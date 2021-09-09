Стали известны обстоятельства гибели главы МЧС Зиничева

Журналисты раскрыли обстоятельства гибели главы МЧС Евгения Зиничева, который разбился о камни, пытаясь спасти упавшего в реку Иркинду у водопада Китабо-Орон кинорежиссера Александра Мельника.

Трагедия произошла в западной части Путоранского заповедника в Красноярском крае, где расположена так называемая Земля водопадов, самый большой и красивый из которых – 27-метровый Китабо-Орон, пишет «Коммерсант».

По предварительным данным, долетев за час с небольшим до посадочной площадки у водопада, Зиничев и Мельник отправилась осматривать Китабо-Орон. Однако, поскользнувшись на мокрых камнях, 63-летний режиссер упал в воду. Первым, утверждают в МЧС, ему помочь попытался министр, однако прыгнув со скалистого берега в Иркинду, он получил тяжелую черепно-мозговую травму, ударившись о каменный выступ. Пострадавших вертолетом доставили в больницу № 1 Норильска, но полученные ими травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В связи с ЧП в Следственном комитете назначена доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом. При этом охране и помощникам министра, допустившим его гибель, может грозить уголовное преследование за халатность (ст. 293 УК). Однако для полноценного расследования, которое, очевидно, если и будет проводиться, то в центральном аппарате СК, еще очень далеко – следователям только предстоит побывать на месте трагедии и опросить ее очевидцев. Источник, близкий к следствию, сразу отметил, что от подобного разбирательства не стоит ожидать публичных результатов.

Ранее сообщалось, что Зиничев погиб при исполнении служебного долга. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ведомства и присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. Прощание с погибшим главой МЧС пройдет в пятницу в Москве.