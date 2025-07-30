Сейсмолог рассказал о последствиях землетрясения на Камчатке

Сейсмолог Шебалин рассказал о последствиях землетрясения на Камчатке

Tекст: Татьяна Косолапова

«Это действительно сильнейшее землетрясение с 1952 года, тогда оно было примерно магнитудой 9. Тогда по итогу сильно пострадал город Северо-Курильск на севере Курильских островов. И то, что сейчас относительно мало разрушений и тем более жертв такого сильного землетрясения, можно сказать, везение. Потому что землетрясение по силе совпадает с землетрясением 2010 года в Чили, где в результате погибло больше тысячи человек», – говорит Шебалин.



Однако в регионе все еще продолжаются толчки, которые называют афтершоками, продолжает сейсмолог. Обычно в среднем их максимальная магнитуда на 1-1,2 меньше, чем магнитуда основного толчка. В среднем, в тех краях они не превышают магнитуду 7,5.

«Когда закончатся афтершоки, мы сможем сказать лишь спустя 12 чесов после основного толчка, поскольку только тогда сможем произвести подсчеты по специальной методике вероятности афтершоков. Пока мы наблюдаем достаточно слабые афтершоки, и поскольку прошло уже достаточно много часов после основного толчка, ждать сильных, скорее всего, не стоит. Тем более, что разгрузилась очень большая зона сочленения двух литосферных плит», – подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что вторичные эффекты будут, несмотря на слабые афтершоки, но вряд ли они будут иметь магнитуду, сравнимую с той, что была у основного толчка. Повторные толчки продолжатся на Камчатке еще приблизительно месяц, но вряд ли смогут привести к цунами.

В Камчатском крае было зафиксировано мощнейшее за всю историю наблюдений для этого региона землетрясение. Его магнитуда составила 8,8, что вызвало волну цунами, которая частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.

Директор Института физики Земли имени Шмидта РАН Сергей Тихоцкий отметил, что служба предупреждения цунами смогла оперативно поставить информацию.