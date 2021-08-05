Лукашенко назвал нацистами власти соседних стран из-за ситуации с мигрантами

Россотрудничество уточнило число обучающихся в России иностранных студентов

Не менее 270 тыс. иностранных студентов проходят обучение в России, порядка 18 тыс. из них обучаются по квоте правительства, при этом квота для поступления белорусских студентов в российские вузы в этом году вырастет в два раза – до 700 мест.

Как сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков на пресс-конференции, посвященной итогам отборочной кампании иностранных граждан на обучение в России в 2021 году, не первый год российская сторона увеличивает число квот, которые даются на обучение иностранных студентов в вузах России. «В этом году это 18 тысяч, которые обучаются по квотам правительства Российской Федерации. Иностранных студентов на самом деле гораздо больше. Мы сейчас не учитываем тех, кто приехал в частном порядке, на коммерческой основе и так далее. Таких, мне кажется, сейчас где-то тысяч до трехсот учится в Российской Федерации – 270», – сказал он, передает ТАСС.

Руководитель организации напомнил, что из 18 тыс. мест, выделенных в качестве квоты российского правительства, примерно 14 тыс. распределяет Россотрудничество. По его словам, в том числе и для этих целей в этом году был запущен портал «Образование в Российской Федерации для иностранцев». Сервис позволяет иностранным гражданам «подать заявку на обучение в Российской Федерации по квоте, пройти все необходимые отборочные процедуры, предусмотренные на первом этапе отбора и реализуемые зарубежными представительствами и российскими посольствами».

Тем не менее в текущем году портал работает в тестовом режиме. «Мы верим, что он выйдет на промышленное функционирование уже в следующем году. Мы полагаем, что именно такой формат подачи на квоту на образование в Российской Федерации наиболее прозрачен и понятен и исключает разные возможные коррупционные опасения», – продолжил Примаков

Также глава Россотрудничества напомнил, что 18 тыс. мест «выделены на 175 стран мира», среди которых помимо «приграничных стран» Маршалловы острова, Перу, Аргентина и другие. «В первую очередь нас, конечно, интересует пространство ближнего зарубежья. Из 80 тысяч заявок для участия в отборочных мероприятиях около 30% поступили из стран СНГ. Больше всего – из Таджикистана», – подчеркнул он.

Примаков отметил, что также заявки подали из Афганистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Египта, Сирии, Судана и Китая. «Многие из этих стран, которые вроде бы не СНГ, имеют прочные политические связи, контакты с Россией, там развивается бизнес наших компаний», – добавил он.

В то же время весной сообщалось, что квота правительства России для поступления белорусских студентов в вузы РФ в этом году вырастет в два раза – до 700 мест. Как сообщил РИА «Новости» министр науки и высшего образования Валерий Фальков, белорусские абитуриенты при поступлении в российские вузы имеют такие же права, как и граждане России. Они могут поступить в российский вуз на общих основаниях, сдав ЕГЭ. По его словам, так каждый год делают несколько тысяч человек из Белоруссии.

Примаков также привел статистику распределения заявок по ступеням высшего образования в РФ, а также отметил наиболее востребованные специальности среди иностранных студентов. «45% заявок принято на обучение по программам бакалавриата, 23% – магистратуры, 17% – специалитета, 8% – аспирантуры, ординатуры – 6%. И конечно, наиболее востребованные специальности, если мы говорим об укрупненных группах, - это клиническая медицина, экономика и управление, информатика и вычислительная техника, политические науки и регионоведение, языкознание и литературоведение», – указал он.

По словам Примакова, в языкознании и литературоведении «очень большой зашит сектор» важной для нас профессиональной группы – «специалистов по русскому языку». «Мы понимаем, что их не может быть очень много, но они всегда есть, поскольку это часть в том числе и истории с продвижением русского языка», – добавил он.

Кроме того, Примаков сообщил, что министерство здравоохранения России занимается вопросом признания зарубежных сертификатов о вакцинации для иностранных студентов, приезжающих в Россию на учебу. «Вопросы вакцинации и признания иностранной вакцины прорабатываются сейчас Минздравом России. То есть нам нужно понимать, ребята привились чем. Признают ли вакцины Pfizer, AstraZeneca и прочие, чтобы пересекать наши границы, должен решить Минздрав», – сказал он.

В то же время заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов сообщил, что грантовая форма приема иностранных студентов на обучение может быть введена в России в этом году. «Новшество, которое может уже в этом году появиться, оно сейчас находится на рассмотрении в правительстве, это помимо квотной формы приема иностранных студентов и грантовая», – сказал Шевцов. Отличие от квотной системы, пояснил он, заключается в том, что не только РФ будет обеспечивать бесплатное обучение учащихся.