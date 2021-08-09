Эксперт на примере дела Грудинина посоветовал будущим политикам сначала решить вопросы с женами

Предпринимателю Павлу Грудинину, перед тем как идти в политику, стоило сначала разобраться со своими семейными проблемами, которые в итоге и сыграли решающую роль в ситуации с его попыткой принять участие в выборах в Госдуму, считает известный адвокат Алексей Мельников.

«Вывод Верховного суда является достаточно ожидаемым. Снятие Грудинина с регистрации имеет бытовые основания из-за конфликта при разделе имущества, нажитого в браке. Как когда-то написал Булгаков, что москвичей сгубил квартирный вопрос, так политиков губит взаимоотношение с противоположным полом – с женами, любовницами и так далее», – передает его слова РАПСИ.

«Я для себя разбирался в этой истории и понял, что действительно белизская компания существует, ее действие восстановлено по иску бывшей жены Грудинина, и в ее владельцах числится лично господин Грудинин. Как сказано в одном из решений ЕСПЧ, человек, участвующий в выборах, соглашается поставить себя под пристальный контроль общества и, говорю это как своё мнение, государственных органов. Обществом они и создаются, в принципе, для защиты его интересов. Теперь можно только рекомендовать политикам не оставлять нерешенными проблемы с женами», – пошутил Мельников.

По мнению эксперта, решение Верховного суда ставит на данном вопросе совершенно четкую юридическую точку. «Если какие-то органы государства и можно подозревать во влиянии рейдеров и олигархов, то ЦИК и ВС неоднократно доказывали свою независимость от любого частного влияния. Любые спекуляции на статусе гонимого политика тут неуместны», – заключил он.

В понедельник Верховный суд России признал обоснованным решение Центризбиркома об исключении Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму. Причиной этому стало наличие у Грудинина доли в офшорной компании в Белизе.

В конце июля ЦИК исключил Грудинина из избирательного списка КПРФ на выборах в Госдуму. Так ЦИК отреагировал на обращение бывшей супруги Грудинина Ирины о том, что у бизнесмена имеется доля в иностранном офшоре, через который Грудинин управляет своими активами на территории России.

Адвокат Алексей Мельников заявлял, что если информация о наличии у Грудинина доли в иностранной офшорной компании окажется верна, то это станет поводом отказать ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы. В свою очередь адвокат Дмитрий Мальбин рассказал, что располагает информацией о том, что Грудинин продолжает владеть акциями белизского офшора Bontro LTD.

КПРФ после исключения Грудинина из списка подала жалобу в Верховный суд. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе заседания назвал решение Центризбиркома о снятии кандидатуры Грудинина с выборов «абсолютно неправовым и несправедливым».

По закону к моменту подачи документов на регистрацию в качестве кандидата на выборах необходимо закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

Напомним, Грудинин в июле 2018 года подал на развод после 38 лет брака. В ходе судебных слушаний выяснилось, что у него кроме взрослых сыновей есть несовершеннолетние дети от другой женщины, что он подтвердил в интервью.

При этом тогда Ирина Грудинина обратилась в подмосковную полицию с просьбой обеспечить ее безопасность в связи с разделом имущества с бывшим мужем. Ее опасения связаны с несогласием бывшего мужа с ее требованиями о разделе имущества. В МВД сообщили, что обеспечат безопасность Грудининой.

Представитель Центризбиркома России также объяснял, что главным основанием для отказа в передаче мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину стало наличие у него зарубежных счетов и офшора.