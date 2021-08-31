В Британии осудили попытки США переложить вину за взрыв в Кабуле

Представители Консервативной партии Великобритании раскритиковали США за попытку переложить вину за взрыв у ворот Abbey аэропорта Кабула на Соединенное Королевство, сообщил телеканал Sky News.

«Я боюсь, что это бесполезная игра в поиски виноватого... Это показывает, до какого низкого уровня, упали особенные отношения», – цитирует РИА «Новости» председателя комитета по обороне Палаты общин Тобиаса Эллвуда.

В свою очередь бывший лидер Консервативной партии Иэн Дункан Смит заявил, что «президент Джо Байден был ответственным за те решения, которые были критическими в развитии событий, которые произошли».

«Я думаю, что попытки делать заявления против Великобритании относительно подрыва смертника действительно достойны осуждения. Если бы правительство США или американские военные были настроены серьезно относительно закрытия ворот, они бы их закрыли», – заявил он.

По его словам, предположение о том, что «британцы умоляли их оставить ворота открытыми, несколько мелочно и, вероятно, неправильно».

Тем временем британский правительственный источник заявил, что США «приходится объяснить тот абсолютный беспорядок, который был во время эвакуации».

В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*».

Издание Politico со ссылкой на секретные документы сообщило, что командиры в Кабуле предупредили, что ворота Abbey аэропорта подвергаются «наивысшей угрозе», однако американцы решили подержать ворота открытыми еще некоторое время, чтобы позволить британским союзникам продолжить эвакуацию своего персонала. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб опроверг эту информацию.

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