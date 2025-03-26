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В России вынесли приговор 23 участникам «Азова»
В Южном окружном военном суде вынесен приговор 23 участникам украинского террористического и запрещенного нацбата «Азов», в числе осужденных – 15 мужчин и девять женщин.
Дело направили в суд в мае 2023 года, один из подсудимых умер, двух мужчин и девятерых женщин обменяли, передает РИА «Новости».
Производство по умершему прекратили, суд вынес приговор 23 подсудимым – 12 очно и 11 заочно.
Фигурантам назначили лишение свободы на срок от 13 до 23 лет колонии строгого режима. Им инкриминировались статьи УК «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».
Ряду подсудимых вменялось прохождение обучения для террористической деятельности.
Отмечается, что женщины служили в нацбате поварами, мужчины – боевиками. Все они попали в плен или были задержаны в ходе фильтрационных мероприятий в ДНР с марта по май 2022 года.
Ранее украинский военнопленный Евгений Аксенов сообщил, что норвежские власти секретно обучали штурмовиков ВСУ в подразделении, созданном из бывших бойцов «Азова».