом о международном сотрудничестве», – уточнил Ржепка. Ранее посольство России в Праге направило в МИД Чехии ноту в связи с задержанием гражданина России. В выходные в аэропорту Праги был задержан гражданин России Александр Франчетти, основанием послужил международный ордер на арест, выданный Украиной. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов заявил, что «задержание в аэропорту Чехии россиянина Александра Франчетти является опасным прецедентом». Тем временем МИД Украины сообщил, что «задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства – в частности, участие в российской оккупации Крыма». Блинкен обещал не бросать «напуганную до смерти» Украину 14 сентября 2021, 01:28

Фото: Ken Cedeno/Pool/

CNP/AdMedia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Вашингтон полностью выполнит обязательства перед Украиной, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, отчитываясь перед конгрессменами о выводе США войск из Афганистана. Блинкен выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей. Конгрессмен Брайан Фицпатрик заявил, что недавно посетил Украину. Он сказал, что украинские официальные лица в стране «напуганы до смерти» уходом США из Афганистана и «сомневаются в готовности» американцев поддерживать Киев. Фицпатрик поинтересовался у Блинкена, готов ли Белый дом подтвердить, что сделает все возможное для поддержки «друзей на Украине в случае российской агрессии и друзей на Тайване в случае китайской агрессии». «Совершенно точно», – приводит ответ Блинкена ТАСС. Напомним, украинский президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос о том, «беспокоится ли он, что Америка оставит Украину» призвал не сравнивать Украину с Афганистаном: «Я не думаю, что мы можем сравнивать это – Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан». Советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Соединенным Штатам следует выделять украинской стороне военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана. Задержан подозреваемый по делу об отравлении арбузом в Москве 13 сентября 2021, 17:14

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Сотрудник компании по обеззараживанию помещений задержан по делу о смерти двух человек после отравления арбузом, сообщили в ГСУ СК. Приоритетной версией следствия является нарушение правил при дезинсекции в магазине, передает РИА «Новости». Ранее в арбузах из квартиры на Совхозной улице и магазина «Магнит» специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции. 10 сентября после отравления арбузом в российской столице скончались пожилая женщина и ее внучка, возбуждено уголовное дело. Магазин «Магнит», где семья купила арбуз, закрыли. После этого ребенка, живущего по соседству с семьей, отравившейся арбузом, экстренно госпитализировали с симптомами отравления. Позднее число пострадавших выросло до 11. Основной версией трагедии считают отравление дезинфицирующим средством, которым обрабатывали торговый зал. 13 сентября в крови умерших после отравления арбузом 61-летней женщины и ее 15-летней внучки были найдены следы ядовитого вещества – этиленгликоля, попадание в организм которого может привести к смерти. Адвокат: Тбилиси использует убийство российского сыщика в политических целях 13 сентября 2021, 22:14

Фото: mid.ru

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Я уверен: Грузия до сих пор не выдала Кочеткова в том числе по внепроцессуальным, чисто политическим мотивам: чтобы не входить в резонанс с решениями властей РФ», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Карабанов. Ранее в Грузии освободили из-под стражи уроженца Казани Ивана Кочеткова, которого СКР считает соучастником убийства следователя Евгении Шишкиной. «Тбилиси попросту захотел насолить Москве. Думаю, такой шаг грузинской стороны должен вызвать общественно-политический резонанс, поскольку он нарушает нормы уголовно-процессуального права и международных соглашений с участием России», – заявил председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры», кандидат юридических наук Александр Карабанов – во время расследования он представлял интересы семьи погибшей Евгении Шишкиной. Комментируя прошение Кочеткова о политическом убежище, Карабанов указал, что не видит никаких оснований признавать этого человека «политическим узником», потому что действия подозреваемого носили, на его взгляд, исключительно уголовно-правовой характер – они были направлены против представителя власти. Карабанов также резко раскритиковал решение Тбилиси отложить решение об экстрадиции Кочеткова до тех пор, пока присланные из Москвы материалы о его виновности не изучат в ЕСПЧ. «Грузинская сторона обязана его выдать России в рамках международно-правовых конвенций и не приплетать сюда международную политически заинтересованную организацию. Судя по всему, Тбилиси пытается этим делом заработать себе несколько политических баллов на международной арене. Оставив Кочеткова у себя, Грузия распишется в своей несостоятельности в плане соблюдения международного законодательства», – возмутился адвокат. Карабанов уверен, что Москва будет бороться за то, чтобы фигурант был выдан нашему правосудию. «Убийство следователя – это вызов всей государственной системе, и он не останется безнаказанным. В частности, наша Генпрокуратура не спустит такое поведение грузинской стороне. Одним из инструментов в такой борьбе, несомненно, станет объявление Кочеткова в розыск по линии Интерпола, если он вдруг захочет уехать из Грузии», – сказал адвокат. Как стало известно в понедельник, россиянин Иван Кочетков, которого в нашей стране подозревают в соучастии в убийстве старшего следователя по особо важным делам МВД Евгении Шишкиной, освобожден из-под стражи по решению грузинского суда. Об этом сообщил адвокат Кочеткова Георгий Кондахишвили. «Кочетков действительно свободен уже давно. Истек максимальный срок содержания его под стражей – девять месяцев. Вместе с этим вновь повторяю, что обвинения в его адрес абсурдны», – сказал адвокат. Он добавил, что Кочетков попросил в Грузии убежище, пока этот вопрос не решен. Ранее Московский областной суд приговорил к 14 годам колонии Абдулазиза Абдулазизова, признанного виновным в убийстве Шишкиной. Убийство произошло 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Московской области рядом с домом Шишкиной. Спустя год СК завершил расследование дела, мотивом преступления была признана месть. Следователи считают заказчиком покушения IT-специалиста Ярослава Сумбаева. Как следует из материалов дела, поначалу Сумбаев привлек Ивана Кочеткова лишь для поджога автомобиля Шишкиной с целью запугивания. Позднее в одном из мессенджеров Кочетков начал отправлять будущей жертве текстовые угрозы. Затем, когда Сумбаев решил организовать убийство, Кочетков был привлечен им в качестве пособника для сбора информации о жертве. Он также разработал план путей отхода исполнителя убийства с места преступления. К тому времени Сумбаев и Кочетков уже находились в Грузии. Осенью 2019 года грузинские власти выдали Сумбаева по запросу России. Летом прошлого года Кочеткова задержали в Грузии по аналогичному запросу. Сейчас в Грузии развернулась избирательная кампания перед назначенными на 2 октября муниципальными выборами, напомнил ранее газете ВЗГЛЯД адвокат Гела Николаишвили. «Наверно, власти не хотят спровоцировать дополнительную шумиху. Когда два года назад выдали известного хакера Сумбаева, по делу которого и задержан Кочетков, поднялся большой ропот – мол, России выдали очередную политическую «жертву», – напомнил адвокат. Призвавший перейти на латиницу украинский секретарь СНБО сделал три ошибки в предложении 13 сентября 2021, 19:56

Фото: Yevhenii Liubimov/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Секретарь СНБО Алексей Данилов, который призвал отказаться от кириллического письма и перейти на латиницу, опубликовал пост на латинице, где сделал три ошибки в транслитерации украинского алфавита. «Dyakuyu usim, xto prochy'tav abo posluxav moye interv'yu «Radio Svoboda»)», – написал Данилов в Facebook. «В этом предложении несколько ошибок: согласно транслитерации слово «прочитав» (прочитал) необходимо передавать как «prochytav»; в словах «хто» (кто) и «послухав» (послушал) украинская х передается на письме сочетанием букв kh, а не одиночной x, как у Данилова», – пишет издание «Страна.ua». Отмечается, что Данилов также удивился, что во всем интервью пользователей Сети заинтересовал именно небольшой фрагмент об отношении к латинице. «Неожиданную для меня реакцию вызвал совсем небольшой фрагмент, где я утвердительно ответил на вопрос слушателя, который касался целесообразности внедрения латиницы. Рад, что в нашей стране так много активных и небезразличных людей», – написал Данилов. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. Сенатор Алексей Пушков после предложения Данилова заявил о холопской психологии властей Украины. Химик: Мыть обработанные препаратом для дезинсекции фрукты и овощи бесполезно 13 сентября 2021, 21:04

Фото: Andrey Turusov/Russian Look/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Цигатрин и многие другие вещества, которые используют для дезинсекции практически не растворяются в воде, поэтому все фрукты и овощи перед употреблением необходимо очистить от кожуры, сказал газете ВЗГЛЯД доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин, комментируя массовое отравление москвичей после проведенной в продуктовом магазине обработки от насекомых. В столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в результате исследования арбузов из квартиры погибших 61-летней женщины и ее 15-летней внучки, которые в пятницу плохо себя почувствовали после употребления ягоды, и из магазина «Магнит», где и были они куплены семьей, обнаружены следы вещества для дезинсекции – уничтожения насекомых. По данным СМИ, речь идет о веществе под названием цигатрин. Позже полиция задержала сотрудника, который нарушил правила при дезинсекции магазина: мужчина распылял средство прямо у открытых прилавков. «Дело в том, что этот цигатрин или цигалотрин – это достаточно сложное органическое соединение: циано эфир диметилциклопропанкарбоновой кислоты. Это вещество действительно обладает нервно-паралитическим действием и на насекомых, и на человека. Оно может проникать через кожу человека, кожуру овощей и фруктов, просачиваясь внутрь. То есть, например, кожура яблока или арбуза его не задерживает», – говорит Мустафин. Обрабатывать данным веществом продуктовые предприятия не запрещено, продолжает эксперт. Его очень часто используют в квартирах, и даже нередко применяют в сельском хозяйстве. Он отмечает, что цигатрин относят ко второму классу опасности. «В воде цигатрин и многие другие вещества практически не растворяются. Поэтому для того, чтобы избежать подобных случаев, нужно все фрукты, овощи есть без кожуры, в том числе и яблоки. Из арбузных корок делать цукаты тоже я бы не рекомендовал. И есть можно только красную внутренность арбуза, а белую мякоть, близкую к корке, тоже следует выбрасывать. Период полураспада этого цигатрина до 12 недель, поэтому ждать, пока он разложится, сложно», – заключил специалист. В Москве 10 сентября после употребления арбуза скончались пожилая женщина и внучка. Ягоду семья купила в магазине неподалеку от дома, который после инцидента закрыли. В этот же день с симптомами отравления госпитализировали мальчика, живущего по соседству. Позднее число пострадавших выросло до 11. По результатам аутопсии в крови погибших были найдены следы ядовитого вещества – этиленгликоля. В США предсказали разрушение мира в случае войны с Россией 14 сентября 2021, 03:24

Фото: Federal government of the United States/

Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

Война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить, заявил замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен. Хайтен назвал холодную войну «самой значительной конфронтацией между двумя великими державами, которую видел мир в то время». Он подчеркнул, что СССР и США – «первые две великие державы, обладавшие огромным арсеналом ядерного оружия». Однако, как подчеркнул генерал, «с принципиальной точки зрения» США «никогда не воевали» с СССР, страны лишь сохраняли потенциал сдерживания. «Что касается великих держав, нашей целью должно быть никогда не вступать в войну с Китаем, никогда не вступать в войну с Россией, потому что этот день будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран», – приводит его слова ТАСС. Такая война «разрушит мир», сказал Хайтен, «разрушит мировую экономику», «это будет плохо для всех». Он считает, что в рамках стратегического диалога США «добивались неплохого успеха» с СССР, «а теперь и с Россией», с которой ведут «переговоры по стратегической стабильности». «И это касается не только ядерной сферы, но и космической», – сказал он. Генерал подчеркнул, что такого же рода стратегические переговоры на уровне Госдепа и Пентагона нужно вести и с Китаем, поскольку несмотря на все отличия у стран «есть фундаментальная общая цель, и это – никогда не воевать друг с другом, потому что война с ядерной державой – это плохо». Глава стратегического командования вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард отметил, что впервые у США есть «два равных оппонента, потенциальных противника, имеющих ядерное оружие», прежде страна «никогда не оказывалась в подобной ситуации». По его мнению, «прежние методы работы не будут эффективны». «Очевидно, что это совершенно иная стратегическая ситуация, чем та, с которой мы имели дело с завершения Второй мировой войны, когда мы столкнулись с двумя сильными врагами в разных частях света», – сказал он. Ричард заявил, что «Китай совершил стратегический прорыв», его «масштаб расширения военных возможностей практически не имеет примеров в истории». Речь идет в первую очередь о ядерных вооружениях, но также касается обычных видов вооружений, космического и кибероружия. При этом Ричард отметил, что Россия «методично продолжает широкомасштабную модернизацию» своих вооруженных сил и «остается нарастающей угрозой». Напомним, бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер заявила, что вероятность войны с Россией больше нельзя назвать гипотетической, однако правительство США совсем не готово к ней. Бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис не исключил войну между Россией и США в случае вступления Украины в Североатлантический альянс. Захарова оценила подготовку Европарламента к непризнанию итогов выборов в Госдуму 14 сентября 2021, 10:15

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» назвала аномалией доклад комитета Европарламента (ЕП) по иностранным делам, призывающий подготовиться к непризнанию выборов в Госдуму. «Всегда должно быть так, когда мы говорим о некой законности: сначала происходит нарушение законодательства или международного права, фиксация нарушения внутреннего законодательства, а потом следует оценка и после этого выводы. Здесь же все наоборот. Сначала идет вывод, что ЕС должен быть готов отказаться (от признания выборов в Госдуму), а потом предполагаемый факт. Это же какая-то аномалия», – сказала она, передает ТАСС. Ранее комитет Европарламента по иностранным делам предложил ЕС подготовиться к непризнанию результатов выборов в Госдуму, если Брюссель сочтет, что они были проведены с нарушением международных норм. Текст документа был одобрен 56 членами комитета, девять человек проголосовали против, еще пятеро воздержались. Доклады и резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения остальными институтами ЕС. Признание ЕП зарубежных политических институтов также не несет никакой юридической нагрузки. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Чехия призвала не связывать задержание Франчетти с отношениями с Россией 14 сентября 2021, 00:27 Текст: Антон Антонов

Задержание по запросу Украины гражданина России Александра Франчетти не связано с чешско-российскими отношениями, заявила пресс-секретарь МИД Чехии Эва Давидова. Давидова сообщила, что «дальнейшие шаги находятся в полной компетенции соответствующих органов юстиции». Задержание, по ее словам, вызвано лишь «обязательствами Чехии в области международного сотрудничества органов полиции», передает РИА «Новости». Напомним, Франчетти был задержан в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. Россия впервые применила боевых роботов в реальных условиях 13 сентября 2021, 17:02

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба

Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

На совместных стратегических учениях «Запад-2021» Россия впервые применила ударных роботов разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта» в боевых порядках общевойсковых подразделений, сообщило Минобороны России. «В ходе розыгрыша практических действий войск (сил) основного этапа учения «Запад-2021» на полигоне Мулино в боевых порядках общевойсковых подразделений при ведении обороны были впервые применены роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС. В Минобороны также добавили, что «Уран-9» вели боевые действия непосредственно в боевых порядках обороняющихся подразделений и уничтожали живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от 3 до 5 тыс. метров огнем из ракетных комплексов «Атака», реактивных пехотных огнеметов, а также 30-миллиметровых пушек и пулеметов. Кроме того, «Ураны-9» прикрывали мотострелковые подразделения во время смены позиций. Боевые роботы «Нерехта» были задействованы для разведки и огневой поддержки подразделений. Эти роботы вооружены 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд» и 30-миллиметровым гранатометом АГ-30М. «Нерехта» также способен корректировать огонь, доставлять боеприпасы и снаряжения. Для проделывания проходов в минных заграждениях совместно и инженерно-саперными подразделениями были задействованы робототехнические комплексы разминирования «Уран-6». Действия роботов обеспечивал тактический лазерный комплекс «Карьер», который позволяет обнаруживать и подавлять оптические средства разведки и наблюдения танков, другой бронированной техники и стрелкового оружия противника. Накануне Минобороны России сообщило, что навесной огонь из вооружения своих боевых машин десанта БМД-4М для уничтожения пунктов управления дронами противника впервые применили военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Кроме того, массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью впервые проведено в России. Десантирование провело псковское соединение ВДВ во время учений «Запад-2021». Кроме личного состава были десантированы 30 единиц военной техники. Сын убитой мигрантами пенсионерки рассказал подробности трагедии 14 сентября 2021, 11:25 Текст: Евгения Шестак

Сын погибшей 67-летней пенсионерки, чье тело с признаками насильственной смерти нашли в селе Бужаниново в Сергиево-Посадском районе Московской области, рассказал, что мать возвращалась с дачи, не дойдя до дома всего 400 метров. «Мама шла с дачи домой...не дошла всего 400 метров. В лесополосе ее забили. Звонили, писали – телефон не отвечал. Сначала я сам ходил искать, а потом приехал батюшка из храма Бужаниново с ребятами. Мама была набожной, часто посещала церковь, поэтому ее все знали. И тогда мы еще раз все вместе пошли, в ночь. В районе 23.00 нашли. Случайно. Нашли баночку, туфельку, пакет, вещи, колготки, потом тело мамы», – рассказал мужчина «Московскому комсомольцу». По его словам, в 17.45 она выходила с дачи, племянник звонил в 18.18 – телефон уже был выключен. До того места, где на нее напали, идти 6-7 минут. Также он отметил, что раньше пенсионерка не жаловалась на мигрантов. «Просто к ним уже все привыкли, то, что они ходят везде, как у себя дома. Это случай резонансный. Надо что-то корректировать в миграционной политике», – заявил он. Между тем глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству подмосковного подразделения ведомства разобраться в конфликтной ситуации и изучить все жалобы местных жителей, передает ТАСС. В частности, руководителю регионального подразделения поручено организовать прием местных жителей, внимательно выслушать их жалобы, принять имеющиеся заявления и проверить все доводы. «Кроме того, руководителю следственного управления поручено представить доклад о проведенных следственных действиях по уголовному делу в отношении двух граждан соседних государств, обвиняемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки», – сообщили в СК. Ранее двум мигрантам было предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Подмосковье. Напомним, местный житель сообщил о пропаже своей 67-летней матери, ее тело с признаками насильственной смерти нашли в понедельник. Жители села Бужаниново в Сергиево-Посадском районе Московской области собрались у общежития, где проживают мигранты. Они обвинили мигрантов в убийстве женщины, потребовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов. В СК сообщили, что задержаны два «гражданина соседнего государства». «Народный сход» завершился после встречи жителей с местными властями. Власти будут требовать закрыть общежитие. Путин и Асад встретились в Кремле 14 сентября 2021, 07:40

Фото: kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава российского государства Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом. В начале встречи Путин поздравил Асада с прошедшим днем рождения и победой на президентских выборах в Сирии. Затем стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии, передает РИА «Новости». «Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения Организации Объединенных Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не дает вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути ее восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством», – передает официальный сайт Кремля слова Путина. Президент России отметил также, что до сих пор сохраняются очаги сопротивления со стороны террористов, которые не просто контролируют какую-то часть территории, но и продолжают терроризировать мирных граждан. При этом в освобожденные районы активно возвращаются беженцы. «Я своими глазами видел, когда был у вас в гостях по вашему приглашению, как люди активно восстанавливают свои жилища, активно работают над тем, чтобы вернуться в полном смысле этого слова к мирной жизни. Наши совместные усилия тоже приносят определенный результат. Я сейчас говорю не только о гуманитарной помощи со стороны России сирийскому народу, говорю и о развитии торгово-экономических связей. За первое полугодие текущего года объем товарооборота увеличился в 3,5 раза», – сказал президент России. В своем обращении Путин затронул также вопрос борьбы с коронавирусом. «Первые поставки «Спутника V» и «Спутника Лайт» прошли в Сирию. Надеюсь, что совместными усилиями удастся помочь сирийскому народу встать на ноги во всех смыслах этого слова, помочь восстановить экономику, социальную сферу, сферу здравоохранения, прежде всего, на сегодняшний день», – отметил глава российского государства. Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина и Россию за вклад в борьбу с терроризмом в Сирии и за помощь в восстановлении страны. «Еще раз позвольте воспользоваться случаем и в вашем лице поблагодарить российское государство, российский народ, каждого гражданина в отдельности за гуманитарную помощь, которую милостиво предоставляет Российская Федерация многострадальной Сирийской Арабской Республике, будь то препараты, которые помогают нам лечить или упредить распространение коронавирусной инфекции, а также вся остальная помощь, в том числе продовольствие и все необходимое, что было предоставлено Россией Сирии. Благодарю вас за это», – сказал Асад. Асад заявил, что «две наши армии, российская и сирийская, достигли и добились существенных результатов не только в освобождении оккупированных территорий, захваченных боевиками, в уничтожении терроризма, но еще и способствовали возвращению беженцев, которые были вынуждены покинуть свои родные дома, покинуть свою родину». Он указал, что «международный терроризм не знает границ». «Наши армии, я могу констатировать, внесли огромный вклад в дело по защите всего человечества от этого зла», – заявил президент Сирии. Он подчеркнул роль «политических мероприятий, процессов, которые проводили, будь это в Сочи или в Астане», но отметил, что эти процессы «примерно уже как три года остановились». «Есть определенные государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов. Есть и другие факторы, но мы прекрасно их понимаем и пытаемся сделать всё возможное для решения этих актуальных проблем», – сказал Асад, добавив, что «некоторые государства наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные». Напомним, в апреле Путин провел телефонный разговор с Асадом, обсудив взаимодействие в борьбе с коронавирусом. В июле В Сирию доставили первую партию вакцины «Спутник лайт». Пушков оценил троллинг Зеленского со стороны Азарова 14 сентября 2021, 08:31 Текст: Алина Назарова

Российский сенатор Алексей Пушков назвал пост бывшего премьера Украины Николая Азарова о сравнении цен на газ для Киева и Минска «удачным троллингом» украинского президента Владимира Зеленского. «Удачный троллинг Зеленского со стороны экс-премьера Украины Николая Азарова. Если не в администрации президента Украины, то в «Квартале-95» должны оценить», – написал Пушков в Telegram. Так сенатор оценил пост Азарова в Twitter. В нем экс-глава правительства разместил фотографии расстроенного Зеленского и улыбающегося президента Белоруссии Александра Лукашенко, сопроводив их актуальными для каждого государства ценами на газ в 753 и 128 долларов соответственно. «И кто после этого больший патриот своей страны? Риторический вопрос!» – написал Азаров. Ранее сообщалось, что в 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года, при этом она не будет индексироваться на уровень долларовой инфляции. На 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 доллара за 1 тыс. кубов. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа. Кроме того, с сентября 2021 года до конца 2022 года Россия предоставит Белоруссии кредиты примерно на 630-640 млн долларов. Путин заявил об уходе на самоизоляцию 14 сентября 2021, 11:58

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. «Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении Кремля. С учетом этого президент примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи. В понедельник в ходе общения с паралимпийцами Путин рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему «самому скоро на карантин придется». Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин образно выразился, говоря о возможности ухода на карантин из-за ситуации с коронавирусом.