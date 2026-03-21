Мощное землетрясение произошло у берегов Антигуа и Барбуды

Европейские сейсмологи сообщили о землетрясении 6,5 балла у Антигуа и Барбуды
Сильное землетрясение произошло в Карибском море на глубине десяти километров, эпицентр находился вдали от берега, рядом с Антигуа и Барбудой.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр проинформировал о значительных колебаниях земной коры, передает ТАСС.
Специалисты уточнили, что эпицентр стихии находился в акватории моря на большом удалении от суши.
Источник сейсмического возмущения залегал на глубине десять километров. Точка активности располагалась в 1826 километрах к северо-востоку от столицы Сент-Джонс, где проживают более 24 тыс. человек.
Сведений о жертвах среди населения и разрушениях инфраструктуры на данный момент нет. Местные власти и профильные ведомства не объявляли тревогу из-за возможного возникновения цунами.
