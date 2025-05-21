Стало известно о прогнозе подтоплений на пяти водных объектах

Вильфанд сообщил о риске подтоплений у Печоры, Кубани и Катуни

Tекст: Денис Тельманов

О возможности подтоплений в ближайшие дни сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС. По его словам, 21 и 22 мая на реке Печоре у Нарьян-Мара, при образовании затора льда, возможно достижение отметки неблагоприятного гидрологического явления, что приведет к незначительным подтоплениям.

В Краснодарском крае из-за прошедших осадков в среду на реках бассейна Кубани также прогнозируется достижение опасных гидрологических уровней.

В Алтайском крае, в селе Сростки, с 21 по 23 мая на реке Катунь ожидается опасное явление – возможное подтопление территорий. Кроме того, на Терлецком озере в среду прогнозируется достижение отметки опасного явления, что может привести к подтоплению близлежащих населенных пунктов.

Также при заторах льда возможно переполнение реки Колыма близ Среднеколымска в Якутии, что чревато подтоплением прибрежных территорий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ближайшие дни на ряде российских рек ожидается превышение опасных уровней воды с риском выхода на пойму и подтоплений. В отдельных районах Московской области в ночь на 15 мая объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ожидаемых заморозков. Активная фаза весеннего паводка уже привела к подтоплению 63 домов, 35 участков автодорог, 363 приусадебных участков и 54 мостов в 11 регионах России.