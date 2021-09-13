Тело молодого скульптора обнаружили в отеле в Новосибирске

Тело 33-летнего новосибирского скульптора с колото-резаным ранением шеи обнаружили в отеле в Новосибирске, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает СК по Новосибирской области.

«По данным следствия, 10 сентября в дневное время в номере гостиницы, расположенной в городе Новосибирске, ее сотрудниками было обнаружено тело мужчины, 1988 года рождения, с колото-резаным ранением в области шеи», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Железнодорожный межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении.

В соцсетях о смерти брата Игоря Самарина в отеле Marriott сообщила его сестра Анастасия. «Брат родился с талантом скульптора. Едва младенец сел, он взял пластилин в руки и все поняли, что Бог спустился в семью», – сообщила Самарина. Прощание с мужчиной состоялось в понедельник.

Игорь Самарин – скульптор, преподавал в Новосибирском государственном аграрном университете. Самарин – автор нескольких проектов в Новосибирске, в том числе мемориала героев Великой Отечественной войны – выпускников Новосибирского высшего военного командного училища, памятника Герою России Сергею Амосову и бюста двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова.