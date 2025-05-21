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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится воспоминаний о Стамбуле

    В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.

    5 комментариев
    Мария Бутина Мария Бутина Гуманитарным переселенцам станет проще в России

    Есть иностранцы, которые приезжают в Россию для того, чтобы жить среди людей созидательных ценностей. Таким духовно-культурным братьям можно и нужно дать современный инструмент социализации.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Психологическая игра Москвы и Вашингтона продолжается

    Похоже, что два больших начальника ведут друг с другом психологическую игру, каждый считает, что хорошо понимает визави. Основой тактики Путина, вероятно, служит предположение, что для собеседника тема заведомо менее приоритетна, чем для него.

    7 комментариев
    21 мая 2025, 04:34 • Новости дня

    Стало известно о прогнозе подтоплений на пяти водных объектах

    Вильфанд сообщил о риске подтоплений у Печоры, Кубани и Катуни

    Tекст: Денис Тельманов

    Гидрометцентр предупредил о риске подтоплений в ряде российских регионов из-за весеннего половодья и переполнения рек, включая Печору и Кубань.

    О возможности подтоплений в ближайшие дни сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС. По его словам, 21 и 22 мая на реке Печоре у Нарьян-Мара, при образовании затора льда, возможно достижение отметки неблагоприятного гидрологического явления, что приведет к незначительным подтоплениям.

    В Краснодарском крае из-за прошедших осадков в среду на реках бассейна Кубани также прогнозируется достижение опасных гидрологических уровней.

    В Алтайском крае, в селе Сростки, с 21 по 23 мая на реке Катунь ожидается опасное явление – возможное подтопление территорий. Кроме того, на Терлецком озере в среду прогнозируется достижение отметки опасного явления, что может привести к подтоплению близлежащих населенных пунктов.

    Также при заторах льда возможно переполнение реки Колыма близ Среднеколымска в Якутии, что чревато подтоплением прибрежных территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ближайшие дни на ряде российских рек ожидается превышение опасных уровней воды с риском выхода на пойму и подтоплений. В отдельных районах Московской области в ночь на 15 мая объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ожидаемых заморозков. Активная фаза весеннего паводка уже привела к подтоплению 63 домов, 35 участков автодорог, 363 приусадебных участков и 54 мостов в 11 регионах России.

    20 мая 2025, 17:24 • Новости дня
    Медведев: Киев ждет безоговорочная капитуляция при отказе от мирных переговоров
    Медведев: Киев ждет безоговорочная капитуляция при отказе от мирных переговоров
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Киев может столкнуться с неизбежностью безоговорочной капитуляции, если откажется от мирных переговоров с учетом текущих реалий на Украине, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев подчеркнул, что Москва уже неоднократно предлагала начать диалог с Киевом без предварительных условий, при этом учитывая сложившиеся на данный момент реалии на территории Украины, передает ТАСС.

    По его словам, для киевского режима есть и другой путь, о котором тоже неоднократно говорилось. Это путь безоговорочной капитуляции.

    Зампред отметил, что такая формула мира в международном праве тоже существует. Если сказать прямо, многим в нашей стране она нравится куда больше, считает Медведев.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что для Киева наступает важный момент принятия решений. Эксперты отмечают, что президент Владимир Путин твердо добивается максимальных гарантий мира на Украине.

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    20 мая 2025, 06:03 • Новости дня
    Польские наемники ВСУ были замечены под Красноармейском

    Боец ВС России сообщил о польских наемниках на передовой ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Англоязычные и польские наемники, по словам бойца ВС России, находились на первой линии обороны под Красноармейском, что подтверждается услышанными голосами.

    Польские и англоязычные наемники были замечены в рядах ВСУ на направлении Красноармейска, передает РИА «Новости». О присутствии иностранных бойцов сообщил боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России с позывным «Старый».

    В своем заявлении он отметил: «Используют наемников, да. Слышали голоса наемников. Сам лично их не встречал, слышать – слышал. Голоса наемников и польские, и какие-то там американские, или по-английски говорят, не знаю».

    По словам разведчика, иностранцы находились на первой линии обороны на красноармейском направлении. Он предположил, что наемники могли не успеть покинуть позиции из-за того, что бойцы ВС России отрезали им пути отхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов по селу Новоандреевка в Запорожской области были ликвидированы иностранные бойцы ЧВК Mozart, а часть из них захвачена в плен. В боях за Лысовку в Донецкой народной республике выявили наемников из Колумбии и Польши.

    Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, отметив, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины не подпадают под действия Женевской конвенции.

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    20 мая 2025, 17:07 • Видео
    Разговор Путина и Трампа: главное

    Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

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    20 мая 2025, 14:55 • Новости дня
    Синоптики предупредили о непогоде в половине федеральных округов России
    Синоптики предупредили о непогоде в половине федеральных округов России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие дни в Приволжском, Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном округах ожидаются ливни, грозы и порывы ветра до 30 м/с.

    Сильные дожди с грозами и порывистым ветром до 25-30 метров в секунду ожидаются в ближайшие дни сразу в четырех федеральных округах России – Приволжском, Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном, передает ТАСС. Об ухудшении погодных условий предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Он отметил: «Через Самару сейчас проходит хорошо выраженный фронтальный раздел и выпущено предупреждение, что до вечера в регионе ожидается дождь и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду». По его словам, аналогичная обстановка складывается в Башкортостане и Оренбургской области, где также прогнозируют очень сильный ветер. В Татарстане в ближайшие дни возможен град, а в Кировской области ожидаются заморозки до минус одного градуса и ветер более 25 метров в секунду.

    На юге европейской части России, в Крыму, во вторник прогнозируются сильные дожди с грозой и порывами ветра до 27 метров в секунду. В Краснодарском крае также ожидается непогода с ливнями, грозой, градом и ветром до 25 метров в секунду, а в Астраханской области и Калмыкии ветер усилится до 23-27 метров в секунду.

    В Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа синоптики прогнозируют сильные ливни, грозы, град и усиление ветра до 25 метров в секунду. На Камчатке глубокий циклон приведет к сильным дождям и шквалистому ветру до 30 метров в секунду.

    Ранее Самарское речное пассажирское предприятие сообщало, что в Самаре уже отмечаются штормовой ветер с дождем, зафиксированы случаи падения деревьев и конструкций в областном центре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели жителей Центральной России ожидает похолодание с дневной температурой не выше плюс 17 градусов и сильными дождями.

    Между тем в апреле температурные показатели в разных регионах страны превысили климатические нормы, особенно в Якутии и Сибири.

    Летом 2025 года температура воздуха на всей территории России окажется выше нормы на два-три градуса, а в ряде регионов возможна засуха и сокращение осадков, предупредили синоптики.

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    20 мая 2025, 14:42 • Новости дня
    Захарова заявила о наступлении решающего момента для Киева
    Захарова заявила о наступлении решающего момента для Киева
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что для Киева наступает важный момент принятия решений.

    Дипломат отметила, что спекуляции Владимира Зеленского о стремлении к миру должны быть подкреплены реальными делами и конкретными шагами, передает ТАСС.

    По ее словам, для Киева сейчас наступает важный момент для принятия решений в свете недавних заявлений и шагов украинской стороны, которую дипломат назвала «истеричными и противоречивыми».

    Захарова указала, что российская сторона не ожидает проявления здравого смысла от Банковой, однако надеется, что у киевской власти возобладает инстинкт сохранения остатков государства. Захарова выразила мнение, что именно это может вынудить Киев занять более конструктивную позицию на переговорах.

    Накануне Зеленский отказался выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

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    20 мая 2025, 19:36 • Новости дня
    Медведев объяснил необходимость международных гарантий по Украине для России

    Tекст: Александра Юдина

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отсутствие международных гарантий для Москвы по вопросу Украины приведет к серьезному ухудшению ситуации.

    По его словам, наличие таких документов критически важно для доверия в международной сфере, передает ТАСС. По его словам, «если же такого рода документы подготовить будет невозможно, значит, события будут развиваться по гораздо более сложному и тяжелому сценарию». Медведев также отметил, что это связано с вопросом доверия в международной сфере.

    Он подчеркнул, что без гарантий для России прогнозировать развитие ситуации становится гораздо труднее. По мнению Медведева, в таком случае динамика событий может быть весьма негативной.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что для Киева наступает важный момент принятия решений. Эксперты отмечают, что президент Владимир Путин твердо добивается максимальных гарантий мира на Украине.

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    20 мая 2025, 14:30 • Новости дня
    Украина начала отбор «политических» заключенных для обмена с Россией

    Украинские СИЗО начали формировать списки «политических» заключенных для обмена

    Tекст: Вера Басилая

    В украинских следственных изоляторах начали отбирать граждан, обвиняемых в коллаборационизме и госизмене, для возможного обмена с Россией по формуле «1000 на 1000», сообщили украинские СМИ.

    Руководство украинских СИЗО предлагает гражданам Украины, обвиняемым по «политическим» статьям, согласиться на включение в списки для готовящегося обмена пленными с Россией, передает ТАСС.

    Как сообщает издание «Страна» со ссылкой на источники среди адвокатов, соответствующие предложения получают те, кто проходит по делам о коллаборационизме или госизмене. В основном речь идет о гражданах, арестованных за фотографирование военных объектов, поджоги автомобилей и предпринимателях.

    Аналитики отмечают, что желание Киева расширить списки на обмен связано с возможной нехваткой российских пленных на Украине после реализации договоренностей по формуле «1000 на 1000».

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее подчеркивал, что вместе с пленными Киев должен отпустить гражданских, которых удерживает за поддержку России.

    Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле «одна тысяча на одну тысячу».

    Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) допустил возможность масштабного обмена военнопленными в ближайшие дни.

    Главу российской делегации на переговорах в Турции Владимира Мединского попросили учесть драматическую ситуацию с пророссийскими политическими заключенными на Украине.

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    20 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Рособрнадзор предложил ввести устную часть экзамена для мигрантов
    Рособрнадзор предложил ввести устную часть экзамена для мигрантов
    @ Артем Житенев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Мигрантов, претендующих на получение патента на работу в России, планируют обязать сдавать устный экзамен по русскому языку с видеозаписью до конца 2025 года, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

    Такое предложение будет официально вынесено уже в ближайшие дни, передает ТАСС.

    По словам Музаева, до конца текущего года взрослые мигранты, включая приезжающих за патентом, смогут сдавать экзамен с устной частью под видеозапись. Он отметил: «В ближайшие дни мы выходим с предложением введения устной части, с видеозаписью, где он имя свое озвучивает и ведет диалог».

    Новая модель экзамена предусматривает ответы на устные вопросы и ведение диалога для подтверждения уровня владения языком. Это изменение направлено на повышение эффективности проверки языковых навыков мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума взяла на контроль нарушения со стороны вузов, ответственных за тестирование мигрантов на знание русского языка. В текущем году количество судебных решений о выдворении иностранцев из страны достигло максимального уровня за последние девять лет.

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    21 мая 2025, 01:43 • Новости дня
    Один из богатейших депутатов решил покинуть Госдуму

    Савченко может покинуть Госдуму из-за перехода на другую работу

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Госдумы предложил включить вопрос о досрочном сложении полномочий одного из богатейших депутатов Олега Савченко в повестку пленарного заседания, назначенного на двадцать второе мая.

    Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Олега Савченко запланировано на заседании Госдумы двадцать второго мая, передает ТАСС. Проект постановления внесла комиссия по мандатным вопросам, следует из документов, опубликованных в думской электронной базе.

    В пояснении к проекту постановления говорится, что депутат Савченко подал письменное заявление о сложении полномочий в связи с переходом на другую работу. В документе указано: «Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Савченко Олега Владимировича, 20 мая 2025 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу».

    Савченко был избран в Госдуму в сентябре 2021 года, он занимает должность заместителя председателя комитета по финансовому рынку. В рейтинге Forbes за 2021 год Савченко занимал 22-е место среди госслужащих с самыми высокими доходами. В декларации за 2021 год его доход составил почти 559 млн рублей. С 2022 года декларации депутатов публикуются в обезличенном виде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Олег Савченко в 2015 году покорил самую высокую точку Антарктиды – гору Винсона.

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    20 мая 2025, 05:45 • Новости дня
    Корабли Северного флота провели учения по поиску субмарин

    Экипажи отработали атаку подлодки и стрельбу торпедой на учениях

    Tекст: Денис Тельманов

    Северный флот провел учения в Баренцевом море с участием корабельной поисково-ударной группы, в ходе которых были выполнены практические стрельбы по подводным целям.

    Учения корабельной поисково-ударной группы Северного флота прошли в Баренцевом море, сообщает ТАСС.

    В маневрах приняли участие большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», которые отработали поиск и уничтожение подводных лодок условного противника, а также применение противолодочного вооружения. Район учений был заранее закрыт для гражданских судов и авиации.

    В пресс-службе Северного флота отметили, что в ходе учений корабли действовали во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27 смешанного авиационного корпуса. Экипажи выполнили торпедную стрельбу по условной подлодке, используя практический боезапас: обычную торпеду без боевой части. Помимо этого, моряки произвели пуски ракетно-бомбового вооружения по морским целям.

    «Также экипажи больших противолодочных кораблей выполнили задачи по отражению налета авиации и беспилотных летательных аппаратов и борьбе с безэкипажными катерами», – сообщили в пресс-службе флота. Все элементы боевой подготовки были выполнены согласно плану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи кораблей Балтфлота «Уренгой» и «Казанец» выполнили учебные стрельбы по морским, воздушным и надводным целям в Балтийском море.

    Корветы Тихоокеанского флота России приняли участие в совместных учениях «Пассекс» с фрегатом тайских военных после визита в Таиланд. Корабль Балтийского флота во время учений у побережья Калининградской области применил практическую торпеду по условной подводной цели.

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    20 мая 2025, 10:05 • Новости дня
    В Самаре остановлено движение судов по Волге из-за штормового ветра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Самаре из-за сильного ветра и ливней временно приостановлено движение пригородных судов по Волге, а в Сызрани выпало 122% месячной нормы осадков, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

    Штормовой ветер с дождем обрушился на Самару и соседние регионы. В областном центре зафиксированы падения деревьев и конструкций, в Сызрани за ночь выпало 44 мм осадков – 122% месячной нормы. Из-за непогоды Самарское речное пассажирское предприятие объявило о временной приостановке движения пригородных судов по Волге: «В связи с усилением ветра до штормового движение судов на пригородных маршрутах ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» временно приостановлено», – говорится в сообщении компании, передает ТАСС.

    Приволжское УГМС объявило желтый уровень погодной опасности на 20 мая, предупредив о грозе, сильном дожде и ветре с порывами до 20 метров в секунду. Власти отмечают, что регион оказался под влиянием циклона и череды фронтов, что привело к похолоданию, шквалистому ветру и обильным осадкам. В ночь на вторник по области выпало до 5 мм осадков, но в отдельных районах, таких как Сызрань и село Приволжье, выпадение было существенно выше.

    Горожане активно делятся в социальных сетях фотографиями последствий непогоды: деревья упали на дороги, автомобили и линии трамваев, повреждены остановочные павильоны и дорожные знаки. Департамент транспорта Самары сообщил о перекрытии движения и изменении маршрутов автобусов в Кировском районе города. Официальной информации о пострадавших на данный момент нет.

    В Ульяновске также устраняют последствия ливня, где за ночь выпала почти месячная норма осадков. По данным городской администрации, воду откачивают на 11 улицах и в районе одной из остановок, фиксируются подтопления и протекание кровли домов, а также падение деревьев. Глава города Александр Болдакин поручил оперативно ликвидировать последствия дождя и отрабатывать заявки граждан, а энергетикам – подготовить аварийные бригады к возможным ЧП.

    В мэрии Ульяновска предупредили, что дождь в регионе сохранится до 14:00, при этом порывы ветра сохраняются на уровне до 20 метров в секунду. Специалисты продолжают мониторить ситуацию и устранять последствия стихии.

    Ранее электроснабжение в Кузбассе восстановили после шторма.

    В Приангарье сильный ветер привел к травмам шести взрослых и одного ребенка.

    В Иркутской области ураганный ветер стал причиной возгорания жилых домов.

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    20 мая 2025, 11:36 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали жаркое и сухое лето по всей России

    Tекст: Мария Иванова

    Летом 2025 года температура воздуха на всей территории России окажется выше нормы на два-три градуса, а в ряде регионов возможна засуха и сокращение осадков, отментили синоптики.

    Средняя температура летом 2025 года на всей территории России будет выше нормы на два-три градуса, передает ТАСС со ссылкой на синоптиков «Яндекс. Погоды».

    Специалисты отмечают, что аномально жаркая погода затронет все крупные города, включая Москву, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск и Нижний Новгород. Особенно резкое потепление ожидается в арктической зоне, а также в районах Карского моря, моря Лаптевых и на их побережьях.

    Синоптики предупреждают, что в ряде регионов страны возможна засуха. Существенное сокращение осадков прогнозируется в Москве, Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Воронеже, а также в Причерноморье, на Северном Кавказе, в Крыму и в ряде областей Центральной и Северо-Западной России. Высокий риск засушливого лета отмечается в Ростовской области, где количество осадков может быть в три раза ниже нормы и составить всего около 40 миллиметров.

    «Особенно сухое лето ждет Ростовскую область: здесь может выпасть в три раза меньше осадков, чем обычно – около 40 мм. Это число ниже даже прошлогодних минимальных показателей», – рассказали в «Яндекс. Погоде». В Волгограде, Краснодаре и Воронеже дождей ожидается в два раза меньше нормы, а в Москве и Нижнем Новгороде – в полтора раза меньше, чем обычно.

    В то же время в Сибири и на Дальнем Востоке, включая Камчатку, Курильские острова, Амурскую область, Забайкальский и Хабаровский края, а также частично Бурятию, ожидается увеличение количества осадков по сравнению с последними годами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале этой недели синоптики прогнозировали в Центральной России похолодание до плюс 17 градусов и сильные дожди.

    Между тем в апреле температура в регионах страны превысила климатические нормы, особенно в Якутии и Сибири.

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    20 мая 2025, 14:03 • Новости дня
    Трамп признал жертвы русских во Второй мировой войне самыми большими

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп подчеркнул, что именно русские понесли наибольшие человеческие потери в годы Второй мировой войны, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Трамп во вчерашнем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным признал, что русские принесли в жертву свои жизни больше всех во Второй мировой войне, передает ТАСС.

    Как подчеркнул представитель Кремля, Трамп поделился, что в Америке ему многие просто не верят, что русские принесли в жертву свои жизни больше всех.

    Также Ушаков добавил, что американский президент отметил важность вклада России в победу над фашизмом, несмотря на скептицизм части американского общества.

    Ранее президент США заявлял, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне.

    Президенты России и США во время телефонного разговора отметили значимость исторического партнерства двух стран и подчеркнули теплоту отношений в те годы.

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    21 мая 2025, 01:13 • Новости дня
    Главком ВМФ заявил о пополнении Тихоокеанского флота кораблями

    Боевой потенциал Тихоокеанского флота увеличился за счет новых кораблей

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе поздравления с Днем ТОФ Александр Моисеев подчеркнул увеличение боевого потенциала флота благодаря поступлению новых кораблей и авиационной техники.

    Боевой потенциал Тихоокеанского флота стабильно возрастает, пишет ТАСС. Флот регулярно пополняется современными кораблями, подводными лодками и авиационной техникой.

    По словам главнокомандующего ВМФ Александра Моисеева, все воинские части ТОФ способны быстро выполнить поставленные задачи. Главком отметил, что в ходе текущего периода обучения объединения и части флота продемонстрировали высокий уровень подготовки и боевой выучки.

    В учениях и походах военнослужащие проявили профессионализм и самоотверженность. Моисеев также добавил: «Экипажи кораблей и подводных лодок успешно несут боевую службу в дальней морской зоне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» прибыли на остров Лангкави для делового визита отряда Тихоокеанского флота в Малайзию.

    В маневрах задействовано около 40 кораблей и судов обеспечения, а также около 20 самолетов и вертолетов морской авиации. Самое мощное и разрушительное оружие Тихоокеанского флота находится на крайне высоком уровне готовности к применению на вооружении 25-й дивизии подводных лодок.

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    21 мая 2025, 01:49 • Новости дня
    МВД сообщило о работе 200 мошеннических кол-центров на Украине

    На Украине обнаружено 200 мошеннических кол-центров

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории Украины функционируют более двухсот мошеннических кол-центров, в которых работают бывшие сотрудники силовых структур, использующие профессиональные навыки для выманивания денег из жертв.

    О деятельности более двухсот мошеннических кол-центров на Украине сообщил замначальника отдела по противодействию имущественным преступлениям МВД России Денис Костин, передает ТАСС. По его словам, большинство дистанционных преступлений совершается с территории Украины, а основная часть кол-центров сосредоточена в Днепре.

    Костин отметил, что структура работы кол-центров предполагает четкое распределение ролей. Он рассказал, что раньше мошенники могли позволить себе вольность в разговоре, но теперь их строго контролируют. За любые отклонения от сценария работников наказывают штрафами.

    По словам представителя МВД, в таких центрах трудятся профессионалы, в том числе бывшие сотрудники силовых структур. Костин подчеркнул: «Мы несколько раз устанавливали в своей работе, что работают в этих кол-центрах бывшие работники силовых структур, которые обладают компетенцией, словарным запасом и могут ввести человека в заблуждение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонные мошенники с Украины при звонках россиянам теперь объясняют свой немосковский акцент тем, что якобы являются уроженцами Ростова-на-Дону.

    ЦОС ФСБ указал на масштабную организацию мошенничеств против россиян с территории Украины, где работают до 150 кол-центров с использованием информационной инфраструктуры.

    Мошеннические кол-центры с Украины все больше переносят свою деятельность на территорию Евросоюза, а первой жертвой украинских телефонных мошенников стала Польша.

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    20 мая 2025, 11:49 • Новости дня
    В четырех поселках Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня планируется ввести в четырех населенных пунктах Тюменской области из-за паводка, сообщил глава региона Александр Моор.

    В Викуловский район продолжает прибывать большая вода, в райцентре уровень составил уже 1 030 см, прибавка составила 19 см за сутки, сообщил Моор в своем Telegram-канале.

    В селе Банниково уровень достиг 1 140 см (плюс 14 см за сутки).

    «В связи с этим вводим режим ЧС регионального уровня в четырех населенных пунктах муниципалитета – деревнях Тюлешов Бор, Заборка, Чернышева, а также в селе Пестово», – добавил губернатор.

    По его словам, все меры по защите поселков паводка приняты.

    В двух населенных пунктах Абатского района точечно вводится режим ЧС, хотя в этом районе вода убывает.

    Ранее в мае Моор сообщал, что в регионе из-за паводка режим ЧС введен в 15 населенных пунктах.

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