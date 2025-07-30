На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.7 комментариев
Ученые спрогнозировали новые афтершоки после землетрясения на Камчатке
Вслед за сильным землетрясением на Камчатке могут последовать более слабые толчки, заявили в ГУ МЧС по региону после заседания Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска о сейсмической и вулканической опасности.
В скором времени ожидаются афтершоки с магнитудой до 7,5 с интенсивностью в Петропавловск-Камчатском городском округе до 6 баллов, говорится в заявлении совета, передает ТАСС.
Эти афтершоки могут вызвать опасные цунами на побережье Авачинского залива.
Ранее геофизик, сейсмолог, член-корреспондент РАН Петр Шебалин отмечал, что после землетрясения на Камчатке ожидаются вторичные эффекты, однако они вряд ли сравнятся по силе с первоначальным толчком.
Напомним, после основного толчка на Камчатке зарегистрировали еще 30 подземных толчков.