|
|
РКК «Энергия» завершила расследование нештатных ситуаций на модуле «Наука»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации «Энергия» закончила расследование причин отказов, произошедших во время полета модуля «Наука» к МКС, и передала все материалы комиссии Роскосмоса, заявил генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.
«Комиссия Ракетно-космической корпорации «Энергия» закончила свое расследование, материалы переданы комиссии «Роскосмоса». После завершения работы этой комиссии определенная информация может быть предана огласке», – передает РИА «Новости» слова Соловьева.
Он также отметил, что включение двигателей модуля «Наука» не было критичным для МКС. «Через час после случившегося я разговаривал со своим коллегой Джоэлом Монталбано – руководителем программы МКС в НАСА, которого знаю с 1993 года. Спрашивал его насчет солнечных батарей. Он меня успокоил, что воздействие было в два раза меньше, чем предельное. Он сам и его команда управления полета полагают, что ничего ужасного не произошло. Ну развернулось, ну и что?» – сказал Соловьев.
По его словам, никаких претензий НАСА к российской стороне не выдвигало. «Инженерный состав моего уровня и ниже никогда ничего не выдвигал», – сказал он.
Напомним, в конце июля российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей «Науки».
Сначала в Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива. Однако позже генконструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что двигательная установка «Науки» включилась из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. В свою очередь глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил наличие в случившемся человеческого фактора.
В НАСА какого-либо ущерба от инцидента для МКС не зафиксировали. Там также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является уникальной, такое случалось ранее. В Роскосмосе ситуацию назвали штатной. Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил о создании комиссии для выяснения причин произошедшего. При этом Роскосмос решил не привлекать НАСА к расследованию. Газета ВЗГЛЯД разбирала самодеятельность российского модуля на орбите.
Эксперт объяснил упорство Эрдогана в покупке С-400
|
|
«Намерение Анкары купить второй полк С-400 объясняется желанием показать свою независимость в отношениях с США и многовекторность во внешней политике», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев. Ранее президент Тайип Эрдоган подтвердил планы Турции по закупке второго полка зенитных ракетных комплексов С-400 у России.
«Своим заявлением Эрдоган демонстрирует политическое упорство: он не только не прекращает сотрудничество по С-400, как от него требуют США, а еще и усиливает его», – отметил военный эксперт Сергей Денисенцев.
На планы Анкары по закупке второго полка С-400 повлияла совокупность факторов. «Во-первых, Эрдоган стремится продемонстрировать многовекторность Турции и ориентированность не на одного партнера в лице США. Во-вторых, у Турции появляется возможность изучать и работать с новыми военными технологиями», – пояснил собеседник.
«Кроме того, помимо вопроса технологий и желания показать независимость, свою роль сыграл и ценовой фактор. Закупка С-400 обходится для турецкого бюджета дешевле, чем обошлось бы аналогичное сотрудничество с американцами», – добавил эксперт.
«Впрочем, два полка С-400 – это не так много для страны, которая находится в столь сложной геополитической ситуации. Нельзя сказать, что закупка второго полка радикально изменит возможности Анкары в военном плане. Нет. Это скорее политический вопрос», – резюмировал Денисецев.
В воскресенье президент республики Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в приобретении у России второго полка зенитных ракетных комплексов С-400. «Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности. В последнем телефонном разговоре с президентом Путиным мы обсудили эту тему. Когда я поеду в Россию, мы все это обсудим еще раз», – отметил турецкий лидер.
В августе гендиректор «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр Михеев заявил, что новый контракт с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 может быть подписан в ближайшее время.
В июле замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон может ввести в отношении Турции дополнительные санкции в случае закупок российских вооружений.
«Мы продолжаем возражать против покупки и развертывания Турцией российской системы ПВО С-400. И ясно дали понять, что любые новые крупные закупки вооружений у России повлекут за собой дополнительные санкции [в рамках американского закона] CAATSA», – сказала Нуланд в Конгрессе. Она добавила, что продажи и совместное с Турцией производство истребителя-бомбардировщика F-35 останутся приостановленными.
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Поляки разрушили строящийся забор на границе с Белоруссией
Пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией, сообщает Пограничная стража Польши.
«Сотрудники Пограничной стражи совместно с солдатами Войска польского задержали группу из 13 человек (12 граждан Польши и один гражданин Нидерландов), которые разрушили технические заграждения на границе Польши и Белоруссии», – приводит сообщение РИА «Новости».
Сообщается, что «среди задержанных – Бартош К (по польским законам фамилия задержанных не называется)». Предположительно речь идет об активисте фонда «Открытый диалог» по имени Бартош Крамек. Главой данного фонда является его жена Людмила Козловская – гражданка Украины, ранее депортированная из Евросоюза после того, как проверкой финансовой деятельности организации занялось Агентство внутренней безопасности Польши.
Ранее Польша решила обеспечить нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией палатками, кроватями, пижамами и другой гуманитарной помощью.
Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в миграционном кризисе на границе страны с Белоруссией.
Байдена заметили спящим на пресс-конференции
|
|
Пользователи Twitter обратили внимание на президента США Джо Байдена, который, судя по видео, мог уснуть на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
«Старичок Байден спал, пока его израильский коллега выступал», – написала Hande Gülbahar.
«Мистер Байден, как вы относитесь к тому, что рядом с вами вообще-то сидит премьер Израиля в кипе?» – поинтересовался Murat Aslan.
-
Некоторые пользователи решили, что Беннет заметил состояние Байдена и попытался исправить ситуацию, передает РИА «Новости».
«Сначала он [Беннет] начал говорить, смотря прямо в камеры, чтобы спасти положение, а затем повысил голос, чтобы разбудить Байдена», – написал Fatih Tüfekci.
«Дедуля, ты шутишь? Не зря его Трамп во время выборов называл Сонный Джо», – заключил The Dark Knight.
Однако репортер CNN Дэниел Дэйл в Twitter выложил полное видео с пресс-конференции, на котором Байден не спит и реагирует на речь собеседника.
В Белом доме ранее сообщили, что Байден и Беннет обсудили межгосударственные отношения и проблему безопасности на Ближнем Востоке.
«Ашан» сократил число супермаркетов в России на треть
Российское подразделение французской Auchan («Ашан») за первое полугодие 2021 года закрыло 17 супермаркетов сети, следует из отчетности Elo Group.
По состоянию на 30 июня 2021 года, в России насчитывалось 238 точек, из которых 95 были обычными гипермаркетами и гипермаркетами меньшего по площадям городского формата «Ашан Сити», 143 – супермаркетами, передает «РБК».
В конце июня 2020 года ретейлер управлял 274 точками в России: 62 гипермаркетами и 212 супермаркетами. Таким образом, за год число магазинов снизилось на 32,5% (часть из них могла при этом перепозиционироваться как «Ашан Сити»).
Встречу Байдена с Зеленским повторно перенесли
|
|
Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, которую планировали провести 31 августа, перенесена уже во второй раз, сообщил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.
Подоляк сказал, что главы государств встретятся 1 сентября. По его словам, перенос является «абсолютно протокольным», он связан «в том числе и с тем, что это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана». Переговоры перенесли, чтобы им не помешала ситуация в Афганистане, сказал Подоляк.
Он указал на «непредсказуемость и накаленность ситуации в Афганистане» и отметил, что Вашингтону «необходима фокусировка на этой теме в этот день». Подоляк заявил, что для Киева «удобнее провести встречу лидеров в информационной обстановке следующего дня», когда «именно Украина станет ключевым ньюсмейкером американской повестки», передает «РБК-Украина».
Напомним, изначально планировалось, что встреча лидеров состоится 30 августа, недавно ее перенесли на 31 августа. Вашингтон планирует завершить операцию по выводу американских войск из Афганистана к 31 августа. Талибы заявили, что желающим покинуть Афганистан необходимо сделать это до 31 августа. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
Эксперт опроверг открытие талибами водохранилища для подачи воды в Иран
Сообщения о том, что талибы (организация «Талибан» запрещена в России) открыли шлюзы водохранилища Хайраманд для подачи воды в Иран (в провинции Систан и Балуджистан) не соответствует действительности, заявил газете ВЗГЛЯД специалист в области российско-иранских отношений Раджаб Сафаров.
«Из-за обильных дождей и селевых потоков забор воды достиг критического уровня, произошел сброс лишнего объема воды. Видимо, люди это восприняли за открытие талибами водохранилища для иранцев», – пояснил он.
По словам Сафарова, сообщения такого рода появились в основном в социальных сетях.
«Наоборот, из-за того, что некоторые официальные лица провинции сделали публичные антиталибские заявления, спикер талибов Моджехед достаточно резко прошелся по Ирану», – заключил эксперт.
Подача воды в Иран была перекрыта бывшим правительством Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что страна больше не будет раздавать бесплатную воду никому. Одним из условий была поставка Ираном топлива в обмен на воду. В Тегеране заявили, что Гани, поступая таким образом, нарушил договор о реке Гильменд 1973 года, который разделил воду между двумя странами, передает The Cradle.
При этом иранские официальные лица утверждали, что решение Кабула отрезать Иран от основного источника воды было принято из-за настойчивости США использовать любые средства для давления на Тегеран.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Миссисипи изменила направление течения из-за урагана «Ида» в США
На побережье штата Луизиана обрушился ураган «Ида», который поменял направление течения реки Миссисипи, сообщила геологическая служба США.
Ураган четвертой степени обрушился на побережье Мексиканского залива, из-за чего уровень Миссисипи поднялся как минимум на 2,1 м, а сильный ветер привел к тому, что течение реки на юго-востоке штата изменило свое направление. Возникла угроза затоплений, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Представитель геологической службы Скотт Перьен сообщил, что в окрестностях Нового Орлеана Миссисипи текла в обратном направлении со скоростью около 1,5 м/с. Подобная картина наблюдалась и «во время урагана «Катрина», но это крайне необычное явление», сказал он.
Ураган вырывает с корнем деревья, срывает крыши с домов, обрывает линии электропередачи, около 450 тыс. потребителей остались без электроэнергии, на ремонт электросетей может потребоваться несколько недель. Скорость ветра достигает 58 м/с, он движется в северо-западном направлении со скоростью около 16 км/ч. Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало.
Напомним, в связи с приближением урагана «Ида» нефтедобыча в Мексиканском заливе приостановлена почти на 91%. Луизиана и Новый Орлеан уже подвергались разрушительному влиянию урагана «Катрина» в 2005 году. Жертвами стихии тогда стали 1,8 тыс. человек.
СМИ: Удар в Кабуле осуществили США
Удар в Кабуле осуществили США, передает Reuters со ссылкой на американских чиновников.
«США произвели военный удар в Кабуле», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».
Согласно источникам, целью удара были предполагаемые боевики группировки «Исламское государство* – Вилаят Хорасан» (запрещена в России).
Между тем телеканал Al-Jazeera сообщает, что в результате взрыва в Кабуле один ребенок погиб, еще три человека пострадали. По данным корреспондента телеканала, человеческие жертвы стали результатом ракетного удара по дому недалеко от аэропорта Кабула.
Ранее стало известно, что в Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya.
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.
28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.
США подтвердили удар по машине в Кабуле
|
|
Центральное командование США подтвердило авиаудар по автомобилю в Кабуле, военные сообщили, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористической группировки «Исламское государство* – Вилаят Хорасан» (запрещена в России).
«Вооруженные силы США в рамках самозащиты нанесли сегодня загоризонтный беспилотный авиаудар по автомобилю в Кабуле, устранив непосредственную угрозу со стороны «ИГ* – Вилаят Хорасан» международному аэропорту имени Хамида Карзая», – сообщило Центральное командование США, передает РИА «Новости».
Напомним, в Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya. Телеканал Ariana News сообщил, что жертвами ракетного удара стали шесть человек, включая четырех детей. Отмечается, что от удара, помимо шести жертв, пострадали еще четыре человека.
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.
28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.
Политолог указал на хаотичное поведение США в Афганистане
|
|
«Американцы действуют спонтанно и сумбурно, пытаясь не допустить повторения терактов, эвакуироваться и забыть обо всем как о страшном сне», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее США подтвердили удар по машине в Кабуле, в результате которого погибло четыре ребенка. Предполагалось, что автомобиль был начинен взрывчаткой.
«США, строго говоря, уже все равно, к каким последствиям проведут такие авиаудары, потому что они заканчивают вывод войск из Афганистана. Вероятно, они получили какие-то сведения о готовящемся теракте. Если это правда, то предотвращение того, что случилось несколько дней назад в кабульском аэропорту, необходимая вещь. Понятно, что убивать детей никто не собирался. Но в таких случаях всегда есть издержки», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов.
«В целом все это выглядит печально. Такое ощущение, что в Белом доме нет представления о том, как себя вести. Предпринимаются какие-то хаотичные действия на финальном этапе. То есть мы видим, что американцы действуют спонтанно и сумбурно за два до объявленного дедлайна по выводу войск», – пояснил собеседник.
«Но я не думаю, что эта история как-то скажется на Байдене. Как говорит русский народ – «снявши голову, по волосам не плачут», особенно при том количестве издержек, которое принесло Байдену решение о спешном выводе войск из Афганистана», – добавил политолог.
«Поэтому все дальнейшие действия США определяются текущей ситуацией в Кабуле. Они стараются закончить операцию по эвакуации как можно быстрее и как можно эффективнее, чтобы не допустить повторения того, что произошло несколько дней назад, и забыть обо всем как о страшном сне. У американцев довольно узкий коридор, и они вынуждены пройти по нему до самого конца», – заключил Лукьянов.
В воскресенье в Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya. Телеканал Ariana News сообщил, что жертвами ракетного удара стали шесть человек, включая четырех детей. Отмечается, что от удара, помимо шести жертв, пострадали еще четыре человека.
Позже Центральное командование США подтвердило авиаудар по автомобилю в Кабуле, военные сообщили, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористической группировки «Исламское государство* – Вилаят Хорасан» (запрещена в России).
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.
28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.
Авиавласти Белоруссии назвали инцидент с Ryanair провокацией Европы
Инциденте с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair является провокацией Европы, заявил в эфире телеканала СТВ директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Cикорский.
«Конечно... Не могу говорить о всех деталях этого процесса, есть тайна следствия, могу говорить только факты, которые были приведены: они доказывают, что это была фактически провокация с той стороны», – ответил он на вопрос, был ли инцидент с Ryanair провокацией с европейской стороны, передает РИА «Новости».
Глава департамента выразил надежду, что «те, кто вводит санкции (против белорусской авиаотрасли), потратят время, прочитают отчет (о расследовании инцидента), а может, и не захотят тратить время и для них все понятно».
«Цели людей, которые вводили санкции, никак не связаны с вопросами безопасности, у них четкие, понятные цели рейдерского захвата белорусского рынка. Им надо, чтобы здесь было выжженное поле, на которое они придут и на котором они будут работать», – считает Сикорский.
В понедельник эксперты ICAO по расследованию инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета авиакомпании RyanAir, летевшего из Афин в Вильнюс, прибыли в Белоруссию.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Президент ФИФА назвал ЧМ по пляжному футболу в России лучшим в истории
Чемпионат мира по пляжному футболу, который прошел в России, стал лучшим в истории, заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. Чемпионом стала российская сборная.
В финале команда России со счетом 5:2 победила сборную Японии. Обладателями бронзовых наград стали футболисты из Швейцарии. Победа в ЧМ стала для российской сборной третьей в истории.
«Это лучший чемпионат мира по пляжному футболу в истории. Три года назад был лучший чемпионат мира, теперь этот», – приводит слова Инфантино ТАСС.
Президент ФИФА поделился эмоциями от возвращения в Москву, спустя три года после чемпионата мира по футболу: «Три года назад были эмоции, сегодня тоже большие эмоции». Он заявил, что «ощутил большие эмоции от возвращения в Москву, очень счастлив». По его словам, «русские люди должны чувствовать гордость, ведь команде достался титул, только один чемпион на турнире»
Напомним, ЧМ по пляжному футболу проходил в Москве с 19 по 29 августа. В 2018 году ФИФА признала чемпионат мира по футболу в России лучшим в истории.
В самом старом модуле МКС обнаружены трещины
Космонавты обнаружили несквозные трещины в самом старом модуле МКС «Заря», сообщил генконструктор РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.
По словам Соловьева, «несколько таких мест с несквозными трещинами обнаружены в модуле «Заря». Учитывая сквозные трещины в модуле «Звезда», Соловьев не исключил, что со временем трещины в «Заре» также начнут расползаться, передает РИА «Новости».
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года была найдена первая трещина в промежуточной камере, в марте 2021 года ее заделали. Позднее обнаружилась и была заделана вторая трещина, но утечка воздуха продолжилась. В конце апреля поиск временно прекратили, а люк в отсек был закрыт. В июле экипаж МКС возобновил поиск места утечки воздуха в модуле «Звезда». В НАСА заявили о продолжении утечки воздуха с МКС.
Одна из выпущенных по аэропорту Кабула ракет достигла цели
Одна из пяти ракет, выпущенных по аэропорту афганской столицы, попала на территорию аэропорта, сообщили СМИ.
Как сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое), о потерях и ущербе пока неизвестно.
Источник сообщил, что ракеты были запущены из северной части столицы, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник американский чиновник сообщил, что несколько ракет было выпущено по международному аэропорту Кабула в понедельник утром, но их перехватила система ПРО. Всего было пущено пять ракет.
МИД обвинил США в охоте за гражданами России по всему миру
|
|
Вашингтон с 2008 года ведет настоящую охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
«Что касается непосредственно преследований, вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей охоте за нашими гражданами за рубежом и арестам в третьих странах наших граждан по запросам правоохранительных органов Соединенных Штатов и попыткой вывезти наших граждан для привлечения их к ответственности на территории США. С 2008 года известно уже более 50 подобных случаев, и, к сожалению, число таких случаев продолжает увеличиваться», – передает РИА «Новости» слова дипломата.
Лукьянцев подчеркнул, что когда наши граждане оказываются в США и предстают перед американской системой правосудия, на них оказывается сильнейшее воздействие и давление со стороны американских правоохранительных органов, их пытаются склонить к сотрудничеству со следствием, к признанию вины, поскольку, заключив сделку со следствием, они могут претендовать на определенное смягчение наказания, которое им грозит в этой стране.
«В то же время многие наши соотечественники отказываются признавать вину, поскольку те обвинения, которые выдвигаются в их адрес, носят необоснованный характер», – добавил он.
В отношении россиян практикуются и другие методы воздействия, а именно несвоевременное предоставление квалифицированной медицинской помощи, либо вообще отказ от нее, даже в том случае, когда кто-то из них страдает хроническими тяжелыми заболеваниями, подчеркнул дипломат.
Среди наиболее вопиющих случаев он перечислил дела Константина Ярошенко, Романа Селезнева, Виктора Бута и Марии Бутиной, которая в настоящее время находится в России.
Лукьянцев добавил, что масштабная кампания США по охоте за гражданами России за рубежом началась с момента ареста Бута. «Ситуация с Виктором Бутом является наиболее резонансной и, что называется, на слуху. Он в свое время был осужден на 25 лет судебной системой США, мы считаем эту ситуацию абсолютно нетерпимой и последовательно добиваемся его возвращения на территорию России. Он стал жертвой произвола и одним из первых наших граждан, который как раз в 2008 году был схвачен американскими спецслужбами в третьей стране и в последующем экстрадирован в США. И как раз нужно сказать, что с момента ареста Виктора Бута и началась масштабная кампания США по поиску, по охоте за нашими гражданами за рубежом», – подчеркнул дипломат.
По словам Лукьянцева, общее число российских граждан, которые находятся в заграничных пенитенциарных учреждениях с разным процессуальным статусом, достигает 9218 человек. «Из них подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений является 4371 и 1895 человек. В отношении 2952 человек уже вынесены приговоры компетентными национальными судами иностранных государств», – сказал он.
Уточняется, что эти цифры приблизительны и не носят исчерпывающий характер, так как в ряде государств действуют очень жесткие ограничения по таким вопросам, как защита персональных данных, поэтому они не могут разглашать эти данные.
«Ряд стран имеет определенные ограничители политического характера, и поэтому они не разглашают такую информацию. Нередкими являются ситуации, когда сами наши соотечественники предпочитают не разглашать, что они оказались под процессуальным воздействием со стороны правоохранительных органов в зарубежных странах. То есть они не заинтересованы в том, чтобы разглашать информацию о том, что у них какие-то проблемы с пенитенциарными органами в зарубежных странах», – сказал дипломат.
По его словам, если проводить неформальный рейтинг государств, где наибольшее число наших соотечественников находится под определенными ограничениями в связи со своим процессуальным статусом, то большинство этих стран – это как раз те, которые имеют достаточно большую русскую и русскоязычную общину. Это США, Польша, Белоруссия, Казахстан, Эстония, Франция, Германия.
Напомним, Бут уже 13 лет провел в тюрьме. Он был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которая считается в США террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012 году – приговорили к 25 годам тюрьмы.