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Байден назвал эвакуацию из Афганистана «чрезвычайно успешной»
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме во вторник выразил мнение, что американская операция по эвакуации людей из аэропорта столицы Афганистана якобы была «чрезвычайно успешной».
«Чрезвычайный успех этой миссии был достигнут благодаря невероятному профессионализму и самоотверженности американских военнослужащих, а также наших дипломатов и специалистов в сфере разведки. В течение нескольких недель они рисковали своими жизнями, чтобы вывезти из страны американских граждан, афганцев, которые нам помогали, граждан стран – союзниц и партнеров и других людей на борту самолетов», – приводит слова Байдена ТАСС.
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. В конце августа президент США Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты якобы эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
До прихода талибов Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. В администрации Байдена собирались растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
После перехода Афганистана в руки талибов среди жителей страны, сотрудничавших с американцами, началась паника, в воздушной гавани Кабула возникла давка. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» при эвакуации из аэропорта Кабула. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос талибы возложили на США.
В этих условиях президент США Джо Байден допустил, что Соединенные Штаты могут сохранить воинский контингент в Афганистане после 31 августа, если к этому моменту из республики не удастся эвакуировать всех американцев. Однако движение «Талибан» (запрещено в России) пригрозило применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. 24 августа талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». После этого Госдепартамент США пообещал передать аэропорт Кабула «афганскому народу» 31 августа.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Захарова ответила на призыв Дании к афганским беженцам не ехать в ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западу следует прекратить вмешиваться в дела суверенных государств, чтобы затем не приходилось стабилизировать регион и призывать людей остаться на родине.
В своем Telegram-канале Захарова написала, что министр по делам иммиграции и интеграции Дании Маттиас Тесфайе заявил, что беженцы из Афганистана не должны ехать в Европу, они должны остаться в регионе.
«Очень важен и другой сигнал, который не менее четко формулирует, что западные страны должны перестать вмешиваться в дела суверенных государств без правовых на то оснований и налаживать там «демократию», чтобы потом не пришлось делать то, к чему призывает датский министр», – написала Захарова.
Напомним, Тесфайе по прибытии на внеплановое заседании Совета ЕС на уровне глав МВД заявил, что «люди не должны ехать в Европу, люди должны оставаться в их регионе, а наша задача – стабилизировать регион, чтобы работающие там международные организации хорошо финансировались».
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия считает необходимым помогать бежавшим из Афганистана людям, но по возможности будет оказывать им помощь в границах региона.
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
Талибы начали наступление на Панджшер
На единственную непокоренную движением «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление, сообщают СМИ.
Ожесточенные бои начались на перевале Хавак в Панджшерском ущелье, пишет «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на источники в афганском сопротивлении.
Несколько часов назад талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. Они выражали надежду, что «войны не будет и вопрос будет решен через взаимопонимание».
Лидер действующего в провинции Панджшер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявлял, что уйдет из политики, если «Талибан» создаст инклюзивное правительство и обеспечит свободу и равноправие граждан.
До этого талибы заявляли об обретении Афганистаном полной независимости после завершения вывода войск США из республики.
Американцы оценили фото покидающего Афганистан последнего солдата США
Зрители американского телеканала Fox News оценили фотографию с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан, отметив, что США провалили операцию.
«Я не уверен, что мне хотелось бы оказаться на этой фотографии. Она скорее производит впечатление последнего выжившего пассажира на борту «Титаника», готовящегося сесть в спасательную лодку», – выразил мнение пользователь JinglehimerSchmidt, передает РИА «Новости».
«Талибы наверняка тоже видели такую же зеленую картинку, когда они наблюдали за покидающими страну американскими военными в брошенные ими же приборы ночного видения. А потом талибы сели во внедорожники Humvee и покатили в президентский дворец или в брошенное американское посольство», – возмутился AmericaFirstSteve.
«Последний солдат, покинувший Афганистан, – это не повод для празднований. Там осталось множество американцев, которых бросили в тылу у врага, а также оружие на миллиарды долларов и 13 мертвых солдат», – отметил CosmicCowboy.
«Си и Путин, должно быть, от души смеются, думая о тех угрозах, с которыми Соединенные Штаты выступают в адрес Китай и России. Американские военные, бегущие под натиском Талибана, не добавляют этим угрозам убедительности», – подытожили комментаторы.
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Во вторник Минобороны США опубликовало фото с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан, на снимке запечатлен генерал-лейтенант, командующий воздушно-десантным корпусом Крис Донахью.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
Пентагон бросил служебных собак в Кабуле
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Американская НКО American Humane, защищающая права животных, осудила американские власти за то, что они не вывезли служебных собак при эвакуации из Афганистана.
«Потрясен новостями о том, что американское правительство уходит из Кабула и оставляет там смелых служебных собак, которые работали на армию США, их ждут пытки и смерть от рук наших врагов», – цитирует РИА «Новости» главу организации Робина Ганцерта.
Во вторник Минобороны США опубликовало фото с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан, на снимке запечатлен генерал-лейтенант, командующий воздушно-десантным корпусом Крис Донахью.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
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Талибы объявили о полной независимости Афганистана
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Представитель радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Забихулла Муджахид объявил об обретении Афганистаном полной независимости после завершения вывода войск США из республики.
«В полночь по афганскому времени (22.30 мск) последний американский солдат покинул аэропорт Кабула. Таким образом, наша страна наконец стала свободной и обрела полную независимость», – приводит слова представителя радикального движения ТАСС.
В свою очередь представитель катарского политического офиса радикалов Мохаммад Наим поздравил афганский народ с завершением иностранного военного присутствия в стране. «Я поздравляю всех граждан, весь дорогой народ, всех наших бойцов. Сегодня последние иностранные силы окончательно покинули нашу священную землю», – заявил он.
Тем временем источник телеканала Al Jazeera в руководстве талибов сообщил, что аэропорт Кабула перешел под полный контроль движения «Талибан» (запрещено в России). «Аэропорт Кабула полностью перешел под наш контроль после того, как ВС США покинули его», – приводит телеканал слова представителя радикалов, захвативших власть в Афганистане.
Управление гражданской авиации США распространило уведомление, в котором предупредило, что управление воздушным движением над Афганистаном с 22.40 мск не осуществляется. «Экипажам воздушных судов следует проявлять чрезвычайную осторожность», – указывается в уведомлении американской службы.
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана. Позже Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане.
В прошлый вторник талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». При этом талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. После этого США обещали 31 августа передать аэропорт Кабула «афганскому народу».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
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Американцы уничтожили военную технику в аэропорту Кабула
Перед тем, как уйти из Афганистана, американские военные привели в негодность вертолеты, бронемашины и систему ПРО в кабульском аэропорту, сообщил глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи.
«Эти вертолеты более не полетят, никто не сможет управлять ими», – передает «Интерфакс» слова Маккензи.
По словам генерала, в кабульском аэропорту разоружены или приведены в негодность 73 вертолета. Кроме того, такая же участь постигла примерно 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожников Humvee.
«Этими автомобилями никто более не сможет пользоваться», – сказал Маккензи.
Кроме того, США оставили систему ПРО, артиллерию и минометы, которые использовались для защиты аэропорта.
«Мы решили оставить эти системы боеспособными до самой последней минуты», – подчеркнул генерал, отметив, что «они также выведены из строя, и их нельзя будет использовать снова».
Ранее представитель движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) Забиулла Муджахид заявил, что большая часть технического оборудования (в аэропорту) повреждена.
Пентагон объявил о завершении военной кампании США в Афганистане
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Соединенные Штаты вывели войска из Афганистана и завершили как операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула, так и всю военную миссию в республике, сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.
«Я сегодня здесь, чтобы объявить о завершении вывода наших войск из Афганистана и окончании военной операции по эвакуации американских граждан, граждан других стран, а также афганцев, находившихся в уязвимом положении», – приводит слова генерала Маккензи ТАСС.
«Последний [военно-транспортный самолет] С-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая сегодня после полудня 30 августа в 15.29 по времени восточного побережья США (22.29 мск), и последнее пилотируемое воздушное судно в настоящий момент покидает воздушное пространство Афганистана», – добавил генерал, уточнив, что на борту последнего самолета, который покинул Кабул, находился временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон.
По словам главы Центрального командования Вооруженных сил США, это означает «окончание почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года». «Ценой была гибель 2461 военнослужащего США и гражданского лица, также более 20 тыс. были ранены. К сожалению, в эти цифры включены и 13 военнослужащих США, которые были убиты на прошлой неделе смертником [группировки] «Исламское государство* в Хорасане» (ответвление террористической организации «Исламское государство» (ИГ*), запрещена в России)», – отметил он.
«Военная фаза этой операции завершена, теперь начинается ее дипломатическое продолжение. Наш Госдепартамент будет прилагать все усилия с целью помочь оставшимся [в Афганистане] американским гражданам [покинуть республику]. <…> Мы будем работать над тем, чтобы вывезти этих людей», – сообщил генерал Маккензи.
По словам главы командования, число оставшихся в республике американцев «составляет пару сотен». Он добавил, что США будут «будут вести переговоры весьма агрессивно и жестко, чтобы вывезти» из страны афганцев, которые помогали американским военнослужащим. В частности, речь идет о переводчиках. «Военная фаза закончилась, но наше желание вывести этих людей остается таким же сильным, как и раньше. <…> Госдепартамент теперь будет играть ведущую роль в этом деле», – заявил генерал.
Накануне стало известно, что США завершили вывод войск из Афганистана. В прошлый вторник талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». При этом талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. После этого США обещали 31 августа передать аэропорт Кабула «афганскому народу».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
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В Кандагаре толпы людей начали отмечать конец военного присутствия США
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Толпы людей вышли на улицы Кандагара в Афганистане, они несут белые флаги «Талибана» (движение запрещено в России) и скандируют лозунги, приветствующие окончание военного присутствия США в стране.
Местные жители рассказали РИА «Новости», что среди собравшихся присутствуют талибы, например, боевик Джаббар, который призвал радикальное движение «поблагодарить Бога за то, что наступил мир, оккупация завершилась». По его мнению, теперь необходимо жить в «братстве», поддерживая в стране спокойную обстановку.
Такое же мероприятие прошло в городе Хост. Один из жителей этого города Мохаммад Шах по телефону рассказал агентству, что порадоваться завершению военной миссии США собрались «сотни людей». В Хосте участники «празднования» демонстрировали, наряду с белым талибским флагом, и привычный трехцветный флаг Афганистана, против которого выступают талибы.
Кроме того, вывод войск США приветствовали и ряд бывших афганских чиновников. Экс-министр финансов Афганистана Хазрат Омар Захилвал отметил в Twitter, что произошли «поражение США и НАТО» и «победа талибов».
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Позже стали известны имена нового правительства страны.
Пентагон объявил о завершении войны в Афганистане
Самая продолжительная для Соединенных Штатов война в Афганистане завершена, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Это так. В Афганистане больше нет американских войск, военная миссия, сама война завершена», – заявил Кирби в интервью CNN, передает ТАСС.
Он добавил, что Пентагон не предполагает роли военных в эвакуации из Афганистана оставшихся американцев.
Во вторник Минобороны США опубликовало фото с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан: на снимке запечатлен генерал-лейтенант, командующий воздушно-десантным корпусом Крис Донахью.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
Стали известны имена новых министров Афганистана
Движение «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) определилось с основным составом правительства Афганистана, сообщил источник.
Глава политического офиса движения мулла Абдул Гани Барадар назначен министром иностранных дел страны, сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд назначен министром обороны Афганистана, передает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя талибов.
Сын одного из лидеров «Талибана» Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани назначен главой МВД.
Консультации по созданию нового правительства закончены, об их результатах будет объявлено в ближайшее время, указал собеседник.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
Зеленский прилетел в Вашингтон на переговоры с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.
«Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита главы украинского государства в Соединенные Штаты Америки по приглашению президента США Джозефа Байдена. В повестке дня визита – встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
По данным пресс-службы, также состоится ряд важных встреч Зеленского с американскими чиновниками. Как планируется, представители Украины и США подпишут ряд документов. Зеленский пробудет в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего отправится в Калифорнию, где у него запланированы встречи с американскими бизнесменами.
Сам Зеленский заявил, что надеется подписать в США три оборонительных и энергетическое соглашения. «В общей сложности три оборонительных соглашения должны быть. Также важные вещи относительно экономических договоренностей. Будет большой диспут по «Северному потоку». Должно быть энергетическое соглашение и договоренности. Я говорю: должно быть потому, что дьявол в деталях. Надо подождать немного», – сказал Зеленский.
Также украинский президент рассказал, что у его супруги Елены в США отдельная программа. «Открываться будут важные аудиогиды для нашего государственного языка. Украинский дом мы откроем наконец в Вашингтоне. В the Capital of the USA будет наш украинский дом – очень крутой», – сказал президент.
Известно, что в Вашингтоне Зеленский остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams. «Президент и вся украинская делегация остановились в пятизвездочном отеле Hay-Adams. Он расположен буквально через дорогу от Белого дома. Сегодня здесь можно встретить чуть ли не все украинское правительство и офис президента», – говорится в сообщении «Телевизионной службы новостей» (ТСН).
Согласно данным на сайте отеля, стоимость номера на двоих на одну ночь составит от 379 до почти 2 тыс. долларов.
Напомним, встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского дважды переносили.
Россия обвинила США в перекладывании ответственности за провал в Афганистане
Постпред России при ООН Василий Небензя по итогам голосования по резолюции в Совбезе заявил о попытке США и их союзников переложить на движение «Талибан» (запрещено в РФ) ответственность за провал 20-летнего присутствия в Афганистане.
Дипломат заявил, что ряд озабоченностей Москвы не был учтен в тексте принятой Совбезом ООН резолюции. В частности, в нем не упоминается необходимость борьбы с ИГ* (запрещенная в России террористическая организация), не отражается «недопустимость негативных последствий эвакуации» квалифицированных специалистов из Афганистана для экономики страны. Кроме того, в западную резолюцию не включили тезис о пагубном влиянии заморозки афганских финансовых активов на экономическую и гуманитарную ситуацию в стране, передает РИА «Новости».
«Нам понятны причины, которые побудили авторов попытаться использовать авторитет Совета безопасности для принятия резолюции в таком виде и в столь сжатые сроки. Может быть, если бы у нас было больше времени, результаты голосования были бы другими», – заявил Небензя.
«В то же время видим в этом попытки переложить ответственность за провал 20-летнего присутствия США и их союзников в Афганистане на движение талибов, а также страны региона, которым придется иметь дело с последствиями этой длительной кампании», – указал российский постпред при ООН.
Как заявил Небензя, Россия последовательно выступает за мирный, безопасный и стабильный Афганистан, с территории которого не будет исходить террористических и наркотических угроз. Продолжим содействие афганцам в достижении этой цели, добавил он.
Напомним, в понедельник Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России) обеспечить безопасный выезд из республики афганцев и иностранных граждан. За резолюцию проголосовали 13 государств, Россия и Китай воздержались.
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Пушков заявил о развитии «афганского синдрома» у США
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Вашингтон ранее уже испытывал внутренние проблемы после неудачной войны во Вьетнаме, а теперь у США развился «афганский синдром», заявил сенатор Алексей Пушков.
«Его главная черта – крах веры в военную мощь и эффективность действий США. Причем как в самих США, так и во всем мире», – написал Пушков в Twitter.
По его словам, провал признают «практически все», кроме госсекретаря США Энтони Блинкена, который по-прежнему считает его «успехом».
Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане. Он добавил, что «Талибан» намерен установить хорошие отношения с Соединенными Штатами.
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
В прошлую пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за движением «Талибан» (запрещено в России) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Афганское сопротивление предложило странам региона объединяться для борьбы с ИГ* (запрещенная в России террористическая организация) после достижения соглашения с движением «Талибан» (запрещено в России).
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США ввели ограничения на полеты над Афганистаном
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Федеральное управление гражданской авиации США запретило гражданским перевозчикам полеты над всей территорией Афганистана, за исключением одного маршрута вдоль восточной границы республики.
«Гражданские авиаперевозчики могут продолжать использовать маршрут для реактивных воздушных судов вдоль восточной границы [Афганистана] для облета. Любой гражданский авиаперевозчик, который направляется в Афганистан или из Афганистана, а также следует через воздушное пространство страны, должен предварительно получить разрешение управления [гражданской авиации США]», – приводит текст уведомления регулятора ТАСС.
Ранее Управление гражданской авиации США распространило уведомление, в котором предупредило, что аэропорт Кабула не находится под чьим-либо контролем, а управление воздушным движением над Афганистаном с 22.40 мск понедельника не осуществляется. «Экипажам воздушных судов следует проявлять чрезвычайную осторожность», – подчеркнул американский регулятор гражданской авиации.
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
В этих условиях президент США Джо Байден допустил, что Соединенные Штаты могут сохранить воинский контингент в Афганистане после 31 августа, если к этому моменту из республики не удастся эвакуировать всех американцев. Однако движение «Талибан» (запрещено в России) пригрозило применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. 24 августа талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». После этого Госдепартамент США пообещал передать аэропорт Кабула «афганскому народу» 31 августа.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Блинкен заявил о готовности США работать с «Талибаном»
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Соединенные Штаты не доверяют афганскому движению «Талибан» (запрещено в России), но готовы взаимодействовать с ним, если это отвечает американским интересам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«В дальнейшем любое взаимодействие с «Талибаном» (движение запрещено в России) будет определяться только нашими национальными интересами», – приводит утверждение Блинкена ТАСС.
Госсекретарь добавил, что «если США смогут работать с новым афганским правительством таким образом, который будет отвечать <…> интересам» Вашингтона, то это будет сделано. «Талибан» (движение запрещено в России) стремится к международному признанию и поддержке. Мы на это отвечаем: легитимность и поддержку надо заслужить», – отметил Блинкен.
Глава американского внешнеполитического ведомтва отметил, что делать выводы относительно «Талибана» (движение запрещено в России) США будут не на основе заявлений представителей движения, а исходя из их действий. По его словам, талибы должны обеспечить свободу передвижения, уважать основные права афганцев, в том числе женщин и представителей меньшинств, не мстить тем, кто раньше работал на другие государства, а также сформировать инклюзивное правительство.
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана. Позже Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
В прошлую пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за движением «Талибан» (запрещено в России) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане.
В МИД подчеркнули, что Москва «не спешит признавать» власть движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане, намерена следить «за тем, что происходит с правительством, и особенно за тем, что произойдет в плане ситуации с терроризмом на границах с государствами Центральной Азии». Россию также волнует, «будет ли распространение наркотиков и преступности». При этом российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что движение «Талибан» (запрещено в России) – «это реальность во всех смыслах, это реальность, которая контролирует не только столицу, но и уже всю страну».
В прошлый вторник талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». При этом талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. После этого США обещали 31 августа передать аэропорт Кабула «афганскому народу».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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