Разведчики ЛНР обнаружили вооружение и технику ВСУ рядом с линией соприкосновения

В пяти подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе есть украинские бронетехника и вооружение, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. «Наша разведка продолжает фиксировать наличие вооружения и военной техники ВСУ, запрещенных минскими соглашениями, размещенных вдоль линии боевого соприкосновения в нарушение третьего пункта комплекса дополнительных мер по поддержанию перемирия», – цитирует Филипоненко РИА «Новости». По его словам, оружие и бронетехника имеется в пяти населенных пунктах у линии соприкосновения. Ранее в ДНР сообщали, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе продолжает ухудшаться.

Погребинский назвал отвратительной речь Зеленского на параде по случаю Дня независимости 24 августа 2021, 16:44

Фото: Факти ICTV/YouTube

Текст: Наталья Макарова

«Многим поведение Зеленского на параде может понравиться, но для меня оно выглядит отвратительно, особенно после оскорбительных намеков в адрес русских и России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя парад, прошедший в честь 30-летия независимости Украины. «На зрителя, не искушенного высокой культурой, парад должен произвести впечатление. Допускаю, многим людям это должно понравиться», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Я вижу самолюбование президента Зеленского, который оказался в центре внимания и красуется, наслаждается своим величием. Но для меня это все, особенно после его выступления, которое было переполнено небылицами и оскорбительными намеками в адрес России, выглядит отвратительно», – поделился политолог. По его словам, раньше Зеленский в своей риторике наследовал курс экс-президента страны Петра Порошенко, который также позволял себе оскорбительные намеки в адрес русских и России. «Теперь Зеленский стал наследовать курс другого бывшего главы государства – Виктора Ющенко, – указал Погребинский. – Он прославился тем, что регулярно произносил бред про тысячелетнюю историю Украины и что украинцы – родоначальники всех цивилизованных народов. Подобные небылицы начал рассказывать и нынешний президент, например о том, что Украина – родина первой конституции». Собеседник убежден, что «это все больше отталкивает значительную часть населения Украины от президента и от страны, в которой приходится иметь такого главу». Во вторник на параде в честь 30-летия независимости Украины президент страны Владимир Зеленский Во вторник на параде в честь 30-летия независимости Украины президент страны Владимир Зеленский прослезился в тот момент, когда были разыграны театрализованные сценки, символизирующие страницы украинской истории со времен Киевской Руси и до конфликта в Донбассе. Каждую из них проходила маленькая девочка, символизирующая Украину. Затем по Крещатику прошли три колонны: пешая, воздушная и механизированная. Всего в параде участвовали более 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц военной техники, а также представители более 30 стран. Также анонсировалось участие авиации НАТО. Это самый масштабный военный парад за все годы независимости Украины. В этом году Украина отошла от традиционной системы организации парадов. Впервые за годы независимости в этот день не было объезда войск и поздравления министра обороны. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Зеленский показал скотское отношение к русским, и о том, почему его разочаровала позиция Запада по Крыму.

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Оператор газотранспортной сети Украины (ГТС) намерен предложить свои услуги по управлению газопроводом «Северный поток – 2», поскольку, согласно правилам ЕС, оператор этого проекта должен быть независим от Газпрома, заявил глава ГТС Украины Сергей Макогон. «Предложим наши услуги по управлению «Северным потоком – 2» как реально независимым от Российской Федерации оператором ГТС», – цитирует Макогона «Корреспондент.нет». Он пояснил, что, согласно правилам Евросоюза, владельцы трубопроводов должны быть независимы от поставщиков газа. Напомним, действующий оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream AG проиграл в суде Германии дело об освобождении газопровода от требований Газовой директивы Европейского союза. Компания не согласилась с решением суда и намерена позже сообщить о своих дальнейших шагах. Нынешняя жалоба Nord Stream 2 AG была направлена против решения Федерального сетевого агентства, которое в мае 2020 года постановило, что «Северный поток – 2» не подлежит исключению на территории Германии из-под норм обновленного Третьего энергопакета Евросоюза, так называемой Газовой директивы ЕС. Эта директива подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании. На Украине ответили на шутку Лаврова о «приватизации» Нового года 26 августа 2021, 13:53

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Евгения Шестак

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о приватизации Киевом Нового года вслед за Днем Крещения Руси неуместны и исторически некорректны, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Комментарии главы МИД Сергея Лаврова относительно этого указа президента являются неуместными и исторически некорректными, очень жаль видеть очередное превращение дипломатии в пропаганду», – цитирует РИА «Новости» Кулебу. По его словам, Украина была, есть и будет, а попытки Москвы, как исторической периферии, называться центром Киевской Руси не новы. «Двух Киевов нет, есть один Киев, он украинский и это столица украинского государства», – добавил министр. Ранее Лавров, комментируя заявления украинского президента Владимира Зеленского о Дне крещения Руси, пошутил, что в скором времени можно ожидать приватизации Киевом Нового года. Президент Украины в своем поздравлении украинцев с Днем Крещения Киевской Руси заявил, что 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети и являются по праву наследниками, а «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство». Позже в Крыму нашли ошибку в словах Зеленского о Киевской Руси. Украинским паралимпийцам приказали покинуть церемонию открытия Игр в Токио 24 августа 2021, 18:26 Текст: Алексей Дегтярев

Украинская делегация на Паралимпийских играх в Токио покинула церемонию открытия, чтобы не стоять рядом с российскими спортсменами, сообщил комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев. «Руководитель Паралимпийского комитета Украины буквально в приказном порядке своим спортсменам дал команду уходить. Дескать, всем нужно отдыхать, нужно уходить с церемонии», – сообщил Губерниев в эфире «Матч-ТВ». Он пожалел украинских атлетов, покинувших церемонию, но отметил, что некоторые из них все же остались. Напомним, во вторник прошла церемония открытия Паралимпийских игр в Токио, там подняли паралимпийский флаг, и спортсмены принесли клятву. Пушков: Президент Эстонии подложила свинью Украине 26 августа 2021, 08:49

Фото: INTS KALNINS/REUTERS

Текст: Евгения Шестак

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд «неожиданно подложила свинью» Киеву, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление эстонского лидера о несоответствии Украины условиям вступления в НАТО. «Президент Эстонии Керсти Кальюлайд неожиданно подложила свинью киевским властям. Она не только заявила, что Украина совершенно не готова – и еще много десятилетий не будет готова – к приему в НАТО, но и посоветовала эстонцам не инвестировать в украинскую экономику. Если, конечно, они не хотят потерять свои деньги из-за коррумпированности украинских судов», – написал Пушков в Telegram. По его мнению, таким образом Кальюлайд намекнула, что Украине далеко еще «даже до Прибалтики». Политик добавил, что эстонский лидер «не оставила камня на камне» от официального лозунга украинских властей «Украина цэ Еуропа». «На правах союзника, так сказать. Как в поговорке: «Платон мне друг, но истина дороже», – заключил сенатор. Ранее Кальюлайд заявила, что Украине необходимо несколько десятилетий для вступления в Европейский союз. Также она посоветовала согражданам не инвестировать средства в экономику Украины, поскольку они могут легко потерять вложенные деньги. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отмечал, что не видит Украину членом ЕС в ближайшие три-пять лет. Порошенко облили зеленкой в Киеве 24 августа 2021, 17:24

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Экс-президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой в Киеве, инцидент попал на видео, его опубликовали в СМИ. Инцидент произошел у входа в метро Крещатик, в тот момент, когда экс-глава государства направлялся в правительство, сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале. Напомним, в числе облитых зеленкой украинских политиков есть бывший премьер Арсений Яценюк, и экс-глава МВД Арсен Аваков, и экс-глава СНБО Александр Турчинов, и лидер Радикальной партии Олег Ляшко. В Тбилиси резко ответили президенту Эстонии по поводу членства Грузии в ЕС 26 августа 2021, 16:39

Фото: Dursun Aydemir/Hans Lucas/Reuters Connect

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Мэр Тбилиси и генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе резко ответил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, которая предположила, что Грузии, Украине и Молдавии понадобится не менее 20 лет, чтобы соответствовать критериям вступления в Евросоюз, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Пусть все приглядывают за своими странами», – заявил Каладзе. «А мы как-нибудь сможем осуществить реформы и сделать все для того, чтобы наша страна как можно скорее стала членом ЕС», – сказал мэр столицы Грузии. Грузия намерена в 2024 году подать заявку на членство в ЕС. Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине необходимо несколько десятилетий для вступления в Европейский союз. Также она добавила, что на Украине, в Молдавии и Грузии есть «проблемы с системой правосудия». Она отметила, что, возможно, есть смысл найти некий промежуточный вариант, который поможет Украине, Молдавии или Грузии сотрудничать с ЕС так, как они хотят. Ющенко рассказал о «шокирующих» аргументах Меркель против вступления Украины в НАТО 25 августа 2021, 08:42

Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann

Текст: Алина Назарова

Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал, что на саммите в 2008 году его шокировала позиция канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу вступления Украины в Североатлантический альянс. Ющенко расценил саммит 2008 года как нечто «близкое» к измене. «Думаю, да. Я это слово (измена) не буду говорить, но, думаю, что это близко», – отметил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24». По словам политика, занимавшего тогда пост президента Украины, в тот день у него было много разочарований. При этом его «шокировало» то, как формировали свою позицию по этому вопросу немецкая делегация во главе с Меркель, а также бывший на тот момент президентом Франции Николя Саркози. «Мы собрались – семь-восемь президентов – и пошли к Меркель. Саркози покинул зал, не захотел общаться. А с Меркель состоялся очень короткий, минут на пять, диалог. Она говорит: господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, это то, что на сегодня только треть украинцев разделяют проект НАТО», – рассказал Ющенко. Как утверждает экс-президент, он указывал Меркель на то, что за два года его президентства число поддерживающих вступление страны в НАТО украинцев выросло с 14 до 31%, при этом альянс принял в свои ряды Испанию, когда такой шаг одобряли лишь 17% жителей этой страны. «Наш разговор на этом закончился. Для меня аргументы, которые Меркель высказала тогда, до сегодняшнего дня не приняты и неприемлемы. Это слабые аргументы, на которых не могло базироваться то решение», – заключил политик. В июле на Украине одобрили стратегию по вступлению в НАТО и противодействию России. Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в организации, отодвинув при этом решение вопроса на неопределенное время. Лидеры альянса на саммите в июне этого года вновь поддержали право Киева и Тбилиси на присоединение к НАТО, не назвав при этом сроков вступления этих стран в организацию. Эксперт: Украина неспособна собрать сейчас даже «ведро с болтами» 26 августа 2021, 17:35

Фото: US Air Force

Текст: Наталья Макарова

«Ранее на Украине строились авианосцы, самолеты и ракеты. Мало кто из европейских стран мог похвастаться такими промышленными и научными возможностями. Но сейчас они угробили то немногое, что у них оставалось», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя срыв концерном «Укроборонпром» планов по сборке американских вертолетов UH-1 к 30-летию независимости Украины. «То, что «Укроборонпром» не смог наладить строительство американских вертолетов UH-1 «Ирокез», говорит о полной потере всех возможных и невозможных компетенций. Дело в том, что этот вертолет эксплуатируется еще со времен войны во Вьетнаме. Грубо говоря, ситуация похожа на то, как ЗАЗ не смог бы наладить выпуск автомобилей «Запорожец», – отметил военный эксперт Дрозденко. По словам эксперта, «если бы Украина сохранила связи с Россией, ее возможности в сфере авиации оставались бы на достойном уровне». «Был бы жив авиазавод «Антонов», не умирал бы завод «Мотор Сич», – уточнил собеседник. «Ведь ранее на Украине строились авианосцы, самолеты и ракеты. Мало кто из европейских стран мог похвастаться такими промышленными и научными возможностями, какие были на Украине. Но после событий 2014 года они окончательно угробили то немногое, что у них оставалось. И даже такое ведро с болтами, как вертолет UH-1 «Ирокез», они собрать не смогли», – подытожил эксперт. Напомним, концерн «Укроборонпром», обещавший наладить строительство американских вертолетов UH-1 «Ирокез» к 30-летию независимости Украины, сорвал планы по сборке этих машин. В феврале 2021 года гендиректор концерна Юрий Гусев пообещал наладить «лицензионную сборку» данных машин на мощностях Одесского авиационного завода и построить первый такой вертолет к 30-летию независимости Украины, однако в настоящее время сборка даже не начиналась. При этом в самом «Укроборонпроме» заявили, что на данный момент машинокомплекты для сборки вертолетов не завезли в страну из-за длительных разрешительных процедур, в этой связи сроки начала производства сдвигаются. Кроме того, как пишет Defense Express, выяснилось, что американская компания Bell Textron не выдавала «Укроборонпрому» разрешение на производство этих вертолетов. Речь шла о сотрудничестве с малоизвестной компанией из Флориды, занимающейся ремонтом вертолетов Bell. UH-1 «Ирокез» – американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, это одна из самых известных и массовых машин в истории вертолетостроения. Серийно производится с 1960 года, получил широкую известность благодаря войне во Вьетнаме.

Фото: Алексей Ерешко/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Если в Киеве не думают о своих людях, то это не предполагает, что мы тоже не должны думать о своем братском народе», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя эвакуацию из Афганистана более 500 человек, в том числе граждан Украины, силами Минобороны России. «Речь идет о гуманитарной акции. Если в Киеве сидят люди, которые не думают о своих людях, то это не предполагает, что мы тоже не должны думать о своем братском народе», – отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. При этом, по словам собеседника, официальный Киев после получения российской помощи никак не изменит политику по отношению к нашей стране. «Те, кто находятся у рычагов власти на Украине, и те, кто стоит за их спиной, заняты совершенно другим. Им кажется, было бы хорошо вступить в НАТО и погубить Россию», – пояснил сенатор. Минобороны России по поручению президента Владимира Путина организует эвакуацию из Афганистана более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации. Об этом сообщили в военном ведомстве. С этой целью создана авиационная группировка из четырех самолетов военно-транспортной авиации, которая сосредоточена на аэродроме в Ульяновске, передает ТАСС сообщение Минобороны. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о скандале с украинским самолетом, который должен был эвакуировать граждан республики из Афганистана. Местные СМИ, а затем и замглавы МИД Украины сообщили о захвате этого самолета в Кабуле. Позже пресс-служба украинского МИДа опровергла это заявление – «захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет». Однако затем появились сведения, что украинский борт не захватили, а «зафрахтовали» богатые афганцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. В то время, когда Россия готовится помочь украинцам, оставшимся в Кабуле, Запад вновь подталкивает Украину к противодействию России. США, Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария создают фонд для противодействия влиянию России на Украине, сообщила замглавы британского МИДа Венди Мортон. Фонд начнет работу к декабрю. В течение трех лет планируется привлечь около 50 млн долларов.

Фото: Serhii Hudak/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с ложным утверждением, что российские самолеты, участвовавшие в эвакуации людей из Афганистана, якобы использовали занятую талибами авиабазу Баграм, а не аэропорт Кабула. Глава МИД Украины выступил с ложным утверждением, что российские «самолеты [якобы] летели не в аэропорт Кабул, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов». Это, по утверждению Кулебы, якобы свидетельствует о «тесных связях» России с «Талибаном»* (движение признано террористическим и запрещено в России), передает РИА «Новости». При этом на видео, которые публиковались в СМИ, видно, что российские самолеты прибыли именно в международный аэропорт Кабул имени Хамида Карзая. В частности, в сюжете турецкого агентства Anadolu можно увидеть стоящие в воздушной гавани Ил-62М и Ил-76, а также американских военнослужащих и самолеты западной коалиции, которые участвуют в эвакуации людей из столицы Афганистана. Кроме того, в видео агентства Ruptly, на котором запечатлен взлет Ил-62М из кабульского аэропорта, также видны воздушные суда стран НАТО. Минобороны России по поручению президента Владимира Путина организовало эвакуацию из Афганистана более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации. Об этом сообщали в военном ведомстве. Напомним, из Кабула вылетели четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России с россиянами и гражданами других стран ОДКБ на борту. Один из самолетов доставил эвакуированных из Афганистана граждан Таджикистана в Гиссар. В подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны России. Порошенко обвинил Зеленского в инциденте с «зеленой соплей» 24 августа 2021, 22:29 Текст: Антон Антонов

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает нынешнего лидера страны Владимира Зеленского причастным к инциденту, в ходе которого Порошенко облили зеленкой. «Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю – страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой», – приводятся слова Порошенко на сайте его партии «Европейская солидарность». Порошенко призвал Зеленского не бояться его самого, а также «десятков тысяч людей», собравшихся отпраздновать День независимости Украины, которую экс-президент и его соратники «завоевали, отстояли». Зеленский же, по словам Порошенко, «не представляет», что с ним было бы, если бы нынешнему лидеру Украины пришлось столкнуться «с теми трудностями», с которыми Украина столкнулась в 2014–2015 годах. «Мы здесь все – за Украину», – заявил Порошенко, подчеркнув, что люди «празднуют свой праздник» и «вернут последний клочок украинской земли, хоть в Донбассе, хоть в Крыму». Он обещал, что со своими соратниками «снова мобилизует весь мир вокруг Украины». Порошенко верит в «историю успеха», которого добьется «фантастический украинский народ». Напомним, у входа в метро в Киеве, когда экс-глава государства направлялся в правительство, его облили зеленкой. До инцидента Порошенко участвовал в «Марше защитников Украины». На Украине сорвали планы по сборке американских вертолетов 26 августа 2021, 08:37

Фото: Денис Асланов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Концерн «Укроборонпром», обещавший наладить строительство американских вертолетов UH-1 «Ирокез» к 30-летию независимости Украины, сорвал планы по сборке этих машин. В феврале 2021 года гендиректор концерна Юрий Гусев пообещал наладить «лицензионную сборку» данных машин на мощностях Одесского авиационного завода и построить первый такой вертолет к 30-летию независимости Украины, однако в настоящее время сборка даже не начиналась, передает РИА «Новости». При этом в самом «Укроборонпроме» заявили, что на данный момент машинокомплекты для сборки вертолетов не завезли в страну из-за длительных разрешительных процедур, в этой связи сроки начала производства сдвигаются. Кроме того, как пишет Defense Express, выяснилось, что американская компания Bell Textron не выдавала «Укроборонпрому» разрешение на производство этих вертолетов. Речь шла о сотрудничестве с малоизвестной компанией из Флориды, занимающейся ремонтом вертолетов Bell. UH-1 «Ирокез» – американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, это одна из самых известных и массовых машин в истории вертолетостроения. Серийно производится с 1960 года, получил широкую известность благодаря войне во Вьетнаме. Запад создал фонд противодействия влиянию России на Украине 25 августа 2021, 01:58

Фото: Andrew Parsons/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

США, Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария создают фонд для противодействия влиянию России на Украине, сообщила замглавы британского МИДа Венди Мортон. Мортон приняла участие в праздновании Дня независимости Украины в Киеве, где анонсировала создание фонда «Партнерство за сильную Украину». Как заявило посольство Великобритании в Киеве, фонд должен «смягчить дестабилизирующее воздействие России на южные и восточные регионы Украины», передает ТАСС. Фонд начнет работу к декабрю. В течение трех лет планируется привлечь около 50 млн долларов. Деньги собираются направить на «укрепление потенциала пострадавших от конфликта регионов». Так, возможно «предоставление властям технических консультаций или предоставление грантовых инвестиций, создающих экономические возможности и улучшение доступа жителей юга и востока Украины к госуслугам». Страны Запада полагают, что таким образом удастся добиться «повышения качества коммунальных услуг, увеличения доходов домашних хозяйств и расширения связей между разделенными конфликтами сообществами». Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией. Поводом для этого стало нежелание президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев на «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников второго эшелона. Эксперт назвал управляющий Украиной коллегиальный орган Запада 25 августа 2021, 22:29

Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

На Украине не скрывают факт внешнего управления страной, об этом открыто пишут СМИ, а некоторые издания даже гордятся этим, сказал газете ВЗГЛЯД публицист Владимир Корнилов. Ранее на Украине прошли торжества в рамках празднования 30-летия независимости. «Даже опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство населения Украины не считает страну независимой. Все прекрасно понимают, что Украиной управляют в ручном режиме послы G7, так называемая семипосольщина. Послы даже создали сообщество в Twitter, где напрямую выкладывают указания о том, какие законы должна принимать Верховная рада и какие задачи необходимо решать правительству. И все это выполняется», – отмечает историк и публицист Владимир Корнилов. Факт внешнего управления страной не скрывается. «Именно поэтому самой влиятельной женщиной Украины была названа даже не посол, а временная поверенная посольства США Кристина Квин. А бывший посол Канады Роман Ващук в своих недавних откровениях рассказывал, что внешнее управление Украиной появилось по просьбе самой страны. По его словам, эта «семипосольщина» принимает решения за власти Украины и вмешивается во все внутренние дела государства», – напомнил эксперт. В украинских СМИ открыто пишут о внешнем управлении, а некоторые издания «умудряются даже гордиться этим». «С 2014 года субъектность Украины полностью сдана западным державам. В наблюдательные советы госкорпораций вроде «Укроборонпрома», «Украинской железной дороги» и других назначены иностранцы на баснословные зарплаты даже по западным меркам. И лучше от этого никому не стало. Мы же помним громкие коррупционные скандалы в военной отрасли. Мы помним, в какой кризис вогнало внешнее управление «Украинскую железную дорогу», – считает Корнилов. Собеседник уверен, что подобными назначениями Запад «возглавил коррупцию на Украине». «Мне забавно слышать, как представители нынешней администрации США кричат, что на Украине нужно побороть коррупцию. Ну да, конечно. А сын Джо Байдена Хантер, работая в украинской газовой компании, конечно же, «боролся» с коррупцией. Все прекрасно понимают, что Америка и некоторые западные страны направляют эту коррупцию в нужное для себя русло. А любые попытки снизить у