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    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия и Турция успели навоеваться, но не успели наговориться

    Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.

    6 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как сосуществуют война и мир

    Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.

    4 комментария
    Дмитрий Соколов-Митрич Дмитрий Соколов-Митрич Победа наших дедов – это подвиг милосердия

    Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.

    15 комментариев
    12 мая 2025, 04:57 • Новости дня

    Стало известно о приближении опасного половодья на реках России

    Вильфанд спрогнозировал возможные подтопления на реках Архангельской области и Сибири

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие дни на ряде российских рек ожидается превышение опасных уровней воды с риском выхода на пойму и подтоплений.

    Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС. Он уточнил, что сложная гидрологическая обстановка складывается на реках Онеге, Водле и других водоемах Архангельской области, Карелии и Коми.

    На Ветлуге в Костромской области прогнозируется превышение опасной отметки, что грозит выходом воды на пойму. В Пермском крае на реке Чусовой возможно подтопление хозяйственных построек, а аналогичная ситуация складывается в Кемеровской области на реке Ишиме.

    В Ханты-Мансийском автономном округе затопления могут произойти из-за переполнения рек Вандраса и Большого Югана. В Иркутской области опасная ситуация наблюдается на реке Чуле, в Томской области – на реке Чае, где явление прогнозируется до вторника. Вильфанд пояснил: «Сложная гидрологическая обстановка в Архангельской области, Карелии и Коми на реках Онеге, Водле и многих других».

    С 12 по 17 мая в Якутии таяние льда и образование заторов на Лене и Алдане могут привести к подтоплению населенных пунктов. В Приморском крае на Уссури и Малиновке ожидается достижение неблагоприятных отметок и возможный выход воды за пойму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тюменской области введут режим чрезвычайной ситуации из-за паводка в пяти населенных пунктах. В одиннадцати регионах России из-за паводка затоплены 107 жилых домов и 310 приусадебных участков, больше всего пострадавших в Башкортостане.

    В результате паводка в двенадцати регионах России подтоплены 13 жилых домов и 173 приусадебных участка, в Челябинской области активно ведутся работы по откачке воды, а в Башкортостане провели 25 взрывных работ.

    9 мая 2025, 13:20 • Новости дня
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    @ Виталий Белоусов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Международные издания подробно осветили празднование юбилея Победы в Москве, подчеркнув значимость торжеств и присутствие многочисленных иностранных гостей.

    Особое внимание зарубежных СМИ при освещении 9 Мая привлек масштабный военный парад на Красной площади и участие в мероприятиях 80-летия Победы глав иностранных государств, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина и президента Бразилии Лулы да Силвы, сообщает РИА «Новости».

    Газета Independent написала о грандиозности парада, а CNN отметил, что в этом году Россия отказалась от сдержанности, вернув прошлый размах торжествам. Западные и азиатские издания подчеркнули, что присутствие иностранных делегаций, особенно Китая, стало символом единства и противостояния западной изоляции.

    По мнению газеты New York Times, российские власти превратили юбилейный парад в демонстрацию мирового влияния и предзнаменование победы в украинском конфликте. Немецкое издание Spiegel сосредоточило внимание на современном вооружении российской армии и патриотическом настрое москвичей. Telegraph и Conversation обратили внимание на роль парада в укреплении патриотизма среди граждан России, считая праздник важным для воспитания нового поколения.

    Washington Post и телеканал NHK указали, что Москва с помощью международных гостей и демонстрации военной мощи показала свое несогласие с западной политикой изоляции. Sky News и Figaro отметили, что масштаб парада и визит высокопоставленных лиц стали вызовом западным странам и свидетельством формирования антизападного фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, 80-ю годовщину Победы на Красной площади транслировали ведущие мировые медиа, включая СМИ из Британии, Германии, Китая и Японии. Для иностранных журналистов после парада Победы организовали дегустацию традиционной солдатской кухни, которую многие с нетерпением ждали.

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    9 мая 2025, 14:17 • Новости дня
    На территории Кремля образовалась крупнейшая парковка Aurus

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время торжеств по случаю юбилея Победы репортеры зафиксировали массовое скопление автомобилей Aurus, использовавшихся гостями из разных стран.

    Несколько десятков автомобилей Aurus, на которых зарубежные лидеры и главы иностранных делегаций прибыли в Кремль, были сняты на видео журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости»

    В своем Telegram-канале он опубликовал ролик с места событий, где видна самая масштабная стихийная парковка Aurus, когда-либо замеченная на территории Кремля. «Такое количество Aurus одновременно в Кремле – случай уникальный», – отметил журналист.

    Напомним, иностранные гости приехали в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В числе приглашенных были председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.

    В пятницу президент России Владимир Путин встретил иностранных лидеров, прибывших на парад Победы.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    9 мая 2025, 13:01 • Новости дня
    Жители эстонской Нарвы пришли смотреть трансляцию парада Победы в Ивангороде

    Tекст: Валерия Городецкая

    В эстонской Нарве горожане собрались, чтобы наблюдать за трансляцией московского парада Победы с берега российского Ивангорода.

    Местные жители пришли посмотреть на торжественное мероприятие на Нарвский променад, который находится недалеко от моста Дружбы, соединяющего Россию и Эстонию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mash.

    В прошлом году жители эстонского города Нарва собрались на набережной, чтобы хотя бы через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы, который проходил в российском Ивангороде. В 2023 году жители Нарвы также вышли на набережные, чтобы послушать митинг-концерт ко Дню Победы из Ивангорода в Ленобласти.

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    9 мая 2025, 17:28 • Новости дня
    Уиткофф отверг критику переговоров США и России

    Уиткофф назвал невозможным решение конфликта на Украине без переговоров с Путиным

    Уиткофф отверг критику переговоров США и России
    @ Joyce N. Boghosian/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что обсуждения с президентом России Владимиром Путиным необходимы для поиска выхода из украинского конфликта.

    В интервью изданию Breitbart Уиткофф заявил, что отсутствие прямых переговоров не оставляет возможностей для разрешения ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    «Если мы не будем с ним (Владимиром Путиным – ред.) разговаривать, как мы вообще сможем добиться решения? Это даже невозможно. Так что сама идея о том, что мы не должны с ним разговаривать, нелепа», – сказал он.

    Напомним, в апреле президент России Владимир Путин дважды встречался с посланником США Стивеном Уиткоффом. Первая встреча прошла в Петербурге, вторая – в Москве.

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    11 мая 2025, 13:02 • Новости дня
    Захарова: Киев невнимательно изучил предложение Путина о переговорах

    Захарова указала на непонимание Киевом сути предложения Путина о переговорах

    Захарова: Киев невнимательно изучил предложение Путина о переговорах
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что реакция Киева на инициативу президента России Владимира Путина по переговорам показала невнимание украинских властей к сути предложения.

    Захарова подчеркнула, что на Банковой плохо ознакомились с текстом заявления Путина и многочисленными комментариями мировых политиков и СМИ, которые поддержали инициативу российской стороны. По словам Захаровой, президент Путин четко обозначил порядок действий: вначале обсуждение первопричин конфликта, после чего возможно обсуждение перемирия. Она добавила: «Путин четко сказал: сначала переговоры о первопричинах, а там и о перемирии можно будет поговорить», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая. Позже посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

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    9 мая 2025, 16:24 • Новости дня
    Президент Бразилии объявил о возвращении к совместным планам с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время переговоров с Владимиром Путиным сообщил, что его приезд в Москву спустя 15 лет символизирует возвращение России и Бразилии к совместным планам.

    Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия нацелена на комплексное сотрудничество с Россией, включая развитие контактов в области культуры, науки и технологий, передает ТАСС. Он добавил, что намерен обсудить с Россией и вопросы военного взаимодействия, а также сотрудничество в космической сфере.

    Лидер Бразилии также отметил возможности для развития коммерческих отношений между двумя странами, заявив о наличии потенциала для роста торговли и укрепления экономических связей, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее Путин встретился в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, главой Кубы Мигелем Диас-Канелем, лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

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    9 мая 2025, 10:51 • Новости дня
    Войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади

    Военнослужащие из 13 дружественных стран приняли участие в параде на Красной площади

    Войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади
    @ Александр Вильф/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    На юбилейном параде по главной площади страны прошли воинские подразделения стран СНГ и дружественных государств, в том числе Азербайджан и Вьетнам.

    Парадные расчеты военнослужащих армий стран СНГ и дружественных государств приняли участие в праздничном шествии по Красной площади, сообщает ТАСС. Парад стал частью торжеств в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Пешую часть открыли воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. За ними на площадь вышли знаменные группы с государственным флагом России, знаменем Вооруженных сил и знаменем Победы.

    Ведущий церемонии сообщил: «С первых дней войны на борьбу с фашизмом плечом к плечу встали все народы Советского Союза. Сегодня мы рады приветствовать на параде воинские подразделения армий стран Содружества Независимых Государств».

    Колонну иностранных участников открыл расчет Азербайджана, за ним по Красной площади прошлись военные из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Военнослужащие дружественных государств также прошли по площади, открыл шествие Вьетнам, затем были Египет, Китай, Лаос, Монголия и Мьянма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул вклад союзников в Победу над нацизмом и заявил о несокрушимости России перед лицом противника.

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    9 мая 2025, 12:40 • Новости дня
    Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим в истории
    Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим в истории
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошедший на Красной площади в Москве, лучшим из тех, которые он видел.

    Он отметил: «Самый лучший парад, который вы проводили в Российской Федерации. В советских парадах я участия не принимал – зеленым был. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад». Слова белорусского лидера приводит агентство БелТА, передает ТАСС.

    Лукашенко также ответил на замечания о численности техники и воздушного эшелона, указав, что сейчас «время военное» и не стоит ожидать переброски всей техники с фронта для участия в мероприятии. Он подчеркнул, что на параде были показаны новые образцы техники, которые также закупила Белоруссия.

    Президент добавил, что аналогичный парад состоится в Минске вечером в тот же день, поскольку ему было важно присутствовать в Москве на торжестве. На параде в Москве Лукашенко присутствовал вместе со своим сыном Николаем.

    Ранее Путин выразил удовлетворение прошедшим на Красной площади парадом в честь 80-летия Победы, особое внимание уделив его организации и праздничной атмосфере.

    Глава Немецкого совета за конституцию Ральф Нимайер восхитился масштабом московского парада и отметил важность участия молодежи и ветеранов в мероприятии.

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    10 мая 2025, 13:05 • Новости дня
    Медведев призвал Зеленского вспомнить слова о параде Победы
    Медведев призвал Зеленского вспомнить слова о параде Победы
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к Владимиру Зеленскому на фоне визита лидеров Евросоюза в столицу Украины.

    В своем Telegram-канале он прокомментировал приезд представителей Евросоюза в Киев и резко высказался о Зеленском, отметив возможные последствия отмены перемирия.

    Политик задался вопросом, как Зеленский поступит, если Россия решит отменить трехдневное перемирие, установленное в честь 9 Мая, и откажется гарантировать безопасность европейских гостей в Киеве.

    Медведев добавил, что российская армия не занимается терроризмом, в отличие от украинской стороны. Он призвал Зеленского вспомнить свои слова о параде Победы в Москве.

    Глава майданного режима публично отказывался от перемирия, предложенного президентом России Владимиром Путиным на День Победы, и даже намекал на возможные провокации 9 мая. Медведев отмечал, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.

    Напомним, что Владимир Зеленский отклонил предложение о перемирии и сообщил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности.

    В субботу в Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск к проведению встречи так называемой «коалиции желающих». Макрон выразил готовность помочь началу диалога России и Украины.

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    9 мая 2025, 14:15 • Новости дня
    Опубликовано видео атаки дрона на правительство Белгородской области

    Гладков: В результате атаки на здание правительства Белгорода ранены два человека

    Tекст: Евгения Караваева

    Два человека получили ранения в результате удара беспилотника по зданию правительства Белгородской области в День Победы, губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал видео атаки.

    По информации из Telegram-канала Гладкова, при атаке дрона пострадали замгубернатора региона Александр Лоренц и сотрудник Росгвардии.

    Губернатор сообщил, что росгвардеец получил слепое осколочное ранение бедра. Его доставили в госпиталь, где оказывают медицинскую помощь. Замгубернатора Лоренц находился рядом со зданием в момент атаки. Позже после возложения цветов к Вечному огню его осмотрели в областной больнице. У Лоренца диагностировали сотрясение мозга и акубаротравму, лечение он продолжит амбулаторно.

    Сначала сообщалось, что жертв и пострадавших нет. Несмотря на произошедшее, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, продолжаются.

    За период объявленного режима тишины украинские войска более 5 тыс. раз нарушили условия перемирия, применяя артиллерию, танки, минометы и беспилотники.

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    11 мая 2025, 11:41 • Новости дня
    Песков назвал цели переговоров с Украиной

    Песков назвал устранение первопричин конфликта на Украине целью переговоров

    Песков назвал цели переговоров с Украиной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Предстоящие переговоры с Киевом направлены на то, чтобы ликвидировать первопричины конфликта и отстоять ключевые интересы России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков озвучил цели предложенных переговоров с Украиной. По его словам, главной задачей должно стать устранение первопричин конфликта, а также обеспечение интересов России, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ТВ Центр.

    Он отметил, что украинская сторона не является самостоятельной, поскольку у нее есть кураторы. Он напомнил, что именно эти кураторы ранее заставили Киев выйти из переговорного процесса и отказаться от подписания парафированного документа.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала дождаться ответа тех сторон, которым президент России Владимир Путин предложил провести переговоры в Стамбуле. Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва готова к переговорам с Украиной в Стамбуле 15 мая, украинской стороне надо приехать и начать переговоры.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров.

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    10 мая 2025, 19:27 • Новости дня
    Москвичей предупредили о ливневых дождях и аномальном холоде

    Tекст: Мария Иванова

    В начале следующей недели в столице ожидается резкое похолодание и обильные осадки, температура опустится на 10 градусов ниже нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Аномальный холод и ливневые дожди, местами с мокрым снегом, ожидаются в Москве в начале следующей недели, передает РИА «Новости». По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в понедельник москвичей ожидает усиление влияния циклона, пасмурное небо и температура на 10-11 градусов ниже климатической нормы.

    Ночью столбики термометров опустятся до минус 1 – плюс 4, днем воздух прогреется лишь до плюс 4 – плюс 9. В последующие сутки характер погоды останется неустойчивым, не исключены локальные короткие дожди.

    Температуры по ночам будут держаться в диапазоне плюс 1 – плюс 6, в середине дня поднимутся до плюс 8 – плюс 13, а к концу недели повысятся до плюс 10 – плюс 15 градусов. Тишковец советует жителям столицы одеваться теплее. К привычным для мая значениям температуры Москва вернется лишь в последней декаде месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жителей Москвы и области 9 мая предупредили о резком похолодании с минимальными температурами до одного градуса.

    2 мая в столице объявляли предпоследний уровень погодной опасности из-за аномального похолодания и ожидаемых заморозков.

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    11 мая 2025, 12:17 • Новости дня
    Мирошник: Зеленский использует идеи о прекращении огня для перевооружения ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Владимира Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

    Мирошник отметил, что в ответ на предложение президента России Владимира Путина начать прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле украинская сторона выдвинула новые предусловия, передает РИА «Новости».

    Мирошник подчеркнул: «Зеленский предлагает: вы вводите режим прекращения огня, чтобы Киев мог начать перевооружаться и перегруппироваться, а мы говорим, что готовы к переговорам». Он задался вопросом, является ли такое поведение согласием на начало переговоров без условий.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине. При этом накануне лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток и подчеркнули необходимость эффективного международного мониторинга.

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    9 мая 2025, 15:30 • Новости дня
    Песков назвал приезд Вучича и Фицо в Москву героизмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приезд президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы является настоящим «актом героизма», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, лидеры проявили мужество, открыто продемонстрировав свою суверенную волю и уважение ко Дню Победы, несмотря на явное давление со стороны других государств, передает ТАСС.

    «Акт героизма, действительно, потому что настолько продемонстрировать свою суверенную волю отдать должное памяти, Дню Победы, несмотря на вот это неприкрытое оголтелое давление, это, конечно, достойно самой высокой оценки», – сказал Песков в эфире «Первого канала».

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко лично пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на праздничных торжествах по случаю Дня Победы в Москве и назвал его молодцом за визит в российскую столицу.

    Фицо рассказывал о запрете Эстонией пролета спецборта над своей территорией для его визита на празднование окончания Второй мировой войны. Он прибыл в Россию накануне, совершив перелет по удлиненному южному маршруту.

    Вучич встретился с Фицо в Москве и назвал встречу братской. По прибытии в Москву сербский лидер записал обращение с Красной площади и подчеркнул, что его не волнует мнение других государств относительно своего приезда.

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    9 мая 2025, 15:22 • Новости дня
    Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы

    Ушаков: Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы

    Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об обмене поздравлениями между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом по случаю Дня Победы.

    По его словам, поздравления были переданы через помощников обоих лидеров, передает ТАСС.

    «Через своих помощников президент России и президент США обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника», – сказал Ушаков Первому каналу.

    Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин пока не поздравлял президента США с 80-летием Победы.

    Ранее глава США заявил, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне. Он принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Трампа в гиперболизации роли США во Второй мировой войне.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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