На Украине назвали условия перехода ВСУ в наступление в Донбассе

МИД назвал иск России к Украине в ЕСПЧ крайней мерой

Российская жалоба на Украину в ЕСПЧ является продуманным шагом, но это крайняя мера, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

«Строить какие-то прогнозы по поводу того, как будет рассмотрена эта жалоба, достаточно сложно. Это в общем-то шаг, на который РФ пошла осознанно, он является продуманным. Достаточно долго шла подготовка такого шага. При этом можно сказать, что в общем-то это крайняя мера, потому что, как известно, РФ до этого в международные органы не обращалась. И в том что касается ЕСПЧ, это первая межгосударственная жалоба, которая подается Россия», – сказал Лукьянцев в интервью РИА «Новости».

По его словам, факторы, которые вынудили Россию пойти на этот шаг, «лежат на поверхности». Он напомнил, что министр иностранных дел России и официальный представитель МИД неоднократно делали заявления, в которых привлекали внимание к масштабному и систематическому нарушению прав человека на Украине. К этим же нарушениям Россия привлекала внимание и контрагентов в международных организациях: ООН, ОБСЕ, Совете Европы, однако ответа не получила.

«К сожалению, мы не получали от них какой-то внятной реакции, не говоря уже о том, что Украина категорически не признает факт наличия каких-либо нарушений со своей стороны, несмотря на заключение, допустим, Венецианской комиссии Совета Европы по целому ряду законов, которые недавно были приняты на Украине, несмотря на совершенно вопиющие случаи, связанные и с гибелью людей на майдане, несмотря на совершенно очевидные вопиющие факты гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая (2014 года), несмотря на захваты и насилие в отношении представителей канонической православной церкви на Украине, несмотря на запреты на въезд и на деятельность представителей российских СМИ, журналистов, политических деятелей, несмотря на гибель людей в результате контртеррористической операции так называемой на юго-востоке Украины, когда просто развязана война против собственного украинского народа в Донбассе», – пояснил Лукьянцев.

Также он отметил, что рассмотрение иска России против Украины в ЕСПЧ займет не один год, потому что в ЕСПЧ сейчас находится несколько исков в отношении России, тысячи исков индивидуальных.

«И суду надо в общем-то определиться. Общая его позиция обычно – это то, что приоритет должен быть отдан межгосударственным искам до рассмотрения исков частных лиц. Поэтому будем ждать результатов», – сказал Лукьянцев.

По слова дипломата, Россия рассчитывает, что судьи ЕСПЧ досконально исследуют ту доказательную базу, которая представлена российской стороной, и эта судебная инстанция даст должную оценку того, как Украина нарушает свои международные обязательства, в частности, по Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней. Он подчеркнул, что в случае удовлетворения иска Украина может лишиться членства в Совете Европы.

«ЕСПЧ может далее, если теоретически сочтет, что государство систематически не исполняет свои обязательства по исполнению решений ЕСПЧ, поставить вопрос о том, что государство не соответствует критериям членства в организации», – пояснил Лукьянцев.

22 июля Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она «относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года». Также Москва попросила ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма и возложила ответственность за гибель Boeing MH17 на Украину.