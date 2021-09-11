С режиссером Мельником простились в Москве

В храме Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее в Москве закончилось отпевание трагически погибшего режиссера Александра Мельника.

У входа в храм стоят венки от главы Минобороны Сергея Шойгу и его первого заместителя Руслана Цаликова, от правительства ЯНАО и фонда Андрея Первозванного, передает РИА «Новости».

С режиссером пришли проститься актеры Егор Бероев, Ксения Алферова, Рамис Ибрагимов, председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного, экс-глава РЖД Владимир Якунин, ректор Московской государственной консерватории Александр Соколов и другие.

«Фонд Андрея Первозванного идет по тому пути, который заложил Александр Владимирович. Владимир Иванович Якунин сегодня продолжает то дело принесения Святого огня, принесения святынь. И те святыни, которые вы сегодня видите с Афона, из Греции и тех святых мест, которые были нам не доступны вообще – и вдруг открылись небеса, и они пришли на российскую землю, и сегодня не только мы, а миллионы людей,... которые прикоснулись хоть один раз к этим святыням - молитвенно провожают его в последний путь», – сказал духовник режиссера протоиерей Николай Соколов перед отпеванием.

Он отметил, что артист был наделен духовной силой, которая «имеет ту крупицу веры, о которой сказано в Евангелии».

«Он не призывал всех нас быть такими, как он, он просто показывал путь, как жить. Он ушел в вечность, ушел к тому идеалу жизни, к которому стремился. И веруем, что Господь помилует его. Сегодня мы все с вами обрели истинного молитвенника за всех нас, верим, что сегодня он простит всех нас и помолится за нас», – добавил Соколов.

Мельника похоронят в Подмосковье при храме в поселке Афинеево, где он жил.

Напомним, что глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в среду, разбившись о камни во время попытки спасти упавшего в реку Иркинду у водопада Китабо-Орон кинорежиссера Александра Мельника.