Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму

Взгляд
13 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:20  |  vz.ru
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Аномальный рост цен убивает мечты Америки

Американская недвижимость еще никогда не стоила так дорого Adam Cairns/Imagn Content Services/Reuters
Только за последние месяцы цена на жилье в ряде регионов США выросла на десятки процентов. По некоторым данным, найти дом дешевле двухсот тысяч долларов (порядка 15 млн рублей) в Америке уже почти невозможно. Происходящее будет иметь большие последствия для всего, что принято называть американской мечтой – поскольку собственный дом является едва ли не главной ее составляющей. Подробности...
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Европа навсегда попрощается с «меркелизмом»

Как метод политической борьбы, «меркелизм» уникален, свойственен одной лишь Меркель Focke Strangmann/EPA/ТАСС
Чем ближе уход Ангелы Меркель с поста канцлера на почетную пенсию, тем чаще в СМИ и речах немецких политиков проскальзывает слово «меркелизм». Чаще о нем говорят, как о чем-то, что хотелось бы сохранить. Но что такое «меркелизм»? Каковы его отличительные особенности? И почему надеждам на «меркелизм без Меркель» не суждено сбыться?  Подробности...
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Китай опять стал источником коронавирусной угрозы

В настоящее время проводится секвенирование вирусного генома 19 образцов ROMAN PILIPEY/ЕРА/ТАСС
Появление нового очага распространения коронавируса в Китае спровоцировало прогнозы о новой глобальной пандемии. На этом фоне глава Белого дома Джо Байден объявил о принудительной вакцинации значительной массы населения. Должна ли Россия перенять опыт США для недопущения нового «коронакризиса». Подробности...
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Чехия может улучшить отношения с Россией за счет Украины

Прага может отказать Киеву в выдаче Франчетти в обмен на шаги России по смягчению дипломатического кризиса franchettialeksandr/Instagram
В аэропорту Праги задержан гражданин России Александр Франчетти по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. Решится или нет Чехия выдать гражданина России Украине и как эти действия отразятся на российско-чешских отношениях? Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Байден подружил арабов с турками

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
В этой новой конфигурации вовлеченной в региональные процессы России придется заново откалибровать свою внешнюю политику на Ближнем Востоке. Но и Турция, и монархии Персидского залива еще долго вынуждены будут прислушиваться к Москве. Подробности...
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«Северный поток – 2» изменил географию Европы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Хотела Украина изменить свое несчастное географическое положение, избавиться от российского соседа, и вот мы видим, что она уже близка к цели, потому что скоро протяженная российско-украинская граница может стать непроницаемой даже для молекул газа. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Зачем Гитлер похитил Муссолини

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
12 сентября 1943 года группа диверсантов-эсэсовцев совершила дерзкое похищение основателя фашизма Бенито Муссолини из горного отеля в Италии. Этот момент стал эффектным, но ничего не изменившим жестом со стороны Гитлера. Подробности...
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Путин и Лукашенко возродили Союзное государство

Уничтожить репетиторов ради детей

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Провал ЦРУ на Украине

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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?

    Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму

       13 сентября 2021, 13:58
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин не обязан носить военную форму, даже если приезжает на учения, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «В данном случае глава государства сам принимает решение как ему одеваться. Это не регламентировано, никак, он не обязан носить форму, но вы знаете, что элементы формы он часто использует», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о необходимости пошива военной формы президенту России.

    Путин в понедельник посетит Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап учений «Запад-2021».


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    Путин рассказал о своем сломанном носе
       12 сентября 2021, 15:26
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о том, как оставил тренировки по боксу и ушел в борьбу после того, как ему сломали нос.

    «Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос, но поскольку все было так… я же во дворе жил… простая семья… я не пошел никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем. Сломан! Как оказалось потом, он был сломан», – рассказал Путин на встрече с олимпийцами, кадры которой показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

    По признанию российского лидера, именно после этого он решил заняться борьбой.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президента России Владимира Путина приглашали на чемпионат мира по дзюдо в Будапешт в качестве гостя.

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    Путин высказался об оценках по художественной гимнастике на Олимпиаде
       12 сентября 2021, 15:19
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Протоколы результатов выступления сборной России по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио стоило бы обнародовать, чтобы увидеть, как выставлялись оценки, заявил президент России Владимир Путин.

    «Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки», – заявил президент России во время встречи с олимпийцами, которых чествовали в Кремле, передает телеканал «Россия 1».

    По его словам, шел долгий подсчет результатов. «Шесть минут считали. Обычно счет идет полторы-две минуты, пум-пум, протоколы собрали. Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают! Ну ничего, мы крепче будем», – отметил Путин. 

    Ранее завоевавшей серебро на Олимпиаде в Токио Дине Авериной вручили автомобиль BMW X5, как победительнице соревнований. Президент Владимир Путин заявил, что считает гимнасток, которым не дали золото в Токио, всегда первыми. Также он заявил, что сочувствует российским гимнасткам в связи с произошедшим на Олимпийских играх в Токио. Он призвал добиваться справедливого и прозрачного судейства в спорте.

    Напомним, Россия впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Ашрам выиграла у россиянки Дины Авериной несмотря на грубую ошибку – потерю предмета.

    Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).

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    В Британии призвали «снять шляпу» перед Путиным за «Северный поток – 2»
       13 сентября 2021, 12:09
    Фото: Алексей Дружинин
    /пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Читатели британской газеты Daily Express, комментируя сообщения об окончании укладки газопровода «Северный поток – 2», назвали президента России Владимира Путина единственным победителем в сложившейся ситуации и сделали прогнозы о том, как реализация проекта скажется на условиях поставок газа в Европу.

    Большинство пользователей сошлись во мнении, что Россия – надежный поставщик энергоресурсов: новый газопровод выгоден не только ей, но и потребителям из европейских стран. «Россия продает газ в Западную Европу с 1922 года. «Северный поток – 2» позволит значительно увеличить его поставки», – отметил Dr Hope, передает РИА «Новости».

    «Сделка между Россией и Германией – это экономия запасов газа в ЕС, которые постоянно истощались из-за неуплаты Украины, поэтому поставки для остальных европейских стран были прекращены», – добавила Jullianne21.

    Некоторые комментаторы обратили внимание, что постоянные попытки США воспрепятствовать реализации проекта обусловлены личными выгодами Вашингтона, а не желанием «защитить поставки энергоносителей в Европу». Так, читатель под ником RufflesThe GuineaPig считает, что Белый дом пытался искусственно создать дефицит газа в регионе, чтобы последующий за этим рост цен позволил бы американским компаниям получить преимущество перед европейскими производителями. «Поверить не могу, что люди попались в эту американскую ловушку», – пишет он.

    «Единственный победитель – это Путин, вы должны снять перед ним шляпу, он выставил немцев и США дураками», – поддержал его Captain Cod.

    Однако не все пользователи согласны с такой позицией. В частности, комментатор под ником RukKrull убежден, что через несколько лет Россия якобы вторгнется в Европу, а виноват в этом будет Джо Байден, который сам «распахнул ей дверь». «А следующей зимой цена (на газ) взлетит, и ЕС будет во власти Путина», – прогнозирует другой читатель.

    Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. При этом в США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против «Северного потока – 2».

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    Путин решил посетить основной этап учений «Запад-2021» в Нижегородской области

    12 сентября 2021, 15:52

    Текст: Евгения Шестак

    Президент России Владимир Путин посетит Нижегородскую область, где пройдет основной этап совместных учений России и Белоруссии «Запад-2021» на полигоне Мулино, сообщила пресс-служба Кремля.

    «13 сентября президент России В. В. Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021», – сообщается на сайте Кремля. 

    Ранее СМИ сообщили, что на следующей неделе Путин планирует понаблюдать за учениями «Запад-2021» и провести совещание с членами правительства. 

    В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. 

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    Стало известно о планах Путина понаблюдать за учениями «Запад-2021»

    12 сентября 2021, 14:39

    Текст: Елена Мирошниченко

    На следующей неделе президент России Владимир Путин планирует понаблюдать за учениями «Запад-2021» и провести совещание с членами правительства, сообщили СМИ.

    «За проведением военных учений президент РФ будет наблюдать на полигоне Мулино в Нижегородской области... Также глава государства проведет совещание с членами правительства», – говорится на сайте «Вести.ру».

    В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. 

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    Арестован поставлявший часы для боевого комплекта «Ратник» предприниматель

    13 сентября 2021, 13:33

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Тверской суд Москвы заключил под стражу предпринимателя Эдуарда Когтенкова по делу о хищении им бюджетных средств в особо крупном размере, сообщили в суде.

    «В отношении Когтенкова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», – сообщил источник ТАСС.

    Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

    Согласно сведениям «Коммерсанта», Когтенков, возглавляющий ООО «Фабрика специальных часов Восток-Дизайн», мог быть арестован за хищение средств при исполнении контракта на поставку Минобороны часов для комплекта боевой экипировки «Ратник».

    Согласно материалам дела, Когтенкову вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Всего по делу проходят три фигуранта.

    Когтенкову 72 года, он боевой офицер-летчик, принимавший участие в боевых действиях в Афганистане.

    Ранее в Ростехе рассказали, что часы, способные работать при воздействии средств радиоэлектронной борьбы и электромагнитных импульсов после ядерного взрыва, войдут в состав военной экипировки «Ратник».

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    Опубликован перечень поручений президента по итогам второго этапа съезда «Единой России»

    13 сентября 2021, 10:11

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин поручил российскому правительству и Банку России к 1 февраля внести изменения в законы для защиты социальных выплат от списаний с банковских счетов граждан, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на защиту социальных выплат от списания в рамках исполнительного производства, а также в рамках исполнения гражданами обязательств по договорам потребительского кредита (займа)», – говорится в перечне на сайте Кремля. Срок выполнения поручения – 1 февраля 2022 года.

    Кроме того, Путин поручил кабмину «при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть: бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции». Срок исполнения поручения – 1 октября 2021 года.

    Одновременно президент поручил «правительству РФ совместно с акционерным обществом «Почта России» обеспечить расширение перечня услуг, предоставляемых в отделениях почтовой связи акционерного общества «Почта России», в том числе предусмотреть возможность обеспечения граждан лекарственными препаратами и получения гражданами в электронной форме юридически значимых сообщений, а также государственных и муниципальных услуг». Срок исполнения поручения – 1 ноября 2021 года.

    Также по поручению президента кабмин внесет изменения для вовлечения граждан в процесс формирования бюджетов регионов. «Правительству Российской Федерации ... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на более активное вовлечение граждан в процесс формирования бюджетов субъектов Российской Федерации», – говорится в сообщении. Срок исполнения поручения – 1 февраля 2022 года.

    В еще одном поручении Путин отметил, что кабмин «с учетом ранее данных поручений (должен) обеспечить выделение субъектам Российской Федерации из федерального бюджета дополнительно не менее 8 млрд рублей ежегодно на охрану лесов от пожаров». Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 ноября, далее – ежегодно.

    Путин также поручил кабмину «при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть... выделение в 2022 году из федерального бюджета 45 млрд рублей на реализацию субъектами Российской Федерации программ ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2021 года».

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    Военные России, Белоруссии и Казахстана выполнили ночное десантирование на учениях «Запад»

    13 сентября 2021, 10:47

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Белорусские, российские и казахстанские военные отработали ночное десантирование из самолетов Ил-76МД на Брестском полигоне в рамках стратегических учений «Запад-2021», сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.

    «Первыми десантировались российские группы специального назначения на специальных парашютах типа «Крыло» с высоты 1500 метров. При этом площадка приземления не подсвечивалась, военнослужащие использовали специальные очки ночного видения», – передает ТАСС сообщение белорусского ведомства.

    По замыслу учений, спецназ должен был захватить площадку для высадки десанта. «Когда эта задача была выполнена, десантировались белорусские и казахстанские десантники с высоты 600 метров на парашютах Д-6. Союзный десант с ходу приступил к выполнению учебно-боевых задач в рамках учений», – добавили в минобороны.

    Ранее авиация Белоруссии и России отработала уничтожение аэродрома условного врага. 

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    Путин назвал выступление российских паралимпийцев воплощением того, как надо восхищать мир

    13 сентября 2021, 12:14

    Текст: Алина Назарова

    Выступление российских паралимпийцев в Токио стало зримым воплощением того, как надо вдохновлять и восхищать мир, их выступление мотивирует задуматься об истинных ценностях, заявил президент Владимир Путин на вручении госнаград победителям XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в Токио.

    «Наша команда стала зримым воплощением главной миссии паралимпийца – совершенствовать спортивное мастерство, вдохновлять и восхищать мир. Ваше выступление буквально в полном смысле этого слова заряжает своей неукротимой энергией, мотивирует людей задуматься об истинных ценностях, имеет уникальную воодушевляющую силу. А ваша победа свидетельствует о безупречной подготовке к важнейшим соревнованиям, к важнейшим стартам», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что судьбы российских паралимпийцев достойны экранизации и книги. «Дорогие друзья, о каждом из вас можно рассказывать долго: ваши судьбы достойны и экранизации, и книги, хочу еще раз поблагодарить вас за ваше упорство и за тот... неизменно победный настрой, с которым вы идете по жизни, за ваш пример, который окрыляет, без всякого преувеличения, тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации», – сказал Путин.

    Церемония проходит в Екатерининском зале Кремля. Ранее в этот день помощник президента Игорь Левитин вручил госнаграды серебряным и бронзовым призерам Паралимпийских игр в Токио. Согласно указу президента, государственные награды присуждены «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в городе Токио (Япония)». Медалисты по распоряжению президента получают ордена Почета и Дружбы и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

    Российская команда, из-за санкций СAS выступавшая в Токио без национального флага и гимна, но под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос», заняла четвертое место в итоговом общекомандном медальном зачете и завоевала 118 наград – 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых. Российские паралимпийцы обновили свое достижение по числу завоеванных медалей в истории летних Паралимпиад, а также повторили свой лучший результат по количеству золота.

    Наибольшее количество наград спортсмены национальной команды завоевали в плавании – 17 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых. В активе легкоатлетов 38 медалей – 12 первых мест, 13 вторых и 13 третьих. У велогонщиков три победы, а фехтовальщики семь раз поднимались на пьедестал почета, принеся в зачет коллектива два золота, два серебра и три бронзы.

    Россияне также стали призерами соревнований в настольном теннисе (одно золото, два серебра, четыре бронзы), стрельбе из лука (одно золото, две бронзы), волейболе сидя (мужчины, одно серебро), гребле на байдарках и каноэ (одно серебро), дзюдо (три бронзы), тхэквондо (три бронзы), пауэрлифтинге (одна бронза), пулевой стрельбе (одна бронза) и бочча (одна бронза).

    Фехтовальщики впервые за все годы выступлений стали обладателями наград Паралимпиады, а велогонщики завоевали первые золотые медали в истории. Награды атлетов, представляющих греблю на байдарках и каноэ, тхэквондо и бочча, стали дебютными для данных видов спорта на Играх. Сборные страны по плаванию, легкой атлетике и фехтованию на колясках заняли вторые командные места в своих видах программы.

    По три победы в Токио одержало трио российских пловцов. Дебютантка Игр Валерия Шабалина победила на трех дистанциях и на одной стала серебряным призером. Также впервые принимавший участие в Паралимпиаде Роман Жданов, знаменосец сборной России на торжественной церемонии закрытия Игр, завоевал три золотые медали и две бронзовые. А выигравший три награды высшего достоинства Андрей Калина теперь стал уже шестикратным победителем Паралимпиад.

    Также в плавании два золота и одно серебро принес команде Андрей Николаев, а Богдан Мозговой одержал две победы. Одно золото и два серебра у 16-летней Виктории Ищиуловой, а объявившая после окончания стартов о завершении карьеры Дарья Пикалова (Стукалова) стала обладательницей одной золотой медали, одной серебряной и двух бронзовых.

    По две победы в Токио одержали фехтовальщик Александр Кузюков, велогонщик Михаил Асташов и легкоатлет Дмитрий Сафронов. Знаменосец команды на церемонии открытия Игр Андрей Вдовин на легкоатлетической арене завоевал одну золотую награду и две серебряные.

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    Учения танковой дивизии ЦВО с участием 2,5 тыс. военных стартовали под Челябинском

    13 сентября 2021, 13:12

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Порядка 2,5 тыс. военнослужащих приступили к двусторонним тактическим учениям танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области. Танковые полки будут поочередно действовать друг против друга, отрабатывая нестандартные приемы ведения боевых действий, сообщила пресс-службы округа.

    «Двухстороннее тактическое учение танковых полков гвардейского танкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) стартовало сегодня на полигоне в Челябинской области и продлится до конца недели. К практическим действиям привлечено почти 2,5 тыс. военнослужащих и более 700 единиц вооружения и военной специальной техники», – передает ТАСС сообщение ЦВО.

    В ходе практических действий танковые полки будут поочередно действовать друг против друга, отрабатывая нестандартные приемы ведения боевых действий, вводя противника в заблуждение относительно истинного направления удара и затягивая его подразделения в огневые мешки в условиях радиоэлектронного подавления и активного применения беспилотной авиации. На завершающем этапе танкисты уральской танковой дивизии проведут скоростные марш-подходы – маневры по ускоренному переходу из походного положения в боевой порядок для наступления.
    Уточняется, что завершатся учения уничтожением укрепленных и замаскированных объектов условного противника огнем из штатного 125-миллиметрового орудия танков Т-72Б3 на дистанциях от 600 до 2,5 тыс. метров.

    Ранее военные России, Белоруссии и Казахстана выполнили ночное десантирование на учениях «Запад».

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    Путин назвал создание условий для занятий спортом инвалидов обязанностью власти

    13 сентября 2021, 13:05

    Текст: Алина Назарова

    Создание условий для занятий спортом для людей с ограниченными физическими возможностями является обязанностью руководства страны, а победы на паралимпийских играх –жизненная установка, талант и трудолюбие, заявил президент Владимир Путин на вручении госнаград победителям XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в Токио.

    «Еще раз поздравляю вас с заслуженными наградами. Многие выступающие выражали слова благодарности в адрес государства, власти, должен вам сказать, что, конечно, это приятно слышать, но это все-таки наша обязанность - создавать для вас условия. А вот заниматься спортом, добиваться таких результатов, которых вы добиваетесь, это не обязанность ваша, это ваша жизненная установка, ваш настрой, ваш талант, трудолюбие и воля к победе», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что во время церемонии награждения один из спортсменов неожиданно сказал «поздравляю вас», а потом смутился и извинился.

    «Не за что извиняться! Я принимаю это поздравление, потому что ваши победы – это поздравления для всех нас, и для меня, и для всей нашей страны – это праздник. Спасибо вам большое за этот праздник», – добавил президент.

    Ранее Путин заявил, что выступление российских паралимпийцев в Токио стало зримым воплощением того, как надо вдохновлять и восхищать мир, их выступление мотивирует задуматься об истинных ценностях.

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    Песков назвал развитие страны и поддержку населения приоритетами для Путина

    13 сентября 2021, 13:58

    Текст: Алина Назарова

    Приоритетными направлениями для президента Владимира Путина всегда были, есть и останутся социально-экономическое развитие страны и поддержка граждан, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Вы видите повестку дня президента, вы видите вопросы, которые он обсуждает на встречах, совещаниях. В первую очередь, это вопросы социально-экономического развития страны. Это то, что стоит во главе угла. Меры по поддержке определенных групп населения в свете продолжающихся различных посткризисных проявлений с тем, чтобы ускорить процесс выхода из этого кризиса», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    По его словам, «это было, есть и останется абсолютным приоритетом для президента Путина».

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    В Кремле исключили возможность обсуждения Крыма на встрече Путина и Зеленского

    13 сентября 2021, 14:15

    Текст: Евгения Шестак

    Обсуждение статуса Крыма в ходе встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского невозможно, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

    «Нет, невозможно в такой постановке вопроса. Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи», – цитирует ТАСС Пескова. 

    По его словам, Путин не собирается обсуждать с Зеленским вопросы войны и мира в Донбассе, поскольку Россия не является стороной этого конфликта.

    «Здесь ничего не изменилось, мы это неоднократно повторяли на разных уровнях», – сказал он. 

    Также Песков отметил, что вопрос выполнения Киевом Минских соглашений может стать одной из тем возможной встречи президентов. 

    Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться вопрос «оккупированных территорий». 

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи Путина и Зеленского. До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений.

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    Песков прокомментировал совместные военные учения России и Белоруссии

    13 сентября 2021, 14:14

    Текст: Алина Назарова

    Москва и Минск продолжат развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС) и практику проведения совместных военных учений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Совместные военные учения – это постоянный процесс. Вы знаете, это не первые учения. Они ранее проводились, поэтому это постоянный процесс, который, конечно же, будет продолжаться. Процесс совершенствования навыков и подготовки как российских вооруженных сил, так и белорусских будет иметь свое постоянное продолжение», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, касающийся учений «Запад – 2021».

    Он добавил, что «тема военно-технического сотрудничества постоянно присутствует в ходе российско-белорусских контактов на высшем уровне». «Это сотрудничество также будет развиваться», – заверил он, передает ТАСС.

    На прошлой неделе совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Нижегородскую область, где пройдет основной этап учений. 

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    Путин восхитился духом российских паралимпийцев

    13 сентября 2021, 14:12

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин на встрече с победителями и призерами Паралимпийских летних игр в Токио заявил, что политизированная ситуация с недопуском российских спортсменов на Игры в Рио-де-Жанейро не сломила их дух, и в Токио паралимпийцы не подвели, показав лучший результат.

    «Очевидно политизированная ситуация с недопуском сборной России на игры в Рио-де-Жанейро не сломила ваш боевой дух, вашу веру в справедливость и ценность паралимпизма, веру в себя, в свои силы, ваше стремление стать лидерами, лучшими в мире. Вы по полной выкладывались – это было видно», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Он подчеркнул, что каждая завоеванная в Токио медаль убедительно доказала высочайший уровень мастерства российских атлетов, спортивное величие страны.

    «Провожая вас в Токио мы верили в ваш огромный потенциал, в поистине несгибаемый характер паралимпийцев России, и вы показали это своими делами, своими результатами, своими победами, не подвели. Показали лучший результат в истории отечественного паралимпийского спорта», – добавил Путин.

    По словам президента России, никакими наградами и регалиями не оценить российских паралимпийцев.

    «Каждый, хочу это подчеркнуть, без всякого преувеличения – гордость страны, достояние всего нашего общества. Такие личности, как вы, без преувеличения, меняют мир, меняют его к лучшему», – сказал он.

    По его словам, своим примером паралимпийцы способны круто изменить судьбы: спасти от отчаяния или дать надежды, открыть новые горизонты и веру в безграничность собственных возможностей.

    «Всегда с вами рядом были ваши замечательные тренеры и наставники. Их самоотверженный труд заслужил самое глубокое уважение, благодарность, и, конечно, всемерную поддержку, которую государство всегда будет оказывать паралимпийцам», – сказал Путин.

    Ранее Путин назвал выступление российских паралимпийцев воплощением того, как надо восхищать мир.

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