Адвокат объяснил, что грозит школьницам за ложное обвинение пенсионера в изнасиловании

Наказание за заведомо ложный донос в России предполагает до шести лет лишения свободы, рассказал газете ВЗГЛЯД адвокат и бывший следователь Константин Трусов, комментируя отмену приговора Сергею Жалобе, осужденному на 13 лет колонии за сексуальное насилие над двумя школьницами, которые позже признались, что оговорили мужчину. «За заведомо ложный донос в совершении преступления (в частности - по ст.ст. 131-132 УК РФ, (изнасилование, насильственные действия сексуального характера)) существует уголовная ответственность за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ. Следственно-судебной практики по этой статье по всей России достаточно», – рассказал он. Трусов добавил, что «части 1 и 2 ст. 306 УК РФ относятся к категории преступлений небольшой тяжести, а вот ч. 3, соединенная с искусственным доказательством обвинения – относится к категории тяжких преступлений и карается, в том числе, лишением свободы на срок до шести лет». «Например, искусственным доказательством обвинения может явиться нанесение себе или при помощи другого лица телесных повреждений, чтобы затем преподнести их как следы насилия от конкретного человека, в зависимости от моделируемой ситуации», – пояснил адвокат. Эксперт уточнил, «стоит развеять бытующее мнение, что якобы заявление об изнасиловании можно забрать. Нет, законом это не предусмотрено, даже по «неквалифицированной» части данного преступления. Оно в соответствии с ч. 3 ст. 20 УПК РФ относятся к уголовному делу частно-публичного обвинения, в связи с чем не может быть прекращено за примирением сторон».



По словам Трусова, заявление об изнасиловании проверяется так же, как и иные заявления о других преступлениях. Следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего и взвешивает на основании этого, достаточно ли доказательств, свидетельствующих о том, что имело место событие преступления, а затем уже и состав преступления у конкретного лица. «То есть показания потерпевшей должны объективно подтверждаться чем-то иным. Например, достаточно важно, как быстро девушка обратилась в полицию после произошедшего. Если это было сделано через несколько дней, то что для этого послужило причиной?» – отметил эксперт.



«Также отыскиваются следы преступления. Например, если говорят, что преступник наносил удары, рвал одежду, то имеются ли следы этого. Например, есть ли повреждения в областях мест нанесения ударов, давность их образования. Все это - в рамках освидетельствования, а затем медицинской судебной экспертизы. Касательно повреждений на одежде можно в рамках экспертизы определить, разорвалась ли она от воздействия силы или была разрезана. Ну и преступник мог оставить и свои биологические следы, что исследуется в ходе генетической экспертизы. Например, если рвал одежду руками, то на ней остаются пот и частицы эпителия, по которой можно проверить его генотип. То же можно найти под ногтями потерпевшей, если она его царапала», - говорит адвокат.



Он отмечает, что с современным развитием техники важен и цифровой след - камеры наблюдения, переписка в мессенджерах, соцсетях, видеорегистраторы. «Ну и старых-добрых очевидцев никто не отменял. Например, помимо классического свидетеля, кто видел момент совершения преступления, есть люди, которые могли видеть жертву непосредственно после случившегося, как она себя вела, что говорила и т.п.», - считает юрист. Адвокат рассказал, что срок проверки слов пострадавшей – до 30 суток, «но обычно такие дела возбуждаются оперативно, в срок до трех суток». Иногда в этот же срок получают и данные об оговоре, отметил он. По его словам, на практике, следствие изначально больше верит потерпевшей и даже при наличии сомнений возбуждает уголовное дело, поскольку все обстоятельства можно полностью выяснить лишь в ходе расследования. Например, получить детализацию телефонных переговоров, провести обыск можно лишь в рамках возбужденного уголовного дела. «Если же в ходе расследования выяснятся обстоятельства, указывающие на оговор, то лицо, которого привлекали к ответственности, реабилитируют, уголовное дело по нему прекращают. Обычно по таким составам преступлений применяется мера пресечения в виде заключения под стражу, поэтому эта мера отменяется», – отметил Трусов. Реабилитированный имеет право заявить иск к казне в рамках возмещения ему, например, морального вреда за незаконное преследование; средней заработной платы по последнему месту работы, которую он потерял, отметил эксперт. «А по заявительнице тогда, при наличии к тому оснований, также возбуждается уголовное дело по ст. 306 УК РФ», – заключил Трусов. При этом он отметил, что сам с оговором сталкивался крайне редко: «За 17,5 лет практики было дел 10 примерно, но точной статистики не знаю». Напомним, Мосгорсуд отменил приговор Сергею Жалобе, осужденному на 13 лет колонии за сексуальное насилие над двумя школьницами, которые позже признались, что оговорили мужчину, сообщил один из участников процесса.

Немецкий эксперт объяснил смену лидера в предвыборной гонке в Германии 31 августа 2021, 14:58

Фото: Florian Gaertner/Photothek/

Imago images/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Шольц – человек-прагматик, который не совершает ошибок во внутренней политике и намерен выстраивать с Россией хорошие отношения. Как минимум в вопросах экономики», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее глава Минфина ФРГ и кандидат в канцлеры от СДПГ победил на первых дебатах, а сама партия ушла в отрыв от ХДС в предвыборных рейтингах. «Это действительно большой сюрприз. Никто не ожидал высоких рейтингов социал-демократов и их отрыва от ХДС. Еще пару недель назад СДПГ была в конце тройки, где ее опережали ХДС и «Зеленые». Но с сентября кампания переходит на личностный фактор. Все больше людей не смотрят на программы партий, как раньше, а присматриваются к кандидатам», – говорит немецкий политолог Александр Рар. «В этом смысле все больше проигрывает лидер «Зеленых» Анналена Бербок. Она молода и привлекательна для молодых, но для консервативно настроенного немецкого электората она неопытна. Она им не нравится, потому проваливается», – пояснил собеседник. «Армин Лашет в качестве кандидата от ХДС за это время также не мог набрать очки. Многие не воспринимают его всерьез. К тому же против него сильно работает пресса. А вот Олаф Шольц смог себя презентовать как политик, который, в отличие от Лашета и Бербок, уже работает в правительстве, причем работает стабильно. Успехи в социальной сфере и мягкость выхода из пандемии – все это приписывают министру финансов Шольцу», – добавил Рар. «Любопытно и то, что он не делает ошибок. Тот же Лашет и Бербок заявили, что написали книги, а потом выяснилось, что за них это делали помощники, которые занимались плагиатом. Теперь они опозорены, поэтому немцы присматриваются к Шольцу», – продолжил эксперт. «Но нельзя сказать, что Шольц однозначно победит. Думаю, у Лашета остаются неплохие шансы на победу. До выборов еще месяц, он может доказать свою стойкость, поднимая острые темы», – предположил Рар. «Что касается Шольца и его отношения к России – он человек-прагматик, поэтому будет стараться выстраивать с Москвой хорошие отношения. Как минимум в вопросах экономики. Он менее идеологизирован, чем Меркель, поэтому вопросы либеральных ценностей во главу угла не ставит. Но если он придет к власти – ему в любом случае придется создавать коалиционное правительство. И если в его составе будет та же Бербок – это осложнит отношения с Россией, потому что «Зеленые» настроены по отношению к Москве агрессивно», – рассуждает политолог. Накануне стало известно, что вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, который является кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), победил на первых теледебатах основных претендентов на пост главы правительства страны. Об этом свидетельствует представленные агентством Reuters результаты опроса, проведенного институтом Forsa. Кроме того, перед сентябрьскими выборами в бундестаг СДПГ увеличила отрыв в рейтинге от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. За СДПГ готовы проголосовать 24% избирателей (две недели назад было 22%) – это самый высокий показатель для партии с сентября 2017 года. ХДС/ХСС набирает 21% – в опросах INSA у блока Ангелы Меркель никогда не было такого низкого рейтинга. «Зеленых» поддержали 17% респондентов, Свободную демократическую партию – 13%, «Альтернативу для Германии» – 11%, Левую партию – 6%. В соответствии с результатами опроса INSA, сейчас в Германии возможна коалиция только с участием как минимум трех партий. Вместе с тем впервые с 2006 года рейтинг Социал-демократической партии Германии оказался выше, чем у блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза. Ранее в ФРГ разразился громкий политический скандал. В преддверии выборов в бундестаг на улицах появились копии агитплакатов 1949 года с изображением Германии в довоенных границах – с включенной в ее состав Калининградской областью и частью Польши. Отметим, что выборы состоятся 26 сентября. Грузия отказалась от денег Евросоюза 31 августа 2021, 11:12

Фото: Daniel Kalker/Global Look Press

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия «с большой вероятностью» откажется от ссуды ЕС объемом в 75 млн евро, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Чтобы исключить любые инсинуации, а этот вопрос приобрел большую политическую нагрузку, мы решили воздержаться от второй части этого транша», – сказал Гарибашвили журналистам. По его словам, власти стараются уменьшить размер внешнего долга Грузии. Гарибашвили отметил, что данные 75 млн евро «не являются помощью или грантом». «Мы благодарны ЕС за всю помощь, которую они оказывают нам», – сказал глава правительства. Накануне власти Грузии сообщили, что благодаря экономическому росту аккумулировали дополнительно в бюджет 1 млрд лари (примерно 320 млн долларов). При этом премьер-министр назвал «трагедией» призывы экс-президента Михаила Саакашвили к ЕС о санкциях по отношению к Грузии. «Это саботаж, это вражеское отношение к своей стране», – заявил глава правительства. Между тем Национальный банк Грузии пересмотрел прогноз развития экономики страны на 2021 год в сторону увеличения до 8,5% вместо 7,5%. Сумма внешнего долга Грузии превышает 7,5 млрд долларов. Ранее пресс-спикер Еврокомиссии Питер Станко заявлял, что назначение судей Верховного суда вопреки призывам представителей ЕС может поставить под угрозу решения о макрофинансовой помощи Грузии со стороны Евросоюза. Председатель Евросовета Шарль Мишель во время визита в Грузию подверг ее критике за не согласованное с оппозицией назначение судей Верховного суда. Напомним, парламент Грузии голосами правящей партии «Грузинская мечта» утвердил шесть из девяти судей Верховного суда, оппозиция не принимала участия в голосовании. Войну в Донбассе перестали считать помехой для принятия Украины в НАТО 31 августа 2021, 06:57

Фото: Thierry Monasse/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет, заявил глава представительства НАТО на Украине Александр Винников. По его словам, Украине важно готовиться к членству в НАТО, передает РИА «Новости». «Это политическое решение. В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, все союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно», – сказал он в интервью изданию «Европейская правда». Кроме того, посол рассказал, как НАТО может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами. Он отметил, что Киев существенно нарастил присутствие в Черном море, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, проводятся совместные учения, например летние Sea Breeze. «Все это – четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать», – сказал Винников. В прошлую среду президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова ответила на призыв Дании к афганским беженцам не ехать в ЕС 31 августа 2021, 15:49 Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западу следует прекратить вмешиваться в дела суверенных государств, чтобы затем не приходилось стабилизировать регион и призывать людей остаться на родине. В своем Telegram-канале Захарова написала, что министр по делам иммиграции и интеграции Дании Маттиас Тесфайе заявил, что беженцы из Афганистана не должны ехать в Европу, они должны остаться в регионе. «Очень важен и другой сигнал, который не менее четко формулирует, что западные страны должны перестать вмешиваться в дела суверенных государств без правовых на то оснований и налаживать там «демократию», чтобы потом не пришлось делать то, к чему призывает датский министр», – написала Захарова. Напомним, Тесфайе по прибытии на внеплановое заседании Совета ЕС на уровне глав МВД заявил, что «люди не должны ехать в Европу, люди должны оставаться в их регионе, а наша задача – стабилизировать регион, чтобы работающие там международные организации хорошо финансировались». Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия считает необходимым помогать бежавшим из Афганистана людям, но по возможности будет оказывать им помощь в границах региона. Накануне США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Украинский паралимпиец объяснил отказ от фото с россиянами 31 августа 2021, 09:22

Фото: matchtv.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Украинский легкоатлет Игорь Цветов, который завоевал серебро Паралимпиады в Токио, прокомментировал свое решение не фотографироваться с российскими спортсменами. «Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце», – написал Цветов на своей странице в Facebook. Он также поблагодарил всех за поздравления и извинился, что не завоевал золото. «Впереди еще одна дистанция в 200 метров. Сделаю все возможное, чтобы вывести Украину на пьедестал», – написал спортсмен. Напомним, во время церемонии награждения на Паралимпийских играх в Токио Цветов отказался фотографироваться с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном на пьедестале. До этого украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене. При этом Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Школьницы признались в клевете против осужденного на 13 лет за насилие пенсионера 31 августа 2021, 13:40 Текст: Евгения Шестак

Мосгорсуд отменил приговор Сергею Жалобе, осужденному на 13 лет колонии за сексуальное насилие над двумя школьницами, которые позже признались, что оговорили мужчину, сообщил один из участников процесса. «Мосгорсуд отменил приговор в отношении Жалобы и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. В апелляции сочли, что судьи, выносившие приговор, неверно применили уголовный закон», – сказал ТАСС источник. В пресс-службе Мосгорсуда отметили, что дело слушалось в закрытом режиме, так как в нем затрагиваются интересы несовершеннолетних. В октябре 2020 года суд признал 61-летнего москвича Жалобу виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних»), и назначил ему наказание в виде 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Две школьницы уверяли, что незнакомый мужчина приставал к ним в подъезде, поэтому они побоялись выходить из дома и прогуляли уроки. Жалоба отрицал все обвинения, объясняя, что разносил визитки по жилым домам. Из записи камеры видеонаблюдения следует, что из подъезда девочек он вышел через две минуты. Позже в Сети появилась видеозапись, на которой одна из девочек и ее мать сказали, что Жалоба не виноват, так как дети его оговорили, боясь, что их накажут за прогул уроков в школе. Эксперт сказал, чем польско-украинский газовый хаб угрожает России 31 августа 2021, 11:40

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Елена Лексина

«В этом проекте очень мало экономики и много политики, поэтому вряд ли Польше и Украине удастся реализовать подобную идею», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя рассмотрение Киевом возможности создания украинско-польского газового хаба в Восточной и Центральной Европе. «Газовый хаб предполагает не только создание точки приемки газа, но и возможность его хранения. На Украине можно хранить достаточно большие объемы газа, поэтому технические возможности для создания такого проекта у стран есть», – полагает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Однако с точки зрения практической реализации идея сталкивается с рядом проблем. Во-первых, если Украина и Польша пытаются позиционировать проект хаба как некую альтернативу российским поставкам, то возникает неизбежный вопрос: чей газ будет туда поступать? «Вероятно, намек делается на то, что туда будет приходить азербайджанский газ. Но у Азербайджана нет лишних объемов газа, и он не может увеличить добычу. Поэтому говорить о каких-то свободных объемах топлива со стороны Азербайджана не приходится», – отметил Юшков. Во-вторых, эксперт пояснил, что создание хаба предполагает наличие рыночно-биржевых условий торговли. «У Польши есть возможности принимать СПГ и направлять его в хаб на Украине, но кто будет его покупать, когда цена на СПГ остается крайне высокой?», – задается вопросом Юшков. «Если предположить гипотетическую ситуацию, что цена на СПГ держится на средней отметке, то после всех этапов перемещения СПГ в хаб возникает проблема его дальнейшей транспортировки европейским потребителям. Им придется заплатить высокую цену за доставку. В итоге получается, что этот хаб станет достаточно дорогим удовольствием для покупателей», – считает собеседник. Кроме того, «если Киев и Варшава заговорили о трансбалканском газопроводе, то, вероятно, они пытаются помешать работе Газпрома в этом направлении». «Дело в том, что сейчас трансбалканский газопровод, который раньше доставлял газ транзитом через Украину в Молдавию, Румынию, Болгарию и дальше в Турцию, работает в обратном направлении из-за запуска «Турецкого потока». Как следствие – транзит в балканские страны остановлен, потому что газ идет сначала в Турцию, оттуда в Болгарию, а затем отправляется в Румынию, – объяснил Юшков. – Возможно, Польша и Украина хотят как минимум навязать Газпрому конкуренцию в этом направлении либо «запереть» его на украинском транзите хотя бы в плане поставок в Румынию». Собеседник указал, что «в этом может заключаться интерес Украины к проекту, а поляки поддерживают любой антироссийский проект». Эксперт добавил, что «здесь очень мало экономики и очень много политики». В то же время Юшков сомневается, что Польше и Украине удастся реализовать эту идею. «Газовые хабы в Европе уже есть, ничего нового они создать не смогут. Обычно такие разговоры возникают в преддверии подписания нового газового контракта или переподписания прежнего. Это определенный вид шантажа и переговорная позиция, но в реальности ни у кого не получалось реализовать эти идеи», – уточнил он. Собеседник также напомнил, что «украинско-польская идея – это продолжение логики США о необходимости создать газовый коридор из Балтийского моря в Средиземное или Черное моря, и тем самым отсечь Восточную Европу от поставок Газпрома». «Предполагалось, что таким образом американский СПГ будет заходить вглубь Европы, а у Газпрома появился бы сильный конкурент. Но почему-то все думают о создании инфраструктуры, но не о цене и желании потребителей покупать такой газ. Поэтому, когда доходит до дела, политические мотивы сталкиваются с экономическими условиями. Рынок все расставляет по местам, и подобные проекты, как правило, остаются пустыми», – заключил он. Ранее стало известно, что Украина и Польша могут создать совместный газовый хаб в Восточной и Центральной Европе. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Оператор ГТС Украины». «Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе – около 50 млрд кубических метров в год. Польша имеет план развития терминалов СПГ, балтийского газопровода и коннекторов с соседями. Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами и развитой мощной газотранспортной системой, которая соединена с семью соседними странами. С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей юго-восточной Европы», – сказал директор компании Сергей Макогон. В его сообщении также говорится, что «главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы является проект «Северный поток – 2», поэтому Оператор ГТС Украины будет настаивать на применении требований Третьего энергетического пакета ЕС к трубопроводу. В прошлую пятницу в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщил, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Словакия отказалась от «Спутника V» 31 августа 2021, 11:39

Фото: Jakub Gavlak/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Власти Словакии приняли решение о прекращении использования российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщили в Министерстве здравоохранения республики. «Сегодня (во вторник) последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться «Спутником V», смогут получить вторую дозу российской вакцины», – отметили в Минздраве, передает ТАСС. Среди тех, кто привился «Спутником V», – нынешний вице-премьер и глава Минфина Игорь Матович, передает РИА «Новости». Именно по инициативе Матовича, который в то время занимал пост премьера, Словакией в России была закуплена партия вакцины «Спутник V» из 200 тыс. доз. Она поступила в республику 1 марта, вызвав политический скандал, поскольку Матович и занимавший пост главы Минздрава Марек Крайчи не сообщили заранее об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни коллегам по кабмину. В правительстве выступали против закупки «Спутника V» до тех пор, пока его не одобрит европейский регулятор, шесть министров покинули кабинет и призвали к отставкам Матовича и Крайчи, что оба позднее и сделали. В итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. Однако из-за проволочек регистрация на вакцинацию «Спутником V» началась в Словакии лишь 7 июня, когда значительная часть населения страны или уже сделала прививки другими вакцинами, или зарегистрировалась на них. Регистрация на вакцинацию «Спутником V» в республике была завершена 30 июня, поскольку срок годности закупленной партии вакцины заканчивается 31 августа. Российский фонд прямых инвестиций заявил, что «Спутник V» столкнулся в Словакии с давлением международного фармацевтического лобби. По данным Минздрава на утро вторника, в пятимиллионной Словакии первую прививку от коронавируса получили 2,37 млн человек, вторую – 2,21 млн человек. Японцы восхитились новым российским внедорожником 31 августа 2021, 08:17

Фото: instagram.com/kbm_roadster

Текст: Дмитрий Зубарев

Читатели портала Yahoo News Japan оценили прототип нового российского гражданского внедорожника, созданного на базе военного бронеавтомобиля «Стрела». Как уточняется в материале, авто весит 2700 килограммов и оснащено турбодизельным двигателем мощностью 149 лошадиных сил при объеме 2,8 литра. На многих читателей портала российская новинка произвела наилучшее впечатление. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от РОДСТЕР КРЫМ (@kbm_roadster) «Классный!!! Лично для меня это идеальный дизайн. Но надо было устанавливать экономичный дизельный двигатель объемом не менее трех литров», – передает РИА «Новости» слова одного из пользователей. «Выглядит очень брутально! Красивая машина!» – добавил другой комментатор. «Автомобиль очень красивый, но, похоже, что в ширину он не менее 2,5 метра», – отметил читатель газеты. «Увидев фотографию, я подумал, что это Hummer», – высказался юзер. Другая часть пользователей усомнилась в достижениях российского автопрома. «Масса 2,7 тонны, а объем двигателя всего 2,8 литра... По асфальту он еще сможет ехать, а по бездорожью вряд ли», – предположил один из комментаторов. «Стоимость, скорее всего, также будет впечатляющей», – задумался о финансовой составляющей вопроса другой читатель. «Извините, но, если такой приобрести, можно ли потом будет купить на него запчасти?» – задался вопросом пользователь. Напомним, в феврале гендиректор ВПК Александр Красовицкий заявил, что ведущий российский производитель колесной военной техники ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) планирует создать на базе перспективного легкого броневика «Стрела» гражданский внедорожник – аналог Toyota Land Cruiser. Стало известно об увольнении Путиным пяти генералов МВД 31 августа 2021, 10:04

Фото: 77.мвд.рф

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин выпустил указ, согласно которому от занимаемых должностей освобождаются сразу нескольких высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел (МВД). По данным «Коммерсанта», со своих мест были уволены сразу пять генералов: двое из трех заместителей начальника московской полиции – Наталья Агафьева и Андрей Понорец, а также два генерала, занимавших высокие посты в центральном аппарате МВД. Один из них – Дмитрий Шаробаров, который более десяти лет руководил Главным управлением на транспорте МВД. От занимаемой должности освобождены начальник УМВД по ЮЗАО генерал-майор Юрий Демин и замначальника департамента госслужбы и кадров (ДГСЛ) МВД генерал-майор Виталий Краснов. Издание уточняет, что некоторые генералы были уволены из-за своего поручительства за начальника камчатской полиции Михаила Киселева, попавшего под уголовное преследование за взятку и «превышение должностных полномочий». Ранее президент Владимир Путин освободил от должности замглавы Следственного комитета России Ростислава Рассохова. Кучерена объяснил увольнение Путиным пяти генералов МВД 31 августа 2021, 14:44

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Человека можно отстранить от работы только за грубое нарушение закона, подтвержденное доказательствами», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Анатолий Кучерена. Ранее президент России уволил несколько высокопоставленных сотрудников МВД. Предполагается, что некоторые из них выступали поручителями за сослуживца, попавшего под уголовное преследование за взятку. «Если речь идет о поручительстве за сослуживца, который проходит по делу о коррупции, то это больше вопрос морально-этических норм. Но это никак не может быть связано с увольнением», – отметил председатель Общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена. «Человека можно отстранить от работы только за грубое нарушение закона, если это подтверждено доказательствами. Тогда в отношении сотрудника ведомства проводятся служебные проверки. Далее, если правонарушение имело место, материалы могут передать в Следственный комитет. Если вина человека доказана, тогда министр МВД принимает решение об увольнении сотрудника», – объяснил Кучерена. При этом в МВД существует практика поручительства при повышении сотрудника по должности. «Это абсолютно нормальная практика, которая себя оправдала», – добавил он. «Что касается увольнения именно пяти генералов МВД, то у каждого из них могло быть собственное основание для увольнения. Кто-то ушел на пенсию за выслугу лет, кто-то по иным личным причинам. Я не думаю, что они были уволены по каким-то порочащим их репутацию мотивам», – заключил Кучерена. Ранее президент России Владимир Путин выпустил указ, согласно которому от занимаемых должностей освобождаются сразу несколько высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел. По данным «Коммерсанта», со своих мест были уволены сразу пять генералов: двое из трех заместителей начальника московской полиции – Наталья Агафьева и Андрей Понорец, а также два генерала, занимавших высокие посты в центральном аппарате МВД. Один из них – Дмитрий Шаробаров, который более десяти лет руководил Главным управлением на транспорте МВД. От занимаемой должности освобождены начальник УМВД по ЮЗАО генерал-майор Юрий Демин и замначальника департамента госслужбы и кадров (ДГСЛ) МВД генерал-майор Виталий Краснов. Издание уточняет, что некоторые генералы были уволены из-за своего поручительства за начальника камчатской полиции Михаила Киселева, попавшего под уголовное преследование за взятку и «превышение должностных полномочий». Ранее президент Владимир Путин освободил от должности замглавы Следственного комитета России Ростислава Рассохова. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Избран новый президент Эстонии 31 августа 2021, 14:29

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Текст: Алексей Дегтярев

Президентом Эстонии во втором туре голосования в парламенте страны избрали директора Эстонского национального музея Алара Кариса. Кандидатуру Кариса поддержали в ходе второго тура 72 депутата при необходимых 68 голосах, передает ТАСС. В понедельник сообщалось, что эстонский парламент не смог избрать президента страны на первом туре голосования. На первом туре была выдвинута только одна кандидатура – Алар Карис. На Украине раскритиковали газовый контракт России и Венгрии 31 августа 2021, 12:03 Текст: Евгения Шестак

Контракт России и Венгрии на поставку газа направлен на лишение Украины транзита «голубого топлива», заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. «Вместо прямого маршрута Россия – Украина – Венгрия, который десятилетиями бесперебойно поставлял газ в Венгрию, теперь газ будет идти по маршруту РФ – Турция – Болгария – Сербия – Венгрия, который значительно дольше... Финальная цель Кремля – несмотря на затраты полностью лишить Украину транзита, чтобы усилить политическое и милитаристское давление на Украину», – написал Макогон в Facebook. По его словам, транспортировка газа в Венгрию по новому маршруту будет стоить дороже, чем по украинскому маршруту, но Газпром якобы «прячет транспортные расходы в конечную цену газа». «Правильное решение для ЕС было бы заставить Газпром продавать газ на границах Энергетического сообщества, чтобы европейски трейдеры имели возможность самостоятельно выбирать маршруты дальнейшей транспортировки», – заключил он. Ранее Москва и Будапешт согласовали условия нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа, которое вступит в силу с 1 октября этого года. В данный момент между российской компанией Газпром и венгерской Panrusgaz действуют два контракта до конца 2021 года. В рамках этих контрактов экспорт природного газа осуществляется по двум направлениям – через пункты «Берегово» на украинско-венгерской границе и «Баумгартен» на стыке границ Венгрии, Словакии и Австрии. Лавров назвал подлой интерпретацию его слов про Сталина 31 августа 2021, 13:33

Фото: пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что некоторые деятели в информационном поле интерпретировали его слова про Иосифа Сталина подло. «По сути дела, я сказал следующее: «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу, а мы эту Европу спасли – от завоевания, от уничтожения, и спасли многие народы», – заявил Лавров, передает РИА «Новости». Он пояснил, что имел в виду использование этой линии теми, кто хочет сдерживать Россию «и кто хочет нас ослабить, видеть всегда слабыми». «Некоторые деятели в нашей оппозиции, оппозиционных СМИ... стали затем говорить, что «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло. И никогда такого рода люди не достигнут результата. Потому что наш народ умнее и богаче», – подчеркнул глава ведомства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде высказался, что нападки на Иосифа Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после нее, – это часть той самой атаки на итоги Второй мировой войны. Российский публицист и переводчик Дмитрий Пучков в беседе с газетой ВЗГЛЯД подчеркнул, что «министр абсолютно прав», поскольку «любой, кто подобные темы поднимает, – это однозначный враг родной страны без всяких скидок». На Украине захотели создать совместный с Польшей газовый хаб 31 августа 2021, 07:40

Фото: Danil Shamkin/ZUM/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Украина и Польша могут создать совместный газовый хаб в Восточной и Центральной Европе, сообщила пресс-служба ООО «Оператор ГТС Украины». «Украина и Польша рассматривают возможность создания газового хаба», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. В компании считают, что Украина и Польша могут создать мощный газовый коридор. «Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе – около 50 млрд кубических метров в год. Польша имеет план развития терминалов СПГ, балтийского газопровода и коннекторов с соседями. Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами и развитой мощной газотранспортной системой, которая соединена с семью соседними странами. С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей юго-восточной Европы», – цитирует пресс-служба генерального директора компании Сергея Макогона на 24-й газовой конференции Gazterm. «Сейчас главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы является проект «Северный поток – 2». Оператор ГТС Украины будет настаивать на применении требований Третьего энергетического пакета ЕС к трубопроводу, и в этом нас поддержали наши международные партнеры – госсекретарь, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, вице-маршал Сейма Польши Малгожата Гошевска, министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис и другие участники мероприятия», – говорится в сообщении. В прошлую пятницу в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщил, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД