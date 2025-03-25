В Махачкале потушили пожар после взрыва газа в салоне связи

Tекст: Алексей Дегтярев

Пожар начался после взрыва на улице Шамиля в Махачкале в здании магазина, огонь охватил площадь в 15 квадратных метров, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Согласно предварительным данным ведомства, пострадали четыре человека, все госпитализированы. На месте работают 25 спасателей и семь единиц техники.

Между тем в прокуратуре Дагестана начали проверку после взрыва газа в салоне связи, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о двух пострадавших при взрыве в махачкалинском салоне связи на проспекте Шамиля.

За несколько часов до этого в многоэтажке жилом доме в Махачкале взорвался газ, пострадали два человека, начался пожар. Отмечалось, что дом не был введен в эксплуатацию и не должен был быть заселен.