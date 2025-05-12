Стало известно о приближении опасного половодья на реках России

Вильфанд спрогнозировал возможные подтопления на реках Архангельской области и Сибири

Tекст: Денис Тельманов

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС. Он уточнил, что сложная гидрологическая обстановка складывается на реках Онеге, Водле и других водоемах Архангельской области, Карелии и Коми.

На Ветлуге в Костромской области прогнозируется превышение опасной отметки, что грозит выходом воды на пойму. В Пермском крае на реке Чусовой возможно подтопление хозяйственных построек, а аналогичная ситуация складывается в Кемеровской области на реке Ишиме.



В Ханты-Мансийском автономном округе затопления могут произойти из-за переполнения рек Вандраса и Большого Югана. В Иркутской области опасная ситуация наблюдается на реке Чуле, в Томской области – на реке Чае, где явление прогнозируется до вторника. Вильфанд пояснил: «Сложная гидрологическая обстановка в Архангельской области, Карелии и Коми на реках Онеге, Водле и многих других».

С 12 по 17 мая в Якутии таяние льда и образование заторов на Лене и Алдане могут привести к подтоплению населенных пунктов. В Приморском крае на Уссури и Малиновке ожидается достижение неблагоприятных отметок и возможный выход воды за пойму.

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